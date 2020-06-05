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Проблема злодіїв у законі в Україні більше проблема в'язниць, ніж суспільства, - Сакварелідзе

Проблема злодіїв у законі в Україні більше проблема в'язниць, ніж суспільства, - Сакварелідзе

Ексзаступник генерального прокурора України Давид Сакварелідзе заявив про те, що на відміну від Грузії, в Україні проблема злодіїв у законі - це проблема не так суспільства, як в'язниці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера"

Сакварелідзе зазначив, що важко порівнювати Грузію і Україну. Грузинське суспільство постраждало від цього дуже сильно.

За його словами, злодійські правила насаджувалися вже дітям на вулиці. Я був тінейджером - стикався зі злодійськими розбірками. Знав кодекс злодійських правил. На вулиці у конфлікти між підлітками міг втрутитися злодій у законі.

Ті хто старші, хто пішов у бізнес і політику теж були заражені ці явищем.

Сакварелідзе продовжив: "Злодії в законі - добре організовані. Коли вони не можуть купити свободу - купують квиток в іншу країну. Коли в Грузії помінялися закони, то залишилися найнахабніші і найсміливіші, які загриміли до в'язниці".

Дивіться також: Україна без "злодіїв у законі" - вже реальність, - голова профільного комітету Ради Монастирський. ІНФОГРАФІКА

За словами ексзаступника генпрокурора в Україні злодії в законі не мають впливу в суспільстві, але контролюють в'язниці. Якщо держапарат має волю, то проблему можна вирішити за місяць-два.

Сакварелідзе зазначив, що в Україні немає соціальної проблеми. В Україні 15 злодіїв у законі. У МВС є оперативні дані.

"Ліквідувати злодіїв у законі можна, якщо МВС, прокурори і судді не продаватимуть їм свободу", - резюмував Сакварелідзе.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада підтримала в другому читанні законопроєкт про злодіїв у законі. ВIДЕО

Автор: 

вор у законі (241) Сакварелідзе Давід (172)


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Топ коментарі
+22
Как вовчик мог отдать кресло генпрокурора тупой совковой бабе, в то время, когда не задействован такой колоссальный потенциал сакварелидзе?
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05.06.2020 23:48
+17
Проблема Украины не вор в законе,а крадун в законе и его владобесие.Решение простое-украл-в тюрьму,а не во власть.
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06.06.2020 00:09
+12
Безнаказанность крадуна во власти приводит к деградации общества.Офшоры,мародёрство,рейдерство,коррупция-проблемы Украины и не только.Из внешней политики-безнаказанность за "пупин введи"-приводит к оккупации.
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06.06.2020 00:53
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Перед тим, як боротися із злодіями в законі, то зробіть не злодійську владу, бо поки у злодіїв у законі більше правди у порівнянні з владою.
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05.06.2020 23:31 Відповісти
"Камні с неба". Новості Кримнаша.
В Ялте уроженцы Чечни избили помощника главы администрации железной трубой.
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05.06.2020 23:38 Відповісти
Можливо, що він це заробив🧐
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05.06.2020 23:39 Відповісти
Як сантехник-- любитель поцікавлюсь: а який діаметр труби?
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06.06.2020 02:54 Відповісти
труба цела хоть?
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06.06.2020 05:15 Відповісти
трубу жалко(
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06.06.2020 09:43 Відповісти
Проблема воров в законе в Украине больше проблема тюрем, чем общества, - Сакварелидзе

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А проблєма дєдовщини в армії-це проблєма армії?
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05.06.2020 23:46 Відповісти
та лано - буба все поправит - военный бо охрененный...
разведет там отведет - короче все путем будет......
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06.06.2020 06:35 Відповісти
Прочитаєш оці новини - і стає зрозуміло, що новин немає. Корабель щасливо тоне.
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05.06.2020 23:32 Відповісти
Процесс опускания на дно в Украине и в России идут параллельно.
Россия на своё дно Украина на своё дно. Но эти два процесса взаимосвязаны.
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06.06.2020 09:46 Відповісти
Давид, есть проблема "ввз" которые катаются из РФ к нам, как на работу и пытающихся здесь увеличивать своё влияние, особенно в этнических ОПГ. А от организованных банд до "батальонов кокочленцев" один шаг, пример "оплота" в Харькове. Почему-то победоносных отчётов в этой области незаметно
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05.06.2020 23:33 Відповісти
Не 15.... есть еще Беня,РеЛе,Зеля это из новых из старых это Витя профессор но он пока в другой стране
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05.06.2020 23:34 Відповісти
Зе-лупа треба подивитись через збільшуване скло що зробили доброго нові морди при владі
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05.06.2020 23:35 Відповісти
Вор в законе Джугашвили в 1907 и в 1908 годах ограбил 2 банка РАБсстт в Тифлисе и Баку,а не сидел с буцыгарне,а все потому,что на сЦарской РАБссии тех лет была деморатия...,краснопузых бандюков Шариковых не сажали,4 класса образования,что с него взять?
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05.06.2020 23:38 Відповісти
Нельзя поднять людей с кален
Покуда плеть нужна холопу
Нам ветер свежих перемен
Всегда вдували через ЖО....
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05.06.2020 23:46 Відповісти
Весь мир хочет поставить рабсию на колени, а она все лежит, лежит...
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06.06.2020 06:26 Відповісти
Вори в законі, зараз депутати в ВР.
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05.06.2020 23:46 Відповісти
Как вовчик мог отдать кресло генпрокурора тупой совковой бабе, в то время, когда не задействован такой колоссальный потенциал сакварелидзе?
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05.06.2020 23:48 Відповісти
Патамушта сам совок. Піонер-ленінець.
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05.06.2020 23:52 Відповісти
боится что и его посадит.
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05.06.2020 23:58 Відповісти
Сажает Суд,а не прокурор Адесскай области Сакварелидзе...
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06.06.2020 00:08 Відповісти
прокурор может так нарыть что посадят..
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06.06.2020 00:12 Відповісти
Много посадили тех, на кого нарыли?
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06.06.2020 06:26 Відповісти
а шо и правда рыли?
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06.06.2020 06:37 Відповісти
Ну шума много было не раз, во всяком случае.
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06.06.2020 06:51 Відповісти
шуметь не рыть
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06.06.2020 06:53 Відповісти
По сравнению с Венидиктовой уж точно колоссальный!
А вообще это распространённое явление, когда тупое начальство с комплексами берёт к себе в подчинение тех кто не отсвечивает своим умом, дабы не казаться на их фоне лохом. Не говоря уже об кумовстве...
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06.06.2020 08:47 Відповісти
Пересматривал лигу смеха за 2016 год - там среди зрителей и ермак, и венидиктова... Так, шо зе давно команду собирал. Не удивляй-са.
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06.06.2020 09:49 Відповісти
Так же как и Порох, получить нормального генпрокурора можно только путем майдана и требования выборности, ********* себе палача добровольно не выбирут. А нарид может только за пана или комуналку выходить, за чтото более важное - ГП или против Авакове - нет, потому что туп и пассивен.
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06.06.2020 15:43 Відповісти
В Украине 28 лет правит неукраинская власть и не по мове, а по духу. Пора народу Украины эту тенденцию прекратить.
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05.06.2020 23:57 Відповісти
был шанс год назад - шо не воспользовавались?
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06.06.2020 07:05 Відповісти
Кто был этим шансом? Имя?
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06.06.2020 09:16 Відповісти
та хто угодно, тока не то шо вы выбрали....
35 или там 36 кандидатов было в первом замесе...
не - мы самого идиота найдем - ну не молодцы ли мы )
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06.06.2020 09:20 Відповісти
Я тебя спросил имя, ты жиденько съехал, бо и сам этого имени не знаешь, но на народ ты свою пасть открыл. Ещё раз - имя.
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06.06.2020 09:46 Відповісти
спросил и маладец - ты шо и правда ожидал ответа, придурок?
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06.06.2020 09:54 Відповісти
ну давай так - семен олимпиадович загорулько тебя устроит, баран?
для "друзей" вроде тебя - просто петро....
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06.06.2020 10:01 Відповісти
Ото если ты тупое бревно, то и нечего рот открывать.
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06.06.2020 10:08 Відповісти
твоя ротяра шире моей - ты же почему открываешь?
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06.06.2020 10:14 Відповісти
Питро! Тільки він! Ніхто крім нього! )))
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06.06.2020 09:30 Відповісти
Не петро, а метро!
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06.06.2020 09:47 Відповісти
боба, ты убил своим искрометным месаджем!
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06.06.2020 10:16 Відповісти
есть еще домино
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06.06.2020 10:18 Відповісти
дай ка я тебя отлайкаю
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06.06.2020 10:19 Відповісти
Вопросец у меня накопился в связи с этой темой,довольно простой.Была когда то в сссре дохлом Сралинская область,названная так в честь главного Негодяя 20 века Джугашвили,так вот, при его власти на Дамбассе было построено куча тюрем,я так понимаю Хмырь этот планировал строить ГУЛАГ задолго до нападения брата Гитлера на ссср...
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05.06.2020 23:57 Відповісти
Проблема Украины не вор в законе,а крадун в законе и его владобесие.Решение простое-украл-в тюрьму,а не во власть.
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06.06.2020 00:09 Відповісти
В американском городе Кливленд идет следствие по делу Коломойского,и я бы не советовал нынешней власти лезть на рожон проитв Прокуратуры США,потому что...кто бы нистал рпрезидентом США в ноябре этого года,Прокуратура США найдет каждый доллар из 470 ярдов долларов,которые украл у кераинского народа Игорь Валерьевич...,так что вполне возможно,отвечать за это все придется Зеленскому...
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06.06.2020 00:16 Відповісти
прокуроры - они такие, совсем забили на власть - не мелют и не клюют....
прокуроствуют понимаешь.....
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06.06.2020 05:08 Відповісти
никогда и не при каких обстоятельсвах не ездите в Кливленд - ничего там хорошего нет.....
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06.06.2020 05:29 Відповісти
Ага, на Лазаренка уже нарыли. И что? Все эти "нарытия" больше политика и существуют для того, чтобы кого-то за гениталии держать.
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06.06.2020 06:30 Відповісти
...цікаво ,ці в законі чи ще ні"...???
Проблема злодіїв у законі в Україні більше проблема в'язниць, ніж суспільства, - Сакварелідзе - Цензор.НЕТ 157
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06.06.2020 00:22 Відповісти
Безнаказанность крадуна во власти приводит к деградации общества.Офшоры,мародёрство,рейдерство,коррупция-проблемы Украины и не только.Из внешней политики-безнаказанность за "пупин введи"-приводит к оккупации.
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06.06.2020 00:53 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=XxuqR8gBMhE

Не реклама,но то что было.
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06.06.2020 01:48 Відповісти
толковый, и профессионал. Сакварелидзе - вот кто должен стать генпрокурором Украины.
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06.06.2020 02:58 Відповісти
Ага, как только Авакова взяли слегка за жопу , оказалось у нас проблема с ворами в законе
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06.06.2020 04:13 Відповісти
Набежали зЕбилы отмазывать Сакварелидзе. Большинство воров в законе = горные животные, земляки этого грузинского клоуна.
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06.06.2020 07:39 Відповісти
Сакварелідзе на козлів-крадунів трамп клав-таких виродків при ньому пачками до буцигарні відправляли.
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06.06.2020 08:31 Відповісти
Бот под прокси, снова зашкварился и твои отмазки Зашкварелидзе гнилые.
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06.06.2020 10:06 Відповісти
На відміну від ********** козлів під українським ВПН-я пороссцяне гімно не лижу сруцьге язиком.Січеш,моржова?
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06.06.2020 11:00 Відповісти
А какого, этого не украинец ищет в Украине!! Его место давно на нарах!!
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06.06.2020 12:49 Відповісти
 
 