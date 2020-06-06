14-річний підліток зґвалтував семикласницю в Рівному, зняв це на камеру і виклав у мережу, - ЗМІ

У Рівному 14-річний підліток зґвалтував 12-річну школярку в під'їзді багатоповерхівки.

Про це повідомили "Надзвичайні новини", передає Цензор.НЕТ.

Гвалтівник зняв подію на відео. Учні школи кажуть, що знімав для того, щоб довести, що він дійсно зустрічається із семикласницею. Зрештою ролик побачили рідні потерпілої.

"Він це відео скидав всім. Вихвалявся, казав, що дуже крутий. У нас це відео бачили всі старшокласники, сміялися і передавали один одному. Але ми всі шоковані. Дівчинка навчається у 7 класі", - розповіла одна з учениць школи.

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У поліції пояснюють, що 14-річний хлопець познайомився зі своєю жертвою в інстаграмі, а через декілька днів вони вирішили зустрітися. Однак своєї провини юнак не визнає.

"Факт поширення відео був, зараз у Рівненському відділі поліції є кримінальне провадження за фактом поширення відео. Чи є на відео елементи порнографічного характеру, встановить експертиза", - заявила прокурор місцевої прокуратури Ілона Ютовець.

Підозрюваний у зґвалтуванні школярки і сам неповнолітній, але вже досяг віку кримінальної відповідальності. Якщо його провину буде доведено в суді, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 12 років.