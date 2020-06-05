Дитячі оздоровчі заклади цього літа відкривати не можна, - головний санлікар Ляшко

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко проти відкриття дитячих оздоровчих закладів цього літа.

Про це чиновник заявив в ефірі телеканалу "112 Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Крім крапельних інфекцій, існує величезна кількість кишкових інфекцій. Це зараз головна дискусія, чи дозволить санітарний лікар відкрити дитячі оздоровчі установи, чи не дозволить. Я зараз дотримуюся думки, що дитячі оздоровчі заклади на цей літній сезон відкривати не можна, оскільки під час оздоровлення у нас відбувається близько 80 спалахів кишкових інфекцій.

В цей час дітей забирають з оздоровлення, завозять в інфекційні стаціонари, в інфекційних стаціонарах зараз є хворі на коронавірус. Замість лікування кишкової інфекції ми можемо наражати на небезпеку інфікування ще і коронавірусом. Тому є пропозиція утриматися до стабілізації епідеміологічної ситуації", - заявив Ляшко.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що дитячі табори в Україні запрацюють виключно на останньому етапі виходу з карантину.

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