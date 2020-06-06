Павлоградський відділ поліції розформують, нове керівництво пройде перевірку на поліграфі, - Клименко
У Павлоградському відділі поліції призначено тимчасове керівництво та проводиться службова перевірка.
Про це повідомляє Департамент комунікації МВС України, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що голова Нацполіції Ігор Клименко ухвалив рішення про переформатування Павлоградського відділу поліції разом із чотирма кущовими підрозділами, що до нього входять.
Окрім розформування Павлоградського відділу поліції, буде оптимізовано структури кримінальної поліції, превенції та підрозділів досудового розслідування. Особи, які претендуватимуть на керівні посади, та особи, які проходять за базою внутрішньої безпеки, будуть змушені пройти процедуру перевірки на поліграфі. Після перевірок буде скорочено до 20% особового складу.
Наразі всіх працівників відділу вивели за штат. Окремо проводиться службова перевірка за фактом фальсифікації службових матеріалів.
Тимчасовим керівником відділку призначено начальника Департаменту внутрішньої безпеки полковника Ігоря Мартищука.
Нагадаємо, 4 червня працівники Департаменту внутрішньої безпеки НПУ, Державного бюро розслідувань і Служби безпеки України припинили діяльність злочинного угруповання, яке організував начальник Павлоградського відділу поліції.
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сами себя дурят и нас зовут присоединяться...клоуны
Из-за того, что в памяти застрял немецкий язык после нескольких лет в Германии, неправильно понял фразу и удивлённо-радостно вздрогнул:
мысленно прочитал фразу в следующем варианте:
"Сейчас всех работников отдела вывеЗли за город."
Ну, в смысле, что вывезли за город, в лес закапывать... ))
А похоже, шо надо было уже много лет назад, еще с тех же 90-х.
А сделать все просто, лишь бы захотеть. Берем листок по учету кадров кагарлыцких "мачо" и смотрим, кто выписывал премии, кто подписывал поощрения и повышения. И этих людей на фиг на вольные хлеба с отметкой "потенциально опасен для любых госструктур" - в вечные грузчики!
Чтобы у начальника появилось чуство ответственности за подчиненных - даже любой пахан, который даже не заканчивал Харьковский институт юридической мудрости, знает, шо з дебильными подельниками прямой путь за решетку.
Зараз бюрократії більше ніж в СРСР в декілька разів, право на справедливість з боку потерпілого, чиї права порушені розчавлено всліякими дурними нормами, для виконання яких потрібно стільки ж зусиль, скільки для написання якоїсь кандидатської роботи.
До речі дуже цікаво було б почути, чи є показники в НАБУ, ДБР, прокуратурі, САП і т.д., вони багато роблять? а суди, багато? при розрахунку зарплата/кофіцієнт корисної дії як на мене поліція, при всіх тих ганебних явищах буде найбільш ефективна ніж інші.
Этого же судить надо.
якась хєрня радянська продовжується... по разнарядкє звільняють. можемо дозволити скоротити 20%... виконуйте
А ось який він повинен бути: "Державний прапор Украї́ни - ******** прапор України, стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. Співвідношення ширини прапора до його довжини 2:3.
Джерело: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 https://uk.wikipedia.org/wiki/Державний_прапор_України
Думаю что новое управление такой судьбы не захочет да и остальные в стране приструнятся.