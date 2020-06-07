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Новини Коронавірус і карантин
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Львівська область обігнала Чернівецьку за кількістю випадків COVID-19, Шмигаль доручив почати в регіоні пулінг-тестування, - ОДА

Львівська область обігнала Чернівецьку за кількістю випадків COVID-19, Шмигаль доручив почати в регіоні пулінг-тестування, - ОДА

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 6 червня провів термінову онлайн-нарада у Львівській облдержадміністрації з приводу врегулювання ситуації, що склалася в області через пандемію коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Львівської облдержадміністрації.

"За статистикою останніх днів Львівщина стала своєрідним антирекордсменом. Спалаху не спостерігається, але кількість інфікованих рівномірно зростає. Осередком зростання стало місто Львів. Через збільшення кількості інцидентів Львівська область обігнала Чернівецьку. Крім цього, утворилась черга на ПЛР-тестування. Щоб не допустити реального спалаху, необхідно діяти швидко та консолідовано" - наголосив під час наради Денис Шмигаль.

За словами прем'єр-міністра, президент також тримає ситуацію в регіоні на своєму особистому контролі.

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За результатами наради Шмигаль доручив розглянути можливість запуску пулінг-тестування, що дозволить одночасно тестувати 5 зразків відібраного матеріалу. Подібну схему планують започаткувати на базі лабораторій, задіяних у процесі тестування.

Прес-служба ОДА також повідомляє про чергову смерть від коронавірусу: "На Львівщині помер 69-річний пацієнт із підтвердженим COVID-19. Це вже шістдесят дев’ята смерть від коронавірусної інфекції в регіоні.

Чоловік із 26 травня перебував на лікуванні в обласній інфекційній лікарні з пневмонією. Результат ПЛР-тесту з підтвердженням інфекції отримали 29 травня. 6 червня чоловік помер".

Нагадаємо, в Україні за добу зафіксували 550 нових випадків COVID-19. Загалом - 26 514 осіб у країні захворіли коронавірусом, померли 15. Найбільше нових випадків виявили в Києві (83), Чернівецькій (66) та Львівській (65) областях.

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Автор: 

карантин (18172) Львів (3069) ОДА (1625) тестування (456) Шмигаль Денис (4565) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Львівська область (2421)


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Топ коментарі
+6
Львовская область обогнала Черновицкую по количеству случаев COVID-19, Шмыгаль поручил начать в регионе пулинг-тестирование, - ОГА - Цензор.НЕТ 5722
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07.06.2020 02:29
+3
Пулинг, пудинг, петтинг, тролинг, боулинг - ударим иностранщиной по мове.
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07.06.2020 08:11
+2
Зебилам пора начинать пулинг-в-черепинг себе.
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07.06.2020 04:24
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Львовская область обогнала Черновицкую по количеству случаев COVID-19, Шмыгаль поручил начать в регионе пулинг-тестирование, - ОГА - Цензор.НЕТ 5722
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07.06.2020 02:29 Відповісти
да уж...я еще хуже прочитала..ШМЫГАЛЬ ПОД ПУТИНГ!!!!ужос..куды крестьянину податься
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07.06.2020 05:55 Відповісти
Зебилам пора начинать пулинг-в-черепинг себе.
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07.06.2020 04:24 Відповісти
Инквизиция ковида шмыгаля против здравого смысла. Приплыли. За отрицвния ковида скоро будут сжигать на кострах.Где научный публичный диспут шарлатаны.?
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07.06.2020 05:08 Відповісти
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07.06.2020 07:15 Відповісти
пулинг -это то, что надо
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07.06.2020 07:15 Відповісти
По результатам совещания Шмыгаль поручил рассмотреть возможность запуска пулинг-тестирования, что позволит одновременно тестировать 5 образцов отобранного материала. Источник: https://censor.net/n3200508

Но настоящий взлет ее начался, когда какой-то корреспондент с ее слов (а может, и сам выдумал) тиснул в газете сенсационное сообщение, что Люшка порывает с дедовским методом доения коров и отныне берется дергать коров за четыре соска одновременно - по два в каждую руку. Тут-то всё и началось. Выступая в Кремле на съезде колхозников, Люшка заверила собравшихся и лично товарища Сталина, что с отсталой прежней технологией покончено отныне и навсегда.
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07.06.2020 07:17 Відповісти
Пулинг, пудинг, петтинг, тролинг, боулинг - ударим иностранщиной по мове.
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07.06.2020 08:11 Відповісти
Вот тебе, бабушка, и плато и пик!
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07.06.2020 08:15 Відповісти
Як там не крути, але і тут винен "Шоколадний барига", бо саме він привіз до Львова велику партію імпортних, якісних тестів і завдяки їм на Львівщині виявляють таку кількість інфікованих. Як би наше МОЗ і особисто Шмигаль віднеслися відповідальніше і тестували би всю Україну якісними системами і не займалися би "бла, бла, бла...", статистика по COVID-19 по областях була би зовсім іншою...
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07.06.2020 09:10 Відповісти
Нічого не виявляють. Всім, хто помер, або захворів на будь-яку хворобу, приписують COVID-19. Для статистики і подальшого залякування населення. Розсмішила заява, про померлу жінку від коронавірусу. Тільки вік цієї жінки - 78(!) років. Цікаво, де вона могла заразитись?
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07.06.2020 09:30 Відповісти
1) попі..діла "по сусідськи" з колєжанкою,у якої син повернувся з заробітків..Вистачає.
2) https://censor.net/ua/user/93081, не орієнтуєшся ,то не видумуй.. Мені лише відомо кілька фактів,коли не хотіли виписувати з лікарні "ковідного "хворого ,бо зараз це надбавки на лікарню з бюджету..
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07.06.2020 10:43 Відповісти
Звичайно не орієнтуюсь. У знайомого родич помер від інсульту. Вгадайте що написали медики в акті про смерть? Вірно. Помер від коронавірусу. Після скандалу, акт був переписаний. І вважаю, що така статистика повсюди. Запам'ятайте: наляканим натовпом легко керувати. І закони під шумок протягти в Парламенті зручно. Зрештою,
https://www.youtube.com/watch?v=_jqragyjfGU
https://www.youtube.com/watch?v=8kWwqmK9Kyo
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08.06.2020 11:33 Відповісти
Дійсно, ніде в світі люди похилого віку не заражаються коронавірусом, а тут таке...
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07.06.2020 10:47 Відповісти
Він завіз ІФА тести.
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07.06.2020 09:55 Відповісти
зараз тебе "дурантинофіли""змішають з землею "
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07.06.2020 10:44 Відповісти
якщо "нарід" самостійно вирішив(на львівщині) закінчити карантин,то тут тестуй,не тестуй,все одно получиш ....
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07.06.2020 10:46 Відповісти
Хороший вариант, взять 1 зараженного смешать с 4 здоровыми и в итоге все будут здоровы. Вот вам и статистика улучшится. Как сказал один человек, чтобы остановить войну надо просто перестать стрелять, а чтобы остановить эпидемию надо перестать тестировать, и будет нам всем счастье. Грустно все это.))))))
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07.06.2020 09:41 Відповісти
Що таке ПУЛІНГ ?!!! А нормальною мовою не можна написати ?!!! Щоб вам ті язики повіднімало , пулінги дурнуваті !!!
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07.06.2020 10:24 Відповісти
тому у Франції ДІЮТЬ ЗАКОНИ ТУБОНА

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97 Національна асамблея Франції прийняла https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%E2%84%96_75-1349_%D0%B2%D1%96%D0%B4_31_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F_1975_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE_%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8&action=edit&redlink=1 «Закон № 75-1349 від 31 грудня 1975 року стосовно використання французької мови https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_du_31_d%C3%A9cembre_1975_relative_%C3%A0_l%27emploi_de_la_langue_fran%C3%A7aise [fr] », відомий як «Закон Ба-Лоріоля», за прізвищами його авторів: П'єра Ба та Марка Лоріоля)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A2%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0#cite_note-2 [2] , яким затвердила обов'язкове використання французької мови у публічному просторі, комерційній рекламі та забороняє використання будь-якого іншомовних термінів чи виразів



Тому в https://uk.wikipedia.org/wiki/1994 1994 році «Закон Ба-Лоріоля» був вдосконалений Жаком Тубоном, тодішнім https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1 міністром культури в уряді https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8E%D1%80 Едуара Баладюра під час президентства https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0_%D0%9C%D1%96%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD Франсуа Міттерана , та прийнятий https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97 Національною асамблеєю Франції .
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07.06.2020 10:39 Відповісти
Щорічно у Франції проходить нагородження титулами «Англійський попихач» та «Англійський попихач міжнародного рівня» тих високопосадовців та відомих приватних власників, які публічно ігнорують французьку мову.
Серед нагороджених титулом «Англійський попихач» були: Луї Швейцер (президент https://uk.wikipedia.org/wiki/Renault «Renault» ), компанії «Діор» та інші. «Англійський попихач міжнародного рівня» першою отримала https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD Ніколь Фонтен (президент https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 «Європарламенту» )
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07.06.2020 10:40 Відповісти
З штрафами у Зе-влади прокол..

17,34 тисячі -ЦЕ НЕРЕАЛЬНО. ДЛЯ Львівщини точно...

Штрафи мають бути 500 грн ,але штрафувати ВСІХ,хто порушує..прямо в магазинах,у ПІД"ЇЗДАХ "висоток"(громадське місце),при НАВМИСНОМУ порушенні "соціальної дистанції"..
Наприклад,ти спокійно умасці в черзі ,а до тебе якийсь пі..арас ззаду"на спину лізе."..

інакше карантин буде до Нового Року ((
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07.06.2020 10:37 Відповісти
Провів совєщаніє і заодно відвідав родину...Чи відвідав родину і заодно провів совєщаніє?..Не повезло Львову з прем"єром...Тепер буде їздити сюди і знаходити якусь фігню...
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07.06.2020 10:54 Відповісти
у Києві до громадських місць віднесли також зупинки громадського транспорту і церкви та 50-метрову зону навколо них, заклади торгівлі, зокрема торгові ряди і ринки, кінотеатри і прилеглу до них територію. Тому ми наполегливо рекомендуємо перебувати на вулиці в масці, оскільки в будь-який момент можна опинитися на території, яка підпадає під визначення "громадське місце"»
https://zaxid.net/news/
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07.06.2020 13:18 Відповісти
 
 