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Новини Коронавірус і карантин
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COVID-19 у світі: кількість інфікованих - 6,7 млн, кількість жертв наближається до 400 тис.

COVID-19 у світі: кількість інфікованих - 6,7 млн, кількість жертв наближається до 400 тис.

Кількість померлих від пов'язаних із коронавірусом захворювань у світі на 8:00 за київським часом суботи досягла 394 тис. 984 осіб, збільшившись за добу на 3 тис. 805. На ранок п'ятниці цей показник становив 5 тис. 106 осіб.

Про це повідомив американський університет Джонса Гопкінса, передає Цензор.НЕТ.

Загалом у світі від початку пандемії, за даними університету, на 8:00 суботи налічувалося 6 млн 740 тис. 023 інфіковані COVID-19, приріст становить 100 тис. 931 проти 127 тис. 369 добою раніше, одужало близько 2,8 млн. осіб.

За повідомленням порталу Worldometer, що спеціалізується на статистиці, пов'язаній із найважливішими подіями у світі, коронавірусом  від початку його поширення у світі інфікувалися 6 млн 852 тис. 818 осіб, померли понад 398 тис., одужали 3,3 млн.

Понад 100 тис. інфікованих, за інформацією університету, зареєстровано в США - 1 млн 897 тис. 838 (109 тис. 143 померли), Бразилії - 645 тис. 771 (35 тис. 026), Великій Британії - 284 тис. 734 (40 тис. 344), Індії - 236 тис. 657 (6 тис. 649), Іспанії - 240 тис. 978 (27 тис. 134), Італії - 234 тис. 531 (33 тис. 774), Франції - 190 тис. 180 (29 тис.114), Перу - 187 тис. 400 (5 тис. 162), Німеччині - 184 тис. 924 (8 тис. 658), Туреччині - 168 тис. 340 (4 тис. 648), Ірані - 167 тис. 156 (8 тис. 134), Чилі - 122 тис. 499 (1 тис. 448), Мексиці - 110 тис. 026 (13 тис. 170).

Загалом у світі коронавірус виявлено у понад 200 країнах і районах світу.

Читайте також: США пройшли "цю жахливу пандемію" COVID-19, - Трамп

Нагадаємо, станом на ранок 6 червня в Україні лабораторно підтверджено 550 нових випадків COVID-19, померли 15 осіб, загалом зафіксували 26 514 випадків.

Автор: 

карантин (18172) пандемія (126) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Ти маєш цифри по смертям за 2019-2020 роки, то ділися, бо в нас їх нема.
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06.06.2020 10:50
+3
Зі свинячим грипом світ задовбавсь робити тести і пандемія здулась.
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06.06.2020 10:28
+2
Шо ти веселі картинки суєш? Якшо ти хворів на свинячий грип в 2009-му, будеш аж 4-м в моїй статистиці.
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06.06.2020 10:43
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Согласно статистике, акулы убивают всего 10 человек в год, львы еще 100, а крокодилы - 1000. А сколько человек убивают… улитки? Ответ шокирует: 10 тысяч.
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06.06.2020 10:05 Відповісти
Так ето еще не все переболели и выработали имунитет. Тут же утверждают многие что нужно всем переболеть для иммунитета. Сколько там будет 5% смертности от 7 миллиардов людей?
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06.06.2020 10:11 Відповісти
менше буде..

60-70 відсотків достатньо для"колективного імунітету"
і смертні сть в кінцевому рахунку буде не 5, а максимум 2 відсотка...
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06.06.2020 10:29 Відповісти
Цензор а чому ти нав'язуєш українцям рейтинг новин мокгшанським нарєчієм в україномовній версії сайту? Це що за дискримінація українців??? Я не зобов'язаний розуміти узькій язик, що став причиною лінгвоциду українців!!!
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06.06.2020 10:19 Відповісти
Вяло, вяло! И 17 рублей не стоит!
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06.06.2020 12:21 Відповісти
http://www.privatmed.ru/article/37/239/2532/ Нобелевский лауреат: карантин убил больше людей, чем спас
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06.06.2020 10:20 Відповісти
Майкл Левитт, лауреат Нобелевской премии по химии .
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06.06.2020 10:32 Відповісти
а билл и мепинда в какой области нобеля получили, о поклонник фашистской медицины?
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06.06.2020 10:52 Відповісти
Зі свинячим грипом світ задовбавсь робити тести і пандемія здулась.
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06.06.2020 10:28 Відповісти
тупа брехня..
COVID-19 у світі: кількість жертв наближається до 400 тис. осіб, кількість інфікованих - 6,7 млн - Цензор.НЕТ 6068.
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06.06.2020 10:36 Відповісти
Шо ти веселі картинки суєш? Якшо ти хворів на свинячий грип в 2009-му, будеш аж 4-м в моїй статистиці.
показати весь коментар
06.06.2020 10:43 Відповісти
Так-так! Світова змова! Білл Гейтс під супроводом рептилоїдів хоче всім увести з вакциною чіп і керувати людьми через мережу 5G!
Блін, та пийте вже свою урінотерапію хоч і відрами, на фіга до людей лізти, сектанти бісові?
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06.06.2020 10:39 Відповісти
так вы же лезете! надели на людей намордники как на собак... сидели бы себе тихо и ссались кто бы вас трогал.
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06.06.2020 10:58 Відповісти
Біжи унітази на камеру облизуй, шиза.
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06.06.2020 11:06 Відповісти
выглядишь тем, кем ты есть: перепуганным злобным идиотом приятных тебе кошмаров. только простыни по утрам меняй
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06.06.2020 11:08 Відповісти
Боится прилюдно разувериться.
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06.06.2020 11:12 Відповісти
Хлебчи свою сечу і лікуйся у бабок-шептух. Головне- напоказ свою дурість не виставляй.
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06.06.2020 12:02 Відповісти
Шото забагато в тебе - про сечу і унітази, то не до мене.
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06.06.2020 12:18 Відповісти
Та переспілкувався з мамочками-овуляшками, котрі начиталися інтернетиків на планшетиках.
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06.06.2020 13:07 Відповісти
Зябліков,кажись із Москви.. )) \\там Собянін реально "надів " намордники)))

одне з останніх нововведень - разові перепустки на виїзд автомобілем..
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06.06.2020 11:08 Відповісти
тупо передёргиваешь, о поклонник фашистской медицины... сам-то откуда буИшь?
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06.06.2020 11:09 Відповісти
1. зі Львова..
а що ?
Ніколи цього не приховував.



2.Карантини бувають різні,включно з озброєним оточенням,що має право стріляти..
І це не вважається фашизмом.
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06.06.2020 11:14 Відповісти
оспаривать корректность применения слова "фашистский" можно, канеш... а на фига? ты меня понял. но на всякий случай выражусь более определённо. я про взгляды, когда несчастный вирусочек считается оправданием массовых нарушений прав и свобод.
а убедиться, откуда я, по сути очень просто: спроси чё-нить про укр. язык. тестик какой-нидь у тебя есть? лично я люблю спрашивать, какая ошибка в песне "Зніми, фотограф, нас"
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06.06.2020 11:22 Відповісти
Давай, давай ещё гавна про права несчастных негров!
Свабоду Анджеле Дэвис!
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06.06.2020 12:24 Відповісти
лечиться не пробовал? или это амплуа такое? "деревенский дурачок" называется. держи 11.80, кароч, лахта.
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06.06.2020 12:26 Відповісти
Ты забыл про своих гарлемских братьев? На тибя надели рабскую маску?
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07.06.2020 09:56 Відповісти
Зелена влада відчуває свою безкарність, устроїла безпрєдєл - такого беззаконня навіть при Януковичу не було ....

COVID-19 у світі: кількість жертв наближається до 400 тис. осіб, кількість інфікованих - 6,7 млн - Цензор.НЕТ 8190
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06.06.2020 10:36 Відповісти
гробки с тройцьой внесут свою долю. потом спас убьет свою часть. покрова,.....
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06.06.2020 10:38 Відповісти
Хватит врать. Нет никакого "ковида". Есть грандиозная мировая кампания по дезинформации населения и разорению экономики.
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06.06.2020 10:41 Відповісти
а кто тогда в больницах умирает и от куда такой скачек смертности ?
а врачи тогда чего ж не открывают правду что это ложь ????
что то тут не все клеится у тебя ....
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06.06.2020 10:43 Відповісти
Ти маєш цифри по смертям за 2019-2020 роки, то ділися, бо в нас їх нема.
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06.06.2020 10:50 Відповісти
у "австралійця" типовий підхід "бидломаси" -Цього не бачу -значить цього не існує..

А взагалі-то Астралія запровадила,маючи на це можливість , з самого початку найправильніший карантин -"проганяла" через карантин на віддаленому острові ВСІХ новоприбулих..

Не робила "санжари"...
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06.06.2020 11:12 Відповісти
Ага. А до протестів в США РФ не має жодного відношення, то все Байден та соросята хочуть усунути Трампа- першого президента США, котрий ;наш; і не сцить росіянам у ліфтах!
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06.06.2020 10:47 Відповісти
трамп частково сам нарвався..Дурнуватим пі..єжом у твітері..
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06.06.2020 11:06 Відповісти
Вполне возможно что РФ помогала "протестутам". Но, соросята - действительно, главные организаторы этого цырка.
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06.06.2020 11:59 Відповісти
рассиянская статистика подтвердіт -еслі запісать в прічіни смерті ВСЕ возможние супутсвующие болезни,то на ковид пріпадет процентов 10 прічін смерти..

ІЛІ оні всьо одно должни билі умереть. !
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06.06.2020 11:04 Відповісти
Откуда взялись те самые 2-3% смертности во всех этих телепередачах, статьях и интервью? Кто-то просто взял и посчитал количество смертей по отношению к общему числу заразившихся в данный момент времени. Что дает мне эта цифра? Абсолютно ничего! Только ложное чувство спокойствия. Вроде 2% - это не так уж и много. Подумаешь, от гриппа смертность аж 0,5%. Но считать сейчас по такой формуле смертность от коронавируса - это все равно, что зайти в курятник, обнаружить там 96 яиц, 2-х живых цыплят и 2- мертвых, и на основании этих фактов сделать вывод, что вылупляемость яиц 4%, а смертность цыплят 50%. Но это же в корне неверно. Нужно либо собирать статистику за длительный период времени, например, за год. Либо ждать пока эти показатели в среднесрочной перспективе стабилизируются.https://habr.com/ru/post/486874/

Так что же важно мне сейчас как обывателю? Сейчас, когда тех, кто еще болеет, на порядок больше тех, кто уже не болеет. А мне важна летальность!

Летальность (англ. Case fatality rate (CFR)) - статистический показатель, равный отношению числа умерших от какой-либо болезни, к числу переболевших этой болезнью за определенный временной промежуток. То есть те, кто еще болеет, в расчет не берутся.COVID-19 у світі: кількість інфікованих - 6,7 млн, кількість жертв наближається до 400 тис. - Цензор.НЕТ 2263
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06.06.2020 10:42 Відповісти
порахуємо летальність.
за офіційними даними країн
померло 398 т
вилікувалось 3361 т

Летальність від коронавирусу 2019-nCoVстаном на сьогодні за час пандемії становить ((398)/(398 + 3361)) * 100% = 10,58%.
Є надія,що після знайдення вакцини чи хоча б якихось дієвих ліків (десь за рік) летальність зменшиться до прогнозованих 2-х відсотків..

Побажання всім ДОЖИТИ до цього..Особливо чоловікам в Україні 60 +.
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06.06.2020 10:55 Відповісти
Удивительно!
Тысячи тысяч дыбилов - и ни одной головы!
Да читайте же, проклятые!
1. Заражение - процесс ВЕРОЯТНОСТНЫЙ
2. При прохождении потока воздуха с каплями, содержащими вирус, часть их сталкивается с волокнами маски и оседает на них, вследствие чего количество капель, прошедших через маску, УМЕНЬШАЕТСЯ,

ЧТО из вышесказанного эти ванючие кретины хотят апаравегнуть ???????????????????????????????????
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06.06.2020 12:22 Відповісти
 
 