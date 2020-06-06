В Ірані заявили про швидке завершення розслідування про збитий літак МАУ: "Не вважаємо, що чорні ящики містять важливу інформацію"
Справу про збитий в січні 2020 року під Тегераном літак Міжнародних авіаліній України майже закінчено.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ з міжнародних та правових питань Мохсен Бахарванд, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Alarabiya.
"Розслідування майже закінчено і немає двозначності. Ми знаємо, що сталося", - зазначив він.
При цьому заступник міністра повідомив, що аналіз бортових самописців літака - єдиний етап розслідування, що залишився.
"Ми не вважаємо, що чорні ящики містять важливу інформацію, яка буде корисна для нашого розслідування", - переконаний чиновник.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.
Раніше стало відомо, що Іран вирішив не передавати Україні самописці збитого авіалайнера МАУ. МЗС викликало посла Мораді. Посол Ірану заявив, що повідомлення про те, що Іран не хоче віддавати Україні чорні скриньки літака "МАУ", не відповідають офіційній позиції Тегерана.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Я противник расизму. Ми належимо до слабкої раси, нас дедалі менше і хочеться щоб сильніші раси поглинали нас ввічливо.
Он не скрывает, что работал с тогдашней оппозиции к *****, многие из которых потом оказались сексотами.
Так вот вопрос:
Кто из них консерва и агент кремля?
п.с. Когда Штаты завалили иранский аэробус в 80-х, иранцам были по-барабану ящики или данные с систем американского крейсера. Они требовали деньги и их получили.
-Так.Наша элита и это схавает
И тем, что большинство смирилось с ним.
Но разве мы с тобой себе простим,
Когда мы злу урока не дадим? (с)
https://www.president.gov.ua/news/zvernennya-prezidenta-********-shodo-situaciyi-zi-zbittyam-l-59253 Звернення Президента України щодо ситуації зі збиттям літака МАУ в Тегерані
"...Ми також домовилися про початок спільної роботи з розшифровки двох бортових самописців - «чорних скриньок».
Ми домовилися про повну юридичну та технічну взаємодію, включно з питанням отримання компенсації.
Ми домовилися, що ніхто не відкрутиться.
Офіс Генерального прокурора України порушив справу за фактом убивства громадян України.
Уряд надасть фінансову допомогу родинам загиблих.
Держава також всіляко сприятиме отриманню ними компенсацій від перевізника, страхових компаній та Ісламської Республіки Іран.
Усі винні будуть покарані.
Ми повернемо українцям не лише відчуття безпеки та справедливості, а й упевненість, що Україна завжди буде вас захищати, в якому куточку планети ви б не були...."