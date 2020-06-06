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Новини Агресія Росії проти України
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Двох військовослужбовців поранено під час обстрілу Опитного та Мар'їнки, - штаб ООС

Двох військовослужбовців поранено під час обстрілу Опитного та Мар'їнки, - штаб ООС

Російські найманці в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі обстріляли позиції ОС у районі населеного пункту Опитне із застосуванням заборонених Мінськими угодами озброєнь.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу операції Об'єднаних сил.

"Біля населеного пункту Опитне противник вів вогонь із мінометів калібру 120 мм, як наслідок, один наш захисник зазнав осколкового поранення", - сказано в повідомленні.

Ще один обстріл було зафіксовано поблизу Мар'їнки. Унаслідок вогню з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї було поранено ще одного українського військовослужбовця.

Пораненим надано першу медичну допомогу, їх евакуйовано в медичні установи.

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Підрозділи ОС відкрили вогонь у відповідь із застосуванням наявних вогневих засобів. Втрати противника уточнюються.

Як повідомлялося, за минулу добу двоє українських військовослужбовців зазнали поранень унаслідок обстрілу з боку російських найманців на Донбасі.

Двох військовослужбовців поранено під час обстрілу Опитного та Марїнки, - штаб ООС 01

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обстріл (28303) поранення (2798) операція Об’єднаних сил (6725)


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Найшвидшого одужання хлопцям.........
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06.06.2020 12:38 Відповісти
https://twitter.com/666_mancer

https://twitter.com/666_mancer Necro Mancer



Куприяшкин Александр Николаевич (21/03/90, Ульяновская область) убит снайпером 02/06/20 https://twitter.com/hashtag/%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7200?src=hashtag_click #груз200 https://twitter.com/hashtag/%D1%80%D0%BE%D0%B0?src=hashtag_click #роа

Двое военнослужащих ранены при обстрелах Опытного и Марьинки, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1419
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06.06.2020 12:51 Відповісти
Що шукав, те і знайшов.
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06.06.2020 13:01 Відповісти
Двох військовослужбовців поранено під час обстрілу Опитного та Мар'їнки, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 161
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06.06.2020 23:57 Відповісти
 
 