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Адвокати Порошенка оскаржили в суді "бездіяльність" Венедіктової у справі Музею Гончара

Адвокати Порошенка оскаржили в суді

Адвокати п'ятого президента, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка оскаржують у суді бездіяльність Генерального прокурора Ірини Венедіктової, оскільки Офіс генпрокурора досі не відреагував на заяви про кримінальні правопорушення, подані після "незаконного силового захоплення" ДБР Музею Гончара.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці адвокат Ігор Головань, передає Цензор.НЕТ.

"Офіс Генерального прокурора працює ночами, коли треба зареєструвати щось корисне для держави-агресора чи політичних переслідувань опозиції. А коли йдеться про притягнення до відповідальності знахабнілих слідчих та оперативників ДБР, які вчинили збройний напад на Музей Івана Гончара і незаконний обшук музею, прокурори ентузіазму не демонструють", - пише Головань.

Дивіться також: Суд відмовив ДБР у дозволі на обшук у музеї Гончара, слідчі діяли незаконно, - Головань. ВIДЕО

Адвокат зазначив, що п'ять заяв про кримінальні правопорушення (зловживання владою і службовим становищем, незаконне проникнення у володіння особи з метою обшуку, службове підроблення, перешкоджання діяльності депутатів, журналістів та адвокатів) Офіс генерального прокурора отримав ще 3 червня. "Встановлені законом 24 години давно минули. Оскаржили бездіяльність Генерального прокурора в суді", - зазначив адвокат Порошенка.

"Також направили до суду заяви про відвід слідчих ДБР, які здійснили незаконний обшук, а тепер намагаються блокувати виставку колекції картин, що належить родині Порошенків", - повідомив Головань.

Дивіться також: Герасимов про прорив спецпризначенців у музей Гончара: "Зеленський опустився до того, що не менше ніж 6 разів дзвонив у ДБР". ВIДЕО

Він також сказав, що судове засідання щодо розгляду апеляції на постанову Печерського суду про арешт картин у п'ятницю не відбулося, оскільки слідчі не надали суду матеріали провадження.

"Тому додаткоко до відведення слідчих, щоб захистити працівників Музею Івана Гончара, направили до суду заяву про роз'яснення ухвали слідчого судді. Нехай суддя пояснить, чи може музей дозволити відвідувачам побачити заарештовані унаслідок незаконного обшуку картини", - пише Головань.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 26 травня співробітники ДБР, застосовуючи фізичну силу, зламали двері Музею Івана Гончара в Києві, в якому було відкрито виставку картин із приватної колекції Петра і Марини Порошенків.

У ДБР спростували інформацію про штурм будівлі музею і пояснили, що проводять огляд картин у межах розслідування кримінального провадження.

Пізніше активісти зафіксували незаконне стеження за Музеєм Гончара.

Автор: 

музей (440) Порошенко Петро (15166) суд (11663) Венедіктова Ірина (829)


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Топ коментарі
+35
радуйся бобиг) Только после порошенка отети деятели начнут пресовать подобным образом уже таких как ты. Твои братья-олигофрены с Даунбаса тож думали что братушки машины будут отжимать только у "укропов")
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06.06.2020 15:41
+31
Адвокаты Порошенко обжаловали в суде "бездеятельность" Венедиктовой в деле Музея Гончара - Цензор.НЕТ 505
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06.06.2020 15:44
+26
Зебіли з ватанами сполохалися. Печалька. Не тікає той Порошенко, ніяк. Ще й бенедіктову з соколовим, копняками ганяє
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06.06.2020 15:50
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ще один "вершитель судеб" з луб'янки
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06.06.2020 16:37 Відповісти
Адвокати Порошенка оскаржили в суді "бездіяльність" Венедіктової у справі Музею Гончара - Цензор.НЕТ 594
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06.06.2020 16:35 Відповісти
Класно зроблено
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06.06.2020 17:23 Відповісти
Геніально!
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07.06.2020 02:14 Відповісти
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06.06.2020 16:43 Відповісти
Пора собирать....
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06.06.2020 17:26 Відповісти
Пора, Петя, пора...
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06.06.2020 17:09 Відповісти
Подпаливать зелёные пердаки? 😁😁😁
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06.06.2020 17:23 Відповісти
У тебя уже давно все огнетушители кончились.
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06.06.2020 17:27 Відповісти
Я "глубоко озабочен "твоим мнением, срашкофил
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06.06.2020 20:09 Відповісти
Кацапе не дочекаєшся.А якщо зробиш це то своєю кровю вмиєшся лапоть.
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06.06.2020 17:26 Відповісти
Шо таке - "кровю"?
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06.06.2020 17:28 Відповісти
В Ольгіно клавіатури без апострофів
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06.06.2020 17:31 Відповісти
Да-да! И с твёрдЪым знаком.
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06.06.2020 17:34 Відповісти
На вас, зепилье, и апострофа человеку жалко))
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06.06.2020 21:29 Відповісти
Как бомбит порохоботов)))
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06.06.2020 17:32 Відповісти
Гуманитарная помощь.
Адвокати Порошенка оскаржили в суді "бездіяльність" Венедіктової у справі Музею Гончара - Цензор.НЕТ 6218
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06.06.2020 17:35 Відповісти
Кто такие "порохоботы"?
Ты дурачок, или сможешь пояснить?
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06.06.2020 17:42 Відповісти
Ты всё равно не поймёшь.
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06.06.2020 17:43 Відповісти
Я - порохобот, бо прихильниця Порошенка, і не тілки не соромлюсь, а пишаюсь цим, бо за Порошенка я вихвалялась Україною перед знайомими, а зараз соромлюсь. А, наприклад, Ларсен - типовий зебот, тобто прихильник зеленського. Вони всі, починаючи з їх ідола, безсоромні брехуни і маніпулятори. Я не вірю жодній їх заяві, бо в дійсності все виявляється прямо навпаки.
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06.06.2020 18:58 Відповісти
Звісно, з Канади вам видніше, що тут коїться.
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06.06.2020 19:04 Відповісти
Поделись мудростью , табаки))
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06.06.2020 21:32 Відповісти
Открой же, о великую мудрость.
Вроде не дурак, а притворяешься.
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07.06.2020 18:17 Відповісти
Судебные склоки.
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06.06.2020 17:45 Відповісти
Порошенко грає з зеленими більшовиками в шахи, а зелені з ним - в чапаєва. Народу це дуже подобається. Дави гнилу інтелігенцію.
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06.06.2020 18:43 Відповісти
Пролетарии всех стран соединяйтесь!
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06.06.2020 19:30 Відповісти
Напевно не стріляти з ЦИБУЛІ
Адвокати Порошенка оскаржили в суді "бездіяльність" Венедіктової у справі Музею Гончара - Цензор.НЕТ 3632
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06.06.2020 19:56 Відповісти
Куди це Петро Джавелін тарабанить? На базар?
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06.06.2020 19:57 Відповісти
З базару.
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06.06.2020 20:04 Відповісти
Ні один Джавелін не був використаний, щоб не дратувати путена.
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06.06.2020 20:14 Відповісти
У нинішніх обставинах на фронті використання Джавелінів заборонено Штатами.
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06.06.2020 20:18 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=aGD-Lows4WA&feature=youtu.be ІМЕНЕМ ВІКІПЕДІЇ! ВИ ЗААРЕШТОВАНІ! РОЗСЛІДУВАННЯ МАРІЇ МАДЗІГОН

Адвокати Порошенка оскаржили в суді "бездіяльність" Венедіктової у справі Музею Гончара - Цензор.НЕТ 8864
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06.06.2020 19:31 Відповісти
Розслідування схеми переслідування картин Айвазовського та Репіна, руками слідчих та спецпризначенців ДБР.
Як за допомогою Вікіпедії та Володимира Зеленського стати ******** українським Шерлоком Голмсом?
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06.06.2020 19:32 Відповісти
Поршенку респект, молодець!!!
А куди ви зелебенські будете тікати коли закінчиться ваш строк у владі, в паРашу?
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06.06.2020 20:06 Відповісти
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