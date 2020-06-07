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Новини Силовики
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Близько 5 тисяч розслідувань за фактами жорстокого поводження із боку правоохоронців веде ДБР, - в.о. директора Соколов

Близько 5 тисяч розслідувань за фактами жорстокого поводження із боку правоохоронців веде ДБР, - в.о. директора Соколов

Державне бюро розслідувань веде близько 5 тисяч кримінальних проваджень за фактами жорстокого поводження із боку правоохоронців, зокрема катувань.

Про це повідомив в.о. директора Держбюро розслідувань Олександр Соколов під час координаційної наради керівників правоохоронних органів, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ДБР.

"У структурі Головного слідчого управління та територіальних управлінь ДБР створено відповідні підрозділи, які здійснюють досудове розслідування фактів вчинення співробітниками правоохоронних органів злочинів, зокрема тих, що стосуються жорстокого поводження і тортур. Цю категорію злочинів розслідують найдосвідченіші слідчі Державного бюро розслідувань", - зазначив Соколов.

За підсумками наради керівники правоохоронних органів узгодили низку спільних дій, спрямованих на своєчасне попередження, виявлення, розкриття злочинів цієї категорії.

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Автор: 

Правоохоронні органи (2707) розслідування (2269) силовики (2513) жорстокість (18) ДБР (3482)


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Топ коментарі
+4
"гбр ведет расследование"--это процесс, в нашем случае , бесконечный , а нам нужен РЕЗУЛЬТАТ!

ГДЕ РЕЗУЛЬТАТ 5 тысяч расследований??? Ни одного...
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07.06.2020 01:57
+4
Нічого дивного, туди психопати тільки йдуть працювати. Знаю двох колишніх беркутівців, які ********* розважатися вечорами: вдягали форму та виходили на полювання, ловили когось напідпитку та починали по-звірячому бити. Таким чином випускали пару, задовольняли свої тваринні інстинкти та ішли додому до своїх дружин та дітей, іноді спочатку до коханок, а вже потім до дружин. Тварини одним словом. Я коли про це дізналася, то навіть припинила з ними вітатися, не те шо спілкуватися.
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07.06.2020 03:13
+3
Все фигурнты-оборотни получили повышения, награды и премии. Реформа.
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07.06.2020 01:22
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Все фигурнты-оборотни получили повышения, награды и премии. Реформа.
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07.06.2020 01:22 Відповісти
Их девиз таков," Бить будем сильно особенно если не понимаешь в чём смысл задержания и и на благо чего всё это делается"
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07.06.2020 01:41 Відповісти
"гбр ведет расследование"--это процесс, в нашем случае , бесконечный , а нам нужен РЕЗУЛЬТАТ!

ГДЕ РЕЗУЛЬТАТ 5 тысяч расследований??? Ни одного...
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07.06.2020 01:57 Відповісти
...5.(п*ять ) тисяч !? ..І скільки дійде до суду з вироками ?
Система .. ..
..*Ворон ворону око не виклює *.
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07.06.2020 03:00 Відповісти
Нічого дивного, туди психопати тільки йдуть працювати. Знаю двох колишніх беркутівців, які ********* розважатися вечорами: вдягали форму та виходили на полювання, ловили когось напідпитку та починали по-звірячому бити. Таким чином випускали пару, задовольняли свої тваринні інстинкти та ішли додому до своїх дружин та дітей, іноді спочатку до коханок, а вже потім до дружин. Тварини одним словом. Я коли про це дізналася, то навіть припинила з ними вітатися, не те шо спілкуватися.
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07.06.2020 03:13 Відповісти
Да-а-а. Листья дуба падают с ясеня, нихрена себе, нихрена себе. А сколько ещё не выявленых или сокрытых фактов. Не хило произошло реформирование полиции. Результаты "впечатляют".
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07.06.2020 08:22 Відповісти
Ведут 5 тыщ, а доведут до суда НОЛЬ.
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07.06.2020 09:10 Відповісти
Мент менту глаз не выплюет но в кабуру насрать успеет
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07.06.2020 10:36 Відповісти
Щось пости зникають тут без слідів
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07.06.2020 12:09 Відповісти
Це просто окозамилювання. Вести провадження по 5 тисячам справ щодо жорстокого поводження та катування з боку правоохоронців ще нічого не значит. Краще дайте звіт, у скількох справах завершено провадження і такі справи направлено до суду. А ще краще, дайте статистику, скільки справ розглянуто судами, який процент винувальних вироків та які реальні види покарання призначено
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07.06.2020 12:16 Відповісти
Бесит одно. Как бандиты периодетые в форму полиции могут называться ,,Внимание: ПРАВО и дальше ХРАНИТЕЛИ? В Украине это уже похоронено!
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07.06.2020 12:57 Відповісти
Слава авакову, авакову слава!
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07.06.2020 13:44 Відповісти
 
 