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Новини Силовики
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Громадянина Туреччини, причетного до організації нелегальної міграції в Молдові, затримали в Одеській області, - ДПСУ

Громадянина Туреччини, причетного до організації нелегальної міграції в Молдові, затримали в Одеській області, - ДПСУ

Військовослужбовці Одеського прикордонного загону затримали чоловіка, якого розшукували правоохоронні органи Республіки Молдова за скоєння злочину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ, 5 червня до пункту пропуску "Чорноморський морський порт" прибув громадянин Туреччини, який мав намір відправитись до Туреччини на теплоході "Kaunas". Проте, під час проходження заходів прикордонного контролю співробітники Держприкордонслужби зафіксували спрацювання бази даних Інтерполу. Перевіривши інформацію, прикордонники з’ясували, що іноземець перебуває у міжнародному розшуку за організацію нелегальної міграції на території Республіки Молдова.

Правопорушника негайно затримали та передали представникам Нацполіції. Також про цей факт проінформовано Укрбюро Інтерполу в м. Києві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інтерпол оголосив у розшук Абуєва, підозрюваного в організації замаху на депутата Соболєва

Держприкордонслужба ДПСУ (5944) Інтерпол (376) Молдова (2066) Одеська область (3188) Правоохоронні органи (2707) силовики (2513) Туреччина (3494)


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06.06.2020 23:57 Відповісти
Хрен з нею.
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07.06.2020 00:14 Відповісти
...так,хрін би з ними всіма...то є гарна та добра ніч...
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07.06.2020 00:18 Відповісти
Як то пох.Падёж скота никому не интересен
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07.06.2020 00:27 Відповісти
падіж худоби "*****",цікавить?
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07.06.2020 00:36 Відповісти
Чувак на теме Турция.А там падёж скота есть кому считать
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07.06.2020 00:44 Відповісти
...така собі відмазка...?!
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07.06.2020 00:46 Відповісти
Ну вообще фигею если честно. Интерпол внушил всем, что Украина надежная страна, если надо "потеряться". Криминал ясно рванул пересидеть, пока все не устаканится. А те, расставили в Украине конкретно плотную сеть агентуры...благо за копейки можно нанять кого угодно.
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07.06.2020 01:04 Відповісти
От чогось не хочеться і співчуття висловювати. Може жінка і була адекватна та з поняттям,тому і пішла в небуття ...з таким Йолопом норковим безмізковим та жартівником-дуремаром жити. Що тут скажеш, сьогодні Трійця! В ім'я Отця,Сина та Святого Духа,нехай в Україну прийдуть Мир та Злагода,Добробут та Державність!
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07.06.2020 05:58 Відповісти
 
 