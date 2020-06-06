Уряд видасть китайцям ваучерів на $1,7 млрд на шопінг і ресторани, - ЗМІ

Місцева влада видасть жителям понад 50 китайських міст ваучери, які можна витратити в магазинах і ресторанах. Таким чином вона намагається стимулювати споживчу активність, рівень якої знизився на тлі пандемії COVID-19.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Bloomberg.

Муніципальний уряд Пекіну збирається видати містянам ваучерів на $1,7 млрд. Їх можна витратити на покупки, їжу, туризм, освіту та спорт.

За перші 4 місяці 2020 року торгівля в місті просіла на 20,4%. Це більше, ніж загальний рівень падіння в 16,2% у країні.

Раніше щонайменше 50 китайських міст уже роздали своїм жителям подібні ваучери. Серед них - Ухань, Гуанчжоу, Нанкін і Шеньчжень.

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