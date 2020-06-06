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Новини
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Фонд держмайна підтвердив виведення 4 млрд грн із "Центренерго" на користь Коломойського

Фонд держмайна підтвердив виведення 4 млрд грн із

У держкомпанії "Центренерго", якою керує менеджмент олігарха Коломойського, близько 4 млрд грн кредиторської заборгованості.

Про це повідомив голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко виданню "Українська правда", передає expro.com.

"Ми оцінюємо потенційний збиток компанії за 2019 рік у 2 млрд гривень (плюс) проти 0,5 млрд прибутку роком раніше. І близько 4 млрд гривень кредиторської заборгованості", – зазначив Сенниченко.

Нагадаємо, за даними оприлюдненого раніше журналістського розслідування програми "Схеми: корупція в деталях" (спільний проєкт Радіо Свобода і UA: Перший) компанії, пов’язані з олігархом Ігорем Коломойським, за пів року заробили понад 4 млрд грн на продажу вугілля та газу державній компанії "Центренерго".

Як повідомлялося, влітку 2019 року в держкомпанії "Центренерго" був призначений новий менеджмент, який пов’язують з групою "Приват" Ігоря Коломойського. За підсумками 2019 року збитки держкомпанії склали 2,5 млрд грн, в 2018 вона була прибутковою (1,4. млрд грн).

Зокрема, в серпні "Центренерго" підписала договір на поставку вугілля з Росії на 400 млн грн з ТОВ "Нафта Форс", засновник і директор якої був оператором на АЗС ANP (входить в групу Приват) в Києві. За інформацією видання "Цензор.НЕТ", вугілля поставлявся за ціною 3 165 грн за тону, що вдвічі більше ринкової на той момент – 1 741 грн за тону. Крім того, "Центренерго" почало поставляти за заниженими цінами електроенергію на підприємства групи "Приват" – Нікопольський і Запорізькі заводи феросплавів, "Дніпроазот", а також трейдера "Юнайтед Енерджі".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 1+1 проти Зеленського. Як канал Коломойського "мочить" президента. ВIДЕО

12 травня народний депутат від "Батьківщини" Михайло Волинець і його колега з фракції "Європейської солідарності" Михайло Бондар закликали прем’єр-міністра Д.Шмигаля, а також в.о. міністра енергетики О.Буславець розібратися із закупівлею енергоносіїв для держкомпанії "Центренерго".

На початку травня під час наради в Мінекоенерго в.о. міністра Ольга Буславець розкритикувала "Центренерго" за відмову від закупівлі вугілля державних шахт, борги перед шахтарями і початок закупівель природного газу у компанії "Юнайтед Енерджі", близької до олігарха Ігоря Коломойського, яка стала найбільшим імпортером електроенергії з Росії після так званої "правки Геруса" з відкриття прямих поставок з РФ. 

Коломойський Ігор (3122) енергетика (2582) Центренерго (549)


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Топ коментарі
+64
Зебіли, де ваші коментарі?

Фонд госимущества подтвердил вывод 4 млрд грн из "Центрэнерго" в пользу Коломойского - Цензор.НЕТ 7254
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06.06.2020 18:46
+62
При Порошенко - 1,4 миллиарда прибыли.
При ЗЕкловуне - 4 миллиарда убытка.
Внимание вопрос - как для ЗЕбилоботов сделать виноватым Порошенко???
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06.06.2020 18:49
+48
А потом зебилы ищут крайних в подорожании электроэнергии.
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06.06.2020 18:44
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пришла пора зеленых овец стричь
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06.06.2020 19:36 Відповісти
Фонд держмайна підтвердив виведення 4 млрд грн із "Центренерго" на користь Коломойського - Цензор.НЕТ 1649
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06.06.2020 19:42 Відповісти
Фонд держмайна підтвердив виведення 4 млрд грн із "Центренерго" на користь Коломойського - Цензор.НЕТ 8631
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06.06.2020 19:43 Відповісти
...но оставим эту незначительную новость и вернемся к картинам Порошенко!
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06.06.2020 19:44 Відповісти
Мразота,що сказати.Терпіли мовчать,а мразота користається.
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06.06.2020 19:46 Відповісти
Фонд держмайна підтвердив виведення 4 млрд грн із "Центренерго" на користь Коломойського - Цензор.НЕТ 458
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06.06.2020 19:49 Відповісти
Зеленський бореться, бореться, бореться з Коломойським, аж сивіти став...., а той все заможніше становиться та заможніше....Якась ЗАГАДКА СТОЛІТТЯ! ДУМАЙ ТЄ!
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06.06.2020 19:52 Відповісти
скотство.. мы походу просрали страну.
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06.06.2020 19:53 Відповісти
А давай вгадвю, лиш би не Порошенко
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06.06.2020 20:29 Відповісти
ОМАНСКИЙ ОСЕЛ---ТЕБЯ ,БУДУТ СУДИТЬ КАК ПРЕДАТЕЛЯ УКРАИНСКОГО НАРОДА !!!!!!
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06.06.2020 23:01 Відповісти
?!
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07.06.2020 09:29 Відповісти
Беня, по ходу, больной человек... Хочется спросить его - зачем это тебе?
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06.06.2020 20:40 Відповісти
Фонд держмайна підтвердив виведення 4 млрд грн із "Центренерго" на користь Коломойського - Цензор.НЕТ 6210
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06.06.2020 20:50 Відповісти
Наша Труфальдина не подкачала. Игорь Валерич ,зелебобик - это ваша самая удачная инвестиция.
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06.06.2020 21:18 Відповісти
зеЛя гнида и подонок!ублюдина
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06.06.2020 21:18 Відповісти
ні ...воно при3,14#дент ...
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06.06.2020 21:39 Відповісти
Кинець епохи бідності "тушите свет".
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06.06.2020 21:39 Відповісти
Фонд держмайна підтвердив виведення 4 млрд грн із "Центренерго" на користь Коломойського - Цензор.НЕТ 1150
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06.06.2020 21:41 Відповісти
Александр Кочетков: Зеленский в виде компенсации за "Приватбанк" отдал Коломойскому на "кормление" Днепр? Так с городами даже в темные времена крепостного права не поступали

Владимир Зеленский, допуская явный беспредел со стороны назначенных им областных чиновников, а также силовиков, понимает, как он выглядит со стороны? Перед мировыми лидерами, которых призывает инвестировать в Украину?
Все-таки Днепр - удивительный город, и не случайно он рождал руководящие кадры и в период СССР, и в период независимости. Судите сами: еще местные выборы не подошли, а в Днепре идет натуральная политическая артподготовка…
Напомню: мэр Борис Филатов обратился к Михеилу Саакашвили с просьбой помочь со строительством метро, так как работу блокирует областная власть во главе с губернатором Александром Бондаренко и главой облсовета Святославом Олейником, из-за спины которых, не особо маскируясь, выглядывает Игорь Коломойский. Саакашвили мэра поддержал, обвинив областную власть в халатности, но ответка не замедлила: СБУ обвинила турецкую фирму "Лимак", ведущую строительство метро, в срыве сроков и хищении миллионных средств.А вот это уже иезуитство: сначала заблокировать строительство, в частности, затягивая разрешение на взрывные работы путем вымогания всяческих не предусмотренных нигде в мире справок, а потом обвинить в том, что сроки стройки затягиваются, а раз деньги по контракту продолжают выделяться, то это будем считать хищением…
Фирма "Лимак", я погуглил и теперь знаю, хотя бы входит в известный холдинг, в портфолио которого сооружение крупнейших инфраструктурных объектов в мире, в отличие от других строительных ноунэйм-контор, которые прекрасно себя чувствуют в Украине. Но вот объясните, каким боком к этому СБУ?
Если речь о хищениях, то это подследственность Нацполиции. Если коррупция, то это НАБУ. Если преступления высоких должностных лиц, то ГБР. Или все дело в том, что СБУ - единственная силовая структура, которая управляется из офиса президента Зеленского в ручном режиме?

То есть, все дело в том, что практически лишив Коломойского шансов на возврат "Приватбанка", наша власть решила выдать ему компенсацию в виде города Днепра вместе с населением в качестве территории окормления? Так с городами даже в темные времена крепостного права не поступали.
И еще интересно: Владимир Зеленский, допуская явный беспредел со стороны назначенных им областных чиновников, а также силовиков, понимает, как он выглядит со стороны? Перед мировыми лидерами, которых призывает инвестировать в Украину? В частности, перед тем же Рэджепом Эрдоганом, с которым он вроде договаривался об экономическом взаимодействии и неких совместных усилиях в сдерживании агрессивный действий России в Черноморском регионе?Впрочем, вопрос скорее риторический: если бы понимал, не влипал бы в неприглядные международные ситуации, в которые он последнее время, к сожалению, оказывается все чаще.
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06.06.2020 22:06 Відповісти
Фонд держмайна підтвердив виведення 4 млрд грн із "Центренерго" на користь Коломойського - Цензор.НЕТ 1125
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06.06.2020 21:51 Відповісти
ЦЕНЗОР.НЕТ - "Фонд госимущества подтвердил вывод 4 млрд грн из "Центрэнерго" в пользу Коломойского"

Щось ніхто не чинить опір, і навіть саша дубінський з "плюсами" "Г+Г" мовчать.

Фонд держмайна підтвердив виведення 4 млрд грн із "Центренерго" на користь Коломойського - Цензор.НЕТ 1516
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06.06.2020 21:57 Відповісти
Що промукає ЗЄ у відповідь?
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06.06.2020 22:22 Відповісти
ЦЕНЗОР.НЕТ - "Фонд госимущества подтвердил вывод 4 млрд грн из......"
Продолжение исчезновений: "Из благотворительного Фонда при ОП исчезли миллионы гривен"

Фонд держмайна підтвердив виведення 4 млрд грн із "Центренерго" на користь Коломойського - Цензор.НЕТ 8244
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06.06.2020 22:28 Відповісти
выводит бабло, писдит, пока есть возможность, как из приватбанка.. вот это мародер 80-го лвл
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07.06.2020 00:33 Відповісти
Коррупция и воровство при зеленых выросло в разы---это видят ВСЕ , этого не видит только осел Оманский...
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07.06.2020 01:09 Відповісти
А, ему не надо видеть, он ее возглавляет.
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07.06.2020 10:46 Відповісти
ЗеБеня і Компанія грабують Україну, але барига у зебілів - Порошенко.
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07.06.2020 09:38 Відповісти
ЗЕЛЯ, МАТЬ ТВОЮ ЗЕ, а почему БЕНЯ до сих пор не на ЗОНЕ???
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07.06.2020 10:47 Відповісти
Зафиксировали, задукоментировали...и что дальше? А дальше разоренное Центрэнерго продают за копейки тому же вору которые разворовал. И самое интересное, что Зеля честнейший из честнейших и ничего не крал.
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07.06.2020 11:11 Відповісти
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