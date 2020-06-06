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Новини
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Очолити Міносвіти можуть ректор ЧНТУ Шкарлет, "слуга народу" Бабак, керівник Апарату ОП Дніпров і заступниця директора Інституту математики НАН Антонюк, - Зеленський

Очолити Міносвіти можуть ректор ЧНТУ Шкарлет,

Президент України Володимир Зеленський назвав чотирьох можливих кандидатів на посаду міністра освіти і науки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він заявив на зустрічі з журналістами в резиденції Залісся під Києвом.

Зеленський повідомив, що на посаду міністра освіти претендує, зокрема, ректор Чернігівського технологічного університету Сергій Шкарлет.

Президент зазначив, що найближчим часом планує відвідати Чернігів. "Я збираюсь прийти в університет, я хочу подивитись як він виглядає, я хочу поговорити зі студентами і зрозуміти, що це за людина", - додав глава держави.

Також Зеленський заявив, що кілька разів пропонував народному депутату, голові комітету Верховної Ради з питань науки і освіти Сергію Бабаку посаду голови Міносвіти.

"У Бабака такий пріоритет від президента України в цій державі, як у жодної іншої людини в цій державі. Але коли президент говорить пану Бабаку п'ять разів на день останній тиждень: май совість, йди в міністри - треба мати, я б вам сказав, що потрібно мати, щоб вирішувати такі питання і йти відповідати за це, а не казати, що той поганий, а той - такий собі", - зазначив глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" проведе праймеріз кандидатів на пост мера Києва, - Зеленський

За його словами, Бабак не підтримує жодного кандидата на посаду міністра освіти.

"Він каже: чудовий заступник міністра. Ну, це не розмова. Він знайшов мені вже шість заступників міністра замість одного міністра", - сказав Зеленський.

Крім того, він розповів, що на посаду міністра освіти йому рекомендували керівника Апарату Офісу президента Олексія Дніпрова, який був заступником міністра освіти Дмитра Табачника.

Також Зеленський повідомив, що претенденткою на посаду міністра освіти та науки є докторка наук, старша наукова співробітниця, заступниця директора з наукової роботи Інституту математики Національної академії наук України Олександра Антонюк.

"Є прекрасна людина в науці - Олександра Антонюк, я впевнений, що вона до нас приєднається. Як кандидатура - вона дуже гарна та може очолити напрямок науки. Вона може бути міністром", - додав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський наполягає на призначенні ексрегіонала, ректора Чернігівського університету Шкарлета на посаду міністра освіти, - нардепка від "Голосу" Совсун

Нагадаємо, 3 червня комітет Верховної Ради провів співбесіду з ректором Чернігівського національного технологічного університету Сергієм Шкарлетом, який претендує на посаду міністра освіти і науки.

Верховна Рада планує розглянути питання призначення міністра освіти на наступному пленарному тижні.

Зеленський Володимир (23727) Міносвіти (1411) Бабак Сергій (37) Шкарлет Сергій (353)


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Топ коментарі
+20
Кроме того, президент рассказал, что на должность министра образования ему рекомендовали руководителя Аппарата Офиса Президента Алексея Днепрова, который был заместителем министра образования Дмитрия Табачника. Источник: https://censor.net.ua/n3200490
Табачника! Цього достатньо для розуміння слуг народу!
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06.06.2020 20:19
+15
"Я собираюсь прийти в университет, я хочу посмотреть, как он выглядит, поговорить со студентами и понять, что это за человек" Источник: https://censor.net/n3200490

Недолуге, ти там до чого? В тебе роботи немає? Сьогодні поранено двох бійців, посли приїзджають до "папєрєдніка", а не до тебе чи Єрмака, про Україну говорять без її представників, порушується Конституція, а ти "хочеш подивиться"???? Ти не дурак, не клоун, не ідіот... Ти - імбецил!
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06.06.2020 20:21
+11
В первом квартале ЖОПА
но в 95--м квартале всё зашибись.
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06.06.2020 20:31
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Портнов и Лукаш ещё тоже могут
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06.06.2020 20:19 Відповісти
ск@беева и с@ловьёв не откажутся.
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06.06.2020 20:36 Відповісти
А шо такоє, Юзікі закінчились??
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06.06.2020 22:45 Відповісти
Кроме того, президент рассказал, что на должность министра образования ему рекомендовали руководителя Аппарата Офиса Президента Алексея Днепрова, который был заместителем министра образования Дмитрия Табачника. Источник: https://censor.net.ua/n3200490
Табачника! Цього достатньо для розуміння слуг народу!
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06.06.2020 20:19 Відповісти
Почему Зеленский предлагает в министры только совковату, а не проукраински настроенных педагогов с большим опытом? От ваты же кроме дыма ничего не будет!
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06.06.2020 20:20 Відповісти
Потому что проукраинских там не нужно и они там не выживут, они это тоже понимают и не пойдут туда. 73% избирателей их исключили.
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06.06.2020 20:38 Відповісти
там еще от рыгов Табачник. это для вас самое то
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06.06.2020 20:21 Відповісти
"Я собираюсь прийти в университет, я хочу посмотреть, как он выглядит, поговорить со студентами и понять, что это за человек" Источник: https://censor.net/n3200490

Недолуге, ти там до чого? В тебе роботи немає? Сьогодні поранено двох бійців, посли приїзджають до "папєрєдніка", а не до тебе чи Єрмака, про Україну говорять без її представників, порушується Конституція, а ти "хочеш подивиться"???? Ти не дурак, не клоун, не ідіот... Ти - імбецил!
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06.06.2020 20:21 Відповісти
ак вийшло що культурною елітою в нас були повалій, єгорова, білик, квартал в нас був гумором, свати-кіном, тсн-новинами. чому ж ми зараз дивуємось?
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06.06.2020 20:22 Відповісти
Как это они Димку Табачника из россии не позвали минобразованием в Украине опять рулить. Видимо звали но он отказался.
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06.06.2020 20:23 Відповісти
Если он был замом у Табачника, это не означает, что Табачник его назначал ... )
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06.06.2020 20:40 Відповісти
Тоді не могли взяти заступника Табачнику без його погодження!
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06.06.2020 20:56 Відповісти
Діма Табачнік на істарічєскай родінє в Ізраїлю
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06.06.2020 21:52 Відповісти
Сочувствую израильтянам. Племяшка пишет, шо там у них вся совдеповская вата сейчас понавылазила из всех щелей.
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06.06.2020 22:03 Відповісти
В первом квартале ЖОПА
но в 95--м квартале всё зашибись.
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06.06.2020 20:31 Відповісти
Очолити повинен той хто хоча б за п'ять хвилин скаже без калькулятора скільки буде 5!
Звісно якщо вони взагалі знають що це таке.
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06.06.2020 20:25 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=6DkZZyeS2lo Ректор МГУ Садовничий не смог посчитать 15% от числа 200
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06.06.2020 20:29 Відповісти
Супер!
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06.06.2020 20:30 Відповісти
Вот кто будет 4000 евро зарплату получать,только вот такими темпами одни "возглавлятели" останутся,а преподаватели в Польшу уедут ягоды на поля собирать.
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06.06.2020 20:33 Відповісти
Ставлю на Днепрова. Фамилие подходящее для МОУ
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06.06.2020 20:35 Відповісти
Не тільки прізвище їм годиться, але і його регіональна біографія.
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06.06.2020 20:37 Відповісти
і перемагає .... зелений клоун! уууу, як неочікувано
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06.06.2020 20:35 Відповісти
Очолити Міносвіти можуть ректор ЧНТУ Шкарлет, "слуга народу" Бабак, керівник Апарату ОП Дніпров і заступниця директора Інституту математики НАН Антонюк, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8258
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06.06.2020 20:41 Відповісти
Нагадайте,коли ввели ЗНО і з кого це скопіювали?
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06.06.2020 20:44 Відповісти
Якщо Зе "підбирає" міністрів (які не належать до відання президента), то це означає, що він - верховний правитель України. Це лзначає, що всі претензії стосовно стану в Україні - лише до нього.
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06.06.2020 20:59 Відповісти
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06.06.2020 21:30 Відповісти
Спорим, что Шкарлет не согласится!?
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06.06.2020 21:04 Відповісти
А для продажных Слуг - кремля очень подходят про-кремлёвские " сепаратисты, украино-фобы, капитулянты.... Но также ещё своё решающее слово не сказал Владимир Владимирович ()(уйло) . И наш Владимир Александрович ( ЗЕбил - капитулянт). Он обязательно встретиться с другом )(уйлом и рассмотрит в его глазах кандидатуру на должность антиукраинского министра.
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06.06.2020 21:05 Відповісти
Очолити Міносвіти можуть ректор ЧНТУ Шкарлет, "слуга народу" Бабак, керівник Апарату ОП Дніпров і заступниця директора Інституту математики НАН Антонюк, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8340
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06.06.2020 21:08 Відповісти
Как же мы без министра полгода? Может он и нафиг не нужен? Как и президент!
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06.06.2020 21:14 Відповісти
Лисого з Кварталу-95 давай! Він уже уроки онлайн проводив, навчився, готовий.
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06.06.2020 21:25 Відповісти
а юЗіка не хо хо)?
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06.06.2020 21:30 Відповісти
нічого не розумію...хіба то його парафія назначати міністра освіти
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06.06.2020 21:29 Відповісти
"73%" дали ему карт-бланш на любое беззаконие, на полный беспредел, на любую глупость. Во всяком случае так это трактуют у Зеленского.
Сторонники Зеленского с этим согласны.
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06.06.2020 22:42 Відповісти
Одно можно сказать с уверенностью - реформа образования будет также уничтожена, как и реформа здравоохранения. В итоге получим и образование, и здравоохранение образца Януковича 2013 года. Сплошной "русский мир" и всеобъемлющая коррупция. Аминь.
Поздравляю сторонников Зеленского - "ви зробили це разом"!
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06.06.2020 21:34 Відповісти
А Кошевой не потянул??
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06.06.2020 21:56 Відповісти
Я собираюсь прийти в университет, я хочу посмотреть, как он выглядит, поговорить со студентами и понять, что это за человекИсточник: https://censor.net/n3200490

Мову спочатку вивчи Президет мля
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06.06.2020 22:40 Відповісти
міністерство освіти необхідно ліквідувати взагалі.

Сша
https://www.eduget.com/news/sistema_osviti_v_ssha-239
Шкільна освіта здебільшого державна, у приватних школах навчаються 15% учнів. Освітні заклади контролюються і фінансуються місцевими органами влади. Початкова школа, середня і старша - це не просто різні корпуси, а абсолютно різні школи, в різних районах, з різними директорами і вчителями
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06.06.2020 23:10 Відповісти
У Німеччині 16 федеральних земель, і в кожній з них саме земельний, а не федеральний уряд, регулює систему шкільної освіти. Як результат, спільного між школами в різних федеральних землях небагато, хіба що той факт, що після чотирьох років початкової школи дитина повинна перейти до школи вищого рівня. До речі, в Берліні та федеральній землі Бранденбург початкова школа триває на два роки довше. https://www.dw.com/uk/%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%96-%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F-%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D1%96%D0%B7-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%8E/a-47519547
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06.06.2020 23:12 Відповісти
Загальноосвітня школа
Діти, які постійно проживають у Фінляндії, включаючи громадян інших країн, згідно із законом зобов'язані отримати обсяг освіти, обов'язковий для загальноосвітньої школи. Обов'язкове навчання можна отримати як у загальноосвітньому закладі, так і набуваючи відповідного обсягу знань іншими способами. Таким чином, у Фінляндії, по суті, немає «шкільної повинності».
Принцип загальної обов'язкової освіти ввели у країні в 1921 році, тобто незабаром після завоювання державної незалежності в 1917 році. У даний час обов'язкове навчання регулюється законодавством, що набуло чинності в 1998 році. Муніципалітети, яких у Фінляндії налічується близько 450, зобов'язані або самі займатися навчанням усіх дітей, які проживають на їх територіях, або забезпечити освіту дітей шкільного віку іншим способом

міністерство освіти необхідно ліквідувати взагалі.
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06.06.2020 23:16 Відповісти
Безграмотность клоуна не исправит ни один министр образования: "...имей , надо иметь, нужно иметь... в этом государстве, в этом государстве..." (НЕПРОСТИТЕЛЬНАЯ ТАВТОЛОГИЯ)
"Он нашел мне уже шесть заместителей министра вместо одного министра", - сказал Зеленский.
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07.06.2020 00:38 Відповісти
 
 