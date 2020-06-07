Поліція не проводила перевірку Держрезерву до виявлення розкрадання 150 тисяч тонн зерна, оскільки не було підстав, - радник глави МВС Апостол
У правоохоронців не було підстав перевіряти, чи є в Держрезерві недостача зерна, бо внутрішні і державні аудити показували, що в системі все добре.
Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу заявив радник міністра внутрішніх справ України Михайло Апостол, інформує Цензор.НЕТ.
"Наразі розпочалася державна аудиторська перевірка підприємств Держрезерву. Як вона відбуватиметься, не знаю. Бо до сьогоднішнього дня під час внутрішніх і державних перевірок у цій системі результати показували, що там усе добре. І навіть якщо хтось звинувачує поліцію, що, мовляв, поліція мала б контролювати цю ситуацію, то це не так. Як її контролювати, коли, згідно з документами, має бути обґрунтування, основа і причина для відкриття певних справ. А коли звіти аудиторських перевірок державного підприємства показують, що подібних підстав немає, то про яке розслідування могло йтися?" - каже Апостол.
Також радник міністра внутрішніх справ повідомив, що найближчого вівторка він має зустрітися із слідчим. "Особисто я на цьому не зупинюся. У міру своїх повноважень, із дозволу слідчого, я оприлюднюватиму для суспільства важливу інформацію, що стосується ситуації у Держрезерві і не лише там", - додав він.
За словами Апостола, "слідство у цій справі має низку конкретних кричущих фактів. Але на це все потрібен час – переміряти, переважити, перевірити кожну цифру. Було проведено лише частину аудиту, у п’яти областях. І такий результат... Цифри просто жахають. Але це сталося не сьогодні і не вчора. Це тривало роками".
Нагадаємо, на трьох підприємствах Держрезерву виявлено відсутність майже 150 тисяч тонн зерна, які мали зберігатися на випадок форс-мажорної ситуації. Водночас за документами товар на складах є. На одному з підприємств не знайшли майже 18 тисяч тонн зерна, на іншому - майже 20 тисяч тонн, на третьому - 112 тисяч тонн.
Слідчі СБУ порушили кримінальне провадження.
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ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Аудит,это независимая проверка.Может они не совсем понимают понятие " аудит" и "независимый"?
Последняя инвентаризация запасов согласно акта закончилась 18 ноября 2019 г.
20 ноября 2019 г. был подписан акт инвентаризации. Нарушений не обнаружено.
Но уже 23 ноября 2019 г. вскрываются оперативные единицы хранения стратегических запасов зерна и начинается вывоз зерна.
И не надо валить с больной головы на здоровую!
Можно хоть «до второго пришествия Христа» умничать о том, что «Госрезерв» Украины уже давно/при любой власти - разворовывается/пополняется и существует только на бумаге (а любые проверки/аудиты всегда "благополучны")…
Вероятно было бы весьма интересно узнать кто конкретно это всё «профитькал»…
Но сейчас - точно необходимо посоветовать всяким-разным советникам главы МВД не списывать всё на «пАпередников», а почаще заглядывать в/«мониторить» FB! Там тема необходимости проверки запаса зерна в Госрезерве была весьма «весьма популярна» (https://censor.net/comments/locate/3184105/0192150b-9060-7141-9ff8-7fe4895ad96a)...