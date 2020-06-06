Уряд видасть китайцям ваучерів на $1,7 млрд на шопінг і ресторани, - ЗМІ
Місцева влада видасть жителям понад 50 китайських міст ваучери, які можна витратити в магазинах і ресторанах. Таким чином вона намагається стимулювати споживчу активність, рівень якої знизився на тлі пандемії COVID-19.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Bloomberg.
Муніципальний уряд Пекіну збирається видати містянам ваучерів на $1,7 млрд. Їх можна витратити на покупки, їжу, туризм, освіту та спорт.
За перші 4 місяці 2020 року торгівля в місті просіла на 20,4%. Це більше, ніж загальний рівень падіння в 16,2% у країні.
Раніше щонайменше 50 китайських міст уже роздали своїм жителям подібні ваучери. Серед них - Ухань, Гуанчжоу, Нанкін і Шеньчжень.
Топ коментарі
+10 Володимир Мик
показати весь коментар06.06.2020 14:49
+8 Олег Петренко #465160
показати весь коментар06.06.2020 14:25
+5 Олег Петренко #465160
показати весь коментар06.06.2020 14:50
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єтой суммы хватит ровно по 1 (одному !!!) доллару на каждого жителя Поднебесной
таки коммунизм !!!
еще и лыбится, скотыняка
Так, наприклад, бутерброд із сьомгою в буфеті Верховної Ради подешевшав до 21 грн (раніше коштував 22,51 грн), а з лососевою ікрою - до 27,23 грн (29,95 грн). Також у меню подешевшав варений язик - з 51,49 грн він став коштувати 30,55 грн, і варена сьомга з маслинами та лимоном - зі 106,69 грн до 97,22 грн.
Крім того, з меню були виключені дві страви - шашлик із сьомги та парова котлета з кролика. За інформацією "Слово і діло""
з
ез
Покупали машину в Китае ?