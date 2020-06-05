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Новини
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Трьом тернопільським поліцейським, які побили чоловіка, що викликав їх, вручили підозри, - прокуратура

Трьом тернопільським поліцейським, які побили чоловіка, що викликав їх, вручили підозри, - прокуратура

Поліцейські побили чоловіка ще у вересні минулого року. Їх підозрюють у перевищенні влади або судових повноважень.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Тернопільської області.

"За версією слідства, наприкінці вересня 2019 працівники поліції прибули на виклик в один із ресторанів м.Тернополя для перевірки повідомлення про побиття громадянина. На місці події правоохоронці без всяких на те підстав застосували до заявника спецзасіб наручники, після чого завдали йому численні удари руками і ногами по тілу, заподіявши потерпілому фізичного болю і тілесних ушкоджень", - сказано в повідомленні.

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

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Якщо суд визнає поліцейських винними, їм загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Автор: 

побиття (928) Нацполіція (15139) сваволя (26) прокуратура (3670) Тернопіль (401)


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Топ коментарі
+21
І знову винна Деканоідзе, а Аваков білий і пухнастий?
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05.06.2020 23:10
+13
Кого вы боитесь больше бандитов или украинских копов.? Ответ напрашивается сам собой - конечно копов.бандит отберет деньги и цацки, а менты еще и покуражатся.
Бандитам можно дать отпор, а ментам нельзя.Они же представители власти.
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05.06.2020 23:11
+9
отсюда мораль, зачем вызывать полицию, если она только делает проблемы, а не решает их
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05.06.2020 23:09
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Спасибо что живой...
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05.06.2020 23:09 Відповісти
и даже не изнасилованный
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06.06.2020 05:52 Відповісти
Так тебя ж там не было, поэтому повезло мужику.
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06.06.2020 10:12 Відповісти
Я розумію що у тебе був досвід сідання на пляшку кацапський кокозяблик
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06.06.2020 10:25 Відповісти
ты больше на каца похож, лахта
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06.06.2020 10:50 Відповісти
отсюда мораль, зачем вызывать полицию, если она только делает проблемы, а не решает их
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05.06.2020 23:09 Відповісти
І знову винна Деканоідзе, а Аваков білий і пухнастий?
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05.06.2020 23:10 Відповісти
Это при Порошенко было..... это порох виноват.Я ж наполеон я почти святой,за меня 73% голосовало
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05.06.2020 23:14 Відповісти
Був Наполеон ІІІ. Тепер 4 Наполеон?
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05.06.2020 23:24 Відповісти
Пятый .....четвертый живет в стране скрепов и батутов с которых летают в космос
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05.06.2020 23:27 Відповісти
А что они вылупились только в сентябре прошлого года?
Ведь была Петина "реформа" - милицию назвали полицией, провели аттестацию, пошили новую форму....
Просто таких кадров раньше тупо отмазывали, а теперь начали ПЫТАТЬСЯ устраивать показательные порки.
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05.06.2020 23:33 Відповісти
Кого вы боитесь больше бандитов или украинских копов.? Ответ напрашивается сам собой - конечно копов.бандит отберет деньги и цацки, а менты еще и покуражатся.
Бандитам можно дать отпор, а ментам нельзя.Они же представители власти.
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05.06.2020 23:11 Відповісти
"подозрение" ПОЛИЦЕЙСКИМ вручать надо УЖЕ В КПЗ а не в ихнем ********** по месту работы !
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05.06.2020 23:18 Відповісти
Короче, авакорюкзак создал в Украине из мусоров опг государственного масштаба, и вовчик его крышует.
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05.06.2020 23:40 Відповісти
А мы их всех терпим - Страна Терпилия!
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06.06.2020 11:44 Відповісти
Дно пробивается каждый месяц, а воз и ныне там, голосуем по-приколу дальше
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05.06.2020 23:49 Відповісти
З другої сторони цих ментів не місяця сюди привозять,вони тут живуть серед людей,вони це ми-хворе,озлоблене суспільство.
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06.06.2020 00:20 Відповісти
Деградация!
Ничего не изменилось после распада ссср , даже на один миллиметр не продвинулись к цивилизации !
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06.06.2020 00:21 Відповісти
Это общество утилизирует само себя !
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06.06.2020 00:23 Відповісти
Скорее бы,стадо не имеет права на страну,его поглотит более злобное стадо
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06.06.2020 02:45 Відповісти
рот закрой, псина кацапская.
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06.06.2020 05:49 Відповісти
Падаль,тебя забыл спросить,пнх мразь
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06.06.2020 14:12 Відповісти
хватит уже причитать, полиция самоочищается, делается лучше, виновные будут наказаны, все хорошо
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06.06.2020 03:15 Відповісти
У кого хорошо? Этих ментов приговорят к трехнедельному самоочищению по месту работу с удержанием ящика пива из зарплаты, а мужик в жопу рад шо, не убили или не сделали инвалидом? И судьи себе заработали бонус, которые потом менты олжны будут отработать.
Так шо все хорошо, даже Цензору было о чем написать...
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06.06.2020 11:47 Відповісти
4го добавьте - мало 3....
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06.06.2020 05:44 Відповісти
Мусора ********!
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06.06.2020 08:43 Відповісти
во главе с авакяном...
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06.06.2020 10:51 Відповісти
Аваков борется за кресло и ищет козлов о(т)пущения. Вытаскивают любые инциденты даже старые, шоп публично наказать. Этот прием называется "канализация агрессии" накажем десяток лошков в форме общество попуститься, сольет сове негодование и дядя Арсенчик останется в кресле. И таки ж останется.
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06.06.2020 10:20 Відповісти
"По версии следствия, в конце сентября 2019 работники полиции прибыли на вызов в один из ресторанов г. Тернополя для проверки сообщения об избиении гражданина. На месте происшествия правоохранители без всяких на то оснований применили к заявителю спецсредство наручники, после чего нанесли ему множественные удары руками и ногами по телу, причинив потерпевшему физическую боль и телесные повреждения",

Во изверги!
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06.06.2020 10:59 Відповісти
Дай угадаю - мужик оказался терпилой типа "два в одном"! Сначала его мусор или их друг побил в ресторане, а потом мужик вызвал других мусоров, чтобы те ему добавили?
Премия Дарвина присуждается дебилу, который позвонил на 102 пребывая "в плену у призрачных надежд"!
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06.06.2020 11:51 Відповісти
 
 