Громадянина Туреччини, причетного до організації нелегальної міграції в Молдові, затримали в Одеській області, - ДПСУ

Військовослужбовці Одеського прикордонного загону затримали чоловіка, якого розшукували правоохоронні органи Республіки Молдова за скоєння злочину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ, 5 червня до пункту пропуску "Чорноморський морський порт" прибув громадянин Туреччини, який мав намір відправитись до Туреччини на теплоході "Kaunas". Проте, під час проходження заходів прикордонного контролю співробітники Держприкордонслужби зафіксували спрацювання бази даних Інтерполу. Перевіривши інформацію, прикордонники з’ясували, що іноземець перебуває у міжнародному розшуку за організацію нелегальної міграції на території Республіки Молдова.

Правопорушника негайно затримали та передали представникам Нацполіції. Також про цей факт проінформовано Укрбюро Інтерполу в м. Києві.

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