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14-річний підліток зґвалтував семикласницю в Рівному, зняв це на камеру і виклав у мережу, - ЗМІ

14-річний підліток зґвалтував семикласницю в Рівному, зняв це на камеру і виклав у мережу, - ЗМІ

У Рівному 14-річний підліток зґвалтував 12-річну школярку в під'їзді багатоповерхівки.

Про це повідомили "Надзвичайні новини", передає Цензор.НЕТ.

Гвалтівник зняв подію на відео. Учні школи кажуть, що знімав для того, щоб довести, що він дійсно зустрічається із семикласницею. Зрештою ролик побачили рідні потерпілої.

"Він це відео скидав всім. Вихвалявся, казав, що дуже крутий. У нас це відео бачили всі старшокласники, сміялися і передавали один одному. Але ми всі шоковані. Дівчинка навчається у 7 класі", - розповіла одна з учениць школи.

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У поліції пояснюють, що 14-річний хлопець познайомився зі своєю жертвою в інстаграмі, а через декілька днів вони вирішили зустрітися. Однак своєї провини юнак не визнає.

"Факт поширення відео був, зараз у Рівненському відділі поліції є кримінальне провадження за фактом поширення відео. Чи є на відео елементи порнографічного характеру, встановить експертиза", - заявила прокурор місцевої прокуратури Ілона Ютовець.

Підозрюваний у зґвалтуванні школярки і сам неповнолітній, але вже досяг віку кримінальної відповідальності. Якщо його провину буде доведено в суді, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 12 років.

Автор: 

зґвалтування (384) Рівне (573)


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Топ коментарі
+41
Піонери вже не ті..
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06.06.2020 09:22
+29
Теперь этого школьника в настоящей камере снимут по кругу его же сокамерники
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06.06.2020 09:22
+24
Таких примитивных и из тюрьмы выпускать не нужно.
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06.06.2020 09:21
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В біблії так і написано якщо злігся з чужою жінкою в місті або селі -скарати обох. З "дівчиною" все ясно без слів...
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06.06.2020 11:31 Відповісти
А що там може бути ясного із дівчиною і до чого тут попівські байки?
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22.09.2020 00:33 Відповісти
Изнасиловать в подъезде жилой многоэтажки и при этом одной рукой снимать происходящее на телефон? Это смехотворно. Малолетний дурак решил показать, какой он крутой, мамаша девочки решила показать, что у нее приличная семья, теперь будут расплачиваться.
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06.06.2020 11:36 Відповісти
Я тоже про это подумал. Было бы изнасилование, то было бы крику и не до съёмок видео.
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06.06.2020 11:45 Відповісти
Девочка была сломдена и подавлена ещё в детстве, раз нет защиты семьи.
В школе таких зашуганных вычисляют легко и начинают издеваться.
Маме будет "поддержка", когда стукнет 70-80 - за всё наступает расплата.
А юный насильник расплатися в тюрьме - собой.
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06.06.2020 12:56 Відповісти
Детство у нее как раз было во времена правления Порошенко.
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06.06.2020 13:43 Відповісти
Януковича.
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06.06.2020 14:30 Відповісти
Родители- быдло, и дети у них такие же ((
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06.06.2020 11:43 Відповісти
Уголовная ответственность для него уже наступила - вот и чудненько.
Вот и момент славы, о котором он мечтал.
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06.06.2020 11:44 Відповісти
1. Девочка познакомилась со старшим мальчиком в Инстаграмме, переписывались а потом согласилась на встречу. Чтобы что? Мороженное покушать?
2. Для тех кто "фуууу, 12 лет этожеребенок!" напоминаю как наши предки в Киевской Руси выдавали девок замуж. Весной одевали девочек в длинные тканные платья без ничего, выводили их на зеленый холм и давали команду бежать вниз. Те, у кого тряслись при беге молочные железы, признавались достигшими возраста чтобы отдавать замуж, им подбирали пару и осенью, после окончания периода сбора урожая, играли свадьбы.
Княгиня Ольга сожгла Коростень когда ей было 16 лет, - в отместку за убитого мужа, и кстати на это время у нее было уже 3 детей.
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06.06.2020 11:47 Відповісти
Предки рано умирали. Жили мало.
Сейчас цивилизация более инфантильная. И взрослеют дети позже .
Живем мы в нынешних реалиях, поэтому сравнение с тысячелетиями тому назад не корректно.
Вы еще с неандертальцами бы сравнили. Те вообще т.ахались у костра, среди других соплеменников
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06.06.2020 13:12 Відповісти
Я сравниваю уровень физиологического созревания а не ментального. А он не изменился. И некоторые девочки в 12 лет уже физиологически готовы к продолжению рода.
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06.06.2020 14:21 Відповісти
В Южной Америке и сейчас рожают в 12 лет. Но к 30-ти годам они уже выглядят как в 50.
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06.06.2020 13:45 Відповісти
Давайте будемо порівнювати з тим, що було тисячу років тому ...
Звичайно.
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06.06.2020 20:46 Відповісти
еще раз - я про физиологию. Физиология за 1000 лет не поменялась. Некоторые девочки в 12 готовы к продолжению рода. Без видео мы судить было ли "изнасилование" не можем.
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06.06.2020 21:04 Відповісти
???
У =нєкоторих= дєвАчєк у 12 років ще менструації нема.
І меншість тих =нєкАтарих= не означає зміни законів під них.
І ще: ок, хай такі =нєкоториє= фізіологічно готові завагітніти.
Чи всі вони здатні виносити здорову дитину без ускладнень вагітності, народити нормально, теж без ускладень, а найголовніше - РОСТИТИ і ВИХОВУВАТИ своїх дітей ???
А продовження роду - це не лише пустити дитя в світ і хай росте, як трава в полі, а "мама" і "тато" будуть далі злягатися з кожним стрічним ...
Трахатися по кущах і смердючих під*їздах - розуму не треба.
Тільки потім сиротинці переповнені.
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06.06.2020 21:16 Відповісти
тому тра' виховувати у дітей звичку користуватись контрацептивами
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07.06.2020 09:01 Відповісти
Да как бы и не мы судьи, чтоб судить.
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22.09.2020 00:35 Відповісти
черговий відосік
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06.06.2020 11:47 Відповісти
Є з кого приклад брати.
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06.06.2020 23:14 Відповісти
Да ладно вам тут визжать. Завтра из восходящей порнозвезды на ток шоу сделают очередную шурыгину еще и денег отвалят прилично. Еще и депутаткой будет как Ирина Фриз.
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06.06.2020 11:52 Відповісти
Тебе желаю такого,,зятя,, лично.
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07.06.2020 00:32 Відповісти
А тебе желаю невестку такую. лично. Которая уже в таком возрасте по инстаграму с парнями знакомится и под заборами *бется. Хотя судя по твоему флажку ты гастарбайтер. Твои дети походу тоже шляются без присмотра и чорт знает чем занимаются в ночных клубах
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07.06.2020 11:53 Відповісти
Вообще у нас какая-то странная цивилизация.
Показывать по телику как человека убивают самыми разнообразными способами тысячу раз на день--то в порядке вещей.
А показывать как человека делают--то недопустимое извращение!!!
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06.06.2020 11:53 Відповісти
Вот именно. Самое ужасное, что один человек может сделать с другим (если уже совсем не углубляться во всякое) - убийство доступно даже в играх и мультиках для дошколят. Самое прекрасное и приятное - любовь и отношения только 18+. В крайнем случае 16+ если уже совсем невинное.
И не просто так это сложилось само собой, кто-то явно придумывал такие законы и программировал общество с определёнными целями.
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06.06.2020 13:29 Відповісти
Другой цивилизаии у нас нет.
И на лестничном пролёте ЧЕЛОВЕКА особо не сделаешь, скорее получится уродец
вроде защитников насилия.
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06.06.2020 14:29 Відповісти
мене це здавна удівляло - чому кіна про вайну, де людей розривало на часті, дітям мона сматрєть, а мірнойє кіно про нєжнийє чувства і "жизнєнную сілу" - нізззя! Убійства і кровь на протяженії всєго фільма - дєті смотрят, а поцелуй в кіно должен бил дліцца нє больше трьох сєкунд - і ето для взрослих! Навєрнойє, наш мір потому такой жестокій, дєпрєсівний і угрюмий - потому шо нада дєтям смотрєть жизнєутвєрждающійє картіни Тінто Брасса, а нє достойєвского ідіота
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06.06.2020 14:46 Відповісти
Дивіться індійські кіна...
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06.06.2020 18:29 Відповісти
бєз йємора на це дивитись нестерпно
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06.06.2020 18:39 Відповісти
как много нового и интересного к старости)), раньше если "Ну, погоди!" была, не говоря о "Геймбой", ты был крут и вечен, щас каждая сопля имеет "лопату" да еще и снимать и в сеть научилось, нихрена больше на том смартфоне не умеет, но за то он есть....что по сути произошедшего: действительно непонятно как можно было делать два дела одновременно, тем более ей уже двенадцать....
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06.06.2020 11:53 Відповісти
ага, скажи абідна
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06.06.2020 14:47 Відповісти
Оправдывая мальчика "ему всего 14",вы скоро и педофилию начнёте оправдывать.
Половым воспитанием детей должны прежде всего заниматься родители и они должны нести ответственность .Если же у мальчика избыток гормонов ,то в дурдоме их могут существенно понизить.
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06.06.2020 12:03 Відповісти
Надо хоть немного понимать, что такое "педофилия". А на самом деле это сексуальная тяга ВЗРОСЛЫХ людей к детям. А эти нашкодившие подростки - сами дети. Они - СВЕРСТНИКИ, так что никакой педофилии нет и быть не может!
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09.06.2020 14:38 Відповісти
А я писал,что это педофилия?В 14 лет он по УК несёт ответственность за изнасилование и никаких "сверстников".
Что до педофилии,вы называете это "секс тягой".а педофил назовёт это -"любовь" и в пример ещё приведёт армии Рима,Германии,Др Греции,Ср Восток.
Так что,давайте обойдёмся без "сверстников" и "любви".
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10.06.2020 08:25 Відповісти
У греков было порядка шесть разных слов описывающих любовь. И "филия" далеко не главное из них. А если бы ты еще статью внимательно прочел, то понял, что никакого "изнасилования" не было, а был секс по согласию, возможно оральный. Шум поднялся, только когда "видосик" с сексом дошел до родителей девочки. И пацана обвиняют не в "изнасиловании", а в "распространении порно", что вообще бредовая статься в 21ом веке, с Интернетом, и сотнями открытых и бесплатных порносайтов
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10.06.2020 10:31 Відповісти
Для того чтобы определять,надо знать,а так как никто точно ничего не знает(только читает),каждый выдвигает свою версию и в чём его обвиняют вы то же не знаете.
"Секс по согласию" ,а если бы девочке было 11 лет или 10,или 9?О каком согласии может идти речь.Где грань того возраста,в котором ребёнок понимает на что он соглашается?
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10.06.2020 11:10 Відповісти
14-летний подросток изнасиловал семиклассницу в Ривном, снял это на камеру и выложил в сеть.

А в чем мегапроблема? Есть же видосик. Неужели не видно, изнасиловал или по согласию. Если изнасиловал - понятно, петушиный куток его дом родной. Ну а если по согласию? Этическая сторона вопроса? 12 лет? Тут бывает проходишь мимо школы, ютятся стайками "детишки" лет по 11-12. Курево, пивасик, мат такой стоит, что думаю бывалые сидельцы могут позавидовать.
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06.06.2020 12:06 Відповісти
Возможно нужен именно негативный резонанс в СМИ, чтоб оказать давление на суд.
Ведь истина действительно на видео. А как будут это трактовать? Вот тут и нужен разголос, чтоб посадить пацана.
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06.06.2020 12:13 Відповісти
Мегапроблема в том, что он садист и педофил.
В обществе ему не место.
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06.06.2020 13:08 Відповісти
Мегапроблема в том,что понятие моральности тех или иных поступков,смещено у взрослых.
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06.06.2020 13:51 Відповісти
о, как у вас тут всьо запущєно
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06.06.2020 14:25 Відповісти
он ..... педофил



Педофили́я (от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA др.-греч. παῖς, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6 р.п. παιδός - «ребёнок» и φιλία - «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F любовь »)

Педиатри́я (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA греч. παιδός «дитяти» + ἰατρεία «лечение»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F#cite_note-1 [1] )

Педаго́г в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F Древней Греции (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA др.-греч. παιδαγωγός, «ведущий ребёнка»)

Если бы этот παιδός демонстрировал бы γεραντοφιλία, то это было бы удивительно и не естественно. Если его называть педофилом, то с таким же успехом педофилом можно назвать деда 60-летнего, который развращает 50-летних девочек
Другое дело, что он насильник и за это может стоит кастрировать прямо сейчас, пока это не вошло в привычку
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06.06.2020 20:54 Відповісти
"пивасик" это не показатель, точнее показатель правоохранительной системы и культуры. лет 15 назад на территории бышей рф и не только 7-летние дети клей нюхали и наркоманами становились - есть куча передач на эту тему. а все что происходит до (16? - возраст согласия) лет - должно быть с согласия родителей, которых на видео наверняка нет, а значит их - никто не спрашивал, а значит это - изнасилование.
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06.06.2020 13:53 Відповісти
Пацан просто придурок ну или врожденный м...ак. Пользовался бы молча, а он хрюндель
еще ее и опозорил, дебил.
Вывод: Девки, старайтесь не давать козлам! Они вредный генофонд.
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06.06.2020 12:29 Відповісти
Так козлов 73%. Где найти нормальных ?
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07.06.2020 09:32 Відповісти
повна деградація, хробаки, вилупки Інтернету,що ще не вміли нормально вмитися та за столом сидіти, але годинами сиділи на порно-сайтах, в них повністю атрофоване почуття реальності, вони не в змозі відрізнити інет від реальності, ось і для цього вилупка все це було продовження якоїсь порно-гри,мабуть, аніме надивився, а себе уявляв секс-гігантом... тьфу. По повній дати вилупку, нехай посидить 12 років, там вже воно буде півником для старших...
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06.06.2020 13:18 Відповісти
Звичайно, я маю на увазі, якщо це все не по взаємному бажанню, бо є такі шмаркачки, що і самі тягнуть до ліжка, а потім жаліються, що їх згвалтували...
Тільки, якщо дійсно гвалтування та насилля.
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06.06.2020 13:21 Відповісти
бедный мальчик "жизнь сломана"-вы что ******?!,а как же ОНА? с ее судьбой как? таких надо кастрировать,невзирая на возраст.
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06.06.2020 13:24 Відповісти
Ссылку на видео. Друг просит XDDDDD
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06.06.2020 13:27 Відповісти
Надо лучше просить.
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06.06.2020 19:01 Відповісти
Этого насильника защищают те, кто и сам о таком подумывает,
только жертвы пока не нашёл.
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06.06.2020 13:52 Відповісти
Да не было никакого насилия. Как и никакой педофилии. Шум поднялся, только когда видео секса, погуляло уже по всей школе, и в итоге попало к родителям "девочки". Мусора клеят "порнографию", а не изнасилование, но и это не особо успешно. Порнография снимается с целю получения материальной выгоды. Если вы снимите секс с вашей возлюбленой - это еще не порно.
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09.06.2020 14:42 Відповісти
Тут проблема не у якійсь аномалії, а у системності. Чим займається сьогодні наша молодь? Чи є у нашій молоді напрямок, який для неї збудували відповідальні дорослі?
Наприклад в Китаю існує мережа шкіл для дітей від монастиря Шаулінь. Навіть з 5-ти років китайча може займатись у цій школі. У 7 років дитинча вже робить те, що наші дорослі ніколи не робили і ніколи не зроблять. А потім ця молодь стає домінувати над будь якою людиною планети, хоч у фізичному, хоч у вольовому, хоч у будь якому сенсі.
І тут треба порівняти з нашим, українським вихованням. Батьки ледве можуть забезпечити дитині стандартні умови в садочку/школі матеріально, а про якісь інші напрямки розвитку навіть не йдеться. Може час відмовитись від фальшивих стандартів цивілізації? Щоб бути, як усі, на рівні? Чи не підміняємо ми головне призначення людини на Землі якимись фальшивими цінностями? Складне питання, але воно на часі
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06.06.2020 14:04 Відповісти
Так и задумано нашими избранными керманычами. Можно почитать Пpoграмму yничтoжения pyccкой нaции (1989, Москва) - она касается и украинцев в полном объёме.
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06.06.2020 14:35 Відповісти
В Ровно 12-летняя девочка родила ребенка. Как сообщает «ЧаРівне», девочка родом из Закарпатской области. В Ровенский областной перинатальный центр ее доставили машиной «скорой помощи» со свалки в два часа ночи. Ребенок родился в 7:10 утра - мальчик - вес 3,160 кг, рост - 47 сантиметров.

По словам главного врача медучреждения Виктории Еникеевой, за время работы перинатального это первый такой случай. «Роды прошли естественным путем. Наши врачи в этой ситуации сделали все, чтобы и малолетняя мама и ребенок чувствовали себя хорошо. Беременная не стояла на учете. У ребенка есть патология», - отметила доктор.

«ФАКТЫ» неоднократно писали о малолетних мамах. Так, во Львове мамой стала 12-летняя девочка, а также 14-летняя жительница Глобинского района Полтавской области, которая родила здоровую доношенную девочку.

Ранее в Польше родила ребенка 11-летняя украинка, которая вместе с мамой в сентябре этого года приехала в Польшу на заработки. Ее госпитализировали в больницу Гданська после медобследования, в ходе которого обнаружили беременность.

Как пишет zaxid.net со ссылкой на польские массмедиа, мама девочки ничего не знала о состоянии дочери. Она обратилась к врачам после того, как ребенок начал жаловаться на плохое самочувствие. Сообщается, что о беременности 11-летней девочки стало известно после медицинского обследования.
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06.06.2020 14:09 Відповісти
главний вивод - научіть дєтєй пользовацца контрацептівамі. Нє отправляйтє дочку в школу бєз прєзєрватіва!
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06.06.2020 14:23 Відповісти
ну конкретно в том случае отцом был то ли отчим то ли дядя, то ли дед, в общем, великовозрастный, которого учить чему-то явно поздно.
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06.06.2020 18:09 Відповісти
девочка родом из Закарпатской области - це циганва, для них це нормально.
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06.06.2020 18:49 Відповісти
То есть он не гражданка Украины, и не должна соблюдать законы Украины? Жители еще каких областей Украины освобождены от соблюдения законов Украины?
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06.06.2020 18:54 Відповісти
Яким Законом у нас заборонено народжувати у 12 років?
На рахунок громадянства... не факт, в неї може бути і румунське і мадярське, а може бути і два... три... Це ж Закарпаття!
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06.06.2020 19:10 Відповісти
Соблюдение законов Украины обязательно для всех находящихся на территории Украины, независимо от их национальности и гражданства.
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06.06.2020 20:08 Відповісти
Так, але ви не відповіли,я кий саме Закон України порушено?
Як на мене, то порушено норми моралі, а у циганів, євреїв, москалів, українців і т.п. - мораль різна.
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06.06.2020 20:58 Відповісти
Нужно видео для экспертной оценки - насиловал или по согласию.
А так 14 и 12 лет - это ни капли не педофилия, и если нет явного 152 ККУ, то это просто выкладывание ролика чтобы похвалиться.

А так да, видео где?
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06.06.2020 15:29 Відповісти
Редакция, слово "изнасилование" вытекает из "семиклассница"?
То, что дети-придурки, то точно. Но у нас не хватит тюрем всех придурков пересадить
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06.06.2020 16:28 Відповісти
сейчас в Ривненском отделе полиции имеется уголовное производство по факту распространения видео Источник: https://censor.net/n3200435
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06.06.2020 16:32 Відповісти
вы ж читали заголовок "изнасиловал семиклассницу"
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06.06.2020 16:37 Відповісти
заголовщик на цензурє заслуговує дєфєнєстрації
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06.06.2020 16:42 Відповісти
имеются ли на видео элементы порнографического характера, установит экспертиза Источник: https://censor.net/n3200435
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06.06.2020 16:34 Відповісти
ізнасілованія нема. Тепер тра знайти на відєо прон. Якшо знайдуть - хльопцеві пришиють виготовлення та поширення дитячої порнографії
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06.06.2020 16:37 Відповісти
Ні із диспозиції ст.152 КК України

Стаття 152. Зґвалтування
1. Вчинення дій сексуального характеру, пов'язаних із вагінальним, анальним або оральним проникненням в тіло іншої особи з використанням геніталій або будь-якого іншого предмета, без добровільної згоди потерпілої особи (зґвалтування) -
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06.06.2020 18:48 Відповісти
Я своим дочерям не разрешаю гулять , мягко говоря, даже в 17 лет! Что может дать ей ровесник -сопляк , кроме проблем? Так учу...
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06.06.2020 17:33 Відповісти
Что может дать ? Если тебя интересует материально то это *** ! Нельзя называть всех сопляками , есть воспитанные которые смогут дать морально то что не даст никакой отец с воспитанностью как ваше !
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06.06.2020 18:22 Відповісти
Если ему 14 и он знакомится с такой же соплячкой , о каком воспитании идет речь? Не смешите мои копыта, как говорил Юлий!
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06.06.2020 18:31 Відповісти
Прокурорські кістками ляжуть, щоби до підозри справа не дійшла. У них показники і кожен злочин вчинений неповнолітнім, це суттєве його погіршення. А тут, ще й дитина потерпіла... Це подвійний попадос.
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06.06.2020 18:46 Відповісти
Так дві дитини потерпіли. Де гарантія, що вона сама на хлопця не залізла?
А от те, що він показував відео, то він паскуда.

Нехай роблять експертизу,було згвалтування,чи потерпіла сама хотіла сексу.
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06.06.2020 18:51 Відповісти
Звалтувала хлопця.. Як тепер жити?
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06.06.2020 19:03 Відповісти
я трохи про інше писав...
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06.06.2020 19:11 Відповісти
Альфа самец с большим потенциалом....
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06.06.2020 20:55 Відповісти
Питання в тім там дійсно було згвалтування чи просто секс.
От і все.
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06.06.2020 21:11 Відповісти
Наказати треба - піде на користь і іншим буден наука і предосторога
Одружуватись ж він на неї не збирається, наскільки зрозумів, а було б непогано так відповісти за свій вчинок на все життя.
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06.06.2020 22:02 Відповісти
Как это он ухитрился насиловать и одновременно снимать. Или ему помогал кто-то, или не сопротивлялись.
И как это в 12 лет семиклассница? В пять лет в школу пошла?
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06.06.2020 23:22 Відповісти
блін, що в них в голові?? "Життя" в інстаграмм дуже відрізняється від реального.. Коли вже нарешті вони це зрозуміють?!!
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07.06.2020 00:18 Відповісти
что то много новостей постоянно про изнасилования. Нужно ввести смертную казнь и показательно их проводить, чтобы такой херни больше не было!
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07.06.2020 00:23 Відповісти
Это он сделал в многоэтажки где люди живут?
Тогда интересно, а почему никто не слышал "помогите..."? Наверняка она не была против этого. А поцан влетел из-за длинного языка
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07.06.2020 07:07 Відповісти
Это его сразу на малолетке заделают мухомором (минетчиком), а потом на взросляке допетушат в остальные отверстия.
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07.06.2020 11:30 Відповісти
И что в этом хорошего?
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09.06.2020 14:46 Відповісти
Больше чем от этого события противно от комментариев. Общество ГНИЛОЕ. Для человека( а не для скотины) и мы так должны воспитывать детей ,должны быть чувства и человеческое отношение к другому человеку. Уважение к женщине и ответственность. Где здесь ЧЕЛОВЕК? Скотина,пусть живёт со свинями и свинью имеет в таких случаях.
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07.06.2020 12:44 Відповісти
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