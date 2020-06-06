Адвокати Порошенка оскаржили в суді "бездіяльність" Венедіктової у справі Музею Гончара

Адвокати п'ятого президента, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка оскаржують у суді бездіяльність Генерального прокурора Ірини Венедіктової, оскільки Офіс генпрокурора досі не відреагував на заяви про кримінальні правопорушення, подані після "незаконного силового захоплення" ДБР Музею Гончара.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці адвокат Ігор Головань, передає Цензор.НЕТ.

"Офіс Генерального прокурора працює ночами, коли треба зареєструвати щось корисне для держави-агресора чи політичних переслідувань опозиції. А коли йдеться про притягнення до відповідальності знахабнілих слідчих та оперативників ДБР, які вчинили збройний напад на Музей Івана Гончара і незаконний обшук музею, прокурори ентузіазму не демонструють", - пише Головань.

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Адвокат зазначив, що п'ять заяв про кримінальні правопорушення (зловживання владою і службовим становищем, незаконне проникнення у володіння особи з метою обшуку, службове підроблення, перешкоджання діяльності депутатів, журналістів та адвокатів) Офіс генерального прокурора отримав ще 3 червня. "Встановлені законом 24 години давно минули. Оскаржили бездіяльність Генерального прокурора в суді", - зазначив адвокат Порошенка.

"Також направили до суду заяви про відвід слідчих ДБР, які здійснили незаконний обшук, а тепер намагаються блокувати виставку колекції картин, що належить родині Порошенків", - повідомив Головань.

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Він також сказав, що судове засідання щодо розгляду апеляції на постанову Печерського суду про арешт картин у п'ятницю не відбулося, оскільки слідчі не надали суду матеріали провадження.

"Тому додаткоко до відведення слідчих, щоб захистити працівників Музею Івана Гончара, направили до суду заяву про роз'яснення ухвали слідчого судді. Нехай суддя пояснить, чи може музей дозволити відвідувачам побачити заарештовані унаслідок незаконного обшуку картини", - пише Головань.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 26 травня співробітники ДБР, застосовуючи фізичну силу, зламали двері Музею Івана Гончара в Києві, в якому було відкрито виставку картин із приватної колекції Петра і Марини Порошенків.

У ДБР спростували інформацію про штурм будівлі музею і пояснили, що проводять огляд картин у межах розслідування кримінального провадження.

Пізніше активісти зафіксували незаконне стеження за Музеєм Гончара.