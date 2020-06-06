В Україні за добу - 550 нових випадків COVID-19, померли 15 осіб, загалом зафіксували 26 514 випадків
Станом на 6 червня в Україні лабораторно підтверджено 26 514 випадків COVID-19. За добу - 550 нових випадків. 15 осіб померли від хвороби.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавирусу РНБО.
Днем раніше повідомлялося про 553 нові випадки захворювання на COVID-19, 4 червня - про 588 нових хворих, 3 червня - про 483.
За добу померли 15 пацієнтів (добою раніше - стільки ж), загалом - 777.
За останню добу одужали 440 осіб (добою раніше - 330), загалом - 11 812.
Загалом в Україні наразі хворіє 13 925 людей, що на 95 більше, ніж днем раніше.
Найбільше нових випадків виявили в Києві (83), Чернівецькій (66) та Львівській (65) областях.
У Миколаївській та Херсонській областях нових хворих немає.
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Хоча би це повинні робити облздороввідділи..
наприклад ,з десяток областей(не Львівська,Чернівецька обл і м.Київ) вже би могли зняти більшість обмежень,і навіть дозволити міжміські перевезення між цими областями..
Апропо Києва,Львова -приміські електрички поки що запускати НЕ МОЖНА.
БО НЕ СМІШНО,дурантинофіли!
У нас в Австралии ТЫСЯЧИ маршируют в зашиту памяти убиенного наркомана Флойда.
ТЫСЯЧИ обсосов.
Тысячи "соросовских и росшильдовских" сявок *.
НИКАКОГО СОЦИАЛЬНОГО ДИСТАНЦИРОВАНИЯ (смотрите фотографии в СМИ).
Если эти ТЫСЯЧИ не будут посажены в карантин, то Chief Medical Officer of Australia вместе с прем-ерами штатов, вместе в министрами здравоохранения штатов и Министром дравоохранения федеральным, господином Хантом, могут засунуть себе коронавирус туда, куда никогда не подают лучи солнца, а именно в ваши дупы.
Над вами откровенно хохочут в комментариях, над вашим карантином глумятся австралийские граждане. Вы, власти, - вы стали посмешищем, а хуже этого для власти ничего нет.
И да, теперь вам придется ответить за экономический урон, нанесенный Австралии вашей липовой "пандемией", потомучто ваш короновирус - ЛАЖА.
P.S. "сорос и ротшильды" - имя нарицательное, собирательный образ. Я не знаю, как их еще назвать, на "рептилодов" они обижаются? Может, назвать ***********?
И не только читает, но цицитирует.
Прямо не знаю, что и делать, может почтовыми голубями в газетку "The Age" штата Виктория комментарии посылать, как полагаете?
Перед президентскими выборами в США возобновилась деятельность российских интернет-троллей, которые пытаются повлиять на американскую политику, выяснил CNN. Телеканал провёл собственное расследование и пришёл к выводу, что теперь боты лучше замаскированы, более целенаправленны и действуют не только из офиса в Санкт-Петербурге, как раньше, а через Гану и Нигерию.
Изданием «Укрифнформ» https://www.ukrinform.ru/rubric-world/3040148-rossijskie-trolli-obosnovalis-v-afrike.html предоставлен сегодня перевод статьи, https://igtds.org/2020/06/u-s-protests-are-backed-by-russian-pressure-group-cnn-disclosed-in-ghana/ опубликованной на сайте Института глобальных угроз и изучений демократий IGTDS, США.
Корреспонденты телеканала отметили, что организация «Устранения барьеров для освобождения Африки» (Eliminating Barriers for the Liberation of Africa, ****) являлась прикрытием для функционирования кибергрупп влияния с территории Ганы, ориентированной, по утверждениям журналистов телеканала, преимущественно на освещение радикальных событий в США, продвигая идеи усиления афроамериканского движения и нетерпимости к белому населению.
Целью российской кампании по дезинформации, по мнению экспертов, являлось провоцирование беспорядков и искусственное разделение американского общества.
04.06.2020 11:16
Россия уже много лет заигрывает с радикалами в США, способствуя углублению социального раскола
Массовые протесты, несколько дней пылающие в США, демонстрируют миру старые раны Америки, которые кровоточат уже сотни лет. Хотя причиной беспорядкам послужила трагическая смерть Джорджа Флойда, противоречия в американском обществе разжигались уже давно. Как показывает анализ Института изучения глобальных угроз и демократий, к этому уже длительное времени прилагает немалые усилия Россия.
Укринформ приводит собственный перевод https://igtds.org/2020/06/russian-connection-in-us-riots/ статьи Института .
А что бы и не иметь влияния в Гане и Нигерии?
Удар, которых был нанесен американской дем. партии по репутации США, как государства, колоссален, ведь убиенного наркомана и вооруженного грабителя Флойда хоронили в золотом гробу!
В Китае власти наркодилеров расстреливают публично, а демократы США наркоманов в золотый гробах хоронят.
И вот скажут наши русские мышебратья властям Ганы и Нигерии: "Сушайте, ребята, а зачем вам дружить с Америкой? Они из наркоманов нац. героев делают, в золотых гробах их хоронят, стипендии университетские в их честь утверждают. Вам такое в вашей стране нужно? А мы, по примеру китайцев, наркоманов то стрельнем - и тем самым вас, элиту Ганы/Нигерии защитим, ведь наркомафия - это параллельная власть в стране, зачем же вам своей властью рисковать?"
И все, на этом дружба Ганы/Нигерии с США и закончится.
Или будут там переговоры дедушки Байдена, Президента США (свят-свят-свят, плюю через левое плечо) с китайским лидером. И прищурит китайский лидер свой узкий глаз и скажет, улыбаясь, что на совещании "малого Совнаркома КПК" они поспорили, а наркоманов в США действительно хоронят в золотых гробах или только позолоченных? И после этого дедушке Байдену можно будет засунить себе в дупу годы американской политики международной, и ракетами дедушке трясти не поможет, у КНР свое ЯО есть. И в китайцы дедушке Байдену записаться не получится - китайцем нужно родиться. Мы, простые смертные - люди второго сорта по сравнению с китайцами, ведь мы произошли от Хомо Сапиенса, а китайцы - от Хомо Эректуса!
Демократическая партия США полагает, чт это они Президенту Трампу рейтинг сейчас понизили.
Нет, зайчики от дем партии, это вы разрушили репутацию США, как мирового лидера.
И самое примечательное, что и эвакуироваться то демократам из США некуда - ослабееет США, всех нас "сожрут" уголовники мировые, и потому никому нигде не будет укрытия.
P.S. В Гане огромные залежи золота, а в Нигерии нефть замечательная, сладкая. Ничего, это просто вопрос времени, как мышебратья у "ротшильдов: в гане и Нигерии отожмут и золото, и нефть. Русские прекрасно умеют пользоваться чужими ошибками, в этом им в мире равных нет.
А русские предложить могут многое, и, самое главное, защиту местным элитам. Китай то только деньги предлагает, причем не дает наличкой, а только кредитами.
И работников своих привозит.
Так что в краткосрочной перспективе Китай выгоно покупает задешево местных политиков, но в долгосрочной перспективе русские выгоднее.
Кроме того, китайцы в Гане зверскими, кустарными методами добычи золота загадили почву и воду ртутью, а поскольку страны мира показали ООН толстый средний палец на ее предложение "климатического" беженца, то бежать африканцам некуда, и придется им с ртутью жить (а нам есть шоколад с ртутью, Гана же не только золото, но и огромный экспортер какао-бобов).
Нет, в долгосрочной перспективе русские для недоразвитых стран - выгоднее, для элиты ихней.
Выдавили "ротшильдов" из ЦАР, сейчас принялись за Гану (золото, какао-бобы) и Нигерию (нефть и прочее), на очереди Намибия (алмазы) и ЮАР (алмазы, золото, уран и вся таблица Менделеева), потом за Мадагаскар примутся (мировой рынок ванили).
Русские ничего изобрести не могут, но воспользоваться чужими ошибками - тут им равных нет.
"Будем посмотреть'(С) с огромным интересом, как они будут выжимать из Африки "прогрессивное мировое человечество".
Вспомнила русское слово - "диверсификация" же!
Раньше только нефть по всему миру отжимали, а теперь будут отжимать диверсифицированно.
P.S. Бензин сегодня в Австралии 1 доллар 35 центов за литр, а был на днях меньше бакса! То ли Ливию удачно мышебратья отбомбили, то ли еще что ...
Ведь это же федералы, а не власти штатов платят баранам пособие!
P.S. О баранах: жалились мне тут прихвостни "сороса и ротшильдов", что деньги потеряли на акциях они из-за падений биржи по случаю коронавируса. Не предупредили их хозяева о готовящемся кипише, не вышли бараны из акций и "это мы понять можем"(С): служба - службой, а денюжки врозь, - вот баранов и остригли, Бееее. Меее.
Суд (!) штата Новый Южный Уэльс сказал, что маршировать в память убиенного наркомана можно, не опасно. Во какие в суде штата сидят крутые эпидемиологи.
Просто престарелые невыгодны для медицины - их приходиться дольше лечить и тратить на них больше средств. Вот такая проза жизни.
Это ты свой комент распечатай и засунь СЕБЕ В СРАКУ, МУДИЛО..
Как там дедуля Сорос, он еще жив после пандемии, не преставился?
Chief Medical Officer of Australia вместе с премьерами штатов, вместе в министрами здравоохранения штатов и Министром зхравоохранения федеральным, господином Хантом - должны ответить за эту сумму денег.
И сдается мне, что они таки ответят.
Господин Моррисон, уважаемый господин Премьер Австралии, не открывайте границ ни в коем случае!
Они должны ответить за это преступление.
ЗАкрився Китай і авіасполучення по всьому світу -і це "списати на рішення " взагалі-то "з обмеженими можливостями" міністрів охорони здоров"я штатів ?
Позавчора в глухому селі (Сумська обл. Білопільський р-н) впіймали продавщицю місцевого магазину з короною. З ким мала контакти - та практично з усім селом і не тільки. Тепер там бігають зондер-команди і відловлюють заразних. За два дні наловили 13 шт. Я так зрозумів, що село заблокують наглухо і чекатимуть поки у всіх буде прививка природнім шляхом.
ВЫ ПОТЕРЯЛИ ДОВЕРИЕ АВСТРАЛИЦЕВ, ВАШИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ.
Вы, власти штатов Австралии, можете теперь сколько угодно кричать "караул, режут", когда вас действительно будут резать, или "караул, горим", если вас подожгут - вам НИКТО НИ В ЧЕМ НЕ ПОВЕРИТ.
Доверие, то есть репутация властей, теряется один раз - но уже навсегда.
Вы стали посмешищем, власти штатов, а хуже этого для власти ничего нет, это как самим сделать себе харакири.
И что самое, приятное, вы сделали это себе сами, "без ансамбля, сами бл*, одни бл*"(С).
Какие комментарии еще с утра были в федеральной прессе, огонь, а не комментарии.
Лейбористкие партии Австралии должны быть законодательно запрещены, как иностранные агенты, нанесшие колоссальный экономический урон экономике страны.
Украинцы за кого проголосовали, когда им сериал показали про Голобородько?
Или Вы полагаете, что это я проголосовала за лейбористов?
Я голосовала на выборах в штате Викотоя за партию хантеров, фишеров, шутеров и фермеров (а также партию защиты животных, потому как зверей обижать нельзя).
Судячи з ваших коментарів зробила висновок, що ви голосували за «партію коноплі».
По -вашему, получается, что любой охотник - это садист, так, что ли?
Не интересовались, сколько в Австралии диких кроликов и какой они урон наносят?
Диких хряков не видели, нет?
Лис, которыы убивают местную фауну?
Впрочем,Вы, мадам, крайне глупы, так что проходите по стрелочке, не задеживайтесь.
P.S. Вы слишком много уделяете мне внимания, скажут, что Вы ко мне не равнодушны. Успокойтесь, мадам, я - не лезбиян, и Вы мне не интересны.
Доречі, кожний мисливець - це вбивця! Так, кожний мисливець - це психопат, який не відчуває болю та жалю до братів наших менших. Тобто ви, мадам, голосували за партію вбивць та партію захисників тварин. Якщо для вас це логічно, тоді погодьтесь, що це принаймі конфлікт інтересів. Канабіс австралійський у вас забористий.
И что самое, приятное, вы сделали это себе сами, "без ансамбля, сами бл*, одни бл*"(С).
В ТОЧКУ )))
вы сделали это себе сами, "без ансамбля, сами бл*, одни,бл*"(С).
після одни має бути кома.)
Кому то это очень нужно.
Доверять нашей статистике нельзя. Она управляется в ручном режиме.
Почему такая избирательность, что в городе сс*ть на стены зданий нельзя, и сортирами пользоваться можно, угрозы заражения нет, а в парках - гадте под заборами, граждане, или в кустках, так как сортиры закрыты, ибо заражение?
Пусть власти шататов Австралии обоснуют это с научной, медицинской точки зрения.
На вихідних будуть закриті всі магазини, аптеки і підприємства громадського харчування, перестане працювати громадський транспорт. Користуватися особистими автомобілями теж заборонено. Продовжити роботу зможуть лише лікарні, правоохоронні органи, комунальні та аварійні служби, а також безперервні виробництва.
Влада Азербайджану вирішила ввести дводенний жорсткий карантин у зв'язку з тим, що число заражених коронавірусною інфекцією почало зростати з пом'якшенням обмежувальних заходів. В останні дні фіксувалося до 300 випадків зараження на добу. На цей момент у країні виявлено 6860 випадків захворювання, 82 людини померли.Розслабилися українці після пом'якшення карантинних обмежень - мамки з малюками в візках в супермаркетах і без масок - достатній привід для нескасування карантинних обмежень в Україні.
Завжди залишиться живим якесь тупе чмо, яке зможе сказати - це все фейк.
Але я знаю одного чоловіка, який колись повернувся з того світу після пташиного грипу. Ці люди в соцмережах не серуть.
вот такие люди.
А помер бы, так бы не сказал.
Пришлось зайти в мед.учереждение, и просто офигел, сколько медиков там шастают без масок....