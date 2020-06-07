УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9464 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
11 703 70

В Україні за добу - 485 нових випадків COVID-19, померло 11 осіб, загалом зафіксували 26 999 випадків

В Україні за добу - 485 нових випадків COVID-19, померло 11 осіб, загалом зафіксували 26 999 випадків

Станом на 7 червня в Україні лабораторно підтверджено 26 999 випадків COVID-19. За добу - 485 нових випадків. 11 осіб померли від хвороби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Днем раніше повідомлялося про 550 нових випадків захворювання на COVID-19, 5 червня - про 553 нові випадки, 4 червня - про 588.

За добу померли 11 пацієнтів (добою раніше - 15), загалом - 788.

За останню добу одужали 242 особи (добою раніше - 440), загалом - 12 054.

Наразі в Україні хворіє 14 157 осіб, що на 232 більше, ніж днем ​​раніше. Упродовж двох тижнів, із 23 травня, цей показник залишався в межах між 13 і 14 тисячами.

Найбільше нових випадків виявили у Львівській (68) та Чернівецькій (54) областях, а також Києві (43).

У Херсонській області нових хворих немає.

Читайте також: Львівська область обігнала Чернівецьку за кількістю випадків COVID-19, Шмигаль доручив почати в регіоні пулінг-тестування, - ОДА

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+25
В Арменії карантин було фактично знято ще 4 травня. Результат не змусив себе чекати. В Україні скоро буде те ж саме, і буде продовжуватись доки бидло не зрозуміє суть карантину і власних заходів безпеки.
показати весь коментар
07.06.2020 09:21
+9
Менша кількість нових випадків, але й пропорційно менша кількість одужавших. Просто учора був вихідний, певне зробили менше тестів - на вихідні завжди цифри менші.
показати весь коментар
07.06.2020 09:25
+9
Эту середину не получится найти. Карантин показал, что больше 75% налогов у нас платит малый и средний бизнес, а олигархи только сказки рассказывают о своей пользе для страны. Им нужна ширма в виде работающих предпринимателей
показати весь коментар
07.06.2020 09:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В Арменії карантин було фактично знято ще 4 травня. Результат не змусив себе чекати. В Україні скоро буде те ж саме, і буде продовжуватись доки бидло не зрозуміє суть карантину і власних заходів безпеки.
показати весь коментар
07.06.2020 09:21 Відповісти
Хотел бы я тебе шею свернуть. Нг знаю, что в Москве тебя не найду
показати весь коментар
07.06.2020 09:47 Відповісти
хотел бы тебе тоже , но ты говоришь, что ты в Москве.
показати весь коментар
07.06.2020 09:54 Відповісти
Израиль доказал искусственное происхождение ковида.Из-за этого отёки и кровоизлияния.
показати весь коментар
07.06.2020 10:30 Відповісти
Почему все твои утверждения основываются на предположениях?
Потому, что ты - балабол.
показати весь коментар
07.06.2020 09:24 Відповісти
"Мы достигли критической отметки и шагаем по аду. В Армении сейчас есть около 200 больных, которые ждут очереди на госпитализацию. Система здравоохранения перегружена и не успевает госпитализировать больных. Есть случай, когда из-за запоздалого оказания медпомощи умер человек. Два случая смерти зарегистрированы, когда пациент был в общем отделении, поскольку в реанимационном отделении не было мест", - сказал Пашинян на брифинге во дворе правительственного дома.
Читайте также: https://censor.net/news/3199178/premer_armenii_pashinyan_zarazilsya_koronavirusom
"Мы обсудили возможность объявления локдауна, но все же решили, что подобное решение не приведет к желаемому результату. Не только потому, что экономические последствия будут тяжелыми, а поскольку уверены и мониторинг показывает, что карантин не будет соблюдаться на должном уровне, который принесет желаемый результат", - отметил премьер Армении.
Ежедневный рост числа заражений коронавирусом более 500 человек отмечается в Армении пятый день подряд.Источник: https://censor.net/n3200514

Ну и какой провал, если обсуждали возможность введения локдауна?
показати весь коментар
07.06.2020 09:40 Відповісти
Айвазян, ты идиот? Последние несколько дней в трехмиллионной Армении от 500 до 700 случаев заболеваний в день. Это больше, чем в 40 млн Украине?
показати весь коментар
07.06.2020 10:04 Відповісти
у айвазянів свої способи на вірус (Не карантин):

https://mir24.tv/news/16402752/obryad-izgnaniya-koronavirusa-proveli-buryatskie-shamany В республике Бурятия на борьбу с коронавирусом вышли шаманы.
Обряд «изгнания» болезни провели служители культа в Улан-Удэ, рассказывает корреспондент «МИР 24» Надежда Сережкина.

---------------
На youtube-канале «Отряды Путина» пhttps://tvk6.ru/publications/news/49223/ оявилось новое видео с пенсионерками, защищающими страну от https://tvk6.ru/publications/news/49222/ коронавируса . В прошлый раз женщины проводили https://tvk6.ru/publications/news/48987/ обряд по изгнанию инфекции из России, однако теперь они уверены, что Covid-19 и вовсе не существует, а новости о пандемии - выдумка американского президента.
показати весь коментар
07.06.2020 10:16 Відповісти
В Украине за сутки - 485 новых случаев COVID-19, умерли 11 человек, всего зафиксировали 26 999 случаев - Цензор.НЕТ 7202
показати весь коментар
07.06.2020 09:25 Відповісти
Менша кількість нових випадків, але й пропорційно менша кількість одужавших. Просто учора був вихідний, певне зробили менше тестів - на вихідні завжди цифри менші.
показати весь коментар
07.06.2020 09:25 Відповісти
Меньше чем вчера, но все равно много. Сейчас будем искать баланс между экономикой и эпидемией. Нужно найти золотую середину.
показати весь коментар
07.06.2020 09:27 Відповісти
Рузге, пшло вон, свинота
показати весь коментар
07.06.2020 09:49 Відповісти
Эту середину не получится найти. Карантин показал, что больше 75% налогов у нас платит малый и средний бизнес, а олигархи только сказки рассказывают о своей пользе для страны. Им нужна ширма в виде работающих предпринимателей
показати весь коментар
07.06.2020 09:36 Відповісти
Если к-во заболевших будет рано выздоровевшим, при минимальном ограничении бизнса, это и будет золотой серединой.
показати весь коментар
07.06.2020 09:42 Відповісти
Это в идеале. Но не в нашей стране, где статистику подгоняют под свои желания. Поэтому можем получить крайне некомфортную ситуацию с контролируемым чиновниками малым бизнесом, и размытой статистикой по вирусу.
Говорю как социолог
показати весь коментар
07.06.2020 09:47 Відповісти
я уверен, что статистика не подгоняется, иначе в ней нет смысла. Другое дело что проводят недостаточно тестов что бы видеть всю картину происходящего.
показати весь коментар
07.06.2020 09:51 Відповісти
Подгоняется. Вернее ей манипулируют.
Да и уменьшение количества тестируемых в зависимости от дня недели это тоже по сути ручное управление статистикой.
Да и все признаки искусственного формирования общественного мнения через СМИ присутствуют
показати весь коментар
07.06.2020 09:57 Відповісти
если бы ей манипулировали, то журналисты давно раскопали. Очень много людей завязано.
показати весь коментар
07.06.2020 09:59 Відповісти
Про 12% заполнения больниц напомнить?
Примеров множество, и большинство неприятных
показати весь коментар
07.06.2020 10:03 Відповісти
мы говорим об абсолютных показателях, а не о процентах.
показати весь коментар
07.06.2020 10:06 Відповісти
Статистика считает в %
показати весь коментар
07.06.2020 10:09 Відповісти
статистка считает как угодно.
показати весь коментар
07.06.2020 10:13 Відповісти
Когда статистика считается как угодно, это и есть подгонка ))
показати весь коментар
07.06.2020 10:20 Відповісти
...как угодно методами статистки! Не важно абсолютные или относительные данные.
показати весь коментар
07.06.2020 10:24 Відповісти
нет, это просто выходные и лаборанты - это люди, которым надо отдыхать на выходных
показати весь коментар
07.06.2020 15:16 Відповісти
Золота середина після того, як ви визнаєте відповідальність за зевибір.
показати весь коментар
07.06.2020 09:39 Відповісти
А Степанов теж найкращий міністр охорони здоров'я?
показати весь коментар
07.06.2020 09:34 Відповісти
зміна влади НІЯК не впливає на летальність вірусів..
Лише на Ro//
показати весь коментар
07.06.2020 10:17 Відповісти
Де статистика загальної смертності в Україні по місяцям? Тому без такої інформації , не вірю зеленій банді, який США заткнула рота надавши хабар 10 млн доларів на затикання рота.
показати весь коментар
07.06.2020 09:44 Відповісти
Результати пошукуРезультати веб-пошуку з посиланнями на сайти
http://www.ukrstat.gov.ua/
Державна служба статистики Україниhttp://www.ukrstat.gov.ua/ 14.05.2020 Повідомляємо, що щомісячна статистична інформація щодо кількості померлих за причинами смерті формується органами державної статистики на підставі других примірників актових записів цивільного стану та документів, що засвідчують випадки смерті*, які надають відділи державної реєстрації актів цивільного стану міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України (далі - відділи реєстрації).З урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (зі змінами) та у зв'язку з необхідністю вжиття відповідних заходів, під час дії карантину відділи реєстрації призупинили надання територіальними органами Держстату (далі -ТОД) других примірників актових записів цивільного стану та документів, що засвідчують випадки смерті.
показати весь коментар
07.06.2020 09:54 Відповісти
"https://twitter.com/tZEinform/status/1269448783894544384?s=20 Количество случаев COVID-19 растет из-за легкомысленного отношения украинцев к противоэпидемическим правилам, - Степанов" Это говорит представитель власти впустившей в страну 236 000 человек с центров эпидемии, с нарушением Закона и без тестирования.

https://twitter.com/tZEinform/status/1269479948739244032?s=20 Как мы и предполагали лабораторные центры по проведению анализов на COVID-19 вышли на предел своих возможностей (..)что Шмыгаль об этом не знает. Министр здравоохранения Степанов ему просто не докладывал.

https://twitter.com/tZEinform/status/1269211834495774721?s=20 В Минздраве идет конкурс, кто пойдет Вове докладывать, что отмену карантина нужно отменять Историческая фраза "Б...дь нужно было их слушать!!" уже прозвучала Что, приплыли "адесситы" ?!
показати весь коментар
07.06.2020 09:52 Відповісти
"https://twitter.com/tZEinform/status/1269448783894544384?s=20 Количество случаев COVID-19 растет из-за легкомысленного отношения украинцев к противоэпидемическим правилам, - Степанов" Это говорит представитель власти впустившей в страну 236 000 человек с центров эпидемии, с нарушением Закона и без тестирования


Дійсно з Санжарами получився у ЗЕ-влади облом..
Кадрова політика у призначенні "соросят" -непрофесіоналів(Скалецької) виявилась дебільною...
Але треба врахвати щей те,що Не було МОЖЛИВОСТІ створити карантинний режим для сотень тисяч гастарбайтерів.. Що там говорити,навіть з інфекційними лікарнями Доктор Смерть Супрун організувала на 2020 рік ПІ..ЄЦ...
-------------
https://twitter.com/tZEinform/status/1269479948739244032?s=20 Как мы и предполагали лабораторные центры по проведению анализов на COVID-19 вышли на предел своих возможностей (..)что Шмыгаль об этом не знает. Министр здравоохранения Степанов ему просто не докладывал.



і ще раз ..Знову помянемо Американку Супрун "всє" -лабораторії створити -це не один місяць потрібно...Тим більше,коли й особливо нізвідки у час неймовірної затребуваност на них в світі..
показати весь коментар
07.06.2020 10:23 Відповісти
Если тестировать каждую смерть то окажется что Ковид есть в 10% всех умерших. По этому это не пандемия, а афера. В реальности от ковида умирают единицы за месяц. Аферопандемия
показати весь коментар
07.06.2020 14:12 Відповісти
На ветке очередное собрание специалистов эпидемиологов.))
показати весь коментар
07.06.2020 09:55 Відповісти
є ж інші гілки.. є інші форуми..На крайняк є pornhub/
показати весь коментар
07.06.2020 10:24 Відповісти
вид такой, шо пропагандоны пали жертвой своих же призивывов к неповиновению. мечется пока только один, как бздо по шароварам, та и у того перелогиниться сил нет. ))
показати весь коментар
07.06.2020 09:57 Відповісти
Бутусову щось треба робити з навалою рузге свиней на цензорі. Мерзко читати
показати весь коментар
07.06.2020 09:58 Відповісти
Ну это и следовало ожидать. Зайдите в любой крупный офисный центр, на пром. предприятие - там все ходят без масок.
показати весь коментар
07.06.2020 10:01 Відповісти
когось "пронесе",когось -ні..

Баста!, [05.06.20 16:58]
Вспышка коронавируса на ОАО "8 марта" в Гомеле. Заражены более ста человек.
"В Гомеле на ОАО "8 Марта" болеет больше 100 человек, - пишет читатель. - На проходной каждое утро измеряют температуру. Но с температурой 37,5 начальство пропускают. Например, пропустили коммерческого директора, который два дня находился на работе и успел заразить кучу людей!
Сегодня он на больничном уже. А люди, с которыми коммерческий директор общался, уже не пришли на работу, так как плохо себя чувствуют".
показати весь коментар
07.06.2020 10:26 Відповісти
Выявленные и заболевшие - это две большие разницы.
показати весь коментар
07.06.2020 10:19 Відповісти
Выявляют антитела то есть человек бессимпомно переболел или чихнул таких 80%. Остальных ищут среди стариков с патологиями. Шарлатаны .
показати весь коментар
07.06.2020 10:30 Відповісти
інфікованих безсистемних поки що не тестують,хіба що випадково..ТЕстів НЕ НАПАСЕШСЯ..
показати весь коментар
07.06.2020 10:31 Відповісти
Даже здесь писали, как на рынке во Львове анализы брали. Ты аж захлебнулся... "безсистемних".
показати весь коментар
07.06.2020 10:35 Відповісти
Израильтяне говорят - сопли не катят. А у нас, наверное, все подряд - от поноса до...
показати весь коментар
07.06.2020 10:40 Відповісти
цифри такі.
Інфікованих безсимптомних (не врахованих у статистиці)-90 відсотків..
З цих 10 відсотків з симптомами -10 важко захворіють ..З них відсотків 5-10 помре...

Багато це чи мало -оцінює кожен сам для себе...Згідно степені довіду\розуму ,безстрашності/дурості
показати весь коментар
07.06.2020 10:30 Відповісти
Мне не чухай про ОРВИ без симптомов.
показати весь коментар
07.06.2020 10:32 Відповісти
Лікарні пусті тому ми не бачимо відео в українських змі з лікарень. Тому що їм треба організувати картинку колапсу, але вони не хочуть наймати акторів походу. Інакше це не пояснити. Все що вони можуть це зняти одного хворого дідуся і навколо нього стоять десяток медиків.
показати весь коментар
07.06.2020 11:15 Відповісти
Не, этот Пашинян - правильный пацан и настоящий армянин!
Плоть от плоти, кровь от крови своего народа:
"поскольку уверены и мониторинг показывает, что карантин не будет соблюдаться на должном уровне, который принесет желаемый результат"
показати весь коментар
07.06.2020 10:32 Відповісти
У меня родственники в Кобрине Брестской..Больницы переполнены.Люди мрут и молодые и пожилые.Люди очень надеются на Авось! Бог такой!
показати весь коментар
07.06.2020 10:35 Відповісти
Похоже в больничку нельзя ложиться
показати весь коментар
07.06.2020 11:30 Відповісти
Майже місяць щоденно в межах 500, як дозування. Співпадіння? Не думаю.
показати весь коментар
07.06.2020 11:08 Відповісти
ПЦР от 1500 гривен, все забили, тихо сидят дома и лечатся. Бесплатно ждите неделю. в частных от 2500 гривен. До хренища сейчас ковида. Не знаю какими нужно быть идиотами чтобы перенаправить 35 млрд. на строительство дорог
показати весь коментар
07.06.2020 11:28 Відповісти
Всё лечение основано на профилактике.Бережёного Бог бережёт.Лекарств,как таковых ,нет.ПЦР тесты помогают только мёртвым.,как и остальные.Сейчас смерти фильтруют крайне лукаво местные власти,чтобы выглядеть прилизанными.Как и у онкобольных ,надежда умирает последней.Будемо обережні..
показати весь коментар
07.06.2020 12:12 Відповісти
Київ потрібно закрити!
Або хоча б заборонити київським "керувальникам" визивати до себе людей з інших міст і самим їздити з перевірками.
Мало того що київська диктатура і так вже всім остогидла, так вони нині примусово сприяють розповсюдженню вірусу по всій території України.
показати весь коментар
07.06.2020 12:32 Відповісти
Кремлеботы ведут информвционную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..
показати весь коментар
07.06.2020 14:58 Відповісти
как всегда,провал в тестах и цифрах, на выходных и рост в рабочие дни.
показати весь коментар
07.06.2020 15:19 Відповісти
Украина занимает второе место в Европе по темпам распространения рака, но это никого не волнует
показати весь коментар
07.06.2020 20:05 Відповісти
Люди! Не втрачайте пильність, вірус нікуди не подівся, тому захворіти може кожний.
показати весь коментар
07.06.2020 20:08 Відповісти
его и небыло а так да заболеть может каждый всеравно чем вирус всеравно напишут доплаты ж за него дают
показати весь коментар
07.06.2020 20:55 Відповісти
Думаю никто из форумчан не умрет от ЭТОГО . Эта пандемия , как целлюлит - ужасно нервирует , но стоит выключить свет и на ощупь совсем ничего ! Выключение информисточников заметно снизят переживания а укрепление иммунитета продлит жизнь .
показати весь коментар
07.06.2020 20:23 Відповісти
умерли от онкологии инфркта инсульта написали от вируса
показати весь коментар
07.06.2020 20:53 Відповісти
уто и чем интересно его фиксирует лакмусовыми бумажками или так пишем вирус а бог разбереться
показати весь коментар
07.06.2020 20:57 Відповісти
надоели уже своим кармановирусом
показати весь коментар
08.06.2020 08:27 Відповісти
 
 