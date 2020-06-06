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Новини Агресія Росії проти України
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Ситуація в зоні ООС: 2 поранених, від початку доби - 4 обстріли

Ситуація в зоні ООС: 2 поранених, від початку доби - 4 обстріли

Збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню, застосувавши зокрема міномети калібру 120 мм, які мають бути відведені від лінії розмежування.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу операції Об'єднаних сил.

"Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил мають поранення. Наші воїни такі нахабні дії без відповіді не залишили та застосували чергові вогневі засоби, після чого окупанти згорнули свою злочинну активність. Втрати противника уточнюються", — сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двох військовослужбовців поранено під час обстрілу Опитного та Мар'їнки, - штаб ООС

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник випустив сім мін 120-го калібру по оборонних укріпленнях Об’єднаних сил поблизу Опитного.

Поруч Мар’їнки ворог вів вогонь із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а у районі Богданівки - використав протитанкові ракетні комплекси.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Оріхового окупанти вели вогонь по наших позиціях з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", — запевнили в штабі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу 12 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі: поранено 2 бійців, знищено окупанта

Ситуація в зоні ООС: 2 поранених, від початку доби - 4 обстріли 01Ситуація в зоні ООС: 2 поранених, від початку доби - 4 обстріли 02
Ситуація в зоні ООС: 2 поранених, від початку доби - 4 обстріли 03
Ситуація в зоні ООС: 2 поранених, від початку доби - 4 обстріли 04

обстріл (28303) поранення (2798) операція Об’єднаних сил (6725)


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Третий день в стране всплеск диагностирования новых случаев заражения вирусом SARS-CoV-2 (да, тот самый коронавирус).
Каждый пятый, КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ случай заболевания - медработник. То есть, власть поимела медработников со средствами защиты за государственный счет, потом власть поимела медработников по выплатам за заболевание (из-за отсутствия средств защиты).
А теперь эти мрази еще и запрещают больницам принимать В ДАР, БЕСПЛАТНО, БЕЗ УСЛОВИЙ - средства защиты врачей, которые закупил https://www.facebook.com/petroporoshenko/?__tn__=K-R&eid=ARBNwj8KclXbKrsboZ9ucHzv9Pmm-atlhuAvb__JZiYCco6f01hSUxPvDznKHbGoe0Itb9RZQx3FX4At&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAJ6ycwQ3NQX2NbGUhDO7d8GSnmqzSw3O4OaaCENMbgolctLD2qj017ykDyf0I8a3HodXFGw0PaPNq6nbB1Ix97AwXvwGnXXfQqhRwCv5ralseAoaTE8k4mtOhj5-3XlTcjdhs0oVKkh1fk2B5l58YOBzJxFBFkZC867sGDG2gr6gia6tRYOO3jpAA1KylKdbYzGT7eLhqHt3bUwa24hCtHLw Петро Порошенко .

Они решили медработников просто уморить всех?
Прошу репост. Сильно прошу, бо эта какая-то волновашская скотина (я про руководство РГА, а не про главврача больницы) перемудрила слишком уж.
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06.06.2020 17:59
+3
Не заважайте бідосіку кататись на вєліку!
Якісь поранені, підвищення рівня захворюваності, зникле зерно... То все не те! Треба всім розповісти про необхідність носіння масок, а на наступний день зібрати шоблу... "президентський пул журналістів", покататись на вєліку (і все те без масок) та пожерти на камеру - ото саме воно! А! Ще похвалить Авакова та Стєпанова... Двоє найскандальніших міністрів - найкращі в уряді ЗЕ! Ну хто б мав сумніви!?!
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06.06.2020 18:09
+2
Ситуация в зоне ООС: 2 раненых, с начала суток - 4 обстрела - Цензор.НЕТ 1755
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06.06.2020 18:05
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Третий день в стране всплеск диагностирования новых случаев заражения вирусом SARS-CoV-2 (да, тот самый коронавирус).
Каждый пятый, КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ случай заболевания - медработник. То есть, власть поимела медработников со средствами защиты за государственный счет, потом власть поимела медработников по выплатам за заболевание (из-за отсутствия средств защиты).
А теперь эти мрази еще и запрещают больницам принимать В ДАР, БЕСПЛАТНО, БЕЗ УСЛОВИЙ - средства защиты врачей, которые закупил https://www.facebook.com/petroporoshenko/?__tn__=K-R&eid=ARBNwj8KclXbKrsboZ9ucHzv9Pmm-atlhuAvb__JZiYCco6f01hSUxPvDznKHbGoe0Itb9RZQx3FX4At&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAJ6ycwQ3NQX2NbGUhDO7d8GSnmqzSw3O4OaaCENMbgolctLD2qj017ykDyf0I8a3HodXFGw0PaPNq6nbB1Ix97AwXvwGnXXfQqhRwCv5ralseAoaTE8k4mtOhj5-3XlTcjdhs0oVKkh1fk2B5l58YOBzJxFBFkZC867sGDG2gr6gia6tRYOO3jpAA1KylKdbYzGT7eLhqHt3bUwa24hCtHLw Петро Порошенко .

Они решили медработников просто уморить всех?
Прошу репост. Сильно прошу, бо эта какая-то волновашская скотина (я про руководство РГА, а не про главврача больницы) перемудрила слишком уж.
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06.06.2020 17:59 Відповісти
Ситуация в зоне ООС: 2 раненых, с начала суток - 4 обстрела - Цензор.НЕТ 1755
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06.06.2020 18:05 Відповісти
Не заважайте бідосіку кататись на вєліку!
Якісь поранені, підвищення рівня захворюваності, зникле зерно... То все не те! Треба всім розповісти про необхідність носіння масок, а на наступний день зібрати шоблу... "президентський пул журналістів", покататись на вєліку (і все те без масок) та пожерти на камеру - ото саме воно! А! Ще похвалить Авакова та Стєпанова... Двоє найскандальніших міністрів - найкращі в уряді ЗЕ! Ну хто б мав сумніви!?!
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06.06.2020 18:09 Відповісти
Лучшего полигона,чем в Сирии и на Донбассе сегодня трудно найти.
Путлер.2015 год.Нашел...,в Ливии где быдло кремлевское успешно мочит в сортире Султан Эрдоган..
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06.06.2020 18:10 Відповісти
У Гиркинга вопросы...




https://twitter.com/GirkinGirkin

https://twitter.com/GirkinGirkin IgorGirkin



06.06.20 Луганск. Свалка. В лесопосадке за поселком Косиора найден труп молодого человека. Одет в военную форму. Без опознавательных знаков. Не знаете кто это может быть? Я так понимаю труп лежит уже не первые сутки, так как запах ужасный.
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06.06.2020 18:20 Відповісти
5 минут как пролетел вертолет над двором. Скорее всего на аэродром в Сокольниках. Знать, раненных привез в военный шпиталь... зебил знает, где это?
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06.06.2020 18:26 Відповісти
надо было всего лишь "перестать стрелять" © бедосик вазелиновый оманский
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06.06.2020 18:26 Відповісти
московія має подохнути,Воїнам одужання!зЕленій шмарклі-білет на родіну
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06.06.2020 18:43 Відповісти
разом з 73,22%.
Рассія бальшая.
Всє помєстєтся.
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06.06.2020 19:14 Відповісти
Через багато місяців знову на Цензорі. Привіт,други,побратими, вражини та інша бл... Ми попрацювали за рік при цій незрозумілій ( а може і зрозумілій) владі неплохо. З наших мереж та сайтів зникло значно "фабричних торлів" з РФ,ордло, RT-паппери, нашого лайна,що вже окопалось після 21.04.2019. в Київі,Дніпрі Харкові,Запоріжжі. Хочу відміти нашу Одесу,бо вона дійсно тепер наша європейська українська на 90% Одеса і ми їх поважаємо ,як добрих та вірних державності патріотичних людей. Вони вибрали цивілізацію,а не гнидоносну підлу брехливу "московитську весну" лайнюків та ... Довільно самі добавте. Привіт, доброго літа,Перемоги над Упирями, Чорне море- наше море,а не північного бидла та срання!
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06.06.2020 19:59 Відповісти
Ситуація в зоні ООС: 2 поранених, від початку доби - 4 обстріли - Цензор.НЕТ 1556
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06.06.2020 21:13 Відповісти
просто не пєрєсталі стрєлять..
Хлопцям скорішого одужання !!
А цьому прЫзЫденту - МІЗКІВ ..
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07.06.2020 00:24 Відповісти
і хоч один грам Гідності !
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07.06.2020 00:24 Відповісти
 
 