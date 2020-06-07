Львівська область обігнала Чернівецьку за кількістю випадків COVID-19, Шмигаль доручив почати в регіоні пулінг-тестування, - ОДА

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 6 червня провів термінову онлайн-нарада у Львівській облдержадміністрації з приводу врегулювання ситуації, що склалася в області через пандемію коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Львівської облдержадміністрації.

"За статистикою останніх днів Львівщина стала своєрідним антирекордсменом. Спалаху не спостерігається, але кількість інфікованих рівномірно зростає. Осередком зростання стало місто Львів. Через збільшення кількості інцидентів Львівська область обігнала Чернівецьку. Крім цього, утворилась черга на ПЛР-тестування. Щоб не допустити реального спалаху, необхідно діяти швидко та консолідовано" - наголосив під час наради Денис Шмигаль.

За словами прем'єр-міністра, президент також тримає ситуацію в регіоні на своєму особистому контролі.

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За результатами наради Шмигаль доручив розглянути можливість запуску пулінг-тестування, що дозволить одночасно тестувати 5 зразків відібраного матеріалу. Подібну схему планують започаткувати на базі лабораторій, задіяних у процесі тестування.

Прес-служба ОДА також повідомляє про чергову смерть від коронавірусу: "На Львівщині помер 69-річний пацієнт із підтвердженим COVID-19. Це вже шістдесят дев’ята смерть від коронавірусної інфекції в регіоні.

Чоловік із 26 травня перебував на лікуванні в обласній інфекційній лікарні з пневмонією. Результат ПЛР-тесту з підтвердженням інфекції отримали 29 травня. 6 червня чоловік помер".

Нагадаємо, в Україні за добу зафіксували 550 нових випадків COVID-19. Загалом - 26 514 осіб у країні захворіли коронавірусом, померли 15. Найбільше нових випадків виявили в Києві (83), Чернівецькій (66) та Львівській (65) областях.

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