Павлоградський відділ поліції розформують, нове керівництво пройде перевірку на поліграфі, - Клименко

У Павлоградському відділі поліції призначено тимчасове керівництво та проводиться службова перевірка.

Про це повідомляє Департамент комунікації МВС України, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що голова Нацполіції Ігор Клименко ухвалив рішення про переформатування Павлоградського відділу поліції разом із чотирма кущовими підрозділами, що до нього входять.

Окрім розформування Павлоградського відділу поліції, буде оптимізовано структури кримінальної поліції, превенції та підрозділів досудового розслідування. Особи, які претендуватимуть на керівні посади, та особи, які проходять за базою внутрішньої безпеки, будуть змушені пройти процедуру перевірки на поліграфі. Після перевірок буде скорочено до 20% особового складу.

Наразі всіх працівників відділу вивели за штат. Окремо проводиться службова перевірка за фактом фальсифікації службових матеріалів.

Тимчасовим керівником відділку призначено начальника Департаменту внутрішньої безпеки полковника Ігоря Мартищука.

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Нагадаємо, 4 червня працівники Департаменту внутрішньої безпеки НПУ, Державного бюро розслідувань і Служби безпеки України припинили діяльність злочинного угруповання, яке організував начальник Павлоградського відділу поліції.