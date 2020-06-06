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Новини Коронавірус і карантин
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Коронавірус виявили ще у 83 жителів Києва, зокрема у 11 медиків, - Кличко. КАРТА

Коронавірус виявили ще у 83 жителів Києва, зокрема у 11 медиків, - Кличко. КАРТА

За минулу добу в Києві підтвердили 83 нові випадки захворювання на COVID-19, серед них 11 медиків. У лікарні доставили чи не найбільшу кількість киян від початку пандемії.

Про це міський голова столиці Віталій Кличко повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Двоє людей за минулу добу померли. Загалом за період пандемії 75 летальних випадків. Наразі в столиці вже 3 375 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - написав він.

Серед нових хворих 41 жінка віком від 19 до 79 років, 38 чоловіків віком від 18 до 82 років і четверо дітей - дівчинка 10 років і хлопчики віком 8, 10 і 13 років.

Найбільше випадків виявлено в Солом'янському районі - 19, у Деснянському - 17. У Дарницькому та Дніпровському районах - по 10 випадків.

Коронавірус виявили ще у 83 жителів Києва, зокрема у 11 медиків, - Кличко 01

Читайте також: Криві захворюваності на COVID-19 в Україні погіршуються вже тиждень. ІНФОГРАФІКА

До лікарень госпіталізували 25 пацієнтів.

"Зазначу, що це - чи не найбільша кількість госпіталізованих за добу за весь період пандемії", - наголосив Кличко.

Загалом у лікарнях із діагнозом COVID-19 лікуються 205 пацієнтів, зокрема 5 дітей. 35 хворих у важкому стані, трьох підключено до апаратів ШВЛ.

Ще 67 людей перебувають у стаціонарах із підозрою на коронавірус. Серед них 8 дітей.

Одужали за минулу добу 12 киян. Загалом коронавірус здолали 888 жителів столиці.

Читайте також: COVID-19 у світі: кількість інфікованих - 6,7 млн, кількість жертв наближається до 400 тис.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19431) Кличко Віталій (3509) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Супер. Пора закрывать метро, транспорт, штрафы 17000 и побольше ломбардов, Эпицентров и Рошенов. Еще один карантин и страна превратится в одно большое кладбище безработных и банкротов
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06.06.2020 13:09
+4
Та нє, ясно тільки одне - скільки дибілів кругом, які пхнуться в транспорт без масок, але в уявних шапочках з фольги.
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06.06.2020 13:29
+3
приключения кармановируса и дурантина. Секта масочнико - вспышка в киеве
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06.06.2020 12:55
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https://www.5.ua/polityka/ni-obitsianok-ni-probachen-z-blahodiinoho-fondu-pry-opu-bezslidno-znykly-miliony-hryven-rozsliduvannia-216684.html "НІ ОБІЦЯНОК, НІ ПРОБАЧЕНЬ": З БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ ПРИ ОПУ БЕЗСЛІДНО ЗНИКЛИ МІЛЬЙОНИ ГРИВЕНЬ - РОЗСЛІДУВАННЯ


Журналісти дізнавалися, як ОПУ з благодійним фондом збирали кошти від великого бізнесу на боротьбу коронавірусом.



Коронавирус обнаружили еще у 83 жителей Киева, в том числе у 11 медиков, - Кличко - Цензор.НЕТ 4152
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06.06.2020 12:55 Відповісти
а **** давать деньги на кармановирус?? смысл какой?? для монополии большого бизнеса?
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06.06.2020 12:56 Відповісти
Взятка за возможность работать. Официальная, не подкопаешься.
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06.06.2020 14:35 Відповісти
приключения кармановируса и дурантина. Секта масочнико - вспышка в киеве
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06.06.2020 12:55 Відповісти
Ничего интересного, просто "https://bison-info.pro/ukrainskij-nardep-zadeklariroval-158-kvartir/ Украинский нардеп задекларировал 158 квартир " - Листай дальшеКоронавирус обнаружили еще у 83 жителей Киева, в том числе у 11 медиков, - Кличко - Цензор.НЕТ 8459
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06.06.2020 12:57 Відповісти
Коронавирус обнаружили еще у 83 жителей Киева, в том числе у 11 медиков, - Кличко - Цензор.НЕТ 1650
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06.06.2020 13:03 Відповісти
вы дифференцируете расстояние соц. дистанции кассира и врача, работающего с ковидным больным???? кассир интубирует покупателя, залазит ему в рот? сутками находится возле него??
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06.06.2020 16:14 Відповісти
"Теплый воздух или влажность не влияют на коронавирус, поэтому летом его распространение не прекратится. Вероятность второй волны распространения коронавируса составляет около 90% и может начаться в июле или августе. Такой прогноз сделал известный в Японии инфекционист Акихиро Сато."
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06.06.2020 13:09 Відповісти
а что была волна? а что-то никто не заметил эту волну. Дяденька где была волна?)
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06.06.2020 13:14 Відповісти
Прийде 9-й вал.
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06.06.2020 13:26 Відповісти
А у нас что был пик !? У нас как говорят Зебилы идет плато.. только временами ямы и горы..
у этого вируса свои правила - и все еще впереди..
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06.06.2020 14:11 Відповісти
Так и будет 500+- болтаться, хоть с масками, хоть без них.
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06.06.2020 14:37 Відповісти
Говорить можно много и очень правильно но...увы...https://youtu.be/ZdIJHsx7wv4 коронавирус это надолго ..
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06.06.2020 14:06 Відповісти
Супер. Пора закрывать метро, транспорт, штрафы 17000 и побольше ломбардов, Эпицентров и Рошенов. Еще один карантин и страна превратится в одно большое кладбище безработных и банкротов
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06.06.2020 13:09 Відповісти
І зараз набіжать свідки Світової Змови і розкажуть як Білл Гейтс під супроводом рептилоїдів хоче всім увести з вакциною чіп і керувати людьми через мережу 5G.
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06.06.2020 13:10 Відповісти
Одно уже точно ясно, что свидетели секты карантина обосрались. Карантин ничем не помог, только уничтожил экономику страны
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06.06.2020 13:13 Відповісти
Та нє, ясно тільки одне - скільки дибілів кругом, які пхнуться в транспорт без масок, але в уявних шапочках з фольги.
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06.06.2020 13:29 Відповісти
Потому что вирус - фэйк. Смертность нулевая. А ты и дальше верь пропаганде
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06.06.2020 13:32 Відповісти
Ось-ось. По таких як ви я і кажу
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06.06.2020 13:34 Відповісти
https://censor.net/user/466511 Если нет мозгов в головах людей,никакой карантин не поможет.
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06.06.2020 14:41 Відповісти
Ultr они?
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06.06.2020 13:12 Відповісти
Чому досі не заборонили всім "керувальникам", які знаходяться в Київі викликати до себе людей з інших областей?!
А також потрібно заборонити їм їздити по Україні з різними перевірками!
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06.06.2020 13:25 Відповісти
Предполагаемые последствия: не пойдут учиться на врачей - платят мало, опасности много, от государства помощи не дождешься, а в первые ряды затыкать просчеты - это обязательно.
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06.06.2020 13:29 Відповісти
Я так вам скажу - раніше мені дуже шкода було лікарів, переживав за них. Аж ось треба було по поліклінікам походити тиждень назад. Так от - наш сімейний лікар в масці, рукавичках все як треба. А напроти неї в кабінеті сидить медсестра за 60 з опущеною маскою і косо дуже на нас дивилася (ми втрьох в масках були). Як пояснила лікар - медсестра не вірить в коронавірус. Більше того, пройшовши поліклінікою я помітив ледь не третину персоналу, мамаш і т.п. без масок.
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06.06.2020 13:33 Відповісти
Спостерігав як дівчина-фармацевт "відпускає" поштучно маски в аптеці. У самої маска прикриває лише рота, рукавичок на руках нема, кладе 1-2-3-4-5... на свою частину прилавку, покупець протягує їй картку в руки... або готівку і отримує решту...
А процес придбання масок у Сільпо виглядає так: касирка перевдягається у чисті рукавички, обличчя прикрите щитком з оргскла, маски кладе поштучно у чистий пакет, покупець сам підносить картку до терміналу.
Хто з них має медичну освіту?
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06.06.2020 14:23 Відповісти
тоже самое. Был в шоке увидев кучу медперсонала без масок!! так жалел их сперва, а теперь не жалко. Если идиоты работают медиками, и понимают, что каждый пациент - это потенциальный ковид зараженный и не утруждают себя ношением масок, мне понятно откуда у нас такой % заражения именно медиков. Ругал правительство сперва. Они тоже идиоты, но по 2-ой причине, но теперь знаю, что медики могут обижаться только на самих себя.
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06.06.2020 16:19 Відповісти
Бережёного Бог бережёт . А не бережёного конвой стережёт.Полезное правило для всех случаев жизни.
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06.06.2020 13:41 Відповісти
блин, стремно!
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06.06.2020 14:03 Відповісти
 
 