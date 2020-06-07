Ворог за добу здійснив 13 обстрілів позицій ОС: 4 воїнів поранено, 1 травмовано, 1 найманця знищено

За минулу добу російські найманці 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, поранено чотирьох українських військовослужбовців, ще у одного бойова травма.

Про це повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" на підступах до Опитного та Старогнатівки противник випустив у бік українських оборонних укріплень понад 30 мін калібру 120 мм. Біля Богданівки ворог застосував протитанкові ракетні комплекси, а поруч із Мар’їнкою, Павлополем та Авдіївкою - гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Вечірньої пори агресор застосував міномети калібру 120 мм і станкові протитанкові гранатомети по українських опорних пунктах неподалік Гнутового.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" по українських позиціях поблизу Оріхового та тричі біля Луганського найманці вели вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Захисників Південного агресор двічі обстріляв із ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Унаслідок обстрілу з боку загарбників чотири військовослужбовці Об'єднаних сил зазнали поранень, а один - бойової травми", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, 6 червня українські захисники знищили одного найманця.

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"Від початку поточної доби російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" обстріляли з великокаліберних кулеметів наші опорні пункти неподалік Луганського. За поточну добу втрат серед наших захисників немає", - додали в штабі.