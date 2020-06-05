Трьом тернопільським поліцейським, які побили чоловіка, що викликав їх, вручили підозри, - прокуратура
Поліцейські побили чоловіка ще у вересні минулого року. Їх підозрюють у перевищенні влади або судових повноважень.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Тернопільської області.
"За версією слідства, наприкінці вересня 2019 працівники поліції прибули на виклик в один із ресторанів м.Тернополя для перевірки повідомлення про побиття громадянина. На місці події правоохоронці без всяких на те підстав застосували до заявника спецзасіб наручники, після чого завдали йому численні удари руками і ногами по тілу, заподіявши потерпілому фізичного болю і тілесних ушкоджень", - сказано в повідомленні.
Зараз вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.
Якщо суд визнає поліцейських винними, їм загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
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Ведь была Петина "реформа" - милицию назвали полицией, провели аттестацию, пошили новую форму....
Просто таких кадров раньше тупо отмазывали, а теперь начали ПЫТАТЬСЯ устраивать показательные порки.
Бандитам можно дать отпор, а ментам нельзя.Они же представители власти.
Ничего не изменилось после распада ссср , даже на один миллиметр не продвинулись к цивилизации !
Так шо все хорошо, даже Цензору было о чем написать...
Во изверги!
Премия Дарвина присуждается дебилу, который позвонил на 102 пребывая "в плену у призрачных надежд"!