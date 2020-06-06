Минуле скликання Ради не змогло проголосувати законопроєкт про злодіїв у законі, оскільки чинився значний тиск, - глава Нацполіції Клименко
Голова Національної поліції України Ігор Клименко розповів про те, з якими труднощами було прийнято закон проти злодіїв у законі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
Він заявив: "Прийнято вчора закон. І я хотів би відійти трохи від юридичних термінів для того, щоб пояснити простою мовою, щоб кожен громадянин України розумів, що ми прийняли, яка наша мета. Мета не лише Національної поліції, але, я думаю, мета влади України".
"Закон про злодіїв у законі минуле скликання Верховної Ради не змогло проголосувати. Чинився настільки значний тиск на депутатів Верховної Ради, зокрема тими людьми, щодо яких ми цей закон прийняли, що депутати не змогли проголосувати. Справа дійшла тільки до обговорення. І тому я хочу сказати щодо вчорашнього дня, щодо вчорашнього голосування: 236 голосів депутатів, які не злякалися ухвалити таке рішення", - підкреслив Клименко.
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Они самые.
https://youtu.be/lJIwWLq_e4U
К слову, он озвучил, что местных "воров в законе" в Украине аж 15 человек(большинство из них постоянно живут за границей в Испании, Англии, Турции, Греции)---вне зоны досягаемости, а остальные (35 чел) приезжие из кацапии и Грузии, но они с фальшивыми доками, поэтому с ними ничего сделать нельзя)))
Закон имеет размытые формулировки , может быть применен почти к ЛЮБОМУ пересичному---так пишут законы зедебилы)))
https://censor.net/ua/news/3168090/***************************************************
Аж усцикалися з радості.
Gerri Philantrop:
Скільки демократів не тринділи, не вішали нам лапшу на вуха про депутатську недоторканість - нічого ми не побачили-б...
Але ми були мудрі, та обрали справжнього, нормального, відповідаючого за свої слова Президента. Який довів, що требе не 3,14здіти, а просто взяти та зробити!!
За що йому - велика подяка!!!
ігор Глас:
Порохобєнєбариг і всіх інших корупціонерів на нари пожиттєво з конфіскацією. Щоб було благополуччя в Україні, щоб усе було Бандера.
Аль Капучіно:
нарешті сталось те, що Петро Олексійович так хотів зробити всі 5 років !
тільки порохоботики чомусь не задоволені )))
Олег Петрович ed2c8e0a:
Зеленский оказался самым честным Президентом перед народом .Все предыдущие тупо брехалы як собакы и не собирались снимать неприкосновенность.
https://youtu.be/lJIwWLq_e4U