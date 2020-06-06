Адаптивний карантин працює: кілька областей не послаблювали обмеження, інші - посилили зі зростанням кількості випадків COVID-19, - Ляшко

У зв'язку із зростанням кількості захворювань на COVID-19 за останній тиждень Волинська та Донецька області скасували раніше введені заходи з ослаблення карантину.

Зокрема, закриті дитячі садки, готелі, заборонено проведення спортивних і релігійних заходів, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ. У Донецькій області припинено міжміське автобусне сполучення.

У Ковельському та Володимир-Волинському районах Волинської області, у зв’язку із складною епідемічною ситуацією, зберігається дотримання вимог жорсткого карантину без жодних послаблень. Також в цих районах заборонені зупинки міжміського та міжобласного транспорту, який курсує транзитом, закриті залізничні вокзали для посадки та висадки пасажирів.

"Ми бачимо, що запроваджений адаптивний карантин працює. В областях, у яких складна епідемічна ситуація, не послаблювалися карантинні заходи. А ті, в кого є невідповідність критеріям, ухвалюють рішення про посилення. Це демонструє відповідальність місцевих органів влади", - наголосив заступник міністра охорони здоров’я - Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Зокрема, місто Київ та Житомирська область вирішили не запроваджувати послаблення карантину, які передбачені з 5 та 10 червня.

Це означає, що у цих регіонах призупинено відкриття закладів харчування, а також інших закладів, які надають послуги із розміщення (хостели, санаторії, будинки відпочинку).

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Нагадуємо, що у Чернівецькій, Рівненській та Львівській областях не було запроваджено жодних послаблень карантинних заходів.

Нагадаємо, в Україні за добу зафіксували 550 нових випадків COVID-19. Всього - 26 514 осіб в країні захворіли на коронавірус, померли - 15.