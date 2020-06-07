Батьки не мають власним коштом закуповувати ЗІЗ і санітайзери для дитсадків, - Степанов
Батьки не мають самостійно закуповувати необхідні для роботи дитячих садків в умовах карантину засоби індивідуального захисту (ЗІЗ), а також санітайзери та термометри.
Про це сказав на брифінгу в неділю міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Закупівлі засобів індивідуального захисту для співробітників, антисептиків, масок та інших засобів, які застосовуються в дитячих садках, згідно з рекомендаціями МОЗ у зв'язку з карантинними обмеженнями, мають робити лише власники цього закладу. Ніде не передбачено, щоб батьки самі це закуповували. Згідно із законодавством це мають робити власники", - сказав Степанов.
Міністр також зазначив, що вимоги до батьків із боку адміністрацій деяких дитячих садків "надавати довідки з роботи і підписувати папери, що батьки не матимуть претензії, якщо дитина захворіє на COVID-19 у садку", є незаконними.
"Що стосується довідок і підписання якихось паперів, це цілковита самодіяльність керівництва садка, яка не передбачена жодним нормативним актом в Україні. Я вважаю, що в таких випадках потрібно скаржитися власнику садка - органам місцевої влади або приватному власнику", - пояснив Степанов.
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Як звичайно...))
Це при тому що 360 000 000 зібраних у своєму фонді Вовік з друзями тупо поділили і порозпихали по офшорам.
по-друге стабільно як мінімум 50 відсотків батьків до 2014 року не сдавали і не сдають і ніхто батьків не примушує це робити
по-трете до 2014 року існували батьківські комітети які розпоряджалися цими внесками не довіряеш представнику школи будь-ласка у свій роб час чи вихідний день ідь на базар купуй сміттеві пакети,лампочки,госп мило ,чистячі чи миючі засоби та інше на що 25 років не виділяла "українська влада" та звітуй перед такими розумниками як ви які в основному називають себе малозабезпеченими та живуть у 2-3 поверхових будинках
перш ніж писати про "аппетити"....
в українському вірші 17 столітя коли хлопець жаліється на поганого вчителя який побив його лозиною пишеться "і що вчитель не дістав то батько доправив" (доопрацював вдома тобто)
на цій історії добе попіарився брехун гончаренко
суть історії деякі батьки балуючи своїх діточок влаштовували "дні народження" та "свята" для них прямо у школі на ці свята збиралися гроші звичайно на клас знайдеться кілька хитрожопих батьків які не здають гроші потім виходить ситуація ревучої як корова дитини батька-покидька який у "моральній травмі" звинувачує вчителя з того часу з тієї історії всі школи заборонили проводити святкуваати дні народження та свята на своїй территроії школа-не кафе і не ресторан тому що бидло крайнім зробить вчителя.гондон гончаренко попіарився а вчителька втратила роботу.
він почав розповідати верблюд корабель пустелі ість колючки
а препод каже да не в єтом суть скажите мне суть
а...каже студент...ссуть вони у пісок
отож і не кажи за всі школи та дитсадки ви повинні взагалі всім вчителям та вихователькам пам'ятники ставити а те що є негідні директори а президент у нас хто а депутати судді прокурори?
и скажи что не было писем от бабушек в прокуратуру и соответствующих проверок
А нету тела нету и дела.
Сказочники-профинансируйте их для начала, а то выделенных средств хватает едва на замену 2-4окон...
В достатній кількості ні! Вихователі і їх помічники, які отримають мізерну платню, за свої гроші купують всю ту хрінь.
Как купить садам дезинфекторы если у них нет расчетных счетов соответственно и денег, чтоб купить что-то себе, жаловаться надо на тех кто распоряжается деньгами садов, а не не на сами сады, они выкручиваются ка могут, и наче пойдет большая волна увольнение персонала садов как это происходит сейчас в медицине.
Как руководство проконтролирует, что ребенок здоров если у него нет мед образования, и справку от семейного доктора нести в садик не надо, где шлялиись и скем общались родители + ребенок передтем как прийти в сад никто не знает, и мерянье температуры не показатель т.к. она может вылезти на 3 день когда ребенок перезаразил всех детей и персонал садика, не говоря о том что термометры которые закупают в сады показывают ложную температуру на улице(при низкой температуре т.к. предназначены для эксплуатации в помещениях)?
А Степанову не приходит в голову, что садики собирают деньги на дизенфекторы, т.к. рладельцы садиков которые распоряжаются деньгами - РАЙ. Управление дошкольной освиты тупо забило покупать дизенфекторы (логика проста чем больше экономия тем больше премии они получат к новому году, да и лучше деньги спустить через проверенных поставщиков кто даст откат, ну и за наличку быстрее купить чем им поднимать жопу и проводить тендера) и вынуждают садики вымогать деньги у родителей, шантажирую руководителей садов уголовной ответственностью.
Вот и получается что руководство садов между молотом и наковальней, рай управление распоряжаясь деньгами садов покупать ничего не собирается и устно заставляя руководителей садов собирать деньги шантажируя уголовной ответственностью, родители если последуют совету Степанова и будут жаловаться собственникам садов - райуправу ничего не добьются крайнии будут руководители садов что они не смогли собрать деньги и еще на них жалуютя-круг замкнулся.
Жаловатьься надо на РАЙ управление еще выше в мерию мин освиты и т.д., что РАЙ управление (собственники садов) распоряжаясь деньгами ничего не покупают и ничего садам не помагают,а работают тупо виде ПЕРЕДАСТОВ и вынуждают сады идти на преступление - в мед учреждениях уже увольняются персонал, это ждет теперь и сады.