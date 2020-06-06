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Злодійський "общак" Лук'янівського СІЗО становить $500 тис. на місяць, - ексглава ДПтСУ Старенький. ВIДЕО

Колишній глава Державної пенітенціарної служби України Сергій Старенький розповів про грошовий обіг у Лук'янівському СІЗО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Старенький сказав: "Я вам скажу на прикладі лише Київського СІЗО. Наразі "общак" Київського СІЗО, відомого в народі як "Лук'янівка", в місяць - 500 тисяч доларів. Лук'янівське СІЗО, звичайно, там центральне".

Він продовжив: "Зараз у в'язницях дозволили телефони, дозволили інтернет. Ми всі користуємося банкінгом, ми всі грамотні люди. Там це все відбуваєься за хвилини. І немає вже такого, як "ми прийшли до тебе за "общаком". Він скаже: "Ну прийшли, то шукайте. Може, приберетесь тут у мене в камері".

Автор: 

криміналітет (301) СІЗО (723)


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Топ коментарі
+15
Воровской "общак" Лукьяновского СИЗО составляет сумму $500 тыс. в месяц, - экс-глава ГПтСУ Старенький - Цензор.НЕТ 6632

Это не абстрактные деньги, это украденные у нас. Вот у меня лично в кафе возле метро "Театральная" цыган украл 1200 долларов, они исторически работают на Крещатике в районе подземного перехода как идти к метро "Театральная". Мусорам они платят 40% от суммы награбленного.
Задержать эту банду - это как 2х2, но 300-400 тысяч долларов в месяц взятки мусорам - это ощутимый кусок для коррупционных мусоров. Жаль, что со времен майдана никто эту связку цыган-карманников и мусоров так и не разбил.
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06.06.2020 06:02
+13
Он бы ещё сказал что администрация не имеет в этом своей доли, вплоть до главы пенитенциарной службы, начальники тюрем на пару с авторитетами "клиентов" разводят и ай-яй-яй с ворами ничего поделать не могут.
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06.06.2020 02:16
+8
Воровской "общак" Лукьяновского СИЗО составляет сумму $500 тыс. в месяц, - экс-глава ГПтСУ Старенький - Цензор.НЕТ 8849
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06.06.2020 03:55
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500 тыс,а чем докажешь.Может мильён?
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06.06.2020 01:53 Відповісти
так понял --- будут облагать налогом... не резать же курицу....
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06.06.2020 08:36 Відповісти
Пахан под кумом (опером) ходит Отчет полный, иначе под шконку.
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06.06.2020 12:40 Відповісти
завидно старенькому.
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06.06.2020 02:04 Відповісти
Тепер Старенький чесний і правдоруб, коли від "общака" відсунули
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06.06.2020 07:29 Відповісти
Он бы ещё сказал что администрация не имеет в этом своей доли, вплоть до главы пенитенциарной службы, начальники тюрем на пару с авторитетами "клиентов" разводят и ай-яй-яй с ворами ничего поделать не могут.
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06.06.2020 02:16 Відповісти
Насколько я знаю, общак направлен на "подогрев" зоны! Тоесть им распоряжается администрация, это воры имеют в нём долю!
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06.06.2020 07:03 Відповісти
и ето еще не предел....
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06.06.2020 02:24 Відповісти
Гнилое и завонявшееся государство,которое доедают трупные черви
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06.06.2020 02:48 Відповісти
Теперь мы знаем!...
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06.06.2020 02:49 Відповісти
Воровской "общак" Лукьяновского СИЗО составляет сумму $500 тыс. в месяц, - экс-глава ГПтСУ Старенький - Цензор.НЕТ 9908
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06.06.2020 02:51 Відповісти
Блатные номера как и сама недореспублика
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06.06.2020 07:10 Відповісти
За людское, против мусорского. Мусора не люди (Аваков)
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06.06.2020 03:18 Відповісти
Воровской "общак" Лукьяновского СИЗО составляет сумму $500 тыс. в месяц, - экс-глава ГПтСУ Старенький - Цензор.НЕТ 8849
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06.06.2020 03:55 Відповісти
Украина же свободна от варов в законе?
от тока беня и бабки по зонам - но ето не в счет!
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06.06.2020 04:45 Відповісти
в натуре...епта!
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06.06.2020 06:04 Відповісти
Ну так всё к отстрелу идет + тех кто на похоронах
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06.06.2020 05:21 Відповісти
ну какой же это общак, это на коммунальные платежи новых вип камер, сам министр презентовал
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06.06.2020 05:21 Відповісти
😂
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06.06.2020 10:26 Відповісти
Говорят, что они из тюрем умудряются украинцев на бабки разводить- типа у вас кто-то в аварию попал и пришлите срочно деньги на такой то расчётный счёт
И почему то полиция не может по номеру телефона и счета вычислить мошенников
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06.06.2020 05:33 Відповісти
😀😀😀

кстати , полиция совсем не ищет тех кто продаёт базы информации о гражданах
Шото не слышала про такие находки
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06.06.2020 05:47 Відповісти
Патаму што не хоца))))
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06.06.2020 06:29 Відповісти
Отличный "ИЗОЛЯТОР"
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06.06.2020 05:37 Відповісти
В Украине осело около 10% "воров в законе" со всего мира. Большинство из них - не украинцы.
Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина",
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06.06.2020 06:00 Відповісти
По его словам около 15-25 "воров в законе" сейчас находятся на территории Украины.
"Но их заезжает в Украину значительно больше. Большинство "воров в законе" - не украинцы. Украинцев меньше 6%. Как правило, "воры в законе" не имеют украинского паспорта. Это паспорт или поддельный, или этот паспорт на другую фамилию... Где-то в мире 450 "воров в законе". В Украину заезжает примерно 50", - сказал Клименко.https://www.rbc.ua/rus/news/ukraine-oselo-okolo-10-vorov-zakone-mira-1591396500.html
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06.06.2020 06:01 Відповісти
«Как правило, "воры в законе" не имеют украинского паспорта. Это паспорт или поддельный, или этот паспорт на другую фамилию...»
ОСОБО ПОРАДОВАЛА ЖТА ФРАЗА 😀😀😀то есть у пограничников нет никакой электронной базы , как в ЕС ??? Саваков за 7 лет сидения в кресле министра НЕ ЗАДАЛСЯ ВОПРОСОМ , что на границе не могут определить качество паспорта?
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06.06.2020 06:04 Відповісти
Да зачем это ему? Свой кусок масла на кусок хлеба он имеет!
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06.06.2020 06:31 Відповісти
А в Раде остальные 90% сидят.
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06.06.2020 07:59 Відповісти
Воровской "общак" Лукьяновского СИЗО составляет сумму $500 тыс. в месяц, - экс-глава ГПтСУ Старенький - Цензор.НЕТ 6632

Это не абстрактные деньги, это украденные у нас. Вот у меня лично в кафе возле метро "Театральная" цыган украл 1200 долларов, они исторически работают на Крещатике в районе подземного перехода как идти к метро "Театральная". Мусорам они платят 40% от суммы награбленного.
Задержать эту банду - это как 2х2, но 300-400 тысяч долларов в месяц взятки мусорам - это ощутимый кусок для коррупционных мусоров. Жаль, что со времен майдана никто эту связку цыган-карманников и мусоров так и не разбил.
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06.06.2020 06:02 Відповісти
А тот что сейчас цыгане по всему Киеву на перекрёстках торгуют ЛАНДЫШАМИ из красной книги ? Полиция в упор не видит
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06.06.2020 06:06 Відповісти
Полиция у нас вообще слепоглухонемая
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06.06.2020 06:32 Відповісти
Как не сфера деятельности от тюрьмы до самых высоких кабинетов- БАНДИТИЗМ, КОРРУПЦИЯ,взяточничество,АМОРАЛЬНОСТЬ,продажность,БЕЗНАКАЗАННОСТЬ,проституция
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06.06.2020 06:05 Відповісти
Ну, им же надо вертухаям платить ежедневно, и самим существовать
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06.06.2020 06:26 Відповісти
Воровской "общак" Лукьяновского СИЗО составляет сумму $500 тыс. в месяц, - экс-глава ГПтСУ Старенький - Цензор.НЕТ 9483
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06.06.2020 07:00 Відповісти
За "общак" надо садить.
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06.06.2020 07:08 Відповісти
Вместо тюрем и лагерей где взращивается воровское сообщество,расстрел и одиночные ямы-зинданы,и криминал исчезнет.
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06.06.2020 07:13 Відповісти
????🤕«Слуги народу» внесли в Раду проєкт закону про «відшкодування шкоди за біль та жаль»
Ініціаторами законопроєкту вказані 14 нардепів від «Слуги народу»

Наразі тексту законопроєкту немає

Народні депутати від партії «Слуга народу» зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт, яким змінюється законодавство щодо «відшкодування шкоди за біль та жаль».

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Наразі тексту законопроєкту немає. Головним комітетом, що повинен його розглядати вказано комітет з правової політики.

Ініціаторами вказані 14 нардепів від «Слуги народу».
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06.06.2020 07:21 Відповісти
Мені так шкода, що зе презедент... Хто відшкодує мені завданий біль?)
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06.06.2020 08:17 Відповісти
😀
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06.06.2020 09:07 Відповісти
Ой да не смешите вы парашу. Этих денег нашим унтерпришибеям от минюста, ну разве что на семечки.
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06.06.2020 07:26 Відповісти
А в Раде размер общака???
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06.06.2020 07:43 Відповісти
"Як Зеленський боровся з коронавірусом: з благодійного фонду при ОПУ безслідно зникли мільйони гривень, - розслідування."https://espreso.tv/news/2020/06/05/yak_zelenskyy_borovsya_z_koronavirusom_z_blagodiynogo_fondu_pry_opu_bezslidno_znykly_milyony_gryven_rozsliduvannya
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06.06.2020 07:45 Відповісти
Мобильные телефоны, интернет, вип камеры. Еще бы баб свободно пускали ...
Нафига им свобода?
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06.06.2020 07:51 Відповісти
Воровской "общак" Лукьяновского СИЗО составляет сумму $500 тыс. в месяц, - экс-глава ГПтСУ Старенький - Цензор.НЕТ 1122
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06.06.2020 08:10 Відповісти
Бубачка білий та пухнастий.
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06.06.2020 08:36 Відповісти
Потому, что у них нет воровства и коррупции.
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06.06.2020 08:35 Відповісти
А звідки ж ти це знаєш і чому нічого не зробив щоб цього уникнути? Не вигідно було знищувати бо ти з нього ***** кормився?
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06.06.2020 09:03 Відповісти
Що тре відключити в міуі10 щоб не виправляло, *****?
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06.06.2020 09:09 Відповісти
не діляться ?
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06.06.2020 09:44 Відповісти
Що за блаж?
Якби пару злодіїв такого рангу випадково і за нез,ясованих обставин загинули,то більше б не їхали сюди
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06.06.2020 10:25 Відповісти
Ла-ла-ла,
Владимирский Централ, ветер северный,
Лукьяновский СИЗО, бабла немеряно....
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06.06.2020 10:54 Відповісти
А администрация в доле?
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06.06.2020 11:08 Відповісти
80% общака йде на підкуп адміністрації,тому менти в ньому мають долю,а 20 % це грів в шізо наркота і алкоголь які тоже заносять вертухаї.Так що все отримує адміністрація
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06.06.2020 11:51 Відповісти
Вскорее тот "общак" может превысить и доходы Госбюджета. Думай-те в правительстве где можно брать транш.
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06.06.2020 18:33 Відповісти
Хто бажає побороти злочинність, той із нею бореться, а хто ні, той розповідає про гуманність та права людини. Я вважаю, що ми перейшли межу адекватності. Права має мати людина, що живе по закону, а не злодій. А так, ми просто нівілювали це поняття, через що злодії права мають, а порідні люди - ні. В США, (не знаю чи у всіх штатах) для обшуку у людини з непогашеною судимістю, непотрібно ніяких рішень судів - бо це злодій!!!
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06.06.2020 19:04 Відповісти
По ОЛХ зеки наярюють частенько.Адміністрація створює умови для роботи і гребе на рівні коллекторів.
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07.06.2020 00:13 Відповісти
 
 