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Бути журналістом в Україні небезпечно, і цю ситуацію докорінно треба міняти, - Венедіктова

Бути журналістом в Україні небезпечно, і цю ситуацію докорінно треба міняти, - Венедіктова

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що сьогодні в Україні небезпечно бути журналістом.

Про це вона сказала в своєму зверненні в День журналіста 6 червня, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні - День журналіста. Чи безпечно в Україні бути журналістом? Мусимо визнати, що ні і докорінно міняти ситуацію. Завдання правоохоронних органів зробити так, щоб правда не коштувала життя. Кожен злочин проти представників ЗМІ має бути розкритий, а винні покарані.

Гонгадзе, Шеремет, Веремій, Сергієнко, Бузина – в жодному з цих вбивств ще не поставлено законну крапку. Тим часом журналісти продовжують зазнавати перешкоджання професійній діяльності, тиску, отримувати погрози застосування насильства ..." - зазначила вона.

Венедіктова пояснила, що журналістів сьогодні  переслідують за критику чи викриття, у них незаконно вилучають зібраний матеріал, відбирають техніку, б’ють. Всі ці факти неодмінно мають перевірятися органами правопорядку і на кожен з них має бути відповідна оперативна реакція.

Так, у поточному році правоохоронцями розслідувалося понад  400 кримінальних проваджень цієї категорії. Завдяки вжитим додатковим заходам наразі вже завершено досудове розслідування у понад сотні таких проваджень. ... За 5 місяців до суду вже направлено близько 10 обвинувальних актів", - уточнила вона.

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"Справи про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, посягання на їх життя, викрадення, висловлення погроз або застосування насильства щодо них, умисного знищення або пошкодження їхнього майна - на контролі у Офісу Генпрокурора", - підсумувала Венедіктова.

журналістика (1754) Венедіктова Ірина (829)


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Топ коментарі
+19
Бузина - ніколи не був журналістом. Не потрібно змішувати Гонгадзе й Шеремета з якимось бузиною. Хто читав опуси бузини - той зрозуміє.
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06.06.2020 15:57
+11
о, бузина у зебилятни уже "журналист", - скоро и Моторола станет активистом-правозащитником...
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06.06.2020 16:19
+10
Надо брать пример с Лещенко или Мандель...никакой опасности для них нет...
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06.06.2020 15:58
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"убрать" журналистов ...
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06.06.2020 15:54 Відповісти
Венедиктова попала пальцем в небо. Да в Украине вообще всем жить небезопасно с такими законами как пишут наши рептилодные депутаты. Если заказным убийцам дают 6 лет, а потом выпускают досрочно за хорошее поведение, тюрьмы закрывают и продают, то о чем речь? Преступность растете как грибы, рецидивы процветают,а законопослушным гражданам жить тяжело и опасно. Но пусть рептилии помнят, что плодя преступность, они и себя подвергают опасности и своих родственников.Закон бумеранга никто не отменял.
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06.06.2020 16:00 Відповісти
Такие заказчики,как ахметов,суркисы,мертвечук,фирташ живут на другой планете.
И придумывают для нас законы.А нарпеды их принимают.И каждому из них светит штук по 5 пожизненных
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06.06.2020 16:19 Відповісти
Ваш клован 🤡🤢 хочет, намордники пожизненные одеть на всех , кто не будет плясать под их заказуху
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06.06.2020 16:52 Відповісти
небезопасно только для шарийских и кацапских-ватных мразей!
а для остальных все гуд!
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06.06.2020 15:55 Відповісти
наоборот....
для ватных мразей под защитой таких Венедиктовых все гуд...., для патриотов хреново...
мерзавец Бузина исключение....
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06.06.2020 16:20 Відповісти
"Все надо делать с юмором!" - сказал палач и нарезал голову дольками.
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06.06.2020 15:56 Відповісти
Бузина - ніколи не був журналістом. Не потрібно змішувати Гонгадзе й Шеремета з якимось бузиною. Хто читав опуси бузини - той зрозуміє.
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06.06.2020 15:57 Відповісти
Надо брать пример с Лещенко или Мандель...никакой опасности для них нет...
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06.06.2020 15:58 Відповісти
бузина був письменником..
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06.06.2020 15:59 Відповісти
Гітлер також був письменником.Бестселлер написав.
Быть журналистом в Украине небезопасно, и эту ситуацию в корне надо менять, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 8845
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06.06.2020 16:06 Відповісти
Адольф Алоїзович - він більш по живопису й архітектурі.
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06.06.2020 16:09 Відповісти
Больше по архитектуре.Больше,чем пол европы развалил со сталиным
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06.06.2020 16:22 Відповісти
Оно было гнидой кацапской
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06.06.2020 16:53 Відповісти
И Бузину сюда всунула...
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06.06.2020 16:04 Відповісти
наверное у этой московской суки любимый автор...
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06.06.2020 16:17 Відповісти
Ради Бузины это спич и затевался, собственно...
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06.06.2020 17:04 Відповісти
Однозначно, не так просто и Поклонская с Гиркиным интервью дают...
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06.06.2020 17:39 Відповісти
харя комісарська,чому не кожанці са звяздой краснай?
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06.06.2020 16:06 Відповісти
Бесконечный, бессмысленный треп на телекартинку.
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06.06.2020 16:07 Відповісти
А активистом и волонтёром быть ещё опасней!
Слава зебилам !
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06.06.2020 16:08 Відповісти
Это явка с повинной.
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06.06.2020 16:12 Відповісти
Бути журналістом в Україні небезпечно, і цю ситуацію докорінно треба міняти, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 3450
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06.06.2020 16:13 Відповісти
о, бузина у зебилятни уже "журналист", - скоро и Моторола станет активистом-правозащитником...
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06.06.2020 16:19 Відповісти
ОПЯТЬ ЛЖЁТ И ДАЖЕ НЕ МОРГАЕТ.
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06.06.2020 16:20 Відповісти
ТАК КОГО ТЫ **** ПОСАДИЛА УЖЕ !!!??? ИЛИ ТЕБЕ СПИСОК ДАТЬ ДУРА !!!
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06.06.2020 16:23 Відповісти
Ну да, бенядиктова приоткрывает окошко овертона... Ватный бузина, блин, у нее -журналист! Смотри, уродина пуйловская, шоб тебя сквозняком сквозь это окно не втянуло и не гэпнуло об любимую твою землюшку кацабскую!!!
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06.06.2020 16:37 Відповісти
Блин......первое слово в первом абзаце вместо «генеральный» сначала прочитала «гениальный».......😬😬😬
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06.06.2020 16:38 Відповісти
А хто захистить журналістів від прєзових зазіхань ?
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06.06.2020 16:42 Відповісти
Стає страшно жити,згадайте стрелянину в Броварах і в Одесі (7 клм), побиття ногами групою людей водія трамвая за зауваження надіти маски і ніхто нічого не розслідував.Навіщо така Генпрокуратура і МВС?
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06.06.2020 16:46 Відповісти
Больше не выпускать журналистов из вузов.
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06.06.2020 16:47 Відповісти
Быть журналистом совсем непросто,выстроить точную логическую направленность того или иного события в Мире,умеют далеко не все.Для этого нужен опыт,колосальные знания всего и вся любой страны Мира,от Японии до Британии,от ЮАР до Каира и т.д.Нужно политическое чутье,типа особая хватка,почему именно тот или иной негодяй не имеет морального права занимать доллжность призедента или премьера,где то в Ливии или Венесуэле...,не говоря об Украине или РАБссии...
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06.06.2020 16:53 Відповісти
Глядя на это, типо лицо, ватной зеленой совкодрочерши, возникает только один вопрос... За сколько же ее папаша-мусор купил ей мужа, который сейчас по долгу службы отслеживает наши допысы за наши же налоги?!
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06.06.2020 16:56 Відповісти
А главное , чтобы они не продавались ,как Лещенко с найемом
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06.06.2020 16:58 Відповісти
Нардепа Пономарёва, который напал на журналистов в верховной раде и отобрал два телефона (то есть по сути ограбил) уже посадили? Нет, дело закрыли и обвинили журналистов в том, что плохо себя вели и хулиганили. Или госпожа Венедиктова говорит про каких то других журналистов, типа пропагандистов русского мира Шария и прочих, которым место в тюрьме?
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06.06.2020 17:20 Відповісти
Я знаю лишень одного журналіста,який писав гостро і правдиво і за це поплатився головою...в прямому розумінні цього слова...Гія Гонгадзе...Всі інші,які теж говорили гостро і правдиво подібні на свиней з басні Глазового,які спочатку кричали,а потім,дорвавшись до корита,тільки плямкали...Наєм,Лещенко і іже...
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06.06.2020 17:20 Відповісти
Ватна мерзота. Гнида.
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06.06.2020 17:22 Відповісти
Если разницу между журналистом международного класса Портниковым и пропагандонами Шалавьевым и Сикелевым,или ********** не можете определить по одной только фразе,то вы точно спец и дока типа осуждамс и одобрям-с....
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06.06.2020 17:24 Відповісти
Немного философии в тему.
Откуда может взяться совесть
Когда нет Чести у людей
Достоинство давно сменила подлость
И жажда низменных страстей!
Автора этой фразы к сожалению и стыду забыл...
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06.06.2020 17:38 Відповісти
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06.06.2020 19:21 Відповісти
А возле музея ГБР не совершало преступлений против журналистов?
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06.06.2020 17:45 Відповісти
Следаки ГБР пришли в музей по полному боевому тарифу,типа на Дамбасс культурно и вежливо,
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06.06.2020 18:00 Відповісти
Боевик в снаряге от 511 и с ножом Глок особо повеселил.
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06.06.2020 18:24 Відповісти
В корне менять - значит будут садить всех кто говорит неугодное, от этих можно ждать только такого
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06.06.2020 18:39 Відповісти
Журналістів все менше стає, залишаються одні запроданці і говорящі голови такі як на ТБ каналах NewsOne, 112, ZIK які проводять під час війни за бабки ворога Медведчука антидержавну політику, ВОРОЖУ ДО УКРАЇНИ. Залишилась і приходить на ці канали одна погань без совісті і честі. ЖУРНАЛІСТИ з професійною честю вже покинули ці осинні кубла. Залишились "кукли" накачані ботексом погань без совісті і честі. NewsOne, 112, ZIK треба закрити як канали які проводять антидержавну політику під час війни. Якщо влада не протидіє зрадникам то наступає дія народного гніву. Слугам Пу не місце в Україні.
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06.06.2020 21:48 Відповісти
Якщо бузина з шарієм журналісти то венедиктова прокурор.
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06.06.2020 22:38 Відповісти
 
 