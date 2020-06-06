Кримінальна відповідальність за статус "злодія в законі" торкнеться лише злочинного світу, а не всього суспільства, - глава Нацполіції Клименко
Прийнятий Верховною Радою так званий закон про злодіїв у законі дозволить поліції документувати цих людей і забороняти їм в'їзд в Україну, жодних інструментів для впливу на суспільство і переслідування законодавчі зміни не містять.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив лава Національної поліції Ігор Клименко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
"Що це означає для людей? Насамперед це означає, що кожен громадянин найближчим часом зрозуміє, що він живе у безпечнішій державі", - сказав Клименко.
За словами глави Національної поліції, переважно злодії в законі - це етнічні грузини, росіяни, українців серед них менше 6%. "Зазвичай злодії в законі не мають українського паспорта. Цей паспорт або підроблений, або на інше прізвище... Злодійський світ - це держава в державі... Злодії в законі, які є в Україні, є справжніми ляльководами, які смикають за тисячі і тисячі ниточок" , - розповів Клименко.
Він зазначив, що загалом у світі близько 450 злодіїв у законі, в Україну приїжджає близько 50. "І дуже часто вони керують злочинними організаціями на відстані", - додав він.
Говорячи про те, як зміниться ситуація після прийняття закону, Клименко уточнив, що, зокрема, видвореним за межі України злодіям у законі можна буде заборонити в'їзд до країни.
"Поліція документує злодіїв у законі, затримує. Минулого і цього року - 11 осіб. Частина з них перебуває в пунктах тимчасового утримання... Частину ми видворили, але вони повертаються в Україну, бо немає законних підстав заборонити їм в’їзд до України. А цей закон дає можливість заборонити кожному злодію в законі в'їзд на територію України на три роки", - сказав глава Нацполіції.
Відповідаючи на запитання про те, наскільки світ злодіїв у законі пов'язаний з політичним світом, глава Нацполіції сказав: "Сьогодні ми бачимо, що всі кримінальні угруповання працюють на злодія в законі. Гроші, які надходять від злочинної діяльності кожного кримінального угруповання, осідають у злодіїв у законі. Тож ці особи мають можливість впливати як на соціально-політичне, так і на соціально-економічне становище в державі. Ба більше, вони впливають і на масові заходи, вони можуть дестабілізувати обстановку як в окремому регіоні, так надлалі і в державі загалом".
Глава Нацполіції спростував думку про те, що прийнятий парламентом закон може стати джерелом корупції і тиску загалом на суспільство, оскільки передбачається відповідальність не за конкретні дії, за потрапляння до категорії "суб'єкта злочинного впливу".
Водночас він додав: "Це перекручування фактів, що ми зможемо якимось чином впливати на суспільні організації. Ми говоримо про злочинців!"
"Думаю, що громадянам України наші дискусії в кулуарах Верховної Ради, в поліції не потрібні. Громадяни України мають потребу відчувати захист від криміналу", - підсумував Клименко.
Як повідомлялося, 4 червня Верховна Рада ввела кримінальну відповідальність за отримання статусу "злодія в законі" і за створення злочинних спільнот, а також участь у них.
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проблема "коронованих" надумана і вкинута в суспільство, лише б відволікти від реальних "боків" цієї й*баної зеленої влади... все х*йня, давай спочатку
на фотку глянь когда грамоту ( томос ) давали могет поймешь
если воров начнут закрывать ( неверится ) то воздух станет немного чище
немає у нас проблеми зі злодіями в законі... навіть ваш любий Сакварелідзе сказав, що це проблема тюрем, а не суспільства...
ЗЛОЧИН-КАРА, так має діяти закон, а не за принципами НАПИСАЛИ-ЗАТАВРУВАЛИ-ПОРІШАЛИ... це повний дибілізм, розразований на повних дебілів... і бачимо, маси хавають
по сущесту тебе сказать нечего
А товарищ даже рад такому повороту событий: покинул Украину, теперь живет в нормальной стране.
Какой дурак не увидит связи между мафиозным олигархатом и ворьём?А это курс на полицейское государство по типу параши.
І хто буде потрапляти в категорію "суб'єкт злочинного впливу",вирішуватиме не якийсь Клименко,а суд.Печерський,наприклад.
Одну мразь з дамбіса((( не успели изолировать так она.в Ривном "14-летний подросток изнасиловал 12-летнюю школьницу в подъезде многоэтажки". Источник: https://censor.net/n3200435
беня вне подозрения....
Тепер плюс Пенсія - від сьогоднішньої ЗП Дехпутатів - так що як кажкть доля склалась непогано
Ну а про той "будиночок" на 30-ть покоїв (буде Готель) - а своїм очам я ще вірю - і говорити не будем...
Отакі вони у нас "рядові" слуги - хто вище по рангу - ті мільтиміліонери
ДумайтЄ- якщо е чим ...
Ну и вопрос, о чем думать??? Кого во власть? Так ты ж всё по полкам разложил. Предлагай, посмеемся...
И последнее: думаешь, я буду пальцы в кровь стирать за кого-то из них, кто у власти? Вот тока за хлопцев на передовой переживаю, шоб не сорвались, пока говноком квартальный из лука пуляет и видосики запиливает
А у Гаврилюка все сложилось ....- к тому что он имел и кем был....
Про те що ВСІ на УТРИМАННІ у ВерхЗраді....- чи про Михайла....
Я тобі скажу більше - я особисто із ним знайомий...- ОСОБИСТО!!!!, Я і і із багатьма іншими із Чернівецької....- починаючи із покійного - нехай із Миром почивае, від Олександра Зінченка..., і дальше...
Так що я не по "слухам" це все знаю...
І це - я ніколи не скажу що всі Гавнюки - ти не повіриш, і Чікотило - і той же Якувич, чи Портнов - для деяких е чудовими Людьми
Все відносно- ВСЕ...
"Лошадь " в "Сенат" я вводить не буду - сама "жизнь" єто делала- делает и делать будет Єто назівается Еволюция.... Вот такие вот "смех@ечки...
Кандидатуры давай... с Михайлом выяснили - шкура продажная, на майдане голым понтовался. Это, если б членом по роялю, тогда и презики можно, а так - чучело какое-то коррумпированное... шота я не пойму твою политплатформу...
Да, кстати, тож не лыком делан: 25см, феррари в гараже и подружка-модель к подруге ревнует...
Відносно Михайла - я ж не сказав що він е Злом для України - ні, він простий смертний, який , як кажуть - "небыло б Счастья -да "роздевание" помогло ... - хоча і там було не все так просто - він був ******* якоюсь рідиною - тому його трохи і "розділи" - я впевнений що сьогодні він вдячний Долі за то...І грошенята завелись - Молода Гарна Дружина -яка ніколи би в Житті не Покохала Щиро та Палко , того !!! Михайла - який був та жив у своему Селі в Хотинському.... Нічого особистого до Михайла - але е таке : Цесарю-Цесарьове.... Героїв потрібно було "ліпити"- зліпили ...
Ти не повіриш - ідіотам , рояльного пАяца впарили Презом через зомбоящик, і що ..., схавали - то що , я їм всім Доктор - а ми тут відносно Просто Михайла...Віват Михайорві !!!!!!!!
Відносно тих перерахованих - вони е покидьки - але як наприклад для Оксани Марченко - її мЕртвечук е просто Найкращим, і так інші...
Відносно моеї "політ платформи" - ТВОРИ ДОБРО ... - це так, щоб коротко
Все - вАпросы еще имеются ..... Не Кашляй...
І які б закони ви не плодили - толку не буде.
Как Америка борется за страдание чёрных!
До речі, кацапо-ординські "вори у законі" (навіть саме поняття кацапське) працювали на кремлядь під час анексії Криму...
А под закон попадут их шестерки
Клас!
Але спершу треба, щоб вони звідси виїхали...