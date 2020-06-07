Зеленський привітав українців із Трійцею: Давайте не будемо сваритися, тримати на когось зла та заздрити

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців із нагоди свята Трійці.

Про це йдеться в його повідомленні у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Кожен відзначатиме це свято по-своєму. Хтось, за прикладом предків, прикрашатиме оселю скошеною травою та зеленим гіллям. Хтось молитиметься. Хтось збере за святковим столом родину. Хтось вшановуватиме пам'ять рідних, яких уже немає.

І що б хто не робив цього світлого дня, вірю, що всі ми будемо дотримуватися старовинного народного звичаю: не будемо сваритися, тримати на когось зла та заздрити", - сказав Зеленський.

Він побажав, щоб у цьому плані кожен новий день був, як свято Трійці: "Адже тільки з чистою душею і серцем, без зла, образ та поганих думок ми з вами зможемо зробити нашу країну кращою".

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