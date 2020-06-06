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Новини Коронавірус і карантин
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Адаптивний карантин працює: кілька областей не послаблювали обмеження, інші - посилили зі зростанням кількості випадків COVID-19, - Ляшко

Адаптивний карантин працює: кілька областей не послаблювали обмеження, інші - посилили зі зростанням кількості випадків COVID-19, - Ляшко

У зв'язку із зростанням кількості захворювань на COVID-19 за останній тиждень Волинська та Донецька області скасували раніше введені заходи з ослаблення карантину.

Зокрема, закриті дитячі садки, готелі, заборонено проведення спортивних і релігійних заходів, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ. У Донецькій області припинено міжміське автобусне сполучення.

У Ковельському та Володимир-Волинському районах Волинської області, у зв’язку із складною епідемічною ситуацією, зберігається дотримання вимог жорсткого карантину без жодних послаблень. Також в цих районах заборонені зупинки міжміського та міжобласного транспорту, який курсує транзитом, закриті залізничні вокзали для посадки та висадки пасажирів.

"Ми бачимо, що запроваджений адаптивний карантин працює. В областях, у яких складна епідемічна ситуація, не послаблювалися карантинні заходи. А ті, в кого є невідповідність критеріям, ухвалюють рішення про посилення. Це демонструє відповідальність місцевих органів влади", - наголосив заступник міністра охорони здоров’я - Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Зокрема, місто Київ та Житомирська область вирішили не запроваджувати послаблення карантину, які передбачені з 5 та 10 червня.
Це означає, що у цих регіонах призупинено відкриття закладів харчування, а також інших закладів, які надають послуги із розміщення (хостели, санаторії, будинки відпочинку).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість випадків COVID-19 зростає через легковажне ставлення українців до протиепідемічних правил, - Степанов

Нагадуємо, що у Чернівецькій, Рівненській та Львівській областях не було запроваджено жодних послаблень карантинних заходів.

Нагадаємо, в Україні за добу зафіксували 550 нових випадків COVID-19. Всього - 26 514 осіб в країні захворіли на коронавірус, померли - 15.

карантин (18172) МОЗ (5391) Донецька область (8374) Ляшко Віктор (1512) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Волинська область (861)


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Топ коментарі
+5
Сужу по Киеву - народ послабил булки и чихает в полный рост на корона-карантин и т.д....

хм..как бы он через время не начали чихать и кашлять от коронавируса по взрослому.....
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06.06.2020 23:40
+3
В силу вступает естественный отбор.
Аминь.
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06.06.2020 23:34
+3
У Києві маски вимагають лише в транспорті та в магазині.
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06.06.2020 23:35
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Бо воно на роздоріжжі - вже не знає, чи він - головний санлікар, чи кандидат у мери Києва. Тому і каша у голові. Того і дах рве. ☺️
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06.06.2020 23:59 Відповісти
Якщо місцеві ограни влади самі регулюють ступінь послаблень, то нашо нам цей Ляшко? Можливо, навіть зі своїм шефом...
Ой! Шеф же (разом з Аваковим) найкращій міністр! Так казав ЗЕ! А він же ніколи не брехав! От подивіться на його заяви за останній рік - "зовсім ніколи"!
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06.06.2020 23:29 Відповісти
Ударим масками по эпидемии коронавируса.
Адаптивный карантин работает: ряд областей не ослабляли ограничения, другие - усилили с ростом случаев COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7300
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06.06.2020 23:29 Відповісти
И видеофиксация по боку.
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06.06.2020 23:31 Відповісти
Такой вариант выгоден особенно перед элитными авто , чем больше маска тем больше сходства и меньше различай
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07.06.2020 01:45 Відповісти
а количество случаев заражения растёт.
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06.06.2020 23:33 Відповісти
Бо Ляшко вже весь у праймеріз на кандидата у мери Києва. 😁
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07.06.2020 00:00 Відповісти
Вже настало справжнє літо.Людей вже не загнати в повний карантин.
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06.06.2020 23:33 Відповісти
В силу вступает естественный отбор.
Аминь.
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06.06.2020 23:34 Відповісти
Людина людині вовк.
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06.06.2020 23:36 Відповісти
А хасан хасану хасан.
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06.06.2020 23:39 Відповісти
Если кончились деньги или их очень много , то однозначно да
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07.06.2020 01:49 Відповісти
https://censor.net/user/459497 Він діє завжди і усюди.
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06.06.2020 23:37 Відповісти
И это прекрасно!
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06.06.2020 23:40 Відповісти
Судячи з ваших коментарів не зовсім чудово, хоча можливо ще продовжується.
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06.06.2020 23:42 Відповісти
Не, спасибо, мы уже там были🙂
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07.06.2020 01:04 Відповісти
У Києві маски вимагають лише в транспорті та в магазині.
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06.06.2020 23:35 Відповісти
Дуракам Закон не писан.
Они ждут "вымагательства".
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06.06.2020 23:43 Відповісти
У нас таких 73%, тобто більшість🤗
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06.06.2020 23:48 Відповісти
Сужу по Киеву - народ послабил булки и чихает в полный рост на корона-карантин и т.д....

хм..как бы он через время не начали чихать и кашлять от коронавируса по взрослому.....
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06.06.2020 23:40 Відповісти
стало дуже тепло
зараз нагуляють...

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что в стране сложилась критическая ситуация в связи с эпидемией https://sprotyv.info/news/pandemiya-koronavirusa-nachalas-s-utechki-v-laboratorii-uhanya-zayavlenie-eks-glavy-mi6 коронавируса . Сам Пашинян ранее также заразился COVID-19, сообщает «Интерфакс».
«Мы достигли критической отметки и шагаем по аду», - констатировал он на брифинге во дворе правительственного дома.
По словам главы правительства Армении, система здравоохранения перегружена и не успевает госпитализировать больных.
«Мы обсудили возможность объявления локдауна, но все же решили, что подобное решение не приведет к желаемому результату. Не только потому, что экономические последствия будут тяжелыми, а поскольку уверены и мониторинг показывает, что карантин не будет соблюдаться на должном уровне, который принесет желаемый результат», - сказал премьер Армении.
В Армении за минувшие сутки, по официальным данным, выявили коронавирус у 547 человек, число подтвержденных случаев заражения в стране достигло 12 547. Ежедневный рост числа заражений коронавирусом более 500 человек отмечается в Армении пятый день подряд.
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07.06.2020 00:01 Відповісти
Сужу по... Не скажу, бо наедут сюда всякие "эксперты" с комиссиями из "профессионалов". Народ клал на карантин с самого начала его объявления. При входе на рынки температуру тела проверяют на ладони! (надеюсь, это не надо разъяснять) какие-то бомжи без какого-либо образования странного вида приборами. И ничего! От слова совсем. Вот уже четвертый месяц. Весь вред от ограничительных мероприятий, высосанных из пальца турка эфиопского из ВОЗа и его подпевал-грантоедов по всему миру куда более губителен, чем пугалки о контагиозности и уж тем более вирулентности этого коронавируса. Да и осложнения впоне сопоставимы с осложнениями от, скажем так, банального гриппа. Вопроса смертности вообще не стоит касаться, поскольку здесь либо полнейшая профанация, либо хорошо спланированная схема мошенничества.
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07.06.2020 17:02 Відповісти
я говорю в целом о народе и властях , народ клал - это бесспорно, а власть клала себе в карман наживаясь на карантине и ничего не делала чтобы подготовить все службы связанные с эпидемией.. Вот и все, ну а проиграют во всем этом шухере естественно мы все..осенью...
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07.06.2020 17:35 Відповісти
Кацапські тролі так наполегливо нас переконували, шо коронавірусу немає, що Зебіли в це повірили, от вам і сила кремлівської пропаганди.
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06.06.2020 23:47 Відповісти
На Землю летит метеор куме. Снимайте маску ,вирус нам, вже не грозит.
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07.06.2020 00:08 Відповісти
Снимай маску, одевай каску.
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07.06.2020 10:28 Відповісти
Ну, эффект и в первом, и во втором случае приблизительно одинаков .
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07.06.2020 17:05 Відповісти
Правила поведения в карантин (простые вещи которые спасают вам жизнь) -

1. Держите дистанцию с мусорами - подходите к ним не ближе 20 метров.
2. Строго избегайте большого скопления ментов.. (с)
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07.06.2020 00:19 Відповісти
Гланый разносчик барановируса степаша энд компани. А как он называется андромед 20 или
ковид 19 не имеет значения, была бы почва для этого - старики с патологиями и перепуганые бараны, а шарлатаны выполняющие волю колективноного ротшильда всегда в избытке. Не забывай влада о тебе заботится только в стране дураков. Помочь может только суспильный договор с владой по примеру контракта с дьяволом.
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07.06.2020 06:23 Відповісти
У метро так і не обладнано вагони кварцовими лампами, чи іншими засобами дезінфекції, які повинні, коли вагон стоїть без пасажирів знезаражувати вагони, не підсилено вентиляцію у вагоні, щоб повітря витісняло з вагонів віруси на станціях, коли різко відкриваються двері. Тобто, влада профукала бездіяльністю щоб пристосувати метрополітен і інший транспорт для пандемій, які обов'язково ще будуть. Бо такі виродки як Білл Гейтс і міжнародні корпорації типу NIH не зупиняться на ковіді, а будуть і в подальшому створювати штучні віруси. Я не розумію, для чого оті полоси на підлозі станцій, вони ДСС, а от дієвих заходів - - зась. Для влади ідіотів звичайно легше тупо все закрити, ніж думати і головне діяти на випередження тобто зібрати таланеовитих інженерів і вірусологів і провести розробку впровадження методів захисту транспорту і станцій, для них краще вбити економіку, а значить добити медицину і отримати вимирання населення.
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07.06.2020 07:30 Відповісти
В связи с этим нужно продолжить запрет на межобластное сообщение ( включая автомобильный транспорт).. А то у нас не только "народец" расслабился но я смотрю и государство. На работу народ пусть выходит в своих городах и в своих областях. Не чего кататься и развозить заразу. Да и контроль за нарушениями вообще сошел на нет это заметно достаточно выйти на улицу, я уже не говорю о рынках.. В связи с резким послаблением обвалятся все показатели и в сентябре опять будет введен жесткий карантин и дети опять не пойдут в школу.
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07.06.2020 07:58 Відповісти
Как можно лечить болезнь ,если её нет?
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07.06.2020 12:03 Відповісти
головне - продовжувати зомбування деградованого населення брехливими мантрами)

В 2019 році дослідження ВООЗ показало, що практично немає научного підтвердження ефективності таких мір, як «соціальне дистанціювання», обмеження використання транспорту і карантин в цілому.
https://www.who.int/influenza/publications/public_health_measures/publication/en/
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07.06.2020 15:02 Відповісти
ВІктор - Космос
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07.06.2020 23:53 Відповісти
 
 