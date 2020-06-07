В Україні за добу - 485 нових випадків COVID-19, померло 11 осіб, загалом зафіксували 26 999 випадків
Станом на 7 червня в Україні лабораторно підтверджено 26 999 випадків COVID-19. За добу - 485 нових випадків. 11 осіб померли від хвороби.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.
Днем раніше повідомлялося про 550 нових випадків захворювання на COVID-19, 5 червня - про 553 нові випадки, 4 червня - про 588.
За добу померли 11 пацієнтів (добою раніше - 15), загалом - 788.
За останню добу одужали 242 особи (добою раніше - 440), загалом - 12 054.
Наразі в Україні хворіє 14 157 осіб, що на 232 більше, ніж днем раніше. Упродовж двох тижнів, із 23 травня, цей показник залишався в межах між 13 і 14 тисячами.
Найбільше нових випадків виявили у Львівській (68) та Чернівецькій (54) областях, а також Києві (43).
У Херсонській області нових хворих немає.
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"Мы обсудили возможность объявления локдауна, но все же решили, что подобное решение не приведет к желаемому результату. Не только потому, что экономические последствия будут тяжелыми, а поскольку уверены и мониторинг показывает, что карантин не будет соблюдаться на должном уровне, который принесет желаемый результат", - отметил премьер Армении.
Ежедневный рост числа заражений коронавирусом более 500 человек отмечается в Армении пятый день подряд.Источник: https://censor.net/n3200514
Ну и какой провал, если обсуждали возможность введения локдауна?
https://mir24.tv/news/16402752/obryad-izgnaniya-koronavirusa-proveli-buryatskie-shamany В республике Бурятия на борьбу с коронавирусом вышли шаманы.
Обряд «изгнания» болезни провели служители культа в Улан-Удэ, рассказывает корреспондент «МИР 24» Надежда Сережкина.
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На youtube-канале «Отряды Путина» пhttps://tvk6.ru/publications/news/49223/ оявилось новое видео с пенсионерками, защищающими страну от https://tvk6.ru/publications/news/49222/ коронавируса . В прошлый раз женщины проводили https://tvk6.ru/publications/news/48987/ обряд по изгнанию инфекции из России, однако теперь они уверены, что Covid-19 и вовсе не существует, а новости о пандемии - выдумка американского президента.
Говорю как социолог
Да и уменьшение количества тестируемых в зависимости от дня недели это тоже по сути ручное управление статистикой.
Да и все признаки искусственного формирования общественного мнения через СМИ присутствуют
Примеров множество, и большинство неприятных
Лише на Ro//
http://www.ukrstat.gov.ua/
Державна служба статистики Україниhttp://www.ukrstat.gov.ua/ 14.05.2020 Повідомляємо, що щомісячна статистична інформація щодо кількості померлих за причинами смерті формується органами державної статистики на підставі других примірників актових записів цивільного стану та документів, що засвідчують випадки смерті*, які надають відділи державної реєстрації актів цивільного стану міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України (далі - відділи реєстрації).З урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (зі змінами) та у зв'язку з необхідністю вжиття відповідних заходів, під час дії карантину відділи реєстрації призупинили надання територіальними органами Держстату (далі -ТОД) других примірників актових записів цивільного стану та документів, що засвідчують випадки смерті.
https://twitter.com/tZEinform/status/1269479948739244032?s=20 Как мы и предполагали лабораторные центры по проведению анализов на COVID-19 вышли на предел своих возможностей (..)что Шмыгаль об этом не знает. Министр здравоохранения Степанов ему просто не докладывал.
https://twitter.com/tZEinform/status/1269211834495774721?s=20 В Минздраве идет конкурс, кто пойдет Вове докладывать, что отмену карантина нужно отменять Историческая фраза "Б...дь нужно было их слушать!!" уже прозвучала Что, приплыли "адесситы" ?!
Дійсно з Санжарами получився у ЗЕ-влади облом..
Кадрова політика у призначенні "соросят" -непрофесіоналів(Скалецької) виявилась дебільною...
Але треба врахвати щей те,що Не було МОЖЛИВОСТІ створити карантинний режим для сотень тисяч гастарбайтерів.. Що там говорити,навіть з інфекційними лікарнями Доктор Смерть Супрун організувала на 2020 рік ПІ..ЄЦ...
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https://twitter.com/tZEinform/status/1269479948739244032?s=20 Как мы и предполагали лабораторные центры по проведению анализов на COVID-19 вышли на предел своих возможностей (..)что Шмыгаль об этом не знает. Министр здравоохранения Степанов ему просто не докладывал.
і ще раз ..Знову помянемо Американку Супрун "всє" -лабораторії створити -це не один місяць потрібно...Тим більше,коли й особливо нізвідки у час неймовірної затребуваност на них в світі..
Баста!, [05.06.20 16:58]
Вспышка коронавируса на ОАО "8 марта" в Гомеле. Заражены более ста человек.
"В Гомеле на ОАО "8 Марта" болеет больше 100 человек, - пишет читатель. - На проходной каждое утро измеряют температуру. Но с температурой 37,5 начальство пропускают. Например, пропустили коммерческого директора, который два дня находился на работе и успел заразить кучу людей!
Сегодня он на больничном уже. А люди, с которыми коммерческий директор общался, уже не пришли на работу, так как плохо себя чувствуют".
Інфікованих безсимптомних (не врахованих у статистиці)-90 відсотків..
З цих 10 відсотків з симптомами -10 важко захворіють ..З них відсотків 5-10 помре...
Багато це чи мало -оцінює кожен сам для себе...Згідно степені довіду\розуму ,безстрашності/дурості
Плоть от плоти, кровь от крови своего народа:
"поскольку уверены и мониторинг показывает, что карантин не будет соблюдаться на должном уровне, который принесет желаемый результат"
Або хоча б заборонити київським "керувальникам" визивати до себе людей з інших міст і самим їздити з перевірками.
Мало того що київська диктатура і так вже всім остогидла, так вони нині примусово сприяють розповсюдженню вірусу по всій території України.