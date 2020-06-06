Фонд держмайна підтвердив виведення 4 млрд грн із "Центренерго" на користь Коломойського

У держкомпанії "Центренерго", якою керує менеджмент олігарха Коломойського, близько 4 млрд грн кредиторської заборгованості.

Про це повідомив голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко виданню "Українська правда", передає expro.com.

"Ми оцінюємо потенційний збиток компанії за 2019 рік у 2 млрд гривень (плюс) проти 0,5 млрд прибутку роком раніше. І близько 4 млрд гривень кредиторської заборгованості", – зазначив Сенниченко.



Нагадаємо, за даними оприлюдненого раніше журналістського розслідування програми "Схеми: корупція в деталях" (спільний проєкт Радіо Свобода і UA: Перший) компанії, пов’язані з олігархом Ігорем Коломойським, за пів року заробили понад 4 млрд грн на продажу вугілля та газу державній компанії "Центренерго".



Як повідомлялося, влітку 2019 року в держкомпанії "Центренерго" був призначений новий менеджмент, який пов’язують з групою "Приват" Ігоря Коломойського. За підсумками 2019 року збитки держкомпанії склали 2,5 млрд грн, в 2018 вона була прибутковою (1,4. млрд грн).



Зокрема, в серпні "Центренерго" підписала договір на поставку вугілля з Росії на 400 млн грн з ТОВ "Нафта Форс", засновник і директор якої був оператором на АЗС ANP (входить в групу Приват) в Києві. За інформацією видання "Цензор.НЕТ", вугілля поставлявся за ціною 3 165 грн за тону, що вдвічі більше ринкової на той момент – 1 741 грн за тону. Крім того, "Центренерго" почало поставляти за заниженими цінами електроенергію на підприємства групи "Приват" – Нікопольський і Запорізькі заводи феросплавів, "Дніпроазот", а також трейдера "Юнайтед Енерджі".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 1+1 проти Зеленського. Як канал Коломойського "мочить" президента. ВIДЕО

12 травня народний депутат від "Батьківщини" Михайло Волинець і його колега з фракції "Європейської солідарності" Михайло Бондар закликали прем’єр-міністра Д.Шмигаля, а також в.о. міністра енергетики О.Буславець розібратися із закупівлею енергоносіїв для держкомпанії "Центренерго".



На початку травня під час наради в Мінекоенерго в.о. міністра Ольга Буславець розкритикувала "Центренерго" за відмову від закупівлі вугілля державних шахт, борги перед шахтарями і початок закупівель природного газу у компанії "Юнайтед Енерджі", близької до олігарха Ігоря Коломойського, яка стала найбільшим імпортером електроенергії з Росії після так званої "правки Геруса" з відкриття прямих поставок з РФ.