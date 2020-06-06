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Минуле скликання Ради не змогло проголосувати законопроєкт про злодіїв у законі, оскільки чинився значний тиск, - глава Нацполіції Клименко

Минуле скликання Ради не змогло проголосувати законопроєкт про злодіїв у законі, оскільки чинився значний тиск, - глава Нацполіції Клименко

Голова Національної поліції України Ігор Клименко розповів про те, з якими труднощами було прийнято закон проти злодіїв у законі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Він заявив: "Прийнято вчора закон. І я хотів би відійти трохи від юридичних термінів для того, щоб пояснити простою мовою, щоб кожен громадянин України розумів, що ми прийняли, яка наша мета. Мета не лише Національної поліції, але, я думаю, мета влади України".

"Закон про злодіїв у законі минуле скликання Верховної Ради не змогло проголосувати. Чинився настільки значний тиск на депутатів Верховної Ради, зокрема тими людьми, щодо яких ми цей закон прийняли, що депутати не змогли проголосувати. Справа дійшла тільки до обговорення. І тому я хочу сказати щодо вчорашнього дня, щодо вчорашнього голосування: 236 голосів депутатів, які не злякалися ухвалити таке рішення", - підкреслив Клименко.

Читайте також: Проблема злодіїв у законі в Україні більше проблема в'язниць, ніж суспільства, - Сакварелідзе

Автор: 

вор у законі (241) ВР (14949) Клименко Ігор (481)


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Топ коментарі
+10
А прошлая Рада получается ...?
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06.06.2020 00:06
+10
сомнения нет !ведь барыгу-мальдивского "короновал"на "престол" Сеня Могилевич(уважаемый человек босс боссов)через довірену особу фирташа!а основная часть депутатов от бпп бывшие рыги к примеру как леша гончаренко(папа -костусев тоже рыг сбежал в рашку с яныком) тесно повязаны с криминалом!!математика простая!!
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06.06.2020 06:48
+9
На простой вопрос :"ЧЕМ вам поможет этот закон?"--- мент так и не смог ответить.Ничем. Простой обычный зеленый пиар и никакой конкретной пользы...

К слову, он озвучил, что местных "воров в законе" в Украине аж 15 человек(большинство из них постоянно живут за границей в Испании, Англии, Турции, Греции)---вне зоны досягаемости, а остальные (35 чел) приезжие из кацапии и Грузии, но они с фальшивыми доками, поэтому с ними ничего сделать нельзя)))

Закон имеет размытые формулировки , может быть применен почти к ЛЮБОМУ пересичному---так пишут законы зедебилы)))
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06.06.2020 00:27
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А прошлая Рада получается ...?
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06.06.2020 00:06 Відповісти
Да-да.
Они самые.
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06.06.2020 06:30 Відповісти
ты думаешь по чему они до последнего зубами держались за кресла?
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06.06.2020 07:23 Відповісти
Никто из нормальных тот бред не хотел оформлять. Тут уж реально тем кто это сочинил, надо таблетки принимать а не законы.Новий закон про "злодіїв в законі". Як депутати посилили владу Авакова та поліцейський терор
https://youtu.be/lJIwWLq_e4U
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06.06.2020 08:32 Відповісти
нікого такі закони не цікавлять.
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06.06.2020 00:15 Відповісти
Потрібно приймати окремі закони для порушників ПДР, *********..... Так виходить? А Кримінального кодексу мало вже? І чим "вор в законі" відрізняється від крадіжника? Тим, що всі їх знають, а посадити очко жим-жим?
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06.06.2020 06:38 Відповісти
Уже 29-ть лет проблемой Украины есть не вор в законе,а крадун во власти и его владобесие.Решение простое-украл-в тюрьму,а не во власть.Но,увы-в Украине нет границы между властью и крадуном.Может быть теперь появится?
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06.06.2020 00:21 Відповісти
Преступность начинается снизу, а организуется сверху. Именно так показала борьба в Нью Йорке. Почитайте историю.
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06.06.2020 00:54 Відповісти
You wrong for that meaning.В Нью-Йорке меры сдерживания («палка»)способствуют большему снижению уровня преступности , чем улучшение экономики.И это- факт.
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06.06.2020 01:18 Відповісти
Факт - снижение преступности в Нью Йорке в разі в начале века. И єто неоспоримо.
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06.06.2020 01:23 Відповісти
На простой вопрос :"ЧЕМ вам поможет этот закон?"--- мент так и не смог ответить.Ничем. Простой обычный зеленый пиар и никакой конкретной пользы...

К слову, он озвучил, что местных "воров в законе" в Украине аж 15 человек(большинство из них постоянно живут за границей в Испании, Англии, Турции, Греции)---вне зоны досягаемости, а остальные (35 чел) приезжие из кацапии и Грузии, но они с фальшивыми доками, поэтому с ними ничего сделать нельзя)))

Закон имеет размытые формулировки , может быть применен почти к ЛЮБОМУ пересичному---так пишут законы зедебилы)))
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06.06.2020 00:27 Відповісти
Диванній, борьба всегда конкретна.
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06.06.2020 00:56 Відповісти
так пишут законы зедебилы))) ... которые внедрились еще в прошлый созыв парламента "минувший созыв Верховной Рады не смог проголосовать..."
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06.06.2020 02:04 Відповісти
сабакова на мнари...https://www.youtube.com/watch?v=9foVejDQ-nY "Дна не існує" - Деканоїдзе про заяви Геращенка і діяльність Авакова на чолі МВС... ...те,що я листував ранійше,так воно є...
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06.06.2020 01:07 Відповісти
Вор от Автодора не при делах
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06.06.2020 01:32 Відповісти
сомнения нет !ведь барыгу-мальдивского "короновал"на "престол" Сеня Могилевич(уважаемый человек босс боссов)через довірену особу фирташа!а основная часть депутатов от бпп бывшие рыги к примеру как леша гончаренко(папа -костусев тоже рыг сбежал в рашку с яныком) тесно повязаны с криминалом!!математика простая!!
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06.06.2020 06:48 Відповісти
Твоя математика працює лише в кацапії.
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06.06.2020 07:29 Відповісти
зе от конкурентов избавляется
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06.06.2020 06:53 Відповісти
Даже не вериться. Депутаты майдановцы, пришедшие в Раду на крови украинцев, крышевали бандитов и воров? Кому же теперь верить?
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06.06.2020 07:19 Відповісти
Для тих зелених дебілів,що радіють,як Бєня після обрання Зєлі,почитайте свої коментарі на Цензорі,після прийняття закону про скасування депутатської недоторканності :
https://censor.net/ua/news/3168090/***************************************************
Аж усцикалися з радості.
Gerri Philantrop:

Скільки демократів не тринділи, не вішали нам лапшу на вуха про депутатську недоторканість - нічого ми не побачили-б...
Але ми були мудрі, та обрали справжнього, нормального, відповідаючого за свої слова Президента. Який довів, що требе не 3,14здіти, а просто взяти та зробити!!
За що йому - велика подяка!!!

ігор Глас:
Порохобєнєбариг і всіх інших корупціонерів на нари пожиттєво з конфіскацією. Щоб було благополуччя в Україні, щоб усе було Бандера.

Аль Капучіно:
нарешті сталось те, що Петро Олексійович так хотів зробити всі 5 років !
тільки порохоботики чомусь не задоволені )))

Олег Петрович ed2c8e0a:
Зеленский оказался самым честным Президентом перед народом .Все предыдущие тупо брехалы як собакы и не собирались снимать неприкосновенность.
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06.06.2020 07:53 Відповісти
Квартальные клоуны продолжают свое шоу лишь бы хоть немного удержать свой стремительно падающий рейтинг. Ведь только тупорый плебс насмотревшийся кацапских сериалов поверит в то что бубочкин "закон про воров" поможет побороть воров... ахахаха)) вы только вдумайтесь в этот бред! К ахметову, пинчуку, каломойше, мертведчуку, бойкам, фирташам, кучмам, януковичам, которые 30 лет "законно" грабят страну в колосальных масштабах, у зебилов вопросов нет. Точно так же зелесрань никогда вам не ответит на простой вопрос: куда делись 300 млрд, которые пропали из бюджета за год правления ставленника олигархов - зеленского?!
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06.06.2020 07:56 Відповісти
Вы, конечно, извините, но с чем связана Ваша забывчивость в упоминании возглавлявшего коррупцию Порошенко? А названый закон против оргпреступности очень нужен, и он еще покажет свою эффективность. Это удача Зеленского, которого можно обвинять лишь в медлительности, но не в отмывании денег, подкупах и злочиности в отличие от хряка мальдивского.
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06.06.2020 08:36 Відповісти
Russian troll, why do you hiding your ip address?
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06.06.2020 11:44 Відповісти
If I hide my IP-address, why you are saying that I am a Russian troll? )) Besides I ought to say: letters in the abbreviation 'IP' are always capital. Go and learn English, dirty lying pig!
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06.06.2020 13:28 Відповісти
Капец, 15 додиков со звёздами на всю страну и это колоссальное давление?? Шо ж тогда про олигархат говорить??
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06.06.2020 08:18 Відповісти
бабки решали все! В этом было давление....
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06.06.2020 08:21 Відповісти
Та я ты умоляю, это Мелкие гопники, по сравнению с депутатским корпусом даже городского уровня
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06.06.2020 08:27 Відповісти
Фракция мальдивского хряка и "Голос" проголосовали в Раде ПРОТИВ этого закона. Это все, что надо знать украинцам о пятом президенте и его подельниках.
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06.06.2020 08:28 Відповісти
Вот , что нужно знать об этом законе
https://youtu.be/lJIwWLq_e4U
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06.06.2020 08:36 Відповісти
"Особенность статуса вора в законе состоит в том, что эти лица сами не совершают активных преступных действий. Каждый вор создает целую пирамиду сторонников", - сказал в парламенте глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, представляя новый закон.
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06.06.2020 09:08 Відповісти
В том законе есть определения этой "пирамиды сторонников"? Или каждый мусор будет под это определение записывать тех кто делится не хочет?
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06.06.2020 11:11 Відповісти
Слава Богу от них ничего не зависит.
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06.06.2020 08:57 Відповісти
Закони не мають ніякого значення, бо не працюють, функції нагляду за їх додержанням прокуратуру позбавили, а іншого органу немає. Тіко фейкові суди(((
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06.06.2020 08:45 Відповісти
Получается Петрушка тоже вор в законе!
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06.06.2020 09:05 Відповісти
..пока в законе.
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06.06.2020 09:18 Відповісти
Попэрэднык воров берёг и лилеял ибо сам такой.
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06.06.2020 09:32 Відповісти
 
 