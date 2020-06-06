Минуле скликання Ради не змогло проголосувати законопроєкт про злодіїв у законі, оскільки чинився значний тиск, - глава Нацполіції Клименко

Голова Національної поліції України Ігор Клименко розповів про те, з якими труднощами було прийнято закон проти злодіїв у законі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Він заявив: "Прийнято вчора закон. І я хотів би відійти трохи від юридичних термінів для того, щоб пояснити простою мовою, щоб кожен громадянин України розумів, що ми прийняли, яка наша мета. Мета не лише Національної поліції, але, я думаю, мета влади України".

"Закон про злодіїв у законі минуле скликання Верховної Ради не змогло проголосувати. Чинився настільки значний тиск на депутатів Верховної Ради, зокрема тими людьми, щодо яких ми цей закон прийняли, що депутати не змогли проголосувати. Справа дійшла тільки до обговорення. І тому я хочу сказати щодо вчорашнього дня, щодо вчорашнього голосування: 236 голосів депутатів, які не злякалися ухвалити таке рішення", - підкреслив Клименко.

Читайте також: Проблема злодіїв у законі в Україні більше проблема в'язниць, ніж суспільства, - Сакварелідзе