Дії Кабміну під час карантину були на межі законності, але в її межах і виправданими, - Малюська
Остаточну оцінку законності введення карантинних обмежень, які уряд запровадив для протидії поширенню коронавірусної інфекції, надасть суд.
Про це завив міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
За словами міністра, щодо юридичного боку карантину існують три аспекти: процедура введення, законність самих обмежень і збалансованість рішень.
"Багато дискусій з приводу того, чи була повністю дотримана легальна процедура запровадження карантину. Коротка відповідь: зрештою оцінку надасть суд. У нас є безліч позовів в Окружному адміністративному суді, де ці рішення переглядаються. Ключова теза, яку потрібно пам’ятати: не будь-яке процедурне порушення тягне за собою незаконність ухваленого рішення. Це стосується не тільки актів Кабміну, але й корпоративних рішень, рішень юридичних осіб, інших адміністративних актів. Тільки істотні порушення процедури, які вплинули на суть акту, можуть тягнути за собою визнання його незаконним", – зазначив Малюська.
Говорячи про самі обмеження, він висловив думку, що уряд діяв на межі своїх повноважень.
"Ми пройшли по самому краю повноважень. Далі вже точно була б незаконність. Ризикова тактика. Жодного запасу ми собі не залишали, "не дмухали на холодне", – сказав він.
Малюска додав, що збалансованість рішень має оцінювати не тільки український суд, а й міжнародні установи, зокрема Європейський суд із прав людини.
"На нашу думку, збалансованість у нас дотримана, бо ми в принципі застосовували ті самі підходи, які були застосовані у більшості країн Західної Європи. Тому ми теж почуваємося досить впевнено. Але у нас все-таки демократія, правова держава попри будь-яку критику. Яскравим прикладом цього є те, що уряд не розуміє, не знає і не впевнений, що вирішить суд. А суд може вирішити по-різному", – вважає Малюська.
За словами міністра, навіть якщо суд встановить порушення процедури або Конституції під час запровадження карантину, мета цього заходу була в тому, щоб захистити життя і здоров’я людей.
"Я не бачу особливо складних наслідків із юридичної точки зору чи з точки зору відшкодування збитків унаслідок оцінки дій Кабміну під час карантину. Вони були на межі законності, але в межах такої законності та були збалансованими. Тому в нас є прекрасна юридична позиція: захищати від будь-яких позовів державу і державний бюджет. Я не думаю, що будуть якісь істотні виплати держави у зв’язку з карантином. А навіть якщо вони й будуть, незначні, то однаково це виправдано", – підсумував голова Мін’юсту.
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Согласно решению Конституционного суда, раз льгота УЖЕ дана, за УЖЕ выполненый человеком свой воинский долг (имеется в виду о ветеранах войны (АТО , ООС)) - то отменить или ущемить его уже ЗАКОННО НЕВОЗМОЖНО , даже через какой-либо закон !
- Что ты делаешь
- Крокодилов разгоняю
- Так ведь нет крокогдилов
- Дык... Разогнал же
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Это про то, что борьба со "стррашной пандемией" была оправдана.
Чтоы доказать ,что его опасность надумана, а вы правы, нужно всего -навсего пойти в больницу и поработать там ,хотя бы ,санитаром, . Вы,наверняка,выживите заразившись,но глупости писать перестанете! Уверена...
ШАНОВНА, А ВИ САМІ БУЛИ ХОЧ В ОДНІЙ ЛІКАРНІ ? НІ ОДНОГО РЕПОРТАЖУ З "ПРЕПОВНЕНИХ" ЛІКАРЕНЬ НЕ БУЛО ПО ТБ
Є ЕПІДЕМІЯ ГРИПУ КОВІД 19, ПАНДЕМІЇ НЕМАЄ
ПАНДЕМІЯ ЦЕ КОЛИ ХВОРІЄ ВЕЛИКА ЧАСТИНА ЛЮДСТВА, А НЕ ДВА МІЛІОНИ ЛЮДЕЙ НА ВСЮ ЗЕМЛЮ.
ДІЇ КАБМІНА БУЛИ НЕЗАКОННИМИ БО СУПЕРЕЧИЛИ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ - КАБМІН ПІД СУД
Перед законом всі рівні