Очолити Міносвіти можуть ректор ЧНТУ Шкарлет, "слуга народу" Бабак, керівник Апарату ОП Дніпров і заступниця директора Інституту математики НАН Антонюк, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський назвав чотирьох можливих кандидатів на посаду міністра освіти і науки.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він заявив на зустрічі з журналістами в резиденції Залісся під Києвом.
Зеленський повідомив, що на посаду міністра освіти претендує, зокрема, ректор Чернігівського технологічного університету Сергій Шкарлет.
Президент зазначив, що найближчим часом планує відвідати Чернігів. "Я збираюсь прийти в університет, я хочу подивитись як він виглядає, я хочу поговорити зі студентами і зрозуміти, що це за людина", - додав глава держави.
Також Зеленський заявив, що кілька разів пропонував народному депутату, голові комітету Верховної Ради з питань науки і освіти Сергію Бабаку посаду голови Міносвіти.
"У Бабака такий пріоритет від президента України в цій державі, як у жодної іншої людини в цій державі. Але коли президент говорить пану Бабаку п'ять разів на день останній тиждень: май совість, йди в міністри - треба мати, я б вам сказав, що потрібно мати, щоб вирішувати такі питання і йти відповідати за це, а не казати, що той поганий, а той - такий собі", - зазначив глава держави.
За його словами, Бабак не підтримує жодного кандидата на посаду міністра освіти.
"Він каже: чудовий заступник міністра. Ну, це не розмова. Він знайшов мені вже шість заступників міністра замість одного міністра", - сказав Зеленський.
Крім того, він розповів, що на посаду міністра освіти йому рекомендували керівника Апарату Офісу президента Олексія Дніпрова, який був заступником міністра освіти Дмитра Табачника.
Також Зеленський повідомив, що претенденткою на посаду міністра освіти та науки є докторка наук, старша наукова співробітниця, заступниця директора з наукової роботи Інституту математики Національної академії наук України Олександра Антонюк.
"Є прекрасна людина в науці - Олександра Антонюк, я впевнений, що вона до нас приєднається. Як кандидатура - вона дуже гарна та може очолити напрямок науки. Вона може бути міністром", - додав президент.
Нагадаємо, 3 червня комітет Верховної Ради провів співбесіду з ректором Чернігівського національного технологічного університету Сергієм Шкарлетом, який претендує на посаду міністра освіти і науки.
Верховна Рада планує розглянути питання призначення міністра освіти на наступному пленарному тижні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Табачника! Цього достатньо для розуміння слуг народу!
Недолуге, ти там до чого? В тебе роботи немає? Сьогодні поранено двох бійців, посли приїзджають до "папєрєдніка", а не до тебе чи Єрмака, про Україну говорять без її представників, порушується Конституція, а ти "хочеш подивиться"???? Ти не дурак, не клоун, не ідіот... Ти - імбецил!
но в 95--м квартале всё зашибись.
Звісно якщо вони взагалі знають що це таке.
Сторонники Зеленского с этим согласны.
Поздравляю сторонников Зеленского - "ви зробили це разом"!
Мову спочатку вивчи Президет мля
Сша
https://www.eduget.com/news/sistema_osviti_v_ssha-239
Шкільна освіта здебільшого державна, у приватних школах навчаються 15% учнів. Освітні заклади контролюються і фінансуються місцевими органами влади. Початкова школа, середня і старша - це не просто різні корпуси, а абсолютно різні школи, в різних районах, з різними директорами і вчителями
Діти, які постійно проживають у Фінляндії, включаючи громадян інших країн, згідно із законом зобов'язані отримати обсяг освіти, обов'язковий для загальноосвітньої школи. Обов'язкове навчання можна отримати як у загальноосвітньому закладі, так і набуваючи відповідного обсягу знань іншими способами. Таким чином, у Фінляндії, по суті, немає «шкільної повинності».
Принцип загальної обов'язкової освіти ввели у країні в 1921 році, тобто незабаром після завоювання державної незалежності в 1917 році. У даний час обов'язкове навчання регулюється законодавством, що набуло чинності в 1998 році. Муніципалітети, яких у Фінляндії налічується близько 450, зобов'язані або самі займатися навчанням усіх дітей, які проживають на їх територіях, або забезпечити освіту дітей шкільного віку іншим способом
міністерство освіти необхідно ліквідувати взагалі.
"Он нашел мне уже шесть заместителей министра вместо одного министра", - сказал Зеленский.