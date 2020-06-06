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Понад половина населення вважає, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямку, - Центр SOCIS

Понад половина населення вважає, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямку, - Центр SOCIS

Все більше українців вважають відповідальним за соціально-економічну ситуацію президента Зеленського, а не уряд.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного з 22 до 29 травня  включно Центром SOCIS.

"Зокрема, в травні на президента ключову відповідальність покладає велика частина населення (28,6%), а уряд України на другому місці - (21,9%). У березні ж відповідні показники становили 35,5% (уряд) і 31, 4% (президент)", - йдеться в повідомленні соціологів.

Понад половина (56,1%) населення вважає, що події в Україні розвиваються у неправильному напрямку.

Перший рік роботи Володимира Зеленського на посаді президента оцінюється досить критично. Порівняно з вереснем минулого року суттєво зросли негативні почуття: розчарування (з 7% до 28,8%), відчай (з 2,8% до 6,2%), апатія (з 1,9% до 3,7%). Натомість на 17% зменшився рівень надії (з 45,5% у вересні минулого року до 28,5% у травні цього року).

Удвічі збільшилася частка респондентів, які вважають, що виборці зробили неправильний вибір, проголосувавши за Володимира Зеленського (з 14,2% до 29,2%).

Значна частина опитаних вважає, що провалів у Володимира Зеленського було більше, аніж перемог. З вересня кількість таких респондентів збільшилася майже втричі (з 13,9% до 37,9%).

Виконання Зеленським передвиборчих обіцянок за п'ятибальною шкалою переважно оцінюють на "1" ("зовсім не виконано"). Виконання обов'язків Головнокомандуваача оцінили в середньому на 2,5, а представництво України на міжнародній арені оцінили в середньому на 2,8.

Попри те, що половина населення (51,3%) все ще вірить у те, що президентство Володимира Зеленського буде для країни успішним, кількість оптимістів із вересня минулого року впала майже на чверть (у вересні становила 74,7%).

Дослідження проведене з 22 до 29 травня включно методом телефонного опитування (CATI) з використанням планшетів. Вибірка репрезентує доросле населення України (окрім Криму та непідконтрольних територій на сході України). Обсяг вибірки - 2 000 респондентів.

Автор: 

суспільство (59) опитування (1930)


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Топ коментарі
+34
У тебя устарелые на чуть более года данные. Сейчас мы двигаемся в кацапию и таможенный союз
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06.06.2020 14:50
+32
Пересични украинци привыкли возлагать ответственность на подонков и идиотов, которых онт выбирают, не понимая, что лупить по затылку им следует только самих себя. Дурак не виноват в том, что десятки миллионов населения назначают его на пост президента своей страны. Виноваты только те, кто сейчас "чувствует разочарование и апатию". Подойдите к зеркалу и почувствуйте отвращение!
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06.06.2020 14:53
+22
Нужны досрочные президентские выборы чтобы спасти страну
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06.06.2020 14:49
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Менше в казки треба вірити ...і кількість ніколи не була планка якості ..суть не в кількості населення , а в кількості завилин в населення і патріотизму ...,,
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07.06.2020 14:36 Відповісти
Ну смотря как посмотреть.Если в сторону Майдана,то в правильном направлении
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06.06.2020 21:26 Відповісти
Зе президент двоечник.
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06.06.2020 22:35 Відповісти
Тупое быдло начало что то подозревать!
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06.06.2020 22:53 Відповісти
разочарование (с 7% до 28,8%), отчаяние (с 2,8% до 6,2%), апатия (с 1,9% до 3,7%)
боль и сожаление - 73%
Источник: https://censor.net/n3200466
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06.06.2020 23:55 Відповісти
Не сожаліти 73% ....ще казотці не кінець , ще може прийти чарівна добра фея і вам принести чудо завершену в газетку..Нерозслабляемося ..., віримо .., комедія продовжуеться .., побільше уяви ..., во в комунізм скільки вірило і вірить .., а там ще не такі лозунги давали ...
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07.06.2020 14:40 Відповісти
Нененене. Так не пойдет.

Нельзя вот просто так взять и сказать, что вдруг все пошло не так. Давайте снова 25% полезет на баррикады и все исправит.
73% должны вдоволь нажраться говна.

И помощи ждать теперь неоткуда.
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07.06.2020 03:23 Відповісти
Насправді все не так страшно. Із 73 відсотків совко-говно-їдів, руССофілів та прімкнувших до них клінічних ідіотів 31 відсоток розчарувався... Значить, не так швидко йдемо в Рашку і Сибір, як вони того хотіли.
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07.06.2020 12:02 Відповісти
.....))....но ... я вірю .., **.., а ось історія придане про Івана дурачка .., йому царь відав пів царства і принцесу в додачу ..Во!! І правив Іванушка дурачок .., цю історію кожна дитина знае .......,
...правда ца*ь дав тільки пів царства Івану дурачку ,.. і не написано як народ відчув на своему горбі це правління .., але така історія була ...
.. судячи казки ******* в Україні ...
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07.06.2020 14:28 Відповісти
Больше половины населения считает, что события в Украине движутся в неправильном направлении..........это те 73 % ? шо уже прозрели так быстро ?
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08.06.2020 21:04 Відповісти
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