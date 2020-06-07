Львівська область обігнала Чернівецьку за кількістю випадків COVID-19, Шмигаль доручив почати в регіоні пулінг-тестування, - ОДА
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 6 червня провів термінову онлайн-нарада у Львівській облдержадміністрації з приводу врегулювання ситуації, що склалася в області через пандемію коронавірусної інфекції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Львівської облдержадміністрації.
"За статистикою останніх днів Львівщина стала своєрідним антирекордсменом. Спалаху не спостерігається, але кількість інфікованих рівномірно зростає. Осередком зростання стало місто Львів. Через збільшення кількості інцидентів Львівська область обігнала Чернівецьку. Крім цього, утворилась черга на ПЛР-тестування. Щоб не допустити реального спалаху, необхідно діяти швидко та консолідовано" - наголосив під час наради Денис Шмигаль.
За словами прем'єр-міністра, президент також тримає ситуацію в регіоні на своєму особистому контролі.
За результатами наради Шмигаль доручив розглянути можливість запуску пулінг-тестування, що дозволить одночасно тестувати 5 зразків відібраного матеріалу. Подібну схему планують започаткувати на базі лабораторій, задіяних у процесі тестування.
Прес-служба ОДА також повідомляє про чергову смерть від коронавірусу: "На Львівщині помер 69-річний пацієнт із підтвердженим COVID-19. Це вже шістдесят дев’ята смерть від коронавірусної інфекції в регіоні.
Чоловік із 26 травня перебував на лікуванні в обласній інфекційній лікарні з пневмонією. Результат ПЛР-тесту з підтвердженням інфекції отримали 29 травня. 6 червня чоловік помер".
Нагадаємо, в Україні за добу зафіксували 550 нових випадків COVID-19. Загалом - 26 514 осіб у країні захворіли коронавірусом, померли 15. Найбільше нових випадків виявили в Києві (83), Чернівецькій (66) та Львівській (65) областях.
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2) https://censor.net/ua/user/93081, не орієнтуєшся ,то не видумуй.. Мені лише відомо кілька фактів,коли не хотіли виписувати з лікарні "ковідного "хворого ,бо зараз це надбавки на лікарню з бюджету..
https://www.youtube.com/watch?v=_jqragyjfGU
https://www.youtube.com/watch?v=8kWwqmK9Kyo
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Тому в https://uk.wikipedia.org/wiki/1994 1994 році «Закон Ба-Лоріоля» був вдосконалений Жаком Тубоном, тодішнім https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1 міністром культури в уряді https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8E%D1%80 Едуара Баладюра під час президентства https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0_%D0%9C%D1%96%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD Франсуа Міттерана , та прийнятий https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97 Національною асамблеєю Франції .
Серед нагороджених титулом «Англійський попихач» були: Луї Швейцер (президент https://uk.wikipedia.org/wiki/Renault «Renault» ), компанії «Діор» та інші. «Англійський попихач міжнародного рівня» першою отримала https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD Ніколь Фонтен (президент https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 «Європарламенту» )
17,34 тисячі -ЦЕ НЕРЕАЛЬНО. ДЛЯ Львівщини точно...
Штрафи мають бути 500 грн ,але штрафувати ВСІХ,хто порушує..прямо в магазинах,у ПІД"ЇЗДАХ "висоток"(громадське місце),при НАВМИСНОМУ порушенні "соціальної дистанції"..
Наприклад,ти спокійно умасці в черзі ,а до тебе якийсь пі..арас ззаду"на спину лізе."..
інакше карантин буде до Нового Року ((
https://zaxid.net/news/