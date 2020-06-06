Злодійський "общак" Лук'янівського СІЗО становить $500 тис. на місяць, - ексглава ДПтСУ Старенький. ВIДЕО

Колишній глава Державної пенітенціарної служби України Сергій Старенький розповів про грошовий обіг у Лук'янівському СІЗО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Старенький сказав: "Я вам скажу на прикладі лише Київського СІЗО. Наразі "общак" Київського СІЗО, відомого в народі як "Лук'янівка", в місяць - 500 тисяч доларів. Лук'янівське СІЗО, звичайно, там центральне".

Він продовжив: "Зараз у в'язницях дозволили телефони, дозволили інтернет. Ми всі користуємося банкінгом, ми всі грамотні люди. Там це все відбуваєься за хвилини. І немає вже такого, як "ми прийшли до тебе за "общаком". Він скаже: "Ну прийшли, то шукайте. Може, приберетесь тут у мене в камері".