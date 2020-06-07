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600 снарядів часів Другої світової знайшли в сільському парку у Вінницькій області

У парковій зоні с. Спичинці Погребищенського району Вінницької області викопали понад 600 артилерійських снарядів часів Другої світової війни.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Сапери вилучили 414 снарядів калібру 45 мм, 213 снарядів калібру 76 мм та один мінометний снаряд калібру 82 мм.

Село Спичинці відоме парком, розташованим навколо побудованого наприкінці дев’ятнадцятого століття палацу Собанських. Парк вже понад 20 років має статус об'єкта природно-заповідного фонду.

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600 снарядів часів Другої світової знайшли в сільському парку у Вінницькій області 01

Автор: 

бомба (233) Вінницька область (1012) ДСНС (5095)


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600 снарядів часів Другої світової знайшли в сільському парку у Вінницькій області - Цензор.НЕТ 3145
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07.06.2020 12:24 Відповісти
дидываивалы-москали засрали украинскую землю
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07.06.2020 16:30 Відповісти
Вроде не окснаренные...Видать саперы ещё во Вторую мировую позаботились...
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07.06.2020 17:00 Відповісти
 
 