Двох військовослужбовців поранено під час обстрілу Опитного та Мар'їнки, - штаб ООС
Російські найманці в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі обстріляли позиції ОС у районі населеного пункту Опитне із застосуванням заборонених Мінськими угодами озброєнь.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу операції Об'єднаних сил.
"Біля населеного пункту Опитне противник вів вогонь із мінометів калібру 120 мм, як наслідок, один наш захисник зазнав осколкового поранення", - сказано в повідомленні.
Ще один обстріл було зафіксовано поблизу Мар'їнки. Унаслідок вогню з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї було поранено ще одного українського військовослужбовця.
Пораненим надано першу медичну допомогу, їх евакуйовано в медичні установи.
Підрозділи ОС відкрили вогонь у відповідь із застосуванням наявних вогневих засобів. Втрати противника уточнюються.
Як повідомлялося, за минулу добу двоє українських військовослужбовців зазнали поранень унаслідок обстрілу з боку російських найманців на Донбасі.
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