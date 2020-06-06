Коронавірус виявили ще у 83 жителів Києва, зокрема у 11 медиків, - Кличко. КАРТА

За минулу добу в Києві підтвердили 83 нові випадки захворювання на COVID-19, серед них 11 медиків. У лікарні доставили чи не найбільшу кількість киян від початку пандемії.

Про це міський голова столиці Віталій Кличко повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Двоє людей за минулу добу померли. Загалом за період пандемії 75 летальних випадків. Наразі в столиці вже 3 375 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - написав він.

Серед нових хворих 41 жінка віком від 19 до 79 років, 38 чоловіків віком від 18 до 82 років і четверо дітей - дівчинка 10 років і хлопчики віком 8, 10 і 13 років.

Найбільше випадків виявлено в Солом'янському районі - 19, у Деснянському - 17. У Дарницькому та Дніпровському районах - по 10 випадків.

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До лікарень госпіталізували 25 пацієнтів.

"Зазначу, що це - чи не найбільша кількість госпіталізованих за добу за весь період пандемії", - наголосив Кличко.

Загалом у лікарнях із діагнозом COVID-19 лікуються 205 пацієнтів, зокрема 5 дітей. 35 хворих у важкому стані, трьох підключено до апаратів ШВЛ.

Ще 67 людей перебувають у стаціонарах із підозрою на коронавірус. Серед них 8 дітей.

Одужали за минулу добу 12 киян. Загалом коронавірус здолали 888 жителів столиці.

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