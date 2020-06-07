УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9708 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 550 26

Дії Кабміну під час карантину були на межі законності, але в її межах і виправданими, - Малюська

Дії Кабміну під час карантину були на межі законності, але в її межах і виправданими, - Малюська

Остаточну оцінку законності введення карантинних обмежень, які уряд запровадив для протидії поширенню коронавірусної інфекції, надасть суд.

Про це завив міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

За словами міністра, щодо юридичного боку карантину існують три аспекти: процедура введення, законність самих обмежень і збалансованість рішень.

"Багато дискусій з приводу того, чи була повністю дотримана легальна процедура запровадження карантину. Коротка відповідь: зрештою оцінку надасть суд. У нас є безліч позовів в Окружному адміністративному суді, де ці рішення переглядаються. Ключова теза, яку потрібно пам’ятати: не будь-яке процедурне порушення тягне за собою незаконність ухваленого рішення. Це стосується не тільки актів Кабміну, але й корпоративних рішень, рішень юридичних осіб, інших адміністративних актів. Тільки істотні порушення процедури, які вплинули на суть акту, можуть тягнути за собою визнання його незаконним", – зазначив Малюська.

Читайте також: Адаптивний карантин працює: кілька областей не послаблювали обмеження, інші - посилили зі зростанням кількості випадків COVID-19, - Ляшко

Говорячи про самі обмеження, він висловив думку, що уряд діяв на межі своїх повноважень.

"Ми пройшли по самому краю повноважень. Далі вже точно була б незаконність. Ризикова тактика. Жодного запасу ми собі не залишали, "не дмухали на холодне", – сказав він.

Малюска додав, що збалансованість рішень має оцінювати не тільки український суд, а й міжнародні установи, зокрема Європейський суд із прав людини.

"На нашу думку, збалансованість у нас дотримана, бо ми в принципі застосовували ті самі підходи, які були застосовані у більшості країн Західної Європи. Тому ми теж почуваємося досить впевнено. Але у нас все-таки демократія, правова держава попри будь-яку критику. Яскравим прикладом цього є те, що уряд не розуміє, не знає і не впевнений, що вирішить суд. А суд може вирішити по-різному", – вважає Малюська.

За словами міністра, навіть якщо суд встановить порушення процедури або Конституції під час запровадження карантину, мета цього заходу була в тому, щоб захистити життя і здоров’я людей.

Читайте також: Кількість випадків COVID-19 зростає через легковажне ставлення українців до протиепідемічних правил, - Степанов

"Я не бачу особливо складних наслідків із юридичної точки зору чи з точки зору відшкодування збитків унаслідок оцінки дій Кабміну під час карантину. Вони були на межі законності, але в межах такої законності та були збалансованими. Тому в нас є прекрасна юридична позиція: захищати від будь-яких позовів державу і державний бюджет. Я не думаю, що будуть якісь істотні виплати держави у зв’язку з карантином. А навіть якщо вони й будуть, незначні, то однаково це виправдано", – підсумував голова Мін’юсту.

Автор: 

Кабмін (14077) карантин (18172) Малюська Денис (402) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
Бреше. Затягування людей силою в лікарню є порушенням Конституції України. Заборона людям старше 60 виходити з дому є дискрімінацією, порушенням Конституції.
показати весь коментар
07.06.2020 01:02
+8
Вместо законов и конституции нам подсовывают кононы коввида19 И баранобесы поддерживают это.Но им не вдомек что забирают сначала свободу потом угодья,шерсть а там и шкуру сдерут. ,Воля або смерть' це не пусти слова були на стягах пройдишних поколинь.
показати весь коментар
07.06.2020 05:35
+6
а чому мені скасували пільгу проїзду в міському транпорті? На якій підставі? Якщо ця пільга мені надана Законом - і зміни в Закон не вносились!
показати весь коментар
07.06.2020 01:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
С Галилеем всё было не совсем так...
- Между нами говоря, дорогой Галилей, я и сам думаю, что она вертится. - Отец инквизитор покрутил пальцем, показывая, как вертится Земля.- Но одно дело - думаю, а другое дело - говорю. Вы ученый человек, неужели вы до сих пор не поняли разницы? - Нет, я понял, - сказал Галилей, - и именно поэтому я говорю, а не только думаю. - В таком случае говорите так, чтобы вас никто не слышал. А то ведь - я не хочу вас пугать - у вас могут произойти неприятности... Вспомните Джордано Бруно. Галилей вспомнил. "Я уже стар, - подумал он, - и у меня впереди большая работа. Это очень важная работа, и не хочется умереть, не закончив ее..." Святая церковь пышно праздновала отречение Галилея. Рекой лилось вино, приготовленное из крови спасителя. А когда был провозглашен тост за дружбу науки и религии, отец инквизитор подмигнул Галилею и шепнул: - А все-таки она вертится! https://www.livelib.ru/quote/803453-bozhestvennye-istorii-feliks-krivin (с)
показати весь коментар
07.06.2020 07:18 Відповісти
виноваты рептилоиды?
показати весь коментар
07.06.2020 08:33 Відповісти
вот это будет интересно... каждое из решений на отдельный суд на проверку законности, а всего их несколько десятков не меньше
показати весь коментар
07.06.2020 00:43 Відповісти
короче опять не закон а дышло
показати весь коментар
07.06.2020 00:46 Відповісти
Бреше. Затягування людей силою в лікарню є порушенням Конституції України. Заборона людям старше 60 виходити з дому є дискрімінацією, порушенням Конституції.
показати весь коментар
07.06.2020 01:02 Відповісти
а чому мені скасували пільгу проїзду в міському транпорті? На якій підставі? Якщо ця пільга мені надана Законом - і зміни в Закон не вносились!
показати весь коментар
07.06.2020 01:38 Відповісти
тому що кабмін своєю постановою порушив Конституцію, а відповідальний за це гарант.
показати весь коментар
07.06.2020 08:59 Відповісти
" і зміни в Закон не вносились" - и не могли в закон внести отмену или изменения льгот ! Так как это запрещено самим законом и Конституцией !
Согласно решению Конституционного суда, раз льгота УЖЕ дана, за УЖЕ выполненый человеком свой воинский долг (имеется в виду о ветеранах войны (АТО , ООС)) - то отменить или ущемить его уже ЗАКОННО НЕВОЗМОЖНО , даже через какой-либо закон !
показати весь коментар
07.06.2020 13:30 Відповісти
Вместо законов и конституции нам подсовывают кононы коввида19 И баранобесы поддерживают это.Но им не вдомек что забирают сначала свободу потом угодья,шерсть а там и шкуру сдерут. ,Воля або смерть' це не пусти слова були на стягах пройдишних поколинь.
показати весь коментар
07.06.2020 05:35 Відповісти
Стоит мужик на мосту и машет руками.
- Что ты делаешь
- Крокодилов разгоняю
- Так ведь нет крокогдилов
- Дык... Разогнал же
--
Это про то, что борьба со "стррашной пандемией" была оправдана.
показати весь коментар
07.06.2020 06:30 Відповісти
Отож, йшли по краю і дойшли до краю. Чи ще доходим? Бо у нас як не дно, то край.
показати весь коментар
07.06.2020 08:27 Відповісти
Умникам,которые приуменьшают опасность короновируса могу дать совет!
Чтоы доказать ,что его опасность надумана, а вы правы, нужно всего -навсего пойти в больницу и поработать там ,хотя бы ,санитаром, . Вы,наверняка,выживите заразившись,но глупости писать перестанете! Уверена...
показати весь коментар
07.06.2020 08:45 Відповісти
Вы правы. Коронавирус-очень опасная болезнь. Но дискуссия не о болезни,а о законности введения процедур "самоограничения",отмены общеобязательных налогов и льгот постановлениями Кабмина,без введения в действие закона об Чрезвычайной ситуации.
показати весь коментар
07.06.2020 09:58 Відповісти
тоы доказать ,что его опасность надумана, а вы правы, нужно всего -навсего пойти в больницу и поработать там ,хотя бы ,санитаром, .


ШАНОВНА, А ВИ САМІ БУЛИ ХОЧ В ОДНІЙ ЛІКАРНІ ? НІ ОДНОГО РЕПОРТАЖУ З "ПРЕПОВНЕНИХ" ЛІКАРЕНЬ НЕ БУЛО ПО ТБ

Є ЕПІДЕМІЯ ГРИПУ КОВІД 19, ПАНДЕМІЇ НЕМАЄ

ПАНДЕМІЯ ЦЕ КОЛИ ХВОРІЄ ВЕЛИКА ЧАСТИНА ЛЮДСТВА, А НЕ ДВА МІЛІОНИ ЛЮДЕЙ НА ВСЮ ЗЕМЛЮ.
показати весь коментар
07.06.2020 14:01 Відповісти
крапку поставить суд але не український, а скоріш за все,це буде ЄСПЛ.
показати весь коментар
07.06.2020 08:54 Відповісти
Шо то этого малюска слишком много стало на цензоре. Язык разминает перед заходом к Бубочке?
показати весь коментар
07.06.2020 09:51 Відповісти
Які ще "грані" ви тварюки видумуєте?! Є Закон і є злочин. Все. А в нас нажаль тупі людішки, які вважають себе хитрожопими живуть за поняттями, при тому, що поняття досить примітивні і такі, що потім з часом боком вилазять усім учасникам цього хитрожопого шабашу.
показати весь коментар
07.06.2020 10:23 Відповісти
А что ему ещё кудахтать-малюськать?.. Он поставлен в кабмин, чтобы прикрывать кабмин и других подельников, мочащих Украину и Свободу. Вот он и тужится, чтобы сделать фактический законодательный беспредел легитимным. Законность действий правительства опровергнет любой вменяемый юрист... "Закон" - https://maidanfire.blogspot.com/2019/03/blog-post.html
показати весь коментар
07.06.2020 10:33 Відповісти
Действия Кабмина во время карантина были на грани законности, но в ее пределах и оправданными, - Малюська Источник: https://censor.net/n3200501

ДІЇ КАБМІНА БУЛИ НЕЗАКОННИМИ БО СУПЕРЕЧИЛИ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ - КАБМІН ПІД СУД
Перед законом всі рівні
показати весь коментар
07.06.2020 13:57 Відповісти
 
 