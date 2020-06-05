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Новини Коронавірус і карантин
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Дитячі оздоровчі заклади цього літа відкривати не можна, - головний санлікар Ляшко

Дитячі оздоровчі заклади цього літа відкривати не можна, - головний санлікар Ляшко

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко проти відкриття дитячих оздоровчих закладів цього літа.

Про це чиновник заявив в ефірі телеканалу "112 Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Крім крапельних інфекцій, існує величезна кількість кишкових інфекцій. Це зараз головна дискусія, чи дозволить санітарний лікар відкрити дитячі оздоровчі установи, чи не дозволить. Я зараз дотримуюся думки, що дитячі оздоровчі заклади на цей літній сезон відкривати не можна, оскільки під час оздоровлення у нас відбувається близько 80 спалахів кишкових інфекцій.

В цей час дітей забирають з оздоровлення, завозять в інфекційні стаціонари, в інфекційних стаціонарах зараз є хворі на коронавірус. Замість лікування кишкової інфекції ми можемо наражати на небезпеку інфікування ще і коронавірусом. Тому є пропозиція утриматися до стабілізації епідеміологічної ситуації", - заявив Ляшко.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що дитячі табори в Україні запрацюють виключно на останньому етапі виходу з карантину.

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Автор: 

діти (5052) карантин (18172) Ляшко Віктор (1512) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Угробили турфирмы, рестораны и кафе, малый бизнес лежит. Теперь уничтожат санатории и ... полный пи.дец
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05.06.2020 23:08
+5
але! сан бл врач!
при чем тут "кишечные инфекции"? они были есть и будут. и лагеря детские тут не при чем. закройся в квартире и сиди все лето упырь. а не по кафешкам в качестве пристяжного к бедосику катаешься....
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05.06.2020 23:16
+5
Каоантин не лечит вирус, пока все не переболеют он не уйдет. Карантин убивает страну и людей. Карантин уничтожает рабочие места и целые отрасли. Толку с карантина - ноль.
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05.06.2020 23:28
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Угробили турфирмы, рестораны и кафе, малый бизнес лежит. Теперь уничтожат санатории и ... полный пи.дец
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05.06.2020 23:08 Відповісти
ты что уже переболел что за отмену карантина кричишь?
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05.06.2020 23:21 Відповісти
Каоантин не лечит вирус, пока все не переболеют он не уйдет. Карантин убивает страну и людей. Карантин уничтожает рабочие места и целые отрасли. Толку с карантина - ноль.
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05.06.2020 23:28 Відповісти
ольгінські безстрашні..
пора знати )))
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06.06.2020 08:34 Відповісти
але! сан бл врач!
при чем тут "кишечные инфекции"? они были есть и будут. и лагеря детские тут не при чем. закройся в квартире и сиди все лето упырь. а не по кафешкам в качестве пристяжного к бедосику катаешься....
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05.06.2020 23:16 Відповісти
Дитячі оздоровчі заклади цього літа відкривати не можна, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 2599
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05.06.2020 23:20 Відповісти
Це до ляшка.а що таке ... не нравится - продадим за транспортировку газа
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05.06.2020 23:23 Відповісти
Детям оздоровливаться не положено. Пусть сидят дома взаперти в масках. Ляшко, у тебя в родне маньяков не было?
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05.06.2020 23:20 Відповісти
"батя я стараюсь" ...пашуть ляшки да , во славу путена... и всё ж у них так, как зеленый вождь в омане добакланился...слуги для того,чтоб жизнь народу не казалась мёдом...
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05.06.2020 23:21 Відповісти
Мамцу.до літнього табору хочу...... какой лагерь... до бабушки поедишь буряк прорывать.... Ляшко сказал - его слово главнее твоих амбиций... как еще объяснить ребенку шо народ - это рабы у "слуг олигархов "
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05.06.2020 23:22 Відповісти
Вообще то понять Ляшка могу. Зачем государству вкупе с минздравом здоровые граждане. С них бабла не подымешь. А вот с больных. Да еще хроников. Да еще , чтобы с детства болели.
Это же для государства с Ляшком курица, несущая золотые яйца.
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05.06.2020 23:38 Відповісти
нелогічно.. Самтакой... ти ж тоді,навпаки, повинен підтримувати "дуринтофілів" -"заражайся Ураїна Ковідом -як у Білорусі ,і здихай ! "
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06.06.2020 08:33 Відповісти
Дитячі оздоровчі заклади цього літа відкривати не можна, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 7613
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05.06.2020 23:41 Відповісти
Азовське море.
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05.06.2020 23:57 Відповісти
Это Ляшко уже до наших детей добралось. Может , пора уже тесать осиновый кол , из бревна потолще, для этого господина?
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05.06.2020 23:47 Відповісти
Дитячі оздоровчі заклади цього літа відкривати не можна, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 5754
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06.06.2020 04:04 Відповісти
великий инквизитор с безумным воспаленным взглядом)
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06.06.2020 06:47 Відповісти
відкрити оздоровчі табори ?
тоді вже ішколи з інститутами нехай запрацюють .. бо програма ж не виконана !
Чого вже там..

Горить сарай-гори і хата !
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06.06.2020 08:31 Відповісти
Не считаю кронавирус проблемой для детских учреждений, если ограничит возраст педагогического и обслуживающего персонала не старше 50-ти /чтоб не дошли "как мухи" на глазах и у детей/!
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06.06.2020 10:14 Відповісти
Куда девать детей у которых бабушки работают?
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06.06.2020 11:37 Відповісти
 
 