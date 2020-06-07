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Ворог за добу здійснив 13 обстрілів позицій ОС: 4 воїнів поранено, 1 травмовано, 1 найманця знищено

Ворог за добу здійснив 13 обстрілів позицій ОС: 4 воїнів поранено, 1 травмовано, 1 найманця знищено

За минулу добу російські найманці 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, поранено чотирьох українських військовослужбовців, ще у одного бойова травма.

Про це повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" на підступах до Опитного  та Старогнатівки противник випустив у бік українських оборонних укріплень понад 30 мін калібру 120 мм. Біля Богданівки ворог застосував протитанкові ракетні комплекси, а поруч із Мар’їнкою, Павлополем та Авдіївкою - гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Вечірньої пори агресор застосував міномети калібру 120 мм і станкові протитанкові гранатомети по українських опорних пунктах неподалік Гнутового.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" по українських позиціях поблизу Оріхового та тричі біля Луганського найманці вели вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Захисників Південного агресор двічі обстріляв із ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Унаслідок обстрілу з боку загарбників чотири військовослужбовці Об'єднаних сил зазнали поранень, а один - бойової травми", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, 6 червня українські захисники знищили одного найманця.

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"Від початку поточної доби російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" обстріляли з великокаліберних кулеметів наші опорні пункти неподалік Луганського. За поточну добу втрат серед наших захисників немає", - додали в штабі.

Автор: 

обстріл (28316) поранення (2798) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+12
Суки!!!
Горіть у пеклі москалі !!!!!!
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07.06.2020 08:31
+9
Одужання пораненним воїнам України!!! смерть расіянсько-масковським окупантам!!!!
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07.06.2020 08:36
+9
Пораненим і травмованим українським захисникам найскорішого одужання !!!
Нехай Дух Святий дарує мир і щасливу долю для всієї України...
Ворог за добу здійснив 13 обстрілів позицій ОС: 4 воїнів поранено, 1 травмовано, 1 найманця знищено - Цензор.НЕТ 2851

..
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07.06.2020 08:50
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Суки!!!
Горіть у пеклі москалі !!!!!!
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07.06.2020 08:31 Відповісти
Одужання пораненним воїнам України!!! смерть расіянсько-масковським окупантам!!!!
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07.06.2020 08:36 Відповісти
Ворог за добу здійснив 13 обстрілів позицій ОС: 4 воїнів поранено, 1 травмовано, 1 найманця знищено - Цензор.НЕТ 3408
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07.06.2020 08:36 Відповісти
Пораненим і травмованим українським захисникам найскорішого одужання !!!
Нехай Дух Святий дарує мир і щасливу долю для всієї України...
Ворог за добу здійснив 13 обстрілів позицій ОС: 4 воїнів поранено, 1 травмовано, 1 найманця знищено - Цензор.НЕТ 2851

..
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07.06.2020 08:50 Відповісти
"...1 наемник уничтожен".
Ворог за добу здійснив 13 обстрілів позицій ОС: 4 воїнів поранено, 1 травмовано, 1 найманця знищено - Цензор.НЕТ 7152
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07.06.2020 11:28 Відповісти
Одужання нашим захисникам. Бережи вас Господь, рідненькі
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07.06.2020 11:30 Відповісти
Агов https://censor.net/ !!! А чому карикатури на ЗЄлю видалили ? Що ОПа вже і вас прикупила чи залякала.
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07.06.2020 13:00 Відповісти
Как так происходит, что воины ВСУ получают травмы и ранения,а оккупантов убивают?
Наверное украинские бойцы целятся непосредственно в противника,а противник в руку или в ногу ?!
Я могу понять политику данного издания , но читатели тоже не дураки!
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07.06.2020 14:52 Відповісти
Ворог за добу здійснив 13 обстрілів позицій ОС: 4 воїнів поранено, 1 травмовано, 1 найманця знищено - Цензор.НЕТ 3729

Убей русского!
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07.06.2020 16:46 Відповісти
 
 