COVID-19 у світі: кількість інфікованих - 6,7 млн, кількість жертв наближається до 400 тис.

Кількість померлих від пов'язаних із коронавірусом захворювань у світі на 8:00 за київським часом суботи досягла 394 тис. 984 осіб, збільшившись за добу на 3 тис. 805. На ранок п'ятниці цей показник становив 5 тис. 106 осіб.

Про це повідомив американський університет Джонса Гопкінса, передає Цензор.НЕТ.

Загалом у світі від початку пандемії, за даними університету, на 8:00 суботи налічувалося 6 млн 740 тис. 023 інфіковані COVID-19, приріст становить 100 тис. 931 проти 127 тис. 369 добою раніше, одужало близько 2,8 млн. осіб.

За повідомленням порталу Worldometer, що спеціалізується на статистиці, пов'язаній із найважливішими подіями у світі, коронавірусом від початку його поширення у світі інфікувалися 6 млн 852 тис. 818 осіб, померли понад 398 тис., одужали 3,3 млн.

Понад 100 тис. інфікованих, за інформацією університету, зареєстровано в США - 1 млн 897 тис. 838 (109 тис. 143 померли), Бразилії - 645 тис. 771 (35 тис. 026), Великій Британії - 284 тис. 734 (40 тис. 344), Індії - 236 тис. 657 (6 тис. 649), Іспанії - 240 тис. 978 (27 тис. 134), Італії - 234 тис. 531 (33 тис. 774), Франції - 190 тис. 180 (29 тис.114), Перу - 187 тис. 400 (5 тис. 162), Німеччині - 184 тис. 924 (8 тис. 658), Туреччині - 168 тис. 340 (4 тис. 648), Ірані - 167 тис. 156 (8 тис. 134), Чилі - 122 тис. 499 (1 тис. 448), Мексиці - 110 тис. 026 (13 тис. 170).

Загалом у світі коронавірус виявлено у понад 200 країнах і районах світу.

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Нагадаємо, станом на ранок 6 червня в Україні лабораторно підтверджено 550 нових випадків COVID-19, померли 15 осіб, загалом зафіксували 26 514 випадків.