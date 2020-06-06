Злодійський "общак" Лук'янівського СІЗО становить $500 тис. на місяць, - ексглава ДПтСУ Старенький. ВIДЕО
Колишній глава Державної пенітенціарної служби України Сергій Старенький розповів про грошовий обіг у Лук'янівському СІЗО.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
Старенький сказав: "Я вам скажу на прикладі лише Київського СІЗО. Наразі "общак" Київського СІЗО, відомого в народі як "Лук'янівка", в місяць - 500 тисяч доларів. Лук'янівське СІЗО, звичайно, там центральне".
Він продовжив: "Зараз у в'язницях дозволили телефони, дозволили інтернет. Ми всі користуємося банкінгом, ми всі грамотні люди. Там це все відбуваєься за хвилини. І немає вже такого, як "ми прийшли до тебе за "общаком". Він скаже: "Ну прийшли, то шукайте. Може, приберетесь тут у мене в камері".
Топ коментарі
+15 Серега Хороший
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+13 Roman Kovalyov
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от тока беня и бабки по зонам - но ето не в счет!
И почему то полиция не может по номеру телефона и счета вычислить мошенников
кстати , полиция совсем не ищет тех кто продаёт базы информации о гражданах
Шото не слышала про такие находки
Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина",
"Но их заезжает в Украину значительно больше. Большинство "воров в законе" - не украинцы. Украинцев меньше 6%. Как правило, "воры в законе" не имеют украинского паспорта. Это паспорт или поддельный, или этот паспорт на другую фамилию... Где-то в мире 450 "воров в законе". В Украину заезжает примерно 50", - сказал Клименко.https://www.rbc.ua/rus/news/ukraine-oselo-okolo-10-vorov-zakone-mira-1591396500.html
ОСОБО ПОРАДОВАЛА ЖТА ФРАЗА 😀😀😀то есть у пограничников нет никакой электронной базы , как в ЕС ??? Саваков за 7 лет сидения в кресле министра НЕ ЗАДАЛСЯ ВОПРОСОМ , что на границе не могут определить качество паспорта?
Это не абстрактные деньги, это украденные у нас. Вот у меня лично в кафе возле метро "Театральная" цыган украл 1200 долларов, они исторически работают на Крещатике в районе подземного перехода как идти к метро "Театральная". Мусорам они платят 40% от суммы награбленного.
Задержать эту банду - это как 2х2, но 300-400 тысяч долларов в месяц взятки мусорам - это ощутимый кусок для коррупционных мусоров. Жаль, что со времен майдана никто эту связку цыган-карманников и мусоров так и не разбил.
Ініціаторами законопроєкту вказані 14 нардепів від «Слуги народу»
Наразі тексту законопроєкту немає
Народні депутати від партії «Слуга народу» зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт, яким змінюється законодавство щодо «відшкодування шкоди за біль та жаль».
Про це йдеться на сайті Верховної Ради.
Наразі тексту законопроєкту немає. Головним комітетом, що повинен його розглядати вказано комітет з правової політики.
Ініціаторами вказані 14 нардепів від «Слуги народу».
Нафига им свобода?
Якби пару злодіїв такого рангу випадково і за нез,ясованих обставин загинули,то більше б не їхали сюди
Владимирский Централ, ветер северный,
Лукьяновский СИЗО, бабла немеряно....