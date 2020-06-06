Убивство киянки колишнім чоловіком: обвинувальний акт передано до суду, фігурантам загрожує довічне ув'язнення
У Києві слідчі направили до суду обвинувальний акт щодо чоловіків, які викрали і вбили жінку восени 2019 року.
Про це повідомляє столична поліція, передає Цензор.НЕТ.
У жовтні минулого року в Дніпровське управління поліції звернулася жінка, яка повідомила про зникнення її 44-річної подруги. Заявниця розповіла, що отримала від подруги повідомлення про те, що її викрав колишній чоловік.
Того дня чоловік разом із товаришем призначив колишній дружині зустріч біля однієї з АЗС Дарницького району для обговорення майнових питань. Однак замість ділової розмови спільники силою заштовхали жінку в автомобіль і попрямували за межі міста. Зловмисники відвезли потерпілу в лісосмугу і вбили. Згодом заволоділи її автомобілем і зникли з місця злочину.
За цим фактом було розпочато кримінальні провадження за п. 3, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 4 ст. 187 (розбій), ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.
Наразі досудове розслідування завершено, матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом направлено до Бориспільського міськрайонного суду Київської області. Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.
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но разве на украине матриархат ??