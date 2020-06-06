Двох військовослужбовців поранено під час обстрілу Опитного та Мар'їнки, - штаб ООС

Російські найманці в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі обстріляли позиції ОС у районі населеного пункту Опитне із застосуванням заборонених Мінськими угодами озброєнь.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу операції Об'єднаних сил.

"Біля населеного пункту Опитне противник вів вогонь із мінометів калібру 120 мм, як наслідок, один наш захисник зазнав осколкового поранення", - сказано в повідомленні.

Ще один обстріл було зафіксовано поблизу Мар'їнки. Унаслідок вогню з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї було поранено ще одного українського військовослужбовця.

Пораненим надано першу медичну допомогу, їх евакуйовано в медичні установи.

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Підрозділи ОС відкрили вогонь у відповідь із застосуванням наявних вогневих засобів. Втрати противника уточнюються.

Як повідомлялося, за минулу добу двоє українських військовослужбовців зазнали поранень унаслідок обстрілу з боку російських найманців на Донбасі.