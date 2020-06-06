В Україні за добу - 550 нових випадків COVID-19, померли 15 осіб, загалом зафіксували 26 514 випадків

Станом на 6 червня в Україні лабораторно підтверджено 26 514 випадків COVID-19. За добу - 550 нових випадків. 15 осіб померли від хвороби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавирусу РНБО.

Днем раніше повідомлялося про 553 нові випадки захворювання на COVID-19, 4 червня - про 588 нових хворих, 3 червня - про 483.

За добу померли 15 пацієнтів (добою раніше - стільки ж), загалом - 777.

За останню добу одужали 440 осіб (добою раніше - 330), загалом - 11 812.

Загалом в Україні наразі хворіє 13 925 людей, що на 95 більше, ніж днем ​​раніше.

Найбільше нових випадків виявили в Києві (83), Чернівецькій (66) та Львівській (65) областях.

У Миколаївській та Херсонській областях нових хворих немає.

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