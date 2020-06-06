Адаптивний карантин працює: кілька областей не послаблювали обмеження, інші - посилили зі зростанням кількості випадків COVID-19, - Ляшко
У зв'язку із зростанням кількості захворювань на COVID-19 за останній тиждень Волинська та Донецька області скасували раніше введені заходи з ослаблення карантину.
Зокрема, закриті дитячі садки, готелі, заборонено проведення спортивних і релігійних заходів, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ. У Донецькій області припинено міжміське автобусне сполучення.
У Ковельському та Володимир-Волинському районах Волинської області, у зв’язку із складною епідемічною ситуацією, зберігається дотримання вимог жорсткого карантину без жодних послаблень. Також в цих районах заборонені зупинки міжміського та міжобласного транспорту, який курсує транзитом, закриті залізничні вокзали для посадки та висадки пасажирів.
"Ми бачимо, що запроваджений адаптивний карантин працює. В областях, у яких складна епідемічна ситуація, не послаблювалися карантинні заходи. А ті, в кого є невідповідність критеріям, ухвалюють рішення про посилення. Це демонструє відповідальність місцевих органів влади", - наголосив заступник міністра охорони здоров’я - Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
Зокрема, місто Київ та Житомирська область вирішили не запроваджувати послаблення карантину, які передбачені з 5 та 10 червня.
Це означає, що у цих регіонах призупинено відкриття закладів харчування, а також інших закладів, які надають послуги із розміщення (хостели, санаторії, будинки відпочинку).
Нагадуємо, що у Чернівецькій, Рівненській та Львівській областях не було запроваджено жодних послаблень карантинних заходів.
Нагадаємо, в Україні за добу зафіксували 550 нових випадків COVID-19. Всього - 26 514 осіб в країні захворіли на коронавірус, померли - 15.
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Ой! Шеф же (разом з Аваковим) найкращій міністр! Так казав ЗЕ! А він же ніколи не брехав! От подивіться на його заяви за останній рік - "зовсім ніколи"!
Аминь.
Они ждут "вымагательства".
хм..как бы он через время не начали чихать и кашлять от коронавируса по взрослому.....
зараз нагуляють...
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что в стране сложилась критическая ситуация в связи с эпидемией https://sprotyv.info/news/pandemiya-koronavirusa-nachalas-s-utechki-v-laboratorii-uhanya-zayavlenie-eks-glavy-mi6 коронавируса . Сам Пашинян ранее также заразился COVID-19, сообщает «Интерфакс».
«Мы достигли критической отметки и шагаем по аду», - констатировал он на брифинге во дворе правительственного дома.
По словам главы правительства Армении, система здравоохранения перегружена и не успевает госпитализировать больных.
«Мы обсудили возможность объявления локдауна, но все же решили, что подобное решение не приведет к желаемому результату. Не только потому, что экономические последствия будут тяжелыми, а поскольку уверены и мониторинг показывает, что карантин не будет соблюдаться на должном уровне, который принесет желаемый результат», - сказал премьер Армении.
В Армении за минувшие сутки, по официальным данным, выявили коронавирус у 547 человек, число подтвержденных случаев заражения в стране достигло 12 547. Ежедневный рост числа заражений коронавирусом более 500 человек отмечается в Армении пятый день подряд.
1. Держите дистанцию с мусорами - подходите к ним не ближе 20 метров.
2. Строго избегайте большого скопления ментов.. (с)
ковид 19 не имеет значения, была бы почва для этого - старики с патологиями и перепуганые бараны, а шарлатаны выполняющие волю колективноного ротшильда всегда в избытке. Не забывай влада о тебе заботится только в стране дураков. Помочь может только суспильный договор с владой по примеру контракта с дьяволом.
В 2019 році дослідження ВООЗ показало, що практично немає научного підтвердження ефективності таких мір, як «соціальне дистанціювання», обмеження використання транспорту і карантин в цілому.
https://www.who.int/influenza/publications/public_health_measures/publication/en/