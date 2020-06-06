COVID-19 у світі: кількість інфікованих - 6,7 млн, кількість жертв наближається до 400 тис.
Кількість померлих від пов'язаних із коронавірусом захворювань у світі на 8:00 за київським часом суботи досягла 394 тис. 984 осіб, збільшившись за добу на 3 тис. 805. На ранок п'ятниці цей показник становив 5 тис. 106 осіб.
Про це повідомив американський університет Джонса Гопкінса, передає Цензор.НЕТ.
Загалом у світі від початку пандемії, за даними університету, на 8:00 суботи налічувалося 6 млн 740 тис. 023 інфіковані COVID-19, приріст становить 100 тис. 931 проти 127 тис. 369 добою раніше, одужало близько 2,8 млн. осіб.
За повідомленням порталу Worldometer, що спеціалізується на статистиці, пов'язаній із найважливішими подіями у світі, коронавірусом від початку його поширення у світі інфікувалися 6 млн 852 тис. 818 осіб, померли понад 398 тис., одужали 3,3 млн.
Понад 100 тис. інфікованих, за інформацією університету, зареєстровано в США - 1 млн 897 тис. 838 (109 тис. 143 померли), Бразилії - 645 тис. 771 (35 тис. 026), Великій Британії - 284 тис. 734 (40 тис. 344), Індії - 236 тис. 657 (6 тис. 649), Іспанії - 240 тис. 978 (27 тис. 134), Італії - 234 тис. 531 (33 тис. 774), Франції - 190 тис. 180 (29 тис.114), Перу - 187 тис. 400 (5 тис. 162), Німеччині - 184 тис. 924 (8 тис. 658), Туреччині - 168 тис. 340 (4 тис. 648), Ірані - 167 тис. 156 (8 тис. 134), Чилі - 122 тис. 499 (1 тис. 448), Мексиці - 110 тис. 026 (13 тис. 170).
Загалом у світі коронавірус виявлено у понад 200 країнах і районах світу.
Нагадаємо, станом на ранок 6 червня в Україні лабораторно підтверджено 550 нових випадків COVID-19, померли 15 осіб, загалом зафіксували 26 514 випадків.
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60-70 відсотків достатньо для"колективного імунітету"
і смертні сть в кінцевому рахунку буде не 5, а максимум 2 відсотка...
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Блін, та пийте вже свою урінотерапію хоч і відрами, на фіга до людей лізти, сектанти бісові?
одне з останніх нововведень - разові перепустки на виїзд автомобілем..
а що ?
Ніколи цього не приховував.
2.Карантини бувають різні,включно з озброєним оточенням,що має право стріляти..
І це не вважається фашизмом.
а убедиться, откуда я, по сути очень просто: спроси чё-нить про укр. язык. тестик какой-нидь у тебя есть? лично я люблю спрашивать, какая ошибка в песне "Зніми, фотограф, нас"
Свабоду Анджеле Дэвис!
а врачи тогда чего ж не открывают правду что это ложь ????
что то тут не все клеится у тебя ....
А взагалі-то Астралія запровадила,маючи на це можливість , з самого початку найправильніший карантин -"проганяла" через карантин на віддаленому острові ВСІХ новоприбулих..
Не робила "санжари"...
ІЛІ оні всьо одно должни билі умереть. !
Так что же важно мне сейчас как обывателю? Сейчас, когда тех, кто еще болеет, на порядок больше тех, кто уже не болеет. А мне важна летальность!
Летальность (англ. Case fatality rate (CFR)) - статистический показатель, равный отношению числа умерших от какой-либо болезни, к числу переболевших этой болезнью за определенный временной промежуток. То есть те, кто еще болеет, в расчет не берутся.
за офіційними даними країн
померло 398 т
вилікувалось 3361 т
Летальність від коронавирусу 2019-nCoVстаном на сьогодні за час пандемії становить ((398)/(398 + 3361)) * 100% = 10,58%.
Є надія,що після знайдення вакцини чи хоча б якихось дієвих ліків (десь за рік) летальність зменшиться до прогнозованих 2-х відсотків..
Побажання всім ДОЖИТИ до цього..Особливо чоловікам в Україні 60 +.
Тысячи тысяч дыбилов - и ни одной головы!
Да читайте же, проклятые!
1. Заражение - процесс ВЕРОЯТНОСТНЫЙ
2. При прохождении потока воздуха с каплями, содержащими вирус, часть их сталкивается с волокнами маски и оседает на них, вследствие чего количество капель, прошедших через маску, УМЕНЬШАЕТСЯ,
ЧТО из вышесказанного эти ванючие кретины хотят апаравегнуть ???????????????????????????????????