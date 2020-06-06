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Новини
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Убивство киянки колишнім чоловіком: обвинувальний акт передано до суду, фігурантам загрожує довічне ув'язнення

Убивство киянки колишнім чоловіком: обвинувальний акт передано до суду, фігурантам загрожує довічне ув'язнення

У Києві слідчі направили до суду обвинувальний акт щодо чоловіків, які викрали і вбили жінку восени 2019 року.

Про це повідомляє столична поліція, передає Цензор.НЕТ.

У жовтні минулого року в Дніпровське управління поліції звернулася жінка, яка повідомила про зникнення її 44-річної подруги. Заявниця розповіла, що отримала від подруги повідомлення про те, що її викрав колишній чоловік.

Того дня чоловік разом із товаришем призначив колишній дружині зустріч біля однієї з АЗС Дарницького району для обговорення майнових питань. Однак замість ділової розмови спільники силою заштовхали жінку в автомобіль і попрямували за межі міста. Зловмисники відвезли потерпілу в лісосмугу і вбили. Згодом заволоділи її автомобілем і зникли з місця злочину.

За цим фактом було розпочато кримінальні провадження за  п. 3, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 4 ст. 187 (розбій), ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

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Наразі досудове розслідування завершено, матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом направлено до Бориспільського міськрайонного суду Київської області. Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Автор: 

Київ (19431) викрадення (818) суд (11663) вбивство (3083)


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Топ коментарі
+4
В связи с єкономическим положением, попытка к бегству, найлучшее решение, за мой счёт, платника податків!
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06.06.2020 13:32
+2
Наверное ***** вытворяла будучи замужем, развалила семью, угрожала бывшему мужу, шантажировала ребенком, вымогала деньги именно так себя ведут эти твари после развода.
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06.06.2020 13:50
+1
ілі іскрєннєйє раскаяньйє на брючном рємнє (шворкє от штанов)
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06.06.2020 13:36
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В связи с єкономическим положением, попытка к бегству, найлучшее решение, за мой счёт, платника податків!
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06.06.2020 13:32 Відповісти
ілі іскрєннєйє раскаяньйє на брючном рємнє (шворкє от штанов)
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06.06.2020 13:36 Відповісти
Хто знає, коли почне діяти закон про обов'язкове завантаження стартової сторінки державною мовою а не мокшанським нарєчієм??
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06.06.2020 13:45 Відповісти
Наверное ***** вытворяла будучи замужем, развалила семью, угрожала бывшему мужу, шантажировала ребенком, вымогала деньги именно так себя ведут эти твари после развода.
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06.06.2020 13:50 Відповісти
...а соответственно твари противоположного пола их мочат и прикапывают в посадках - правильно?
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06.06.2020 14:08 Відповісти
А как по вашему в матриархальном государстве привлечь их к ответственности!
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06.06.2020 14:21 Відповісти
в матриархальном - понять и простить.
но разве на украине матриархат ??
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06.06.2020 18:56 Відповісти
А зачем на тварях жениться?
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06.06.2020 19:48 Відповісти
Неизлечимо болен?
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06.06.2020 21:14 Відповісти
УВ.форумчане,а как же классика?"Каждая семья несчастлива по своему..."И разве вам не говорили,что вмешиваться в чужую семейную жизнь вообще не порядочно и не по людски...
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07.06.2020 13:58 Відповісти
 
 