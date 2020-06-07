"Плівки Байдена" зіпсують Зеленському репутацію серед діаспори та відносини з Білим домом, - Комарницький

Якщо Володимир Зеленський не зупинить розслідування так званих "плівок Байдена", він зруйнує свій імідж серед української діаспори та втратить двопартійну підтримку в США.

Про це пише у своїй статті на сайті британського видання Byline Times журналіст і перекладач Стівен Комарницький, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначає, що президент Зеленський під час своєї пресконференції, присвяченій першому року перебування на посаді, припустив, що українське обвинувачення, пов'язане з Джо Байденом і колишнім президентом України Петром Порошенком, має бути "розглянуто". Комарницький зауважує, що Зеленський, очевидно, благословив обвинувачення, яке може зруйнувати відносини України із США, коли демократи прийдуть до влади. Автор також акцентує увагу на тому, що об'єктом ворожості на цій пресконференції був Порошенко, однак Зеленський, "на подив журналістів, не припускав, що Байден, можливо, не зробив нічого поганого".

Стівен Комарницький також зазначає, що джерелом так званих "плівок Деркача" став український політичний діяч, який закінчив академію російської державної безпеки - ФСБ - у Москві в 1993 році. Він був членом партії експрезидента Януковича. Українська розвідка розглядає його як російського агента впливу, зазначає автор публікації.

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Комарницький також зазначає, що "плівки" не містять жодних згадок ні про компанію "Бурісма", ні про жодні корупційні пропозиції з боку колишнього віцепрезидента США.

"Це розслідування компрометує електоральну нейтральність України", - пише Стівен Комарницький.

"За словами Роберта Уолдека, адвоката, який досліджував зв'язки між США й Україною для основних засобів масової інформації, "це схоже на те, що ми називаємо розгортанням політичного сценічного шоу в США". Відкриття справи, яке вплине на вибори в США, порушує політику нейтралітету України. Якщо Зеленський не зупинить цього надуманого обвинувачення, його імідж серед української діаспори, підтримка якої часто виявляється вирішальною, буде серйозно підірвано. Канадська група з питань демократії в Україні вже сказала: "Завдання президента Зеленського - підтримувати двопартійну підтримку США для України. Він має уникати вторгнення в політику партій США". Вони мають рацію. Якщо Байден виграє голосування в листопаді 2020 року, Зеленський опиниться перед ворогом у Білому домі, а також у Кремлі", - резюмує Комарницький.