Проблема злодіїв у законі в Україні більше проблема в'язниць, ніж суспільства, - Сакварелідзе

Ексзаступник генерального прокурора України Давид Сакварелідзе заявив про те, що на відміну від Грузії, в Україні проблема злодіїв у законі - це проблема не так суспільства, як в'язниці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера"

Сакварелідзе зазначив, що важко порівнювати Грузію і Україну. Грузинське суспільство постраждало від цього дуже сильно.

За його словами, злодійські правила насаджувалися вже дітям на вулиці. Я був тінейджером - стикався зі злодійськими розбірками. Знав кодекс злодійських правил. На вулиці у конфлікти між підлітками міг втрутитися злодій у законі.

Ті хто старші, хто пішов у бізнес і політику теж були заражені ці явищем.

Сакварелідзе продовжив: "Злодії в законі - добре організовані. Коли вони не можуть купити свободу - купують квиток в іншу країну. Коли в Грузії помінялися закони, то залишилися найнахабніші і найсміливіші, які загриміли до в'язниці".

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За словами ексзаступника генпрокурора в Україні злодії в законі не мають впливу в суспільстві, але контролюють в'язниці. Якщо держапарат має волю, то проблему можна вирішити за місяць-два.

Сакварелідзе зазначив, що в Україні немає соціальної проблеми. В Україні 15 злодіїв у законі. У МВС є оперативні дані.

"Ліквідувати злодіїв у законі можна, якщо МВС, прокурори і судді не продаватимуть їм свободу", - резюмував Сакварелідзе.

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