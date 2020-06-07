В Україні за добу - 485 нових випадків COVID-19, померло 11 осіб, загалом зафіксували 26 999 випадків

Станом на 7 червня в Україні лабораторно підтверджено 26 999 випадків COVID-19. За добу - 485 нових випадків. 11 осіб померли від хвороби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Днем раніше повідомлялося про 550 нових випадків захворювання на COVID-19, 5 червня - про 553 нові випадки, 4 червня - про 588.

За добу померли 11 пацієнтів (добою раніше - 15), загалом - 788.

За останню добу одужали 242 особи (добою раніше - 440), загалом - 12 054.

Наразі в Україні хворіє 14 157 осіб, що на 232 більше, ніж днем ​​раніше. Упродовж двох тижнів, із 23 травня, цей показник залишався в межах між 13 і 14 тисячами.

Найбільше нових випадків виявили у Львівській (68) та Чернівецькій (54) областях, а також Києві (43).

У Херсонській області нових хворих немає.

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