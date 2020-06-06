Ворог за добу 12 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі: поранено 2 бійців, знищено окупанта

За минулу добу російські найманці на Донбасі 12 разів порушили режим припинення вогню, унаслідок чого поранень зазнали два українські військовослужбовці.

Про це повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" по українських позиціях біля Авдіївки російські найманці відкривали вогонь із 82-мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Неподалік Павлополя та Опитного було зафіксовано вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Позиції ООС поблизу Старогнатівки були двічі обстріляні з гранатометів різних систем і стрілецької зброї, а опорні пункти біля Широкиного - з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" по позиціях ООС поруч із Новолуганським і тричі поблизу Південного російські найманці вели вогонь із гранатометів різних систем і стрілецької зброї. По околицях Хутора Вільного і Новоолександрівки ворог застосував великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

"Унаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці Об'єднаних сил зазнали поранень", - йдеться у зведенні штабу.

За даними української розвідки, 5 червня українські військові знищили одного російського найманця.

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"Від початку поточної доби російські збройні формування активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - сказано у звіті.



