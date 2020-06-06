Понад половина населення вважає, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямку, - Центр SOCIS

Все більше українців вважають відповідальним за соціально-економічну ситуацію президента Зеленського, а не уряд.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного з 22 до 29 травня включно Центром SOCIS.

"Зокрема, в травні на президента ключову відповідальність покладає велика частина населення (28,6%), а уряд України на другому місці - (21,9%). У березні ж відповідні показники становили 35,5% (уряд) і 31, 4% (президент)", - йдеться в повідомленні соціологів.

Понад половина (56,1%) населення вважає, що події в Україні розвиваються у неправильному напрямку.

Перший рік роботи Володимира Зеленського на посаді президента оцінюється досить критично. Порівняно з вереснем минулого року суттєво зросли негативні почуття: розчарування (з 7% до 28,8%), відчай (з 2,8% до 6,2%), апатія (з 1,9% до 3,7%). Натомість на 17% зменшився рівень надії (з 45,5% у вересні минулого року до 28,5% у травні цього року).

Удвічі збільшилася частка респондентів, які вважають, що виборці зробили неправильний вибір, проголосувавши за Володимира Зеленського (з 14,2% до 29,2%).

Значна частина опитаних вважає, що провалів у Володимира Зеленського було більше, аніж перемог. З вересня кількість таких респондентів збільшилася майже втричі (з 13,9% до 37,9%).

Виконання Зеленським передвиборчих обіцянок за п'ятибальною шкалою переважно оцінюють на "1" ("зовсім не виконано"). Виконання обов'язків Головнокомандуваача оцінили в середньому на 2,5, а представництво України на міжнародній арені оцінили в середньому на 2,8.

Попри те, що половина населення (51,3%) все ще вірить у те, що президентство Володимира Зеленського буде для країни успішним, кількість оптимістів із вересня минулого року впала майже на чверть (у вересні становила 74,7%).

Дослідження проведене з 22 до 29 травня включно методом телефонного опитування (CATI) з використанням планшетів. Вибірка репрезентує доросле населення України (окрім Криму та непідконтрольних територій на сході України). Обсяг вибірки - 2 000 респондентів.