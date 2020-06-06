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Павлоградський відділ поліції розформують, нове керівництво пройде перевірку на поліграфі, - Клименко

Павлоградський відділ поліції розформують, нове керівництво пройде перевірку на поліграфі, - Клименко

У Павлоградському відділі поліції призначено тимчасове керівництво та проводиться службова перевірка.

Про це повідомляє Департамент комунікації МВС України, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що голова Нацполіції Ігор Клименко ухвалив рішення про переформатування Павлоградського відділу поліції разом із чотирма кущовими підрозділами, що до нього входять.

Окрім розформування Павлоградського відділу поліції, буде оптимізовано структури кримінальної поліції, превенції та підрозділів досудового розслідування. Особи, які претендуватимуть на керівні посади, та особи, які проходять за базою внутрішньої безпеки, будуть змушені пройти процедуру перевірки на поліграфі. Після перевірок буде скорочено до 20% особового складу.

Наразі всіх працівників відділу вивели за штат. Окремо проводиться службова перевірка за фактом фальсифікації службових матеріалів.

Тимчасовим керівником відділку призначено начальника Департаменту внутрішньої безпеки полковника Ігоря Мартищука.

Дивіться також: СБУ і ДБР затримали банду поліцейських, які змушували громадян скоювати злочини на Дніпропетровщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Нагадаємо, 4 червня працівники Департаменту внутрішньої безпеки НПУ, Державного бюро розслідувань і Служби безпеки України припинили діяльність злочинного угруповання, яке організував начальник Павлоградського відділу поліції.

Автор: 

Нацполіція (15141) Клименко Ігор (481) Дніпропетровська область (3693)


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Топ коментарі
+20
Починати потрібно з головного поліцая.
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06.06.2020 11:24
+9
нафига шо-то там проходить на полиграфе, когда процент увольняемых уже озвучен?
сами себя дурят и нас зовут присоединяться...клоуны
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06.06.2020 11:23
+9
Давно пора было, в Павлограде и мер бывший "правоохранитель" ( нач ГАИ-ГО), в комментах не нуждается и депутатики местные, бывшие милиционеры, вообщем рыба с головы. Только ещё и прошлые кадры пошерстить не мешало бы, а то они так технично десантировались, кто куда, а ведь промышляли тем же
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06.06.2020 11:36
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нафига шо-то там проходить на полиграфе, когда процент увольняемых уже озвучен?
сами себя дурят и нас зовут присоединяться...клоуны
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06.06.2020 11:23 Відповісти
головне-озучити страшне і незрозуміле слово-поліграф! Вже навіть ЗЕбіли в Раді самі себе перевіряли на поліграфах...І що?
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06.06.2020 16:00 Відповісти
Он, этот наш полиграф, своих не здает
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07.06.2020 17:01 Відповісти
Починати потрібно з головного поліцая.
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06.06.2020 11:24 Відповісти
Починати треба із ЗЕлупанів головних. Безлад усюди, куди не ткнись.
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06.06.2020 12:45 Відповісти
Это ещё счастье, что у нас на всю страну один всего отдел с такими мудаками..
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06.06.2020 11:26 Відповісти
Не факт.
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06.06.2020 11:29 Відповісти
Ирония...
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06.06.2020 15:33 Відповісти
Было два.Еще один в Кагарлыке был.
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08.06.2020 07:54 Відповісти
https://kriminal.tv/news/v_ternopole_politsejskie_nogami_izbili_muzhchinu_kotoryj_ih_vyzval.html В Тернополе полицейские ногами избили мужчину, который их вызвал ... наверное из серии ...ДРАКУ ЗАКАЗЫВАЛИ?
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06.06.2020 11:27 Відповісти
Для початку ще всіх ватників вивезти потрібно. Їх там море.
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06.06.2020 11:32 Відповісти
Да прошёл 2014г., и мы уже ненужны для страны, мы уже ватники. Может зря мои земляки погибли защищая Украину?! Может и надо нас вывезти, но кто будет разрабатывать и строить разные няшки для ВСУ типа "Ольха"?
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06.06.2020 14:00 Відповісти
Для начала нужно убрать всех, кто эти "няшки" саботировать будет и кацапам сливать. Вот в чем вопрос.
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06.06.2020 15:53 Відповісти
Вы не знаете разницы между украинцами и ватниками?) Обычно украинцы знают о ком идет речь, и не ассоциируют себя с ватниками)))
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06.06.2020 22:43 Відповісти
Давно пора было, в Павлограде и мер бывший "правоохранитель" ( нач ГАИ-ГО), в комментах не нуждается и депутатики местные, бывшие милиционеры, вообщем рыба с головы. Только ещё и прошлые кадры пошерстить не мешало бы, а то они так технично десантировались, кто куда, а ведь промышляли тем же
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06.06.2020 11:36 Відповісти
"Сейчас всех бывших работников отдела вывели за штат."

Из-за того, что в памяти застрял немецкий язык после нескольких лет в Германии, неправильно понял фразу и удивлённо-радостно вздрогнул:

мысленно прочитал фразу в следующем варианте:

"Сейчас всех работников отдела вывеЗли за город."

Ну, в смысле, что вывезли за город, в лес закапывать... ))
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07.06.2020 07:32 Відповісти
сначала на полиграфе нужно проверить авакова.
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06.06.2020 11:38 Відповісти
Кива за него как обычно пройдет.
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08.06.2020 07:57 Відповісти
Показуха... Через годик за заслуги - в областной главк с повышением в звании...
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06.06.2020 11:41 Відповісти
шо всех?
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06.06.2020 12:16 Відповісти
Всем отделом.)
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08.06.2020 07:58 Відповісти
А ничего, что полиграф бесполезен? Он не пригоден для использования в судебном процессе, но применим к служебной проверке в полиции? А как на счет того, чтобы провести нормальное расследование, а не устраивать показуху?
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06.06.2020 12:01 Відповісти
Да он вообще мало для чего пригоден, просто - таинство, очки, провода, страшно.... Херня, но - а вдруг сам признается? Плавали, знаем, ныряли - видели!
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06.06.2020 20:35 Відповісти
Начинать надо с того, шоб ответить на вопрос: - А оно нам надо?
А похоже, шо надо было уже много лет назад, еще с тех же 90-х.
А сделать все просто, лишь бы захотеть. Берем листок по учету кадров кагарлыцких "мачо" и смотрим, кто выписывал премии, кто подписывал поощрения и повышения. И этих людей на фиг на вольные хлеба с отметкой "потенциально опасен для любых госструктур" - в вечные грузчики!
Чтобы у начальника появилось чуство ответственности за подчиненных - даже любой пахан, который даже не заканчивал Харьковский институт юридической мудрости, знает, шо з дебильными подельниками прямой путь за решетку.
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06.06.2020 12:11 Відповісти
Лет 50тому Павлоград был абсолютно закрытым городом.Город производил Ракеты ,ракетное топливо,имел кучу воинских частей,В одной из них ,Учебке РВСН, довелось служить первые несколько месяцев и мне.Город и сейчас может ковать нашу победу!Есть и Площади ,есть и кадры,мозги хоть и изрядно постаревшие.Они смогут передать молодым свои знания и умения,чтобы не изобретали квадратные колёса.А мусора- то наживное.Город сильно разросся за 50 лет.Не узнать.Деньги у населения есть.По факту это прифронтовой город.
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06.06.2020 13:30 Відповісти
Учебка СВЯЗИ РВСН))) 73903?)) Застал там и 73903, и А-0710, и А-2228)))
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07.06.2020 00:19 Відповісти
интересно, а зачем это делалось .... а ну да, в полиции же "отменили палочные показатели" или нет ?! уроды в министерстве, признайтесь про свои ещемесячные планы!
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06.06.2020 13:47 Відповісти
Так, але якщо їх відмінити, менти ВЗАГАЛІ перестануть щось робити. Вони і при показниках, ніячого не роблять, а без них... Це не той рівень свідомості, щоби на неї покладатись...
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06.06.2020 19:28 Відповісти
Це глобальне питання, діюче законодавство захищає лише багатих, у яких є гроші на 5 адвокатів, а бідних потерпілих воно не захищає взагалі. Це може бути довга дискусія, але статистичні показники це основна причина всіляких фальсифікацій, катувань та іншого непристойного явища.
Зараз бюрократії більше ніж в СРСР в декілька разів, право на справедливість з боку потерпілого, чиї права порушені розчавлено всліякими дурними нормами, для виконання яких потрібно стільки ж зусиль, скільки для написання якоїсь кандидатської роботи.
До речі дуже цікаво було б почути, чи є показники в НАБУ, ДБР, прокуратурі, САП і т.д., вони багато роблять? а суди, багато? при розрахунку зарплата/кофіцієнт корисної дії як на мене поліція, при всіх тих ганебних явищах буде найбільш ефективна ніж інші.
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07.06.2020 13:15 Відповісти
А колись було інакше? В СССР колгоспник міг притягти до відповідальності прокурора? В НАБУ, ДБР не має показників. В прокуратурі жопа, але залежить від спеціалізації. САП, наглядає за НАБУ і у них показника не має, хто наглядає за ментами, там така сама клоака,як і у ментів. На одного процкера може бути 300-700 проваджень. В облпрокуратурах один відділ може ніх.ра не робити, а інший щодня до 21год.працювати. Суди теж по різному. Залежить від укомплектування. Якщо повний штат, то розгрібають, а якщо півсуда некомплект, то доводиться напрягатись. Не слід звісно забувати про "еліту", суди, прокуратури і т.п. Києва, Одеси і т.п. вони не мають взагалі нічого спільного із звичайними судами чи прокуратурами...
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08.06.2020 22:34 Відповісти
Но,не кажіть так.Були роки коли рішення ціх єлітних судів міг відмінити даже Мукачевський районний суд та навідь міський.
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08.06.2020 23:10 Відповісти
Пан Клименко, поділіть поліграф на три частини. Потім змастіть маслом, а краще без нього, і запхайте собі, Геращенку і Авакову самі знаєте куди. Простіше було б написати - до дупи той поліграф, але не так весело...
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06.06.2020 15:16 Відповісти
А сколько стоит хорошее прохождение полиграфа?
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06.06.2020 15:21 Відповісти
А що потрібно? Який левел? якщо просто чесний, то думаю пару косарів, а якщо мега чесний, то дорожче... Звісно, що левел - "Бог правди," витягне не мало!
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06.06.2020 19:27 Відповісти
шел 7-й год успешной работы Авакова на посту министра...
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06.06.2020 15:40 Відповісти
В 2014 Правый сектор громил точки распространения наркотиков в городе, а также в Терновке. Кипишь было много среди барыг. Но им тогда помогли, открыли уголовные дела на ПС и закрыли некоторых ребят. После этого меты и возглавили сбыт наркоты. В Павлограде знали все это. Лишь спустя 6 лет узнало СБУ и другие.... позор.
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06.06.2020 17:25 Відповісти
Аваков - причина системного сбоя работы Полиции! Отставка- это для порядочных людей.
Этого же судить надо.
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06.06.2020 17:48 Відповісти
Кроме полиграфа сдать ещё зачёты по стрельбе из лука по бегущему кабану.
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06.06.2020 17:50 Відповісти
Так, але ж ці мусора, це сусіди, барти, куми, однокласники і т.п. місцевих мешканців. МОже причина в тому, що низова поліція підпорядковується не місцевим мешканцям, або обраному ними меру, а якомусь "харківському псевдомусору"?
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06.06.2020 19:25 Відповісти
а чого буде скорочено до 20% ? може там вони всі не того... як що там треба буде скоротити 90% то що? будуть вибирати із гірших кращих?
якась хєрня радянська продовжується... по разнарядкє звільняють. можемо дозволити скоротити 20%... виконуйте
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06.06.2020 19:49 Відповісти
В Павлоградському ОП навіть державний прапор України неправильний. (див. фото).
А ось який він повинен бути: "Державний прапор Украї́ни - ******** прапор України, стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. Співвідношення ширини прапора до його довжини 2:3.
Джерело: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 https://uk.wikipedia.org/wiki/Державний_прапор_України
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06.06.2020 20:09 Відповісти
Ми не повинні нічому не дивуватись. За останній рік рівень розслідувань становив ледь 25% ( дані спецстату,умовно). Суди майже ігнорують покарання держчиновників, поліціянтів значних посад, комерційні структури та олігархічних спадкоємців,що завязли в корупції,злочинах,шахрайствах. Повірьте,цього при Королівській Величності б не було б і якщо пахло б,то тільки ....найсуворішою карою. Це зараз є у всіх таких державних утвореннях. Ну,ще в Китаї,але і там вже корупція за цей рік виросла в декілька разів( в три), а покарань ...щось не видно.
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06.06.2020 20:14 Відповісти
изнасиловал - полиграф. изнасиловал - полиграф.
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06.06.2020 20:18 Відповісти
А мені бодобаеться цей хайп що до мусорів перевертнів. Сподіваюсь він буде подовше.
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06.06.2020 21:28 Відповісти
мусоров надо вообще разогнать... потому что они не полиция, а именно мусор, который надо почаще выбрасывать... они не служат народу...они хотят, чтобы народ Украины служил им... мусоров долой...
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07.06.2020 03:53 Відповісти
в точку разделяю
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07.06.2020 23:29 Відповісти
Читаю записи в розділі "Поліція". Банди з поліціянтами: Запоріжжя,Одеса,Хврків і тепер Дніпровщина. А ще інше. Ну,про Кагарлик та Переяславль-Хмельницький це так,в догонку. Винуватити Авакова А.Б.- не вважаю за потрібне,бо " люстрацію" лайна серед бувших "мінтів" не дали провести наші суди,які у більшості своїй кадровані ще "ригами". І до речі,виють про " бардак" в поліції хто? Правильно,більше всього диверсанти,що залишились в Україні від тих же "ригів", комуняк з соціалістами,бо це їхній,ще недавно передовий антидержавний загін ( згадайте події 2013-2014 років), де ці викормиши разом з диверсантами-бойовиками стріляли в людей,а згодом частина переметнулась на зраді до Мокви. І там їм не соромно,бо вони їм,Мокві, і слугували тут,по набору. От і маємо... Ще рекомендую перевірити Криворіжську " поліцію"( для Бутусова),де буде ще більш інтересне думається..
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07.06.2020 06:28 Відповісти
Павлоградський відділ поліції розформують, нове керівництво пройде перевірку на поліграфі, - Клименко - Цензор.НЕТ 7304
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07.06.2020 10:03 Відповісти
Кровоосісі
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07.06.2020 17:05 Відповісти
Цікаво, скільки доведеться чекати, поки з'явиться інформація про нові призначення цих розформованих поліціянтів на нові керівні посади в інших РОВД, а може й вище? Підозрюю, що не так вже й довго. Принаймні до цих пір у нас часто подібним і закінчувались розслідування таких гучних справ в "праоохоронних" органах.
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07.06.2020 10:36 Відповісти
всех мусоров на полиграф..
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07.06.2020 11:08 Відповісти
На полиграф всех и строем! Впереди прокуроры, за ними судьи, потом остальные мусора! Вот только кто же их туда поведет, не сами же они себя...
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07.06.2020 12:22 Відповісти
Систему треба розформувати та збудувати наново. Але хто це зробить? Вже точно не мерзенне брехло разом зі своїм херащенком та іншими «патриотами до мозга костей»(((
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07.06.2020 13:19 Відповісти
точно тоже самое нужно сделать В КАЖДОМ РОВД страны...вот тогда можно начинать говорить о реформе мвд. не раньше. Потому что ровно такой же беспредел творят все мусора абсолютно во всех подразделениях. Во время недели после окончания Майдана- мусора все попрятались и не выходили на работу.....преступность в стране УПАЛА в 2 РАЗА! это подтверждает статистика.
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07.06.2020 20:16 Відповісти
арсену пора на покой небыло министра хуже за все время
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07.06.2020 20:50 Відповісти
надо легализовать оружие и мусоров тогда можно вообше разогнать нах от них вечно одни проблемы даже в 90-е бандиты были лучше чем мусора сейчас
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07.06.2020 20:52 Відповісти
Клименко последнее время гонит чтото нездоровое и полиграфы пусть лучше у астролога
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07.06.2020 23:27 Відповісти
нафигааа этот **********? аваков чорт!
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08.06.2020 00:34 Відповісти
Самый лучший полиграф это буквально все старое управление разжаловать,лишить должностей и наград а уж затем не расформировать а уволить.
Думаю что новое управление такой судьбы не захочет да и остальные в стране приструнятся.
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08.06.2020 22:39 Відповісти
 
 