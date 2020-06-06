Ситуація в зоні ООС: 2 поранених, від початку доби - 4 обстріли
Збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню, застосувавши зокрема міномети калібру 120 мм, які мають бути відведені від лінії розмежування.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу операції Об'єднаних сил.
"Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил мають поранення. Наші воїни такі нахабні дії без відповіді не залишили та застосували чергові вогневі засоби, після чого окупанти згорнули свою злочинну активність. Втрати противника уточнюються", — сказано в повідомленні.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник випустив сім мін 120-го калібру по оборонних укріпленнях Об’єднаних сил поблизу Опитного.
Поруч Мар’їнки ворог вів вогонь із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а у районі Богданівки - використав протитанкові ракетні комплекси.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Оріхового окупанти вели вогонь по наших позиціях з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", — запевнили в штабі.
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Третий день в стране всплеск диагностирования новых случаев заражения вирусом SARS-CoV-2 (да, тот самый коронавирус).
Каждый пятый, КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ случай заболевания - медработник. То есть, власть поимела медработников со средствами защиты за государственный счет, потом власть поимела медработников по выплатам за заболевание (из-за отсутствия средств защиты).
А теперь эти мрази еще и запрещают больницам принимать В ДАР, БЕСПЛАТНО, БЕЗ УСЛОВИЙ - средства защиты врачей, которые закупил https://www.facebook.com/petroporoshenko/?__tn__=K-R&eid=ARBNwj8KclXbKrsboZ9ucHzv9Pmm-atlhuAvb__JZiYCco6f01hSUxPvDznKHbGoe0Itb9RZQx3FX4At&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAJ6ycwQ3NQX2NbGUhDO7d8GSnmqzSw3O4OaaCENMbgolctLD2qj017ykDyf0I8a3HodXFGw0PaPNq6nbB1Ix97AwXvwGnXXfQqhRwCv5ralseAoaTE8k4mtOhj5-3XlTcjdhs0oVKkh1fk2B5l58YOBzJxFBFkZC867sGDG2gr6gia6tRYOO3jpAA1KylKdbYzGT7eLhqHt3bUwa24hCtHLw Петро Порошенко .
Они решили медработников просто уморить всех?
Прошу репост. Сильно прошу, бо эта какая-то волновашская скотина (я про руководство РГА, а не про главврача больницы) перемудрила слишком уж.
Якісь поранені, підвищення рівня захворюваності, зникле зерно... То все не те! Треба всім розповісти про необхідність носіння масок, а на наступний день зібрати
шоблу... "президентський пул журналістів", покататись на вєліку (і все те без масок) та пожерти на камеру - ото саме воно! А! Ще похвалить Авакова та Стєпанова... Двоє найскандальніших міністрів - найкращі в уряді ЗЕ! Ну хто б мав сумніви!?!
Путлер.2015 год.Нашел...,в Ливии где быдло кремлевское успешно мочит в сортире Султан Эрдоган..
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https://twitter.com/GirkinGirkin IgorGirkin
06.06.20 Луганск. Свалка. В лесопосадке за поселком Косиора найден труп молодого человека. Одет в военную форму. Без опознавательных знаков. Не знаете кто это может быть? Я так понимаю труп лежит уже не первые сутки, так как запах ужасный.
Рассія бальшая.
Всє помєстєтся.
Хлопцям скорішого одужання !!
А цьому прЫзЫденту - МІЗКІВ ..