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Поліція не проводила перевірку Держрезерву до виявлення розкрадання 150 тисяч тонн зерна, оскільки не було підстав, - радник глави МВС Апостол

Поліція не проводила перевірку Держрезерву до виявлення розкрадання 150 тисяч тонн зерна, оскільки не було підстав, - радник глави МВС Апостол

У правоохоронців не було підстав перевіряти, чи є в Держрезерві недостача зерна, бо внутрішні і державні аудити показували, що в системі все добре.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу заявив радник міністра внутрішніх справ України Михайло Апостол, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі розпочалася державна аудиторська перевірка підприємств Держрезерву. Як вона відбуватиметься, не знаю. Бо до сьогоднішнього дня під час внутрішніх і державних перевірок у цій системі результати показували, що там усе добре. І навіть якщо хтось звинувачує поліцію, що, мовляв, поліція мала б контролювати цю ситуацію, то це не так. Як її контролювати, коли, згідно з документами, має бути обґрунтування, основа і причина для відкриття певних справ. А коли звіти аудиторських перевірок державного підприємства показують, що подібних підстав немає, то про яке розслідування могло йтися?" - каже Апостол.

Також радник міністра внутрішніх справ повідомив, що найближчого вівторка він має зустрітися із слідчим. "Особисто я на цьому не зупинюся. У міру своїх повноважень, із дозволу слідчого, я оприлюднюватиму для суспільства важливу інформацію, що стосується ситуації у Держрезерві і не лише там", - додав він.

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За словами Апостола, "слідство у цій справі має низку конкретних кричущих фактів. Але на це все потрібен час – переміряти, переважити, перевірити кожну цифру. Було проведено лише частину аудиту, у п’яти областях. І такий результат... Цифри просто жахають. Але це сталося не сьогодні і не вчора. Це тривало роками".

Нагадаємо, на трьох підприємствах Держрезерву виявлено відсутність майже 150 тисяч тонн зерна, які мали зберігатися на випадок форс-мажорної ситуації. Водночас за документами товар на складах є. На одному з підприємств не знайшли майже 18 тисяч тонн зерна, на іншому - майже 20 тисяч тонн, на третьому - 112 тисяч тонн.

Слідчі СБУ порушили кримінальне провадження.

Читайте також: "З'їли миші": з Держрезерву зникло понад 2700 вагонів зерна на суму більш ніж 800 млн, - радник глави МВС Апостол

Автор: 

Держрезерв (133) зерно (3118) Апостол Михайло (8)


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Топ коментарі
+43
Полиция не проводила проверку Госрезерва до обнаружения хищения 150 тысяч тонн зерна, так как не было оснований, - советник главы МВД Апостол - Цензор.НЕТ 2429
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07.06.2020 01:39
+37
Полиция не проводила проверку Госрезерва до обнаружения хищения 150 тысяч тонн зерна, так как не было оснований, - советник главы МВД Апостол - Цензор.НЕТ 9994
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07.06.2020 01:37
+37
Угу. На цензоре недавно была новость шо один из Украинских портов увеличил отгрузки зерна за кордон в 4 раза. Слабенько работаешь, зепропагандон.
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07.06.2020 03:03
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Полиция не проводила проверку Госрезерва до обнаружения хищения 150 тысяч тонн зерна, так как не было оснований, - советник главы МВД Апостол - Цензор.НЕТ 4159
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07.06.2020 08:57 Відповісти
Поліція не проводила перевірку Держрезерву до виявлення розкрадання 150 тисяч тонн зерна, оскільки не було підстав, - радник глави МВС Апостол - Цензор.НЕТ 4934
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07.06.2020 09:19 Відповісти
Ви нічого не здатні розслідувати
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07.06.2020 09:13 Відповісти
Шесть лет патриотизма и ни какого мошенничества.
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07.06.2020 09:49 Відповісти
Ну не зря же Зеленский говорил : дайте мне только год ( и я все украду). А что же за оставшиеся 4 будет?
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07.06.2020 09:50 Відповісти
Подождите,так у милиции есть разведка,которая докладывала министру о массовых хищениях. А министр не принимал мер.
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07.06.2020 10:09 Відповісти
Кто не в курсе, вот так выглядит "отсутствие оснований"
Поліція не проводила перевірку Держрезерву до виявлення розкрадання 150 тисяч тонн зерна, оскільки не було підстав, - радник глави МВС Апостол - Цензор.НЕТ 270
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07.06.2020 10:18 Відповісти
Зебилы - пройдохи и воры
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07.06.2020 10:24 Відповісти
Ай, этот госрезерв разворовывают уже лет 20, при всех властях.
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07.06.2020 10:39 Відповісти
Это все воробьи - они птицы прожорливые и летают над горами зерна стаями, вот и сожрали за сезон 150 000 000 кг зерна. Че на природу обижаться.
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07.06.2020 11:18 Відповісти
Поліція не проводила перевірку Держрезерву до виявлення розкрадання 150 тисяч тонн зерна, оскільки не було підстав, - радник глави МВС Апостол - Цензор.НЕТ 8071
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07.06.2020 11:38 Відповісти
Поліція не проводила перевірку Держрезерву до виявлення розкрадання 150 тисяч тонн зерна, оскільки не було підстав, - радник глави МВС Апостол - Цензор.НЕТ 8301
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07.06.2020 11:38 Відповісти
йой...бубочку не восхваляють...
жах
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07.06.2020 12:17 Відповісти
звідки тобі знати, новоспеченому, яким цензор був раніше?
Хіба що...
А назови свій попередній логін, до деактивації?
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07.06.2020 13:56 Відповісти
А що з цукром часів Віті Ростовського? Вже знайшли чи всі з вікон повипадали?
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07.06.2020 12:10 Відповісти
короче, скомуниздили по зенышку в 7 раз больше тысяч тонн, чем в Норильске разлили соляры
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07.06.2020 12:28 Відповісти
Как она будет проходить, не знаю. Ибо до сегодняшнего дня во время внутренних и государственных проверок в этой системе результаты показывали, что там все хорошо.

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Аудит,это независимая проверка.Может они не совсем понимают понятие " аудит" и "независимый"?
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07.06.2020 12:36 Відповісти
Как это Государственный аудит не проводится в Государственных структурах,это нонсенс.
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07.06.2020 12:54 Відповісти
А дегенераты ,поскальзываясь на зеленых соплях и в очередной раз разбивая себе рыло об дно продолжали орать "барыгапорох". Иногда хочется,что бы вы зебуины потеряли все,то есть абсолютно все,что было в вашей говеной жизни.
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07.06.2020 13:16 Відповісти
Класс! Ржу-нимагу!!! Мышы рулят!!!! Даёшь мышей- в Госрезерв Украины!!!
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07.06.2020 14:46 Відповісти
Обстоятельства хищения зерна из стратегических запасов Украины, начинают обрастать интереснейшими подробностями свидетельствующими о преднамеренном и спланированном характере этой операции.
Последняя инвентаризация запасов согласно акта закончилась 18 ноября 2019 г.
20 ноября 2019 г. был подписан акт инвентаризации. Нарушений не обнаружено.
Но уже 23 ноября 2019 г. вскрываются оперативные единицы хранения стратегических запасов зерна и начинается вывоз зерна.
И не надо валить с больной головы на здоровую!
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07.06.2020 17:04 Відповісти
Мыши,мыши,всюду"зелененькие" мыши..Антикоррупционные органы,вас достаточно, дабы ставить мышеловки и запускать котов..,Али сами уже "позеленели"?
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07.06.2020 17:46 Відповісти
Наверное стоит (для начала) вспомнить, что до сих пор не дан ответ на вопрос о том - так продавались в начале этого года или нет маски/повязки из Госрезерва…
Можно хоть «до второго пришествия Христа» умничать о том, что «Госрезерв» Украины уже давно/при любой власти - разворовывается/пополняется и существует только на бумаге (а любые проверки/аудиты всегда "благополучны")…
Вероятно было бы весьма интересно узнать кто конкретно это всё «профитькал»…
Но сейчас - точно необходимо посоветовать всяким-разным советникам главы МВД не списывать всё на «пАпередников», а почаще заглядывать в/«мониторить» FB! Там тема необходимости проверки запаса зерна в Госрезерве была весьма «весьма популярна» (https://censor.net/comments/locate/3184105/0192150b-9060-7141-9ff8-7fe4895ad96a)...
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07.06.2020 19:53 Відповісти
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