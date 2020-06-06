Ворог за добу 12 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі: поранено 2 бійців, знищено окупанта
За минулу добу російські найманці на Донбасі 12 разів порушили режим припинення вогню, унаслідок чого поранень зазнали два українські військовослужбовці.
Про це повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" по українських позиціях біля Авдіївки російські найманці відкривали вогонь із 82-мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Неподалік Павлополя та Опитного було зафіксовано вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
Позиції ООС поблизу Старогнатівки були двічі обстріляні з гранатометів різних систем і стрілецької зброї, а опорні пункти біля Широкиного - з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" по позиціях ООС поруч із Новолуганським і тричі поблизу Південного російські найманці вели вогонь із гранатометів різних систем і стрілецької зброї. По околицях Хутора Вільного і Новоолександрівки ворог застосував великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.
"Унаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці Об'єднаних сил зазнали поранень", - йдеться у зведенні штабу.
За даними української розвідки, 5 червня українські військові знищили одного російського найманця.
"Від початку поточної доби російські збройні формування активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - сказано у звіті.
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Горіть у пеклі москалі !!!
Убей русского !
Правильная, здравая мысль (держа билет на московщину в зубах). Нахер они нам все не украинцы здесь нужны. "Довольно украинским хлебом кормиться москалям и швабам" Вон всех.
1. В Украине 130 национальностей со своими языками - вычёркиваем.
2. Чтобы по два раза не вставать Диалекты украинского языка традиционно группируют в три наречия: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 юго-западное (включающее https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B волынско-подольские , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B галицко-буковинские и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B карпатские говоры ), https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 северное и ставшее основой современного https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA литературного языка https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 юго-восточное наречие . Ещё вычеркиваем.
3. Чтобы три раза не вставать. Диалектные особенности юго-восточного наречия (наряду с особенностями северного) лежат в основе говоров украинских переселенцев в России (на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD) Кубани , в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8C%D0%B5 Поволжье , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C Сибири , на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA Дальнем Востоке ), https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Казахстане и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F Киргизии . Включает https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 среднеподнепровские , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 слобожанские и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 степные говоры .
Скрипач,нет слобожанщина и степняк не нужны - вычёркиваем.
Вот тогда запануем. А земля то наша, українська -жри от пуза. Безработицы нет. Ничего нет навколо тільки солов'їнна мова. Лепота.
4. Чтобы совсем не вставать. Всё это в истории уже неоднократно было. Потом вы начнёте измерять длину оселедця и покрой шальваров.
Оставаясь о вас хорошего мнения считаю вас не врагом Украины, а просто дураком. С уважением.