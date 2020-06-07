Поліція не проводила перевірку Держрезерву до виявлення розкрадання 150 тисяч тонн зерна, оскільки не було підстав, - радник глави МВС Апостол

У правоохоронців не було підстав перевіряти, чи є в Держрезерві недостача зерна, бо внутрішні і державні аудити показували, що в системі все добре.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу заявив радник міністра внутрішніх справ України Михайло Апостол, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі розпочалася державна аудиторська перевірка підприємств Держрезерву. Як вона відбуватиметься, не знаю. Бо до сьогоднішнього дня під час внутрішніх і державних перевірок у цій системі результати показували, що там усе добре. І навіть якщо хтось звинувачує поліцію, що, мовляв, поліція мала б контролювати цю ситуацію, то це не так. Як її контролювати, коли, згідно з документами, має бути обґрунтування, основа і причина для відкриття певних справ. А коли звіти аудиторських перевірок державного підприємства показують, що подібних підстав немає, то про яке розслідування могло йтися?" - каже Апостол.

Також радник міністра внутрішніх справ повідомив, що найближчого вівторка він має зустрітися із слідчим. "Особисто я на цьому не зупинюся. У міру своїх повноважень, із дозволу слідчого, я оприлюднюватиму для суспільства важливу інформацію, що стосується ситуації у Держрезерві і не лише там", - додав він.

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За словами Апостола, "слідство у цій справі має низку конкретних кричущих фактів. Але на це все потрібен час – переміряти, переважити, перевірити кожну цифру. Було проведено лише частину аудиту, у п’яти областях. І такий результат... Цифри просто жахають. Але це сталося не сьогодні і не вчора. Це тривало роками".

Нагадаємо, на трьох підприємствах Держрезерву виявлено відсутність майже 150 тисяч тонн зерна, які мали зберігатися на випадок форс-мажорної ситуації. Водночас за документами товар на складах є. На одному з підприємств не знайшли майже 18 тисяч тонн зерна, на іншому - майже 20 тисяч тонн, на третьому - 112 тисяч тонн.

Слідчі СБУ порушили кримінальне провадження.

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