600 снарядів часів Другої світової знайшли в сільському парку у Вінницькій області
У парковій зоні с. Спичинці Погребищенського району Вінницької області викопали понад 600 артилерійських снарядів часів Другої світової війни.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС.
Сапери вилучили 414 снарядів калібру 45 мм, 213 снарядів калібру 76 мм та один мінометний снаряд калібру 82 мм.
Село Спичинці відоме парком, розташованим навколо побудованого наприкінці дев’ятнадцятого століття палацу Собанських. Парк вже понад 20 років має статус об'єкта природно-заповідного фонду.
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NonCFist
показати весь коментар07.06.2020 12:24 Відповісти Мені подобається 0
Aleksandr Ermak
показати весь коментар07.06.2020 16:30 Відповісти Мені подобається 1
Georg Lotar Georg Lotar
показати весь коментар07.06.2020 17:00 Відповісти Мені подобається 0
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