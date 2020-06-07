Батьки не мають власним коштом закуповувати ЗІЗ і санітайзери для дитсадків, - Степанов

Батьки не мають самостійно закуповувати необхідні для роботи дитячих садків в умовах карантину засоби індивідуального захисту (ЗІЗ), а також санітайзери та термометри.

Про це сказав на брифінгу в неділю міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Закупівлі засобів індивідуального захисту для співробітників, антисептиків, масок та інших засобів, які застосовуються в дитячих садках, згідно з рекомендаціями МОЗ у зв'язку з карантинними обмеженнями, мають робити лише власники цього закладу. Ніде не передбачено, щоб батьки самі це закуповували. Згідно із законодавством це мають робити власники", - сказав Степанов.

Читайте також: Як відвідувати дитсадки в умовах пандемії COVID-19 - рекомендації ЦГЗ

Міністр також зазначив, що вимоги до батьків із боку адміністрацій деяких дитячих садків "надавати довідки з роботи і підписувати папери, що батьки не матимуть претензії, якщо дитина захворіє на COVID-19 у садку", є незаконними.

"Що стосується довідок і підписання якихось паперів, це цілковита самодіяльність керівництва садка, яка не передбачена жодним нормативним актом в Україні. Я вважаю, що в таких випадках потрібно скаржитися власнику садка - органам місцевої влади або приватному власнику", - пояснив Степанов.