Фонд держмайна підтвердив виведення 4 млрд грн із "Центренерго" на користь Коломойського
У держкомпанії "Центренерго", якою керує менеджмент олігарха Коломойського, близько 4 млрд грн кредиторської заборгованості.
Про це повідомив голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко виданню "Українська правда", передає expro.com.
"Ми оцінюємо потенційний збиток компанії за 2019 рік у 2 млрд гривень (плюс) проти 0,5 млрд прибутку роком раніше. І близько 4 млрд гривень кредиторської заборгованості", – зазначив Сенниченко.
Нагадаємо, за даними оприлюдненого раніше журналістського розслідування програми "Схеми: корупція в деталях" (спільний проєкт Радіо Свобода і UA: Перший) компанії, пов’язані з олігархом Ігорем Коломойським, за пів року заробили понад 4 млрд грн на продажу вугілля та газу державній компанії "Центренерго".
Як повідомлялося, влітку 2019 року в держкомпанії "Центренерго" був призначений новий менеджмент, який пов’язують з групою "Приват" Ігоря Коломойського. За підсумками 2019 року збитки держкомпанії склали 2,5 млрд грн, в 2018 вона була прибутковою (1,4. млрд грн).
Зокрема, в серпні "Центренерго" підписала договір на поставку вугілля з Росії на 400 млн грн з ТОВ "Нафта Форс", засновник і директор якої був оператором на АЗС ANP (входить в групу Приват) в Києві. За інформацією видання "Цензор.НЕТ", вугілля поставлявся за ціною 3 165 грн за тону, що вдвічі більше ринкової на той момент – 1 741 грн за тону. Крім того, "Центренерго" почало поставляти за заниженими цінами електроенергію на підприємства групи "Приват" – Нікопольський і Запорізькі заводи феросплавів, "Дніпроазот", а також трейдера "Юнайтед Енерджі".
12 травня народний депутат від "Батьківщини" Михайло Волинець і його колега з фракції "Європейської солідарності" Михайло Бондар закликали прем’єр-міністра Д.Шмигаля, а також в.о. міністра енергетики О.Буславець розібратися із закупівлею енергоносіїв для держкомпанії "Центренерго".
На початку травня під час наради в Мінекоенерго в.о. міністра Ольга Буславець розкритикувала "Центренерго" за відмову від закупівлі вугілля державних шахт, борги перед шахтарями і початок закупівель природного газу у компанії "Юнайтед Енерджі", близької до олігарха Ігоря Коломойського, яка стала найбільшим імпортером електроенергії з Росії після так званої "правки Геруса" з відкриття прямих поставок з РФ.
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Владимир Зеленский, допуская явный беспредел со стороны назначенных им областных чиновников, а также силовиков, понимает, как он выглядит со стороны? Перед мировыми лидерами, которых призывает инвестировать в Украину?
Все-таки Днепр - удивительный город, и не случайно он рождал руководящие кадры и в период СССР, и в период независимости. Судите сами: еще местные выборы не подошли, а в Днепре идет натуральная политическая артподготовка…
Напомню: мэр Борис Филатов обратился к Михеилу Саакашвили с просьбой помочь со строительством метро, так как работу блокирует областная власть во главе с губернатором Александром Бондаренко и главой облсовета Святославом Олейником, из-за спины которых, не особо маскируясь, выглядывает Игорь Коломойский. Саакашвили мэра поддержал, обвинив областную власть в халатности, но ответка не замедлила: СБУ обвинила турецкую фирму "Лимак", ведущую строительство метро, в срыве сроков и хищении миллионных средств.А вот это уже иезуитство: сначала заблокировать строительство, в частности, затягивая разрешение на взрывные работы путем вымогания всяческих не предусмотренных нигде в мире справок, а потом обвинить в том, что сроки стройки затягиваются, а раз деньги по контракту продолжают выделяться, то это будем считать хищением…
Фирма "Лимак", я погуглил и теперь знаю, хотя бы входит в известный холдинг, в портфолио которого сооружение крупнейших инфраструктурных объектов в мире, в отличие от других строительных ноунэйм-контор, которые прекрасно себя чувствуют в Украине. Но вот объясните, каким боком к этому СБУ?
Если речь о хищениях, то это подследственность Нацполиции. Если коррупция, то это НАБУ. Если преступления высоких должностных лиц, то ГБР. Или все дело в том, что СБУ - единственная силовая структура, которая управляется из офиса президента Зеленского в ручном режиме?
То есть, все дело в том, что практически лишив Коломойского шансов на возврат "Приватбанка", наша власть решила выдать ему компенсацию в виде города Днепра вместе с населением в качестве территории окормления? Так с городами даже в темные времена крепостного права не поступали.
И еще интересно: Владимир Зеленский, допуская явный беспредел со стороны назначенных им областных чиновников, а также силовиков, понимает, как он выглядит со стороны? Перед мировыми лидерами, которых призывает инвестировать в Украину? В частности, перед тем же Рэджепом Эрдоганом, с которым он вроде договаривался об экономическом взаимодействии и неких совместных усилиях в сдерживании агрессивный действий России в Черноморском регионе?Впрочем, вопрос скорее риторический: если бы понимал, не влипал бы в неприглядные международные ситуации, в которые он последнее время, к сожалению, оказывается все чаще.
Щось ніхто не чинить опір, і навіть саша дубінський з
"плюсами""Г+Г" мовчать.
Продолжение исчезновений: "Из благотворительного Фонда при ОП исчезли миллионы гривен"