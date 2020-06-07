Близько 5 тисяч розслідувань за фактами жорстокого поводження із боку правоохоронців веде ДБР, - в.о. директора Соколов

Державне бюро розслідувань веде близько 5 тисяч кримінальних проваджень за фактами жорстокого поводження із боку правоохоронців, зокрема катувань.

Про це повідомив в.о. директора Держбюро розслідувань Олександр Соколов під час координаційної наради керівників правоохоронних органів, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ДБР.

"У структурі Головного слідчого управління та територіальних управлінь ДБР створено відповідні підрозділи, які здійснюють досудове розслідування фактів вчинення співробітниками правоохоронних органів злочинів, зокрема тих, що стосуються жорстокого поводження і тортур. Цю категорію злочинів розслідують найдосвідченіші слідчі Державного бюро розслідувань", - зазначив Соколов.

За підсумками наради керівники правоохоронних органів узгодили низку спільних дій, спрямованих на своєчасне попередження, виявлення, розкриття злочинів цієї категорії.

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