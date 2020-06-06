14-річний підліток зґвалтував семикласницю в Рівному, зняв це на камеру і виклав у мережу, - ЗМІ
У Рівному 14-річний підліток зґвалтував 12-річну школярку в під'їзді багатоповерхівки.
Про це повідомили "Надзвичайні новини", передає Цензор.НЕТ.
Гвалтівник зняв подію на відео. Учні школи кажуть, що знімав для того, щоб довести, що він дійсно зустрічається із семикласницею. Зрештою ролик побачили рідні потерпілої.
"Він це відео скидав всім. Вихвалявся, казав, що дуже крутий. У нас це відео бачили всі старшокласники, сміялися і передавали один одному. Але ми всі шоковані. Дівчинка навчається у 7 класі", - розповіла одна з учениць школи.
У поліції пояснюють, що 14-річний хлопець познайомився зі своєю жертвою в інстаграмі, а через декілька днів вони вирішили зустрітися. Однак своєї провини юнак не визнає.
"Факт поширення відео був, зараз у Рівненському відділі поліції є кримінальне провадження за фактом поширення відео. Чи є на відео елементи порнографічного характеру, встановить експертиза", - заявила прокурор місцевої прокуратури Ілона Ютовець.
Підозрюваний у зґвалтуванні школярки і сам неповнолітній, але вже досяг віку кримінальної відповідальності. Якщо його провину буде доведено в суді, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 12 років.
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В школе таких зашуганных вычисляют легко и начинают издеваться.
Маме будет "поддержка", когда стукнет 70-80 - за всё наступает расплата.
А юный насильник расплатися в тюрьме - собой.
Вот и момент славы, о котором он мечтал.
2. Для тех кто "фуууу, 12 лет этожеребенок!" напоминаю как наши предки в Киевской Руси выдавали девок замуж. Весной одевали девочек в длинные тканные платья без ничего, выводили их на зеленый холм и давали команду бежать вниз. Те, у кого тряслись при беге молочные железы, признавались достигшими возраста чтобы отдавать замуж, им подбирали пару и осенью, после окончания периода сбора урожая, играли свадьбы.
Княгиня Ольга сожгла Коростень когда ей было 16 лет, - в отместку за убитого мужа, и кстати на это время у нее было уже 3 детей.
Сейчас цивилизация более инфантильная. И взрослеют дети позже .
Живем мы в нынешних реалиях, поэтому сравнение с тысячелетиями тому назад не корректно.
Вы еще с неандертальцами бы сравнили. Те вообще т.ахались у костра, среди других соплеменников
Звичайно.
У =нєкоторих= дєвАчєк у 12 років ще менструації нема.
І меншість тих =нєкАтарих= не означає зміни законів під них.
І ще: ок, хай такі =нєкоториє= фізіологічно готові завагітніти.
Чи всі вони здатні виносити здорову дитину без ускладнень вагітності, народити нормально, теж без ускладень, а найголовніше - РОСТИТИ і ВИХОВУВАТИ своїх дітей ???
А продовження роду - це не лише пустити дитя в світ і хай росте, як трава в полі, а "мама" і "тато" будуть далі злягатися з кожним стрічним ...
Трахатися по кущах і смердючих під*їздах - розуму не треба.
Тільки потім сиротинці переповнені.
Показывать по телику как человека убивают самыми разнообразными способами тысячу раз на день--то в порядке вещей.
А показывать как человека делают--то недопустимое извращение!!!
И не просто так это сложилось само собой, кто-то явно придумывал такие законы и программировал общество с определёнными целями.
И на лестничном пролёте ЧЕЛОВЕКА особо не сделаешь, скорее получится уродец
вроде защитников насилия.
Половым воспитанием детей должны прежде всего заниматься родители и они должны нести ответственность .Если же у мальчика избыток гормонов ,то в дурдоме их могут существенно понизить.
Что до педофилии,вы называете это "секс тягой".а педофил назовёт это -"любовь" и в пример ещё приведёт армии Рима,Германии,Др Греции,Ср Восток.
Так что,давайте обойдёмся без "сверстников" и "любви".
"Секс по согласию" ,а если бы девочке было 11 лет или 10,или 9?О каком согласии может идти речь.Где грань того возраста,в котором ребёнок понимает на что он соглашается?
А в чем мегапроблема? Есть же видосик. Неужели не видно, изнасиловал или по согласию. Если изнасиловал - понятно, петушиный куток его дом родной. Ну а если по согласию? Этическая сторона вопроса? 12 лет? Тут бывает проходишь мимо школы, ютятся стайками "детишки" лет по 11-12. Курево, пивасик, мат такой стоит, что думаю бывалые сидельцы могут позавидовать.
Ведь истина действительно на видео. А как будут это трактовать? Вот тут и нужен разголос, чтоб посадить пацана.
В обществе ему не место.
Педофили́я (от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA др.-греч. παῖς, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6 р.п. παιδός - «ребёнок» и φιλία - «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F любовь »)
Педиатри́я (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA греч. παιδός «дитяти» + ἰατρεία «лечение»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F#cite_note-1 [1] )
Педаго́г в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F Древней Греции (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA др.-греч. παιδαγωγός, «ведущий ребёнка»)
Если бы этот παιδός демонстрировал бы γεραντοφιλία, то это было бы удивительно и не естественно. Если его называть педофилом, то с таким же успехом педофилом можно назвать деда 60-летнего, который развращает 50-летних девочек
Другое дело, что он насильник и за это может стоит кастрировать прямо сейчас, пока это не вошло в привычку
еще ее и опозорил, дебил.
Вывод: Девки, старайтесь не давать козлам! Они вредный генофонд.
Тільки, якщо дійсно гвалтування та насилля.
только жертвы пока не нашёл.
Наприклад в Китаю існує мережа шкіл для дітей від монастиря Шаулінь. Навіть з 5-ти років китайча може займатись у цій школі. У 7 років дитинча вже робить те, що наші дорослі ніколи не робили і ніколи не зроблять. А потім ця молодь стає домінувати над будь якою людиною планети, хоч у фізичному, хоч у вольовому, хоч у будь якому сенсі.
І тут треба порівняти з нашим, українським вихованням. Батьки ледве можуть забезпечити дитині стандартні умови в садочку/школі матеріально, а про якісь інші напрямки розвитку навіть не йдеться. Може час відмовитись від фальшивих стандартів цивілізації? Щоб бути, як усі, на рівні? Чи не підміняємо ми головне призначення людини на Землі якимись фальшивими цінностями? Складне питання, але воно на часі
По словам главного врача медучреждения Виктории Еникеевой, за время работы перинатального это первый такой случай. «Роды прошли естественным путем. Наши врачи в этой ситуации сделали все, чтобы и малолетняя мама и ребенок чувствовали себя хорошо. Беременная не стояла на учете. У ребенка есть патология», - отметила доктор.
«ФАКТЫ» неоднократно писали о малолетних мамах. Так, во Львове мамой стала 12-летняя девочка, а также 14-летняя жительница Глобинского района Полтавской области, которая родила здоровую доношенную девочку.
Ранее в Польше родила ребенка 11-летняя украинка, которая вместе с мамой в сентябре этого года приехала в Польшу на заработки. Ее госпитализировали в больницу Гданська после медобследования, в ходе которого обнаружили беременность.
Как пишет zaxid.net со ссылкой на польские массмедиа, мама девочки ничего не знала о состоянии дочери. Она обратилась к врачам после того, как ребенок начал жаловаться на плохое самочувствие. Сообщается, что о беременности 11-летней девочки стало известно после медицинского обследования.
На рахунок громадянства... не факт, в неї може бути і румунське і мадярське, а може бути і два... три... Це ж Закарпаття!
Як на мене, то порушено норми моралі, а у циганів, євреїв, москалів, українців і т.п. - мораль різна.
А так 14 и 12 лет - это ни капли не педофилия, и если нет явного 152 ККУ, то это просто выкладывание ролика чтобы похвалиться.
А так да, видео где?
То, что дети-придурки, то точно. Но у нас не хватит тюрем всех придурков пересадить
Стаття 152. Зґвалтування
1. Вчинення дій сексуального характеру, пов'язаних із вагінальним, анальним або оральним проникненням в тіло іншої особи з використанням геніталій або будь-якого іншого предмета, без добровільної згоди потерпілої особи (зґвалтування) -
А от те, що він показував відео, то він паскуда.
Нехай роблять експертизу,було згвалтування,чи потерпіла сама хотіла сексу.
От і все.
Одружуватись ж він на неї не збирається, наскільки зрозумів, а було б непогано так відповісти за свій вчинок на все життя.
И как это в 12 лет семиклассница? В пять лет в школу пошла?
Тогда интересно, а почему никто не слышал "помогите..."? Наверняка она не была против этого. А поцан влетел из-за длинного языка