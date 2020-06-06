Очолити Міносвіти можуть ректор ЧНТУ Шкарлет, "слуга народу" Бабак, керівник Апарату ОП Дніпров і заступниця директора Інституту математики НАН Антонюк, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський назвав чотирьох можливих кандидатів на посаду міністра освіти і науки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він заявив на зустрічі з журналістами в резиденції Залісся під Києвом.

Зеленський повідомив, що на посаду міністра освіти претендує, зокрема, ректор Чернігівського технологічного університету Сергій Шкарлет.

Президент зазначив, що найближчим часом планує відвідати Чернігів. "Я збираюсь прийти в університет, я хочу подивитись як він виглядає, я хочу поговорити зі студентами і зрозуміти, що це за людина", - додав глава держави.

Також Зеленський заявив, що кілька разів пропонував народному депутату, голові комітету Верховної Ради з питань науки і освіти Сергію Бабаку посаду голови Міносвіти.

"У Бабака такий пріоритет від президента України в цій державі, як у жодної іншої людини в цій державі. Але коли президент говорить пану Бабаку п'ять разів на день останній тиждень: май совість, йди в міністри - треба мати, я б вам сказав, що потрібно мати, щоб вирішувати такі питання і йти відповідати за це, а не казати, що той поганий, а той - такий собі", - зазначив глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" проведе праймеріз кандидатів на пост мера Києва, - Зеленський

За його словами, Бабак не підтримує жодного кандидата на посаду міністра освіти.

"Він каже: чудовий заступник міністра. Ну, це не розмова. Він знайшов мені вже шість заступників міністра замість одного міністра", - сказав Зеленський.

Крім того, він розповів, що на посаду міністра освіти йому рекомендували керівника Апарату Офісу президента Олексія Дніпрова, який був заступником міністра освіти Дмитра Табачника.

Також Зеленський повідомив, що претенденткою на посаду міністра освіти та науки є докторка наук, старша наукова співробітниця, заступниця директора з наукової роботи Інституту математики Національної академії наук України Олександра Антонюк.

"Є прекрасна людина в науці - Олександра Антонюк, я впевнений, що вона до нас приєднається. Як кандидатура - вона дуже гарна та може очолити напрямок науки. Вона може бути міністром", - додав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський наполягає на призначенні ексрегіонала, ректора Чернігівського університету Шкарлета на посаду міністра освіти, - нардепка від "Голосу" Совсун

Нагадаємо, 3 червня комітет Верховної Ради провів співбесіду з ректором Чернігівського національного технологічного університету Сергієм Шкарлетом, який претендує на посаду міністра освіти і науки.

Верховна Рада планує розглянути питання призначення міністра освіти на наступному пленарному тижні.