Бути журналістом в Україні небезпечно, і цю ситуацію докорінно треба міняти, - Венедіктова

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що сьогодні в Україні небезпечно бути журналістом.

Про це вона сказала в своєму зверненні в День журналіста 6 червня, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні - День журналіста. Чи безпечно в Україні бути журналістом? Мусимо визнати, що ні і докорінно міняти ситуацію. Завдання правоохоронних органів зробити так, щоб правда не коштувала життя. Кожен злочин проти представників ЗМІ має бути розкритий, а винні покарані.



Гонгадзе, Шеремет, Веремій, Сергієнко, Бузина – в жодному з цих вбивств ще не поставлено законну крапку. Тим часом журналісти продовжують зазнавати перешкоджання професійній діяльності, тиску, отримувати погрози застосування насильства ..." - зазначила вона.

Венедіктова пояснила, що журналістів сьогодні переслідують за критику чи викриття, у них незаконно вилучають зібраний матеріал, відбирають техніку, б’ють. Всі ці факти неодмінно мають перевірятися органами правопорядку і на кожен з них має бути відповідна оперативна реакція.



Так, у поточному році правоохоронцями розслідувалося понад 400 кримінальних проваджень цієї категорії. Завдяки вжитим додатковим заходам наразі вже завершено досудове розслідування у понад сотні таких проваджень. ... За 5 місяців до суду вже направлено близько 10 обвинувальних актів", - уточнила вона.

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"Справи про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, посягання на їх життя, викрадення, висловлення погроз або застосування насильства щодо них, умисного знищення або пошкодження їхнього майна - на контролі у Офісу Генпрокурора", - підсумувала Венедіктова.