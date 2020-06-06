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Кримінальна відповідальність за статус "злодія в законі" торкнеться лише злочинного світу, а не всього суспільства, - глава Нацполіції Клименко

Кримінальна відповідальність за статус

Прийнятий Верховною Радою так званий закон про злодіїв у законі дозволить поліції документувати цих людей і забороняти їм в'їзд в Україну, жодних інструментів для впливу на суспільство і переслідування законодавчі зміни не містять.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив лава Національної поліції Ігор Клименко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Що це означає для людей? Насамперед це означає, що кожен громадянин найближчим часом зрозуміє, що він живе у безпечнішій державі", - сказав Клименко.

За словами глави Національної поліції, переважно злодії в законі - це етнічні грузини, росіяни, українців серед них менше 6%. "Зазвичай злодії в законі не мають українського паспорта. Цей паспорт або підроблений, або на інше прізвище... Злодійський світ - це держава в державі... Злодії в законі, які є в Україні, є справжніми ляльководами, які смикають за тисячі і тисячі ниточок" , - розповів Клименко.

Читайте також: Минуле скликання Ради не змогло проголосувати законопроєкт про злодіїв у законі, оскільки чинився значний тиск, - глава Нацполіції Клименко

Він зазначив, що загалом у світі близько 450 злодіїв у законі, в Україну приїжджає близько 50. "І дуже часто вони керують злочинними організаціями на відстані", - додав він.

Говорячи про те, як зміниться ситуація після прийняття закону, Клименко уточнив, що, зокрема, видвореним за межі України злодіям у законі можна буде заборонити в'їзд до країни.

"Поліція документує злодіїв у законі, затримує. Минулого і цього року - 11 осіб. Частина з них перебуває в пунктах тимчасового утримання... Частину ми видворили, але вони повертаються в Україну, бо немає законних підстав заборонити їм в’їзд до України. А цей закон дає можливість заборонити кожному злодію в законі в'їзд на територію України на три роки", - сказав глава Нацполіції.

Читайте також: Проблема злодіїв у законі в Україні більше проблема в'язниць, ніж суспільства, - Сакварелідзе

Відповідаючи на запитання про те, наскільки світ злодіїв у законі пов'язаний з політичним світом, глава Нацполіції сказав: "Сьогодні ми бачимо, що всі кримінальні угруповання працюють на злодія в законі. Гроші, які надходять від злочинної діяльності кожного кримінального угруповання, осідають у злодіїв у законі. Тож ці особи мають можливість впливати як на соціально-політичне, так і на соціально-економічне становище в державі. Ба більше, вони впливають і на масові заходи, вони можуть дестабілізувати обстановку як в окремому регіоні, так надлалі і в державі загалом".

Глава Нацполіції спростував думку про те, що прийнятий парламентом закон може стати джерелом корупції і тиску загалом на суспільство, оскільки передбачається відповідальність не за конкретні дії, за потрапляння до категорії "суб'єкта злочинного впливу".

Водночас він додав: "Це перекручування фактів, що ми зможемо якимось чином впливати на суспільні організації. Ми говоримо про злочинців!"

"Думаю, що громадянам України наші дискусії в кулуарах Верховної Ради, в поліції не потрібні. Громадяни України мають потребу відчувати захист від криміналу", - підсумував Клименко.

Як повідомлялося, 4 червня Верховна Рада ввела кримінальну відповідальність за отримання статусу "злодія в законі" і за створення злочинних спільнот, а також участь у них.

Автор: 

вор у законі (241) Клименко Ігор (481)


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Топ коментарі
+30
Т.е. воров при власти не тронут!
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06.06.2020 08:47
+6
Ага, уже оправдываются суки...
https://www.youtube.com/watch?v=lJIwWLq_e4U
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06.06.2020 08:52
+6
Деньги, которые идут от преступной деятельности каждой криминальной группировки, оседают у воров в законе. Отсюда эти лица имеют возможность влиять как на социально-политическое, так и на социально-экономическое положение в государстве Источник: https://censor.net.ua/n3200432
Какой дурак не увидит связи между мафиозным олигархатом и ворьём?А это курс на полицейское государство по типу параши.
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06.06.2020 09:06
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Правила форума Рада форумчан
Т.е. воров при власти не тронут!
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06.06.2020 08:47 Відповісти
Ага, уже оправдываются суки...
https://www.youtube.com/watch?v=lJIwWLq_e4U
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06.06.2020 08:52 Відповісти
Раніше, замінили золоті цепи на галстуки, стволи на мандати, залишилось лише все те узаконити. Не довго доведлось чекати. Громадянське суспільство ледь жевріє щоб не сказати тухне, а контрольована і керована олігархами злочинна влада все нарощує "мускули".
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06.06.2020 10:18 Відповісти
Да. Аваков опять пропетлял
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06.06.2020 09:04 Відповісти
они же в законе
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06.06.2020 09:28 Відповісти
воры в законе это реальная угроза государству. государство в государстве с огромным влиянием не только на криминалитет. за много вокруг них власти, денег и крови. нужно убирать от общества этих кровавых упырей.
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06.06.2020 09:57 Відповісти
назвіть хоч одне ім'я
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06.06.2020 10:09 Відповісти
нєдєля ( не так давно отримав по вухам,так шо там нє всьо адназначна) Шарік ( особисто знайомий з його сином Русланом) До речі,шо батя шо син - нормальні адекватні люди.Але таких як Шарік 0.01% Можу назвати ще...Можу посилання для забанених в гуглі кинути.
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06.06.2020 13:45 Відповісти
с огромным влиянием не только на криминалитет пише Надія... яке огромне вліяніє??? де імена, які б луна ли на увесь світ по типу япончиків чи хасанів? проблема чорної масті в Грузії відома - там злодії реально владарювали... на кацапії, оскільки то країна-тюрма, також... у нас легалізувалися бикі з 90-х, типу коломойш/ахмєтових...
проблема "коронованих" надумана і вкинута в суспільство, лише б відволікти від реальних "боків" цієї й*баної зеленої влади... все х*йня, давай спочатку
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06.06.2020 15:31 Відповісти
Геннадий , ты в какой стране живешь ? , и где ? ( наверно в глухом хуторе ) , к нам стекается сброд со всего снг ( законы то позволяют ) , воров у нас не садят ( нельзя )
на фотку глянь когда грамоту ( томос ) давали могет поймешь
если воров начнут закрывать ( неверится ) то воздух станет немного чище
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06.06.2020 16:55 Відповісти
наразі я бачу як ЩОДНЯ з'являються повідомлення про злочини з боку інших "законників", тих що у погонах... але подолати курвів у власних лавах сабакянам якось не з руки... тому й беруть "ліву" тему для замилювання...
немає у нас проблеми зі злодіями в законі... навіть ваш любий Сакварелідзе сказав, що це проблема тюрем, а не суспільства...
ЗЛОЧИН-КАРА, так має діяти закон, а не за принципами НАПИСАЛИ-ЗАТАВРУВАЛИ-ПОРІШАЛИ... це повний дибілізм, розразований на повних дебілів... і бачимо, маси хавають
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06.06.2020 18:44 Відповісти
а ты и правда с села ( глухого шо пипец ) , или ауешник
по сущесту тебе сказать нечего
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06.06.2020 19:54 Відповісти
дивись не обляпайся
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06.06.2020 20:53 Відповісти
оця тварь дихати не заважає? https://censor.net/news/3200482/fond_gosimuschestva_podtverdil_vyvod_4_mlrd_grn_iz_tsentrenergo_v_polzu_kolomoyiskogo/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_73922892
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06.06.2020 18:47 Відповісти
воры в законе -теперь это те кто у власти а про тех что в фильмах видели можете забыть
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06.06.2020 10:33 Відповісти
у моего отца был хороший знакомый вор в з(смотрящий тогда за городом)... знаю не по наслышке о их влиянии на государство.
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06.06.2020 10:54 Відповісти
Мой одноклассник (юрист), тот вообще изучал, как трансформировалось криминальное сообщество в условиях зарождающегося капитализма на постсоветском пространстве. Описал несколько ОПГ, контролировавших экономику, аккумулирующих капиталец, скупающих предприятия-производители. Собрал хороший материал, потом один большой генерал МВД узнал, что есть готовая работа, купил очень дорого (и откуда только такие деньги у "простого генерала!"), защитил диссертацию.
А товарищ даже рад такому повороту событий: покинул Украину, теперь живет в нормальной стране.
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06.06.2020 11:59 Відповісти
Надюш , а какой город ? если не секрет
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06.06.2020 16:57 Відповісти
Феерично сказано!!!Я не успел прокомментировать..
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06.06.2020 17:53 Відповісти
Деньги, которые идут от преступной деятельности каждой криминальной группировки, оседают у воров в законе. Отсюда эти лица имеют возможность влиять как на социально-политическое, так и на социально-экономическое положение в государстве Источник: https://censor.net.ua/n3200432
Какой дурак не увидит связи между мафиозным олигархатом и ворьём?А это курс на полицейское государство по типу параши.
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06.06.2020 09:06 Відповісти
100%
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06.06.2020 10:19 Відповісти
"депутат в законе" тоже остаётся неприкосновенен.
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06.06.2020 09:06 Відповісти
Та Зєля ж відмінив недоторканність.Так раділи...
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06.06.2020 09:13 Відповісти
Здається мені, що депутатам ВР ніщо робити, з нудьги хернею займаються
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06.06.2020 09:09 Відповісти
брови - скучают депутатки за ими .....
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06.06.2020 09:32 Відповісти
Профанація.Чергове шоу для піпла,розроблене кварталівськими сценаристами.
І хто буде потрапляти в категорію "суб'єкт злочинного впливу",вирішуватиме не якийсь Клименко,а суд.Печерський,наприклад.
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06.06.2020 09:12 Відповісти
Даже не квартальским это подсказывает Саакашвили Зеленскому)))))только Саакашвили праведно тоже рассказывает как он одних убирал засечёт других и где деньги осели
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06.06.2020 10:20 Відповісти
Ти хворий мусор? Ваша задача ізолювати а не завозити мразь з дамбіса(((
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06.06.2020 09:20 Відповісти
хворий мусор не вправился с задачей.

Одну мразь з дамбіса((( не успели изолировать так она.в Ривном "14-летний подросток изнасиловал 12-летнюю школьницу в подъезде многоэтажки". Источник: https://censor.net/n3200435
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06.06.2020 09:57 Відповісти
Справжні "вори в законі", це - ВР, Кабмін, олігархи.......
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06.06.2020 09:26 Відповісти
Якщо коротко то як було так і лишили . Гора розродилась мишкою . Звичайно ніякого іншого тексту Закону , воривзаконі Верховній Раді прийняти не дозволять . Вплив цієї братії на події в суспільстві набагато глибший . Лишилось прийняти проект Закону ірпінської мерзоти смаглюк про приватні армії і всі олігархи разом з варамивзаконє стають реальною владою .
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06.06.2020 09:31 Відповісти
Ну дай Бог чтоб закон работал!
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06.06.2020 09:33 Відповісти
Заборона в'їзду на 3 роки . Тобто , через 3 роки він вже не буде варом ? Боже , які дібіли .
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06.06.2020 09:34 Відповісти
та срали вони на ці заборони вїзду .єдиний ефективний метод боротьби з цими уродами -фізична ліквідація.
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06.06.2020 10:34 Відповісти
Вчера по телевизору ворам всё подробно объяснили. Если следователь спросит: "Ты вор в законе?", можно ответить: "Я человек". И вся эта хитрая система рушится как карточный домик. А сколько десятилетий будут искать эти доказательства мы все знаем. Моё мнение, - к воровскому общаку пристроится ещё не один карман чиновника.
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06.06.2020 09:37 Відповісти
Вот это чисто способ сесть на потоки
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06.06.2020 10:10 Відповісти
шо та многа за воров в законе - ермака шо ли с братилой взяли?
беня вне подозрения....
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06.06.2020 09:38 Відповісти
Наші депутати, олігархи і є "вормами в законі"..... Вони що самі себе будуть садити??? ))
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06.06.2020 09:38 Відповісти
та то хлопцы на карантине развлекаются походу....
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06.06.2020 09:41 Відповісти
У нас каждый кто был и есть при высших должностях по сути воры. Народ Украины их кроме как бандитами и не называет, бо народ не обдуришь.
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06.06.2020 09:40 Відповісти
Э-э-э-ээээ... кроме Михайла Гаврилюка... он "наворовал" на евробляху и теперь таксует... он либо дауншифтер, либо ...
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06.06.2020 10:00 Відповісти
за кожне Депутатське Звернення він мав 2- 5 шмат зЄлені ( від його імені) ...за кожне потрібне голосування - 2 - 5 шмат зЄлені..., плюс місячне утримання мін 5 000 зЄлені мав - як мінімум 250 000 зЄлені "заробив за Каденцію...
Тепер плюс Пенсія - від сьогоднішньої ЗП Дехпутатів - так що як кажкть доля склалась непогано
Ну а про той "будиночок" на 30-ть покоїв (буде Готель) - а своїм очам я ще вірю - і говорити не будем...
Отакі вони у нас "рядові" слуги - хто вище по рангу - ті мільтиміліонери

ДумайтЄ- якщо е чим ...
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06.06.2020 12:03 Відповісти
о! Ты своими глазами видел, а я своими глазами не видел... твое слово против моего.
Ну и вопрос, о чем думать??? Кого во власть? Так ты ж всё по полкам разложил. Предлагай, посмеемся...
И последнее: думаешь, я буду пальцы в кровь стирать за кого-то из них, кто у власти? Вот тока за хлопцев на передовой переживаю, шоб не сорвались, пока говноком квартальный из лука пуляет и видосики запиливает
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06.06.2020 13:14 Відповісти
посмеемся через несколько лет - только смех у каждого будет разный....- у кого то гомерический, а у кого то скавулящий...
А у Гаврилюка все сложилось ....- к тому что он имел и кем был....
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06.06.2020 14:05 Відповісти
ты не ответил... свел на смеху'очки... так кого предлагаешь? Серьезно... все - говнюки, согласен... но предложи! Введи лошадь в Сенат!
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06.06.2020 14:09 Відповісти
про що я не відповів :
Про те що ВСІ на УТРИМАННІ у ВерхЗраді....- чи про Михайла....
Я тобі скажу більше - я особисто із ним знайомий...- ОСОБИСТО!!!!, Я і і із багатьма іншими із Чернівецької....- починаючи із покійного - нехай із Миром почивае, від Олександра Зінченка..., і дальше...
Так що я не по "слухам" це все знаю...
І це - я ніколи не скажу що всі Гавнюки - ти не повіриш, і Чікотило - і той же Якувич, чи Портнов - для деяких е чудовими Людьми
Все відносно- ВСЕ...
"Лошадь " в "Сенат" я вводить не буду - сама "жизнь" єто делала- делает и делать будет Єто назівается Еволюция.... Вот такие вот "смех@ечки...
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06.06.2020 14:52 Відповісти
Так и шарий всех их лично знает... и мишаЙопкин, и мертвеччук... эка честь...
Кандидатуры давай... с Михайлом выяснили - шкура продажная, на майдане голым понтовался. Это, если б членом по роялю, тогда и презики можно, а так - чучело какое-то коррумпированное... шота я не пойму твою политплатформу...
Да, кстати, тож не лыком делан: 25см, феррари в гараже и подружка-модель к подруге ревнует...
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06.06.2020 16:25 Відповісти
Та хоть три Феррарі плюс Мустанг ...мені то що від того От у Ахметки Вілла в Франціїї за 200 лямів - так що тобі е ще куди "рости" - а клава , вона все стерпить..., тут половина Цензорі якщо не Рокфелери , Джоби Стіви, та Бальцеровичі - хЕксперти із ВСІХ питань...- хоча більшість у своему Житті і Дерева не посадили , та ВИРОСТИЛИ !!!
Відносно Михайла - я ж не сказав що він е Злом для України - ні, він простий смертний, який , як кажуть - "небыло б Счастья -да "роздевание" помогло ... - хоча і там було не все так просто - він був ******* якоюсь рідиною - тому його трохи і "розділи" - я впевнений що сьогодні він вдячний Долі за то...І грошенята завелись - Молода Гарна Дружина -яка ніколи би в Житті не Покохала Щиро та Палко , того !!! Михайла - який був та жив у своему Селі в Хотинському.... Нічого особистого до Михайла - але е таке : Цесарю-Цесарьове.... Героїв потрібно було "ліпити"- зліпили ...
Ти не повіриш - ідіотам , рояльного пАяца впарили Презом через зомбоящик, і що ..., схавали - то що , я їм всім Доктор - а ми тут відносно Просто Михайла...Віват Михайорві !!!!!!!!
Відносно тих перерахованих - вони е покидьки - але як наприклад для Оксани Марченко - її мЕртвечук е просто Найкращим, і так інші...
Відносно моеї "політ платформи" - ТВОРИ ДОБРО ... - це так, щоб коротко
Все - вАпросы еще имеются ..... Не Кашляй...
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06.06.2020 20:23 Відповісти
А кто звёзды просто так набил???))
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06.06.2020 09:42 Відповісти
Каждого будут раздевать на границе?
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06.06.2020 13:39 Відповісти
Опускать на пляже)))
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06.06.2020 19:35 Відповісти
"Слуги в законі" - недоторкані?
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06.06.2020 09:59 Відповісти
Пока мы воюем с ветряными мельницами экономика стремительно валится! Преступный мир достаточно гибкий и изворотливый, им не нужно ждать новой сессии парламента для принятия решения. Поверьте, что выход из положения найдут очень быстро. Лучше бы "наши слуги" делом занялись!!! Хорош красть и крысить (это я про властьимущих). Кто-то собирается хоть что-то сделать для экономики Страны???
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06.06.2020 10:02 Відповісти
😂😂😂 и смех и грех... СН вы что на потоки хотите воров сесть?! криминал будет иначе все нужно заделать легальным наркотики, оружие и тд... Не понимаю что вы там собираетесь в очередной раз запрещать или давать, но каждый понимающий и думающий понимает что это не реально ... Почему в Испании не запрещают их, в Италии и тд - да потому что полиция и все заняты и направлены на законность как внутри полиции так и внешне к людям ...
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06.06.2020 10:08 Відповісти
Бездіяльність поліції є ознакою корупції.
І які б закони ви не плодили - толку не буде.
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06.06.2020 10:42 Відповісти
Все на борьбу за права!
Как Америка борется за страдание чёрных!
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06.06.2020 10:57 Відповісти
А чорних лісорубів? А копанки? А бурштинових імператорів? А контрабанди? А "скруток"? А забудовників? А медицинської мафії? Чи цей закон мочитиме лише тих законників старих понятій, які контакт з владою вважають западлом?
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06.06.2020 11:01 Відповісти
Краще почати хоч з якого закону, бо інакше грузинські та кацапські "вори у законі" так і будуть розглядати Україну, як свою малину. Потім закон можна вдосконалити. Чомусь у самій Грузії при Саакашвілі знайшли до цього підхід, прийняла закон і зараз в самій Грузії іхньому криміналу небезпечніше, ніж в Україні. Потрібно ж з чогось починати.

До речі, кацапо-ординські "вори у законі" (навіть саме поняття кацапське) працювали на кремлядь під час анексії Криму...
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06.06.2020 11:11 Відповісти
Воровской мир живет по понятиям,а депутаты по БЕСПРЕДЕЛУ. Пегасики чморные.
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06.06.2020 11:17 Відповісти
Може, хтось і не знає, але вори в законі зараз практично не мають впливу, і вони погоди в кримінальному світі не роблять. Зараз інші авторитети - мафія розливу 90-х - високопосадовці, спецслужби, менти, олігархи. В цієї мафії свої армії, свої виконавці чистого криміналу. Переконаний, що закон спрямований проти законників старого розливу, щоб прибрати конкурента з традиційного воровського поля - крадіжок в громадян. Тут ще законники в мафії відгризають значну частину доходу. Решта все вже в новоруской мафії.
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06.06.2020 11:20 Відповісти
Но у них можно найти справедливость . В отличии от этих козлов.
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06.06.2020 11:41 Відповісти
Це точно. У нас в Сумах є свій коронований вор в законі. Старих понятій. Від людей про нього чув тільки добрі відгуки.
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06.06.2020 11:45 Відповісти
Интересно, а само определение "вора в законе" они дали? Кого ловить-то будут?
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06.06.2020 11:44 Відповісти
@Воровской мир - это государство в государстве…@- та ми це знаем та усвідомлюем...- вітання хАввакову
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06.06.2020 11:53 Відповісти
т.е можно регистрировать партию слуга воров и все будет в законе.
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06.06.2020 12:01 Відповісти
В переводе на человеческий это значит, что главных воров в законе - олигархов, закон не коснется, потому что они отошли от преступного мира в начале 2000-х и воруют легально, через телевизор пропихивая во всласть всяких клоунов, с помощью которых потом воруют, без шуму и пыли, не отходя от кассы.
А под закон попадут их шестерки
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06.06.2020 12:16 Відповісти
вы САМИ ВОРЫ В ЗАКОНЕ. Козлы.
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06.06.2020 12:19 Відповісти
В нашій державі вори в законі сидять в кабінетах та владних кріслах, а ці то так клоуни розмальовані. А взагалі то вор це ворог держави №1. Вори гірше вбивць. Якщо зовнішні вороги держави хочуть знищити державу, то для цього вони завжди залучають ворів, корупціонерів, зрадників.
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06.06.2020 13:20 Відповісти
И шо, Порошенко выдворят из страны?😁
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06.06.2020 13:44 Відповісти
санітари в курсі, що ти режим порушуєш?
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06.06.2020 19:08 Відповісти
Режим порохобота сасать Рошенки, вот соси и не нарушай!
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08.06.2020 01:42 Відповісти
Запровадити потрібно каторги і все питання буде знято на раз два. Вор з кувалдою це вже не вор....
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06.06.2020 13:47 Відповісти
Самый главный вор сидит в кремле. Он даже с женой развелся, так как по воровским понятиям вор не может быть женатым.
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06.06.2020 14:00 Відповісти
"Что это означает для людей? В первую очередь… это означает, что каждый гражданин в ближайшее время поймет, что он живет в более безопасном государстве", где в отделениях насилуют избивают принуждают брать на себя чужие преступления, все предельно ясно понятно что мы в полной ж... безопасности.
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06.06.2020 15:01 Відповісти
а на правительство и чиновников не распространяется? так а какой толк тогда от этого закона?
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06.06.2020 15:14 Відповісти
тобто депутатів це "не коснется"...
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06.06.2020 15:54 Відповісти
У ментов дети а ОУЕ))) жуть
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06.06.2020 16:08 Відповісти
Потужно! Вори тремтять!! Що змінилося?? Заїде по іншому паспорту, зловлять-заборонять, вишлють, знову заїде по іншому чи взагалі без документів. Було деклароване Зеленським- якщо встановлен статус "вора в законі" - до 10 років. Але - пшик, пішло, як говорять у гудок! Уся потужність на перевірку ветеранів АТО!!
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06.06.2020 17:18 Відповісти
А вип росто підіть та подивіться у своєму ГСУ та по обласним СУ, які справи розслідують усі важі сліжчі з "особливо важливих справ"... там обіржатись можно, такі справи за Совка - дізнавач розслідував. Може ви з цього почнете, змусити працювати власних підлеглих, ане показники із стелі малювати?
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06.06.2020 19:07 Відповісти
Вор по понятиям аполитичен.Скорее космополит.Его деятельность напрямую связана с индексом коррупции в стране.Есле индекс высокий,то для вора это клондайк.В Украине Рай для воров.Бо в созданной нашей элитой среде,воры купаются как в тёплой ванне
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06.06.2020 20:50 Відповісти
Тобто депутатам, митникам, прокурорам, суддям, податківцям тепер в'їзд в Україну закритий?
Клас!
Але спершу треба, щоб вони звідси виїхали...
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06.06.2020 21:31 Відповісти
Ой, поліцію і СБУ забув, перепрошую!
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06.06.2020 21:31 Відповісти
не знаю, но хочется верить Клименко
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06.06.2020 23:32 Відповісти
и хорошо, чтобы Аваков был прав
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06.06.2020 23:34 Відповісти
очень плохо, что мы ненавидим друг друга
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06.06.2020 23:35 Відповісти
Нужный закон, а то воры в законе постоянно сползались в Украину, со всего СНГ, как будто это проходной двор.
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07.06.2020 00:18 Відповісти
Молодець ! Серед своїх підлеглих навів повний порядок ! Таке поняття , як "вор в законе" в юриспруденції є тільки в "реформованій" дурнуватим міхо Грузії . То що , не стало грузинських злодіїв ? 90% ! Ну а йде це поняття відомо звідки . То чому ж не борються з рускім міром , звідки лізе вся погань ? А тому , що під прикриттям цього "закону" можна боротися з тими , хто буде заважати зекоМАНДІ красти та займатися іншою хе..ею .
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07.06.2020 07:58 Відповісти
 
 