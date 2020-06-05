Проблема злодіїв у законі в Україні більше проблема в'язниць, ніж суспільства, - Сакварелідзе
Ексзаступник генерального прокурора України Давид Сакварелідзе заявив про те, що на відміну від Грузії, в Україні проблема злодіїв у законі - це проблема не так суспільства, як в'язниці.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера"
Сакварелідзе зазначив, що важко порівнювати Грузію і Україну. Грузинське суспільство постраждало від цього дуже сильно.
За його словами, злодійські правила насаджувалися вже дітям на вулиці. Я був тінейджером - стикався зі злодійськими розбірками. Знав кодекс злодійських правил. На вулиці у конфлікти між підлітками міг втрутитися злодій у законі.
Ті хто старші, хто пішов у бізнес і політику теж були заражені ці явищем.
Сакварелідзе продовжив: "Злодії в законі - добре організовані. Коли вони не можуть купити свободу - купують квиток в іншу країну. Коли в Грузії помінялися закони, то залишилися найнахабніші і найсміливіші, які загриміли до в'язниці".
За словами ексзаступника генпрокурора в Україні злодії в законі не мають впливу в суспільстві, але контролюють в'язниці. Якщо держапарат має волю, то проблему можна вирішити за місяць-два.
Сакварелідзе зазначив, що в Україні немає соціальної проблеми. В Україні 15 злодіїв у законі. У МВС є оперативні дані.
"Ліквідувати злодіїв у законі можна, якщо МВС, прокурори і судді не продаватимуть їм свободу", - резюмував Сакварелідзе.
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А проблєма дєдовщини в армії-це проблєма армії?
разведет там отведет - короче все путем будет......
Россия на своё дно Украина на своё дно. Но эти два процесса взаимосвязаны.
Покуда плеть нужна холопу
Нам ветер свежих перемен
Всегда вдували через ЖО....
А вообще это распространённое явление, когда тупое начальство с комплексами берёт к себе в подчинение тех кто не отсвечивает своим умом, дабы не казаться на их фоне лохом. Не говоря уже об кумовстве...
35 или там 36 кандидатов было в первом замесе...
не - мы самого идиота найдем - ну не молодцы ли мы )
для "друзей" вроде тебя - просто петро....
прокуроствуют понимаешь.....
Не реклама,но то что было.