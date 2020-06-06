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Уряд видасть китайцям ваучерів на $1,7 млрд на шопінг і ресторани, - ЗМІ

Уряд видасть китайцям ваучерів на $1,7 млрд на шопінг і ресторани, - ЗМІ

Місцева влада видасть жителям понад 50 китайських міст ваучери, які можна витратити в магазинах і ресторанах. Таким чином вона намагається стимулювати споживчу активність, рівень якої знизився на тлі пандемії COVID-19.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Bloomberg.

Муніципальний уряд Пекіну збирається видати містянам ваучерів на $1,7 млрд. Їх можна витратити на покупки, їжу, туризм, освіту та спорт.

За перші 4 місяці 2020 року торгівля в місті просіла на 20,4%. Це більше, ніж загальний рівень падіння в 16,2% у країні.

Раніше щонайменше 50 китайських міст уже роздали своїм жителям подібні ваучери. Серед них - Ухань, Гуанчжоу, Нанкін і Шеньчжень.

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Автор: 

карантин (18172) Китай (4555) купівля (1372) ресторани (334) економіка (928) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
Правительство выдаст китайцам ваучеров на $1,7 млрд на шоппинг и рестораны, - СМИ - Цензор.НЕТ 4149
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06.06.2020 14:49
+8
Китайские товарищи таки построили коммунизм
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06.06.2020 14:25
+5
У нас эта тема сразу оплачивается Ахметову в виде "зелёного тарифа", так проще.
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06.06.2020 14:50
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Китайские товарищи таки построили коммунизм
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06.06.2020 14:25 Відповісти
Ну там скоріше НЕП.
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06.06.2020 14:27 Відповісти
Не зал что при НЭПе совкам раздавали деньги на рестораны
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06.06.2020 14:30 Відповісти
Я про систему економіки, а не про цей випадок.
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06.06.2020 14:33 Відповісти
"Китайские товарищи таки построили коммунизм"

єтой суммы хватит ровно по 1 (одному !!!) доллару на каждого жителя Поднебесной

таки коммунизм !!!
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06.06.2020 15:33 Відповісти
эта сумма в 1.7 миллиарда только для жителей Пекина (Beijing), просто статья названа криво, а в тексте об этом сказано. Население Пекина по разным источникам от 21 до 24 млрд, но не исключено что официально зарегестрированных меньше
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06.06.2020 16:28 Відповісти
у тя с цифрами норм?
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06.06.2020 17:13 Відповісти
опечатка вышла, млн, а не млрд, но из контекста ясно что я имею ввиду.
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06.06.2020 20:19 Відповісти
От комуняки. А в Раіссі сказали холопам - дєнєг нє хватіт всєм раздавать. Фонд добробуту це для кооператива Озеро общак, а не для лохів.
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06.06.2020 14:27 Відповісти
зеля переймай досвід!
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06.06.2020 14:28 Відповісти
ой, с тем мацоедом водиться, себе дороже... ему ленка вон билеты на самолет покупает... этот говнючок и жену родную нажухает...
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06.06.2020 14:31 Відповісти
еге ж,а ще по кафе-ресторанам на дурняк вештається)
Правительство выдаст китайцам ваучеров на $1,7 млрд на шоппинг и рестораны, - СМИ - Цензор.НЕТ 6395
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06.06.2020 14:35 Відповісти
"на дурняк" это - за наш счет



еще и лыбится, скотыняка
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06.06.2020 15:39 Відповісти
доречі, маца вона ж кошерна,а ось хамон інша справа, про нього недавно Зе висловився,а потім і до сала діло дійде)
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06.06.2020 14:43 Відповісти
ваще-то, китайцы, я стеснялся сказать, я ведь тоже китаец в какой-то степени... я, например, щурюсь на солнце, или когда читаю мелким шрифтом... поэтому, китайцы, мне бы это...
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06.06.2020 14:29 Відповісти
Аналогично. Тоже готов взять себя в руки, стиснуть волю в кулак и поддержать китайскую экономику - сходить в ресторан, можно даже в китайский. Куда обращаться за ваучером?
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06.06.2020 14:39 Відповісти
В муніціпалітет Пекіна або Владивостока, туди де китайці при владі.
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06.06.2020 14:41 Відповісти
эээ нееет, в очередь, сукины дети, в очередь...
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06.06.2020 16:15 Відповісти
В Україні теж роздавали, правда тільки Раді.
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06.06.2020 14:37 Відповісти
а трансфер у трускавець) взагалі-то там в раді є буфет, для малозабезпечених)
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06.06.2020 14:50 Відповісти
"На відміну від полиць українських супермаркетів, а також меню столичних ресторанів, у буфеті Верховної Ради ціни не зростають, а, навпаки, падають.
Так, наприклад, бутерброд із сьомгою в буфеті Верховної Ради подешевшав до 21 грн (раніше коштував 22,51 грн), а з лососевою ікрою - до 27,23 грн (29,95 грн). Також у меню подешевшав варений язик - з 51,49 грн він став коштувати 30,55 грн, і варена сьомга з маслинами та лимоном - зі 106,69 грн до 97,22 грн.
Крім того, з меню були виключені дві страви - шашлик із сьомги та парова котлета з кролика. За інформацією "Слово і діло""
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06.06.2020 14:51 Відповісти
я берусь предположить что буфет подешевел из-за отсутствия спроса. Наши избранники конечно едят не мало, но учитывая что большая часть из них имеет очень хорошие средства к существованию, врядли эти несколько гривен чем то сильно им помогут.
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06.06.2020 20:28 Відповісти
я вже настрашився..думав Зе китайцям видасть...хотя...воно придуркувате може

з

ез
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06.06.2020 14:44 Відповісти
в Китае, кстати,про покупке любого элетромобиля государство оплачивает(ло) половину цены
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06.06.2020 14:45 Відповісти
У нас эта тема сразу оплачивается Ахметову в виде "зелёного тарифа", так проще.
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06.06.2020 14:50 Відповісти
Чушь.

Покупали машину в Китае ?
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06.06.2020 15:39 Відповісти
Нет (на первую и на вторую фразу). Общался с китайцами на эту тему - в Китае. Естественно, оплачивается это своим гражданам, а не любому, кто машину покупает.
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06.06.2020 20:25 Відповісти
Я могу каждый день спрашивать у китайцев. Просто выйти на улицу).
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07.06.2020 15:28 Відповісти
Да ради Бога! Мне-то что? Я выложил информацию, которую получил в прошлом ноябре. У Вас другое мнение - флаг в руки; свое я никому не навязываю и спорить не собираюсь, ибо пофиг.
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07.06.2020 18:05 Відповісти
Це і називається , як план по очікуванні другої хвилі .Спочатку обсервацію за свої кошти , а після гуляйте за ваучери ?
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06.06.2020 14:49 Відповісти
Правительство выдаст китайцам ваучеров на $1,7 млрд на шоппинг и рестораны, - СМИ - Цензор.НЕТ 4149
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06.06.2020 14:49 Відповісти
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06.06.2020 15:00 Відповісти
А в Украине за всех Ахметов получил.
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06.06.2020 15:36 Відповісти
По 1 баксу каждому.))
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06.06.2020 14:59 Відповісти
чашка кави з пірожним. Нє, на пірожне не хватить. А у велюрі ні на шо не хватить
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06.06.2020 15:01 Відповісти
А ти ходи не у велюрі, а в шкіряних легінсах
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09.06.2020 01:55 Відповісти
коли це ти вже, ізмєнів пріроду свою, сльогся со своїм полом, пратівний?
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09.06.2020 09:20 Відповісти
Потребительская активность у нас? Купить китайский поднос за один доллар. И освежитель для туалета, тоже, за один доллар. Шоппинг он такой. И цена, такая. Спорт и фитнес. А в Австралии на улицах можно найти новые тренажоры). Спорт. И картины. И все для жизни. Посмотрите влог Эллы из Австралии. И это не реклама. Это, просто, рекомендация хорошо отдыхнуть и задуматься.
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06.06.2020 15:18 Відповісти
хотим достичь уровень Китая пора и нам начинать отстрел воробьев....
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06.06.2020 15:19 Відповісти
Так это всего лишь по 1$ на нос каждому китайцу, ведь их же как раз полтора миллиарда?
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06.06.2020 15:21 Відповісти
Местные власти выдадут жителям более чем 50 китайских городов ваучеры. - т.е. не всему населению,которое есть у Китая. А сумма 1.7 это вообще только Пекинцам, я так понял- Муниципальное правительство Пекина собирается выдать горожанам ваучеры на $1,7 млрд.
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06.06.2020 15:39 Відповісти
А ЗЕ-Моника своим выборцям выдаст по чашке капучинки из "Велюра" и талон на одну бесплатную шаурму. Но это не точно.
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06.06.2020 15:30 Відповісти
А в Украине наоборот цены на все подняли в связи с пандемией. И ждут что инвесторы попрут в Украину економика начнет развиваться
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06.06.2020 15:34 Відповісти
Я уверен что жители дамбаса и крыма после таких новостей скорее захотят стать китайцами чем украинцами. И пох. им на ваш рузький и украинский язык который им все навязывают. Они ради шары скорее китайсикй выучат.
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06.06.2020 15:39 Відповісти
А у нас делают закон о 5000 грн, чтобы грабить подматрасные. Власть ВОРОВ.
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06.06.2020 16:15 Відповісти
Уже сделали
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06.06.2020 16:35 Відповісти
вот те доллар и ни в чем себе не откузуй.
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06.06.2020 19:01 Відповісти
 
 