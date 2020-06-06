Кримінальна відповідальність за статус "злодія в законі" торкнеться лише злочинного світу, а не всього суспільства, - глава Нацполіції Клименко

Прийнятий Верховною Радою так званий закон про злодіїв у законі дозволить поліції документувати цих людей і забороняти їм в'їзд в Україну, жодних інструментів для впливу на суспільство і переслідування законодавчі зміни не містять.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив лава Національної поліції Ігор Клименко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Що це означає для людей? Насамперед це означає, що кожен громадянин найближчим часом зрозуміє, що він живе у безпечнішій державі", - сказав Клименко.

За словами глави Національної поліції, переважно злодії в законі - це етнічні грузини, росіяни, українців серед них менше 6%. "Зазвичай злодії в законі не мають українського паспорта. Цей паспорт або підроблений, або на інше прізвище... Злодійський світ - це держава в державі... Злодії в законі, які є в Україні, є справжніми ляльководами, які смикають за тисячі і тисячі ниточок" , - розповів Клименко.

Читайте також: Минуле скликання Ради не змогло проголосувати законопроєкт про злодіїв у законі, оскільки чинився значний тиск, - глава Нацполіції Клименко

Він зазначив, що загалом у світі близько 450 злодіїв у законі, в Україну приїжджає близько 50. "І дуже часто вони керують злочинними організаціями на відстані", - додав він.

Говорячи про те, як зміниться ситуація після прийняття закону, Клименко уточнив, що, зокрема, видвореним за межі України злодіям у законі можна буде заборонити в'їзд до країни.

"Поліція документує злодіїв у законі, затримує. Минулого і цього року - 11 осіб. Частина з них перебуває в пунктах тимчасового утримання... Частину ми видворили, але вони повертаються в Україну, бо немає законних підстав заборонити їм в’їзд до України. А цей закон дає можливість заборонити кожному злодію в законі в'їзд на територію України на три роки", - сказав глава Нацполіції.

Читайте також: Проблема злодіїв у законі в Україні більше проблема в'язниць, ніж суспільства, - Сакварелідзе

Відповідаючи на запитання про те, наскільки світ злодіїв у законі пов'язаний з політичним світом, глава Нацполіції сказав: "Сьогодні ми бачимо, що всі кримінальні угруповання працюють на злодія в законі. Гроші, які надходять від злочинної діяльності кожного кримінального угруповання, осідають у злодіїв у законі. Тож ці особи мають можливість впливати як на соціально-політичне, так і на соціально-економічне становище в державі. Ба більше, вони впливають і на масові заходи, вони можуть дестабілізувати обстановку як в окремому регіоні, так надлалі і в державі загалом".

Глава Нацполіції спростував думку про те, що прийнятий парламентом закон може стати джерелом корупції і тиску загалом на суспільство, оскільки передбачається відповідальність не за конкретні дії, за потрапляння до категорії "суб'єкта злочинного впливу".

Водночас він додав: "Це перекручування фактів, що ми зможемо якимось чином впливати на суспільні організації. Ми говоримо про злочинців!"

"Думаю, що громадянам України наші дискусії в кулуарах Верховної Ради, в поліції не потрібні. Громадяни України мають потребу відчувати захист від криміналу", - підсумував Клименко.

Як повідомлялося, 4 червня Верховна Рада ввела кримінальну відповідальність за отримання статусу "злодія в законі" і за створення злочинних спільнот, а також участь у них.