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"Плівки Байдена" зіпсують Зеленському репутацію серед діаспори та відносини з Білим домом, - Комарницький

Якщо Володимир Зеленський не зупинить розслідування так званих "плівок Байдена", він зруйнує свій імідж серед української діаспори та втратить двопартійну підтримку в США.

Про це пише у своїй статті на сайті британського видання Byline Times журналіст і перекладач Стівен Комарницький, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначає, що президент Зеленський під час своєї пресконференції, присвяченій першому року перебування на посаді, припустив, що українське обвинувачення, пов'язане з Джо Байденом і колишнім президентом України Петром Порошенком, має бути "розглянуто". Комарницький зауважує, що Зеленський, очевидно, благословив обвинувачення, яке може зруйнувати відносини України із США, коли демократи прийдуть до влади. Автор також акцентує увагу на тому, що об'єктом ворожості на цій пресконференції був Порошенко, однак Зеленський, "на подив журналістів, не припускав, що Байден, можливо, не зробив нічого поганого".

Стівен Комарницький також зазначає, що джерелом так званих "плівок Деркача" став український політичний діяч, який закінчив академію російської державної безпеки - ФСБ - у Москві в 1993 році. Він був членом партії експрезидента Януковича. Українська розвідка розглядає його як російського агента впливу, зазначає автор публікації.

Читайте також: Зеленський з "плівками Деркача" ставить під загрозу українсько-американські відносини, - The Washington Post

Комарницький також зазначає, що "плівки" не містять жодних згадок ні про компанію "Бурісма", ні про жодні корупційні пропозиції з боку колишнього віцепрезидента США.

"Це розслідування компрометує електоральну нейтральність України", - пише Стівен Комарницький.

"За словами Роберта Уолдека, адвоката, який досліджував зв'язки між США й Україною для основних засобів масової інформації, "це схоже на те, що ми називаємо розгортанням політичного сценічного шоу в США". Відкриття справи, яке вплине на вибори в США, порушує політику нейтралітету України. Якщо Зеленський не зупинить цього надуманого обвинувачення, його імідж серед української діаспори, підтримка якої часто виявляється вирішальною, буде серйозно підірвано. Канадська група з питань демократії в Україні вже сказала: "Завдання президента Зеленського - підтримувати двопартійну підтримку США для України. Він має уникати вторгнення в політику партій США". Вони мають рацію. Якщо Байден виграє голосування в листопаді 2020 року, Зеленський опиниться перед ворогом у Білому домі, а також у Кремлі", - резюмує Комарницький.

Автор: 

Байден Джо (2883) Зеленський Володимир (23729) США (22643)


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Топ коментарі
+24
Для дебилозебилоидов потери со стороны США - "не велика втрата"! Потому как они уже стали раком и готовятся что их будет иметь пуйло!
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07.06.2020 13:05
+20
Где Зеленский, а где репутация!? Если она и была, то исчезла после 4-х повесток в военкомат!
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07.06.2020 13:12
+19
Скоро и на этого клоуна ФБР дело заведет. Скорее всего за соучастие в банде коломойского!
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07.06.2020 13:04
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Сторінка 2 з 2
Збилы, так если Байден прпоиграет вам же даже хуже будет. Тогда у демпартии имеющей в Сенате 50%+/- голосов зе превратиися из забавного дурачка во врага. А с ним и Украина. Хотя может в єтом и цель...
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07.06.2020 13:27 Відповісти
Байдену нет необходимости даже открывать рот.За него всё сделает Трамп.В США -не только президентские выборы.В один день оновится Конгресс,часть Сената,Президент,губернаторы и тд.Политическая карта изменится.У Трампа -беззаперечная поддержка ККК и еврейской диаспоры.Израиль тоже поддерживает Трампа.Моё мнение по раскладу-Трамп победит с небольшим перевесом,но Конгресс и Сенат потеряет.Мышиную возню в Украине затеял не ЗЕ.Украине важна общая поддержка США..Пока она минимальна,но больше,чем при Обаме.Поляки поставили на США и не проиграли!.Нужно быть более зубатыми,чем того хотят Франция и Германия.Вот поэтому важны частные армии для юридически филигранной войны с ихтамнетами.
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07.06.2020 13:30 Відповісти
Поляки поставили на США и не проиграли!.
Не поляки поставили на Штаты, а Штаты поставили на традиционные антироссийские и антинемецкие настроения у польской элиты. Высокий класс амерский политических сценаристов: за Есовские (те в основном за немецкие деньги) поднять экономику Польши и одновременно получить государство с антиЕСовской и антироссийской парадигмой.
Так что тут оч четко - где хвост, а где собака...
Нужно быть более зубатыми,чем того хотят Франция и Германия.
Если вы о Польше, то да: Штатам не нужна действительно единая Европа, не нужен сильный ЕС, не нужна европейская армия. Штатам желательна рыхлая и разобщенная структура, зависящая в военном отношении от Штатов.
Вот поэтому важны частные армии для юридически филигранной войны с ихтамнетами.
1. Штатам не нужна победа Украины, им в выгоду бесконечное непоймичто на востоке.
2. Позволить себе частные армии могут только сильные государства, потому что слабые государства их же частные армии и сожрут.
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07.06.2020 14:32 Відповісти
Сомнительно, чтобы Трамп победил....по крайней мере сейчас так не кажется. Его поддерживает ККК?....ну не знаю...из истории известно, что ККК был основан и поддерживался демократами, что их поддержанты ну никак не хотя обсуждать....Мышиную возню в Украине именно организовал Зе и его команда - и всё на корысть раше. Поддержка больше, чем при Обаме? Просто смех...Трамп, еженедельно общающийся с пуйлом по телефону, вообще не поддерживает Украину и считает ( с его слов), что Украину населяют ужасные люди: лживые и вороватые. Украинцы, поддерживающие Трампа - это не просто позор нации, это настоящее позорище на весь мир.
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08.06.2020 19:50 Відповісти
Гримасы популизма.Политическая грязь в США более густая ,чем у нас.Просветите, пожалуйста ,Что и кто переизбирается 3 ноября кроме Трампа?.Евреи топят почти все за Трампа и это меня очень настораживает.Мои симпатии при мне,а я просто высказываю свои предположения на основе доступной мне информации.Для меня США -пример демократии.Которая совершенствуется в диалектике.Мы и сами должны быть с усами.Но у нас -семигетманщина.И очень развито предательство в пользу кремлёвской Тартарии.
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08.06.2020 20:41 Відповісти
А что по этому поводу думает баба Маня? ..... Комарницкий в спячке находился или заказа не было?
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07.06.2020 13:31 Відповісти
Byline Times..?
4,5 тис підписників на пейсбуку..сурьозне видання..рівень..
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07.06.2020 13:31 Відповісти
Во-первых, ещё далеко не факт, что выиграет Байден. Во-вторых, если даже это и случится(победа Байдена), то республиканцы тут же инициируют ему импичмент, мстя за импичмент Трампу. Разница в том, что в разговоре "Трамп-Зеленский" детский сад, по сравнению с прямым вмешательством Байдена в суверенные дела чужой для него страны и использования своей должности и полит. авторитета в делах, где фигурирует его сын с использованием шантажа.
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07.06.2020 13:31 Відповісти
"Плівки Байдена" зіпсують Зеленському репутацію серед діаспори та відносини з Білим домом, - Комарницький - Цензор.НЕТ 1200
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07.06.2020 13:32 Відповісти
Як можно "портить", те чого нема?
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07.06.2020 13:33 Відповісти
Главное, что у Петра Алексеевича репутация крепнет.
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07.06.2020 13:38 Відповісти
такая большая америка и два дряхлых пердуна на президентство
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07.06.2020 13:40 Відповісти
Украина тоже большая, а выставляют кандидатов только олигархи и коррупционеры.
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07.06.2020 15:23 Відповісти
Якщо так голосно почали скавчати про те, що ці записи треба швидше забути - значить на них таки можна почути дещо дуже невигідне для Порошенка, Байдена, української політичної еліти, демпартії США і так далі.
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07.06.2020 13:42 Відповісти
Все що там записано, Байден озвучив ще в кінці 2016 року в свому інтерв'ю.
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07.06.2020 13:46 Відповісти
Так может зе как раз и старается испортить отношения со штатами и диаспорой?
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07.06.2020 13:44 Відповісти
Как порохоботская диаспора переживает за Байдена! А за народ Украины, которому Байден поднял тарифы на 100%, они переживать не собираются?
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07.06.2020 13:45 Відповісти
а зесрань видимо их понизила
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07.06.2020 14:18 Відповісти
"Плівки Байдена" зіпсують Зеленському репутацію серед діаспори та відносини з Білим домом, - Комарницький - Цензор.НЕТ 7145
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07.06.2020 13:48 Відповісти
Чому більшість вважає що Байден краще ніж Трамп? Те що зараз робиться в США, це заслуга демів.
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07.06.2020 13:48 Відповісти
"Если Владимир Зеленский не остановит расследование так называемых "пленок Байдена", он разрушит свой имидж среди украинской диаспоры и потеряет двухпартийную поддержку в ​​США." - оценивая деятельность Зеленского, его не волнует имидж среди украинской диаспоры.
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07.06.2020 13:52 Відповісти
Что это за плёнки Байдена?Это плёнки Порошенко.
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07.06.2020 14:15 Відповісти
Написал ниже. Они НЕ покупают дебильную продукцию КОмандыЗЕЛи,в от личие от раши.
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07.06.2020 14:24 Відповісти
Балаболов много, а президент - один! Респект пану президенту Зеленскому и его команде!
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07.06.2020 13:55 Відповісти
Точно, слава Єрмаку, Богдану і Богуцькій.
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07.06.2020 13:58 Відповісти
Навіки слава! Вовєкі вєков ще й по спині кулаком.
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07.06.2020 14:30 Відповісти
Еще один из КОЗЕЛ вылез полизать.
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07.06.2020 14:26 Відповісти
Балаболов много, а президент - один!

Жена приятеля дала хорошее определение своего положения: "я у тебя единственная третья жена", похоже, так и тут.
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07.06.2020 14:36 Відповісти
Амінь! Мирної землі над їхніми головами.
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07.06.2020 15:44 Відповісти
Богдан вытянул за уши Зеленского в скандале с Трампом. эрмек мокнул в говно. Вот так имей друзей. 😷
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07.06.2020 13:56 Відповісти
Конечно повредит Украине........, но только зе-секта не хотят(?) этого понять и радуется как «дети»=>наконец-то «барыгу» посадят......
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07.06.2020 14:10 Відповісти
оно не понимает, что следуюший президент Байден.
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07.06.2020 14:15 Відповісти
невідомо.


https://www.facebook.com/ukminarchism/photos/a.1748516298763967/2675680802714174/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARD-V4R-b9N__z_BKicHWZFH1UE46am7V16wQG-4qrHPPDKii-YVhcrMfo02itoLJ7OtpC9-dLuw8OxcCOppQpkKytiD2Jo9kBecErtILqKtxQDyha5ZRB1EOu9Vhqc6hVIrttkUyR2GfJj3mQ-zYxW82vCjQph1zadQ9IuP_OXMuEmScs82f553bhiW9ewjnbs_e3eYfLcW8jjkmshfuB4l0o2PpUuVcwfQiIZ_I2ye5Jf7hYPO-qwCQMZ_csu359GcwVsTxc2QNXSs9APgvC0qLJdERfaAkH38vAv3Le6f26lXpoyUTOfmtsipH0NRdx9uu0npUU8WAJJBVcfS_ZbuPWX7kgQXpoSTta4AItZENgyzSbSxRQiMNA&__tn__=H-R 5 червня о 14:28 · https://www.facebook.com/#

Если вдруг всё чернокожее население, независимо от возраста и пола, покинет страну:
- численность населения США уменьшится на 11.3%;
- число работающих сократится на 1.4%;
- число заключённых в тюрьмах сократится на 48%;
- численность банд и других преступных группировок станет меньше на 53%;
- средний по стране IQ вырастет на 7,4%, поставив США на третье место в мире, наравне с Японией;
- средний балл SAT (2016) поднимется до 1100 баллов (сейчас он равен 1000);
- количество больных СПИДом сократится на 65%;
- количество больных хламидиозом уменьшится на 59%;
- количество больных гонореей уменьшится на 69%;
- количество больных сифилисом уменьшится на 57%;
- средний годовой доход по стране поднимется более чем на $20,000;
- число людей, живущих в условиях нищеты, сократится на 54%;
- количество бездомных сократится на 65%;
- число получателей Welfare сократится на 52%;
- Демократическая партия США потеряет 26% своих избирателей.

Автор Alina Zagorski
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07.06.2020 14:20 Відповісти
репутация ?у 42летнего мужика, которого на прямую в мировых СМИ зовут Моникой, есть репутация? не смешите
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07.06.2020 14:16 Відповісти
А зачем ему пддержка диаспоры или поддержка США?
Они же не покупают его видосики и дебильную мадиа продукцию КОЗЕЛ!
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07.06.2020 14:21 Відповісти
Если Владимир Зеленский не остановит расследование так называемых "пленок Байдена", он разрушит свой имидж среди украинской диаспоры и потеряет двухпартийную поддержку в ​​США

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

То есть Комарницкий предлагает президенту нарушить закон Украины вмешаться в ход следствия.А что ещё он посоветует?
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07.06.2020 14:22 Відповісти
багато в світі є..
писак продажних....
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07.06.2020 14:29 Відповісти
а то не клован замовив оте політичне переслідування опозиції і Порошенка, зокрема? То не він "постраждалий" від відосіка Федини і Звіробій?
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07.06.2020 14:34 Відповісти
Начинать надо с пиянино,а не с Фединой,продолжить Оманом и так по очереди дойдём до плёнок.При чём здесь ваши рассуждения?
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07.06.2020 15:11 Відповісти
Доведеться і тут повторити аксіому: "друга головна ознака 73/43%зебіла після наглої, цинічної брехні та маніпуляцій - суцільний дебілізм. Ти, 5050, цілком вписуєшся в ці рамки."
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07.06.2020 15:30 Відповісти
на следующий день после избрания Байдена Президентом США, Вавий Оманский получит короткую телеграмму с Вашингтона : Vova, tebe *****! (с)
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07.06.2020 14:32 Відповісти
чого це...?
стільки соросят в його уряді,
НБУ ЦІЛКОВИТО з часів демократів при владі залишилось...
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07.06.2020 14:33 Відповісти
зепил, читай Рыбникова, просвещайся, и старайся снимать портки перед тем как серонуть
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07.06.2020 14:37 Відповісти
Комарницький також зазначає, що "плівки" не містять жодних згадок ні про компанію "Бурісма", ні про жодні корупційні пропозиції з боку колишнього віцепрезидента США.
..."це схоже на те, що ми називаємо розгортанням політичного сценічного шоу в США". Відкриття справи, яке вплине на вибори в США, порушує політику нейтралітету України.

НЕЛОГІЧНО.
Бо якщо немає компромату на Байдена -то як розслідування може вплинути на хід виборів ?
ЧОГО БОЯТИСЬ ?
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07.06.2020 14:32 Відповісти
зепилу абы перднуть
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07.06.2020 14:35 Відповісти
друга головна ознака 73/43%зебіла після наглої, цинічної брехні та маніпуляцій - суцільний дебілізм. Ти, https://censor.net/user/31269, цілком вписуєшся в ці рамки.
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07.06.2020 14:36 Відповісти
Бо якщо немає компромату на Байдена -то як розслідування може вплинути на хід виборів ?
Цель дерьмометания перед выборами - победить. А практ любое дерьмо кинутое в противника - помогает в этом. Примеров масса, напр регулярные скандалы о секс приключениях (реальных или выдуманных) этих старичков ... никакого отношения к их сегодняшней политической деятельности не имеют, а выборы подпортить вполне могут.

ЧОГО БОЯТИСЬ ?
Укр руководство - факт колониальная администрация, зависящая лично от настроения и отношения к нему шефа. Сделав неправильную ставку на будущего шефа - получишь недовольного тобой шефа, может дать пинка и заменить.
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07.06.2020 14:47 Відповісти
А ведь московиты еще не выбросили информацию о случайном совпадении - об одновременной поездке Зеленского-Ермака и Патрушева в Оман. То-то весело будет! Ладно Вова выставил свою жену ДУРОЙ - поперлась в Оман в море искупаться, когда там была плохая погода и не то, что на солнышке поваляться - из отеля носа не высунуть. Но Патрушев-то - не дурак, и не пляжиться туда поперся. Командировку в Оман ему выписал не кто иной, как Путлер....
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07.06.2020 14:39 Відповісти
А ведь московиты еще не выбросили информацию о случайном совпадении - об одновременной поездке Зеленского-Ермака и Патрушева в Оман.

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Путин не только ему командировку выписал,он его лично за руку водил на экскурсии.
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07.06.2020 15:15 Відповісти
Так шо там с инвестициями из Омана? Нашли уже?
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07.06.2020 17:21 Відповісти
А взагалі-то конкретна публікація Комарницького свідчить про головне: в цілому світі, (і в США, зокрема) болт ложили на "плівки Деркача". Нічого там такого протизаконого, чи сенсаційного, чи здатного бути названим "втручання у вибори" - НЕМА ЗА ВИЗНАЧЕННЯМ. Окрім того, що все, що в них сказано було давним давно відоме. І залишаються питання лише в українського суспільства:
1.що це за плівки? звідки? протокольні, чи агентурні?
2.як вони потрапили до Деркача?
3.хто робив "нарізку"?
Якби були питання до плівок в світової громадькості - був би шум в ЗМІ подібно до тих протоколів, в яких Рябошапку було названо "100% мій прокурор". А його - катма. Нема нічого. Так, вряди-годи, задля красного слівця, оглядачі згадують в "місячних" оглядах подій в світі... І не більше того. Ну, і принагідно нагадують, що розкручування цього скандалу саме в Україні може змінити статус події... З усіма наслідками передовсім для України та Зеленського, зокрема.
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07.06.2020 15:27 Відповісти
По данным Форбс с 2014-го по 2020-й состояние Ахметова уменьшилось в 5 раз, Пинчука-Коломойского и т.д. в 2-3 раза, и только вундеркинд Порошенко увеличил свое в 1.6 раза, т.е. оно выросло в 4 раза по сравнению со средним по рынку. Чувак, находясь на госдолжности, тупо грабил Украину, во время войны.
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07.06.2020 15:27 Відповісти
"...я только предъявил удостоверение народного депутата "СН" и меня сразу ударили в лицо"©
Юрий Заславский №118"СН" с Житомирщины
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07.06.2020 15:34 Відповісти
Чи не головна ознака кожного упоротого зебіла, в т.ч. https://censor.net/user/464690 - нагла цинічна брехня та маніпуляція. Стільки раз вже тут довдодилось, що отой курченківський Форбс до Forbes'а Берті Чарльза не має жодного стосунку; а є фейковою інтернетною помийкою.

А другою головною ознакою 73/43%зебіла є суцільний дебілізм, зокрема, нездатність слідкувати за новинами.
Втім,з такими типовими цинічними побрехеньками та маніпуляцііями віє касапом-провокатором. І https://censor.net/user/464690, скоріш за все, є типовим випускника ФЭДа...
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07.06.2020 15:38 Відповісти
Тупенький, у тебя позднее зажигание. Ситуацию уже сто раз разобрали, и американский Форбс напечатал то же самое, так порохоботы переобулись в полете - ну так Порошенко же и был богатым, и прочий бред. А ты, видно, и среди порохоботов с задержкой развития
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07.06.2020 16:19 Відповісти
зебил ,нам не интересно ,что тебе приснилось)
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07.06.2020 16:43 Відповісти
Брехливый зебил! американский Форбс забрал лицензию у курченковского "форбса" уже давно))) Т.е. оно печатает, что в дурную голову лены бондаренко взбредет и полезными идиотами разнесено будет)))"Плівки Байдена" зіпсують Зеленському репутацію серед діаспори та відносини з Білим домом, - Комарницький - Цензор.НЕТ 547
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07.06.2020 17:14 Відповісти
Тупой, похоже. ты ---это ссылка у тебя на ам. Форбс?)))Лови , убогое "Плівки Байдена" зіпсують Зеленському репутацію серед діаспори та відносини з Білим домом, - Комарницький - Цензор.НЕТ 7695
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07.06.2020 22:15 Відповісти
"Плівки Байдена" зіпсують Зеленському репутацію серед діаспори та відносини з Білим домом, - Комарницький - Цензор.НЕТ 9428
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07.06.2020 22:16 Відповісти
деьіл, отут справжній форбс: https://www.forbes.com/billionaires/
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07.06.2020 17:22 Відповісти
А о тут не справжнiй? Какие же вы убогие.

https://www.forbes.com/real-time-billionaires./#532db3b4511d

О,пэтя уже на 3.
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07.06.2020 17:41 Відповісти
Гебнявий, палишся з цим лайном.
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07.06.2020 15:57 Відповісти
нельзя испорченное рашистом ,снова испортить им..оно уже испорченное...
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07.06.2020 15:54 Відповісти
а некисло так кацапи розігрують. То петя вляпався в історію із хіларі, тепер ця мавпа із трампом злигалася. Ще не факт що його переоберуть.
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07.06.2020 16:05 Відповісти
Чтобы репутацию испортить, ее для начала нужно заработать.
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07.06.2020 16:37 Відповісти
навредить болье Украине, чем вы сами навредили своим выбором: неЛоха президентом и слуг ещё в депутаты - даже теоретически нельзя навредить больше.
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07.06.2020 16:38 Відповісти
причем Зеленский к несосостоятельности как политика порошенко-барыги???мальдивский записывал свой разговор чтобы держать на крючке и шантажировать в дальнейшем Байдена!!!но видимо не срослось)))
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07.06.2020 16:47 Відповісти
"Плівки Байдена" зіпсують Зеленському репутацію серед діаспори та відносини з Білим домом, - Комарницький - Цензор.НЕТ 6668
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07.06.2020 17:17 Відповісти
.Инфантильный идиот -Это зачёт и +1500 лайков.Инфантильный идиот - якого могли обрати тільки такі жеінфантильні ідіоти.
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07.06.2020 18:18 Відповісти
зеленський завдяки брехні і маніпуляціям на адресу Порошенка блискуче виграв усі виботи. То чому йому не продовжити цю тактику, яка так гіпнотизує недолугий элєкторат? А те, що цим можна нашкодити держав Українаі, його зовсім не хвилює. Отаке обрали..
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07.06.2020 17:29 Відповісти
Як це "Если Владимир Зеленский не остановит расследование так называемых "пленок Байдена". В нас що, росія, що по указці зверху зупиняти, чи починати розслідування. Хай пан Стівен запропонує у себе в дома, в Великобританії, прем"єр міністру зупинити будь яке розслідування, яку відповідь він отримає? https://censor.net/n3200536
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07.06.2020 18:07 Відповісти
ЭТОТ ПРИДУРОК ТРАМП СОБРАЛСЯ ВОЙСКАМИ РАЗГОНЯТЬ ПРОТЕСТУЮЩИХ военние и конституцианисты стали на дибы и вы всерьез рассуждаете о пленках байдена ??? буш старший из за подобных протестов проиграл клинтону со свистом трамп на очереди --а зеля опять вляпался в историю поставил не на ту кобилу
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07.06.2020 18:35 Відповісти
О какой репутации идёт речь? У тряпки?
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08.06.2020 01:02 Відповісти
Нашей страной рулят все кому не лень, кроме Зе.
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08.06.2020 01:05 Відповісти
У шмарклі ніякої репутації серед діаспори ніколи не було, хіба що у лугандонської...
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08.06.2020 01:54 Відповісти
Врятли пленки испортят голобородьку то ,чего у него нет.
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08.06.2020 02:16 Відповісти
Никогда не слышала, что Зеленский имеет поддержку в Украинской Диаспоре Америки. Его поддержка на уровне 3-5% вообще не может считаться поддержкой. Может Украинская Диаспора в других странах его поддерживает, но точно не здесь.
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08.06.2020 19:53 Відповісти
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