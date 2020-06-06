Ситуація в зоні ООС: 2 поранених, від початку доби - 4 обстріли

Збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню, застосувавши зокрема міномети калібру 120 мм, які мають бути відведені від лінії розмежування.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу операції Об'єднаних сил.

"Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил мають поранення. Наші воїни такі нахабні дії без відповіді не залишили та застосували чергові вогневі засоби, після чого окупанти згорнули свою злочинну активність. Втрати противника уточнюються", — сказано в повідомленні.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник випустив сім мін 120-го калібру по оборонних укріпленнях Об’єднаних сил поблизу Опитного.



Поруч Мар’їнки ворог вів вогонь із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а у районі Богданівки - використав протитанкові ракетні комплекси.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Оріхового окупанти вели вогонь по наших позиціях з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", — запевнили в штабі.

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