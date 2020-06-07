"Плівки Байдена" зіпсують Зеленському репутацію серед діаспори та відносини з Білим домом, - Комарницький
Якщо Володимир Зеленський не зупинить розслідування так званих "плівок Байдена", він зруйнує свій імідж серед української діаспори та втратить двопартійну підтримку в США.
Про це пише у своїй статті на сайті британського видання Byline Times журналіст і перекладач Стівен Комарницький, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначає, що президент Зеленський під час своєї пресконференції, присвяченій першому року перебування на посаді, припустив, що українське обвинувачення, пов'язане з Джо Байденом і колишнім президентом України Петром Порошенком, має бути "розглянуто". Комарницький зауважує, що Зеленський, очевидно, благословив обвинувачення, яке може зруйнувати відносини України із США, коли демократи прийдуть до влади. Автор також акцентує увагу на тому, що об'єктом ворожості на цій пресконференції був Порошенко, однак Зеленський, "на подив журналістів, не припускав, що Байден, можливо, не зробив нічого поганого".
Стівен Комарницький також зазначає, що джерелом так званих "плівок Деркача" став український політичний діяч, який закінчив академію російської державної безпеки - ФСБ - у Москві в 1993 році. Він був членом партії експрезидента Януковича. Українська розвідка розглядає його як російського агента впливу, зазначає автор публікації.
Комарницький також зазначає, що "плівки" не містять жодних згадок ні про компанію "Бурісма", ні про жодні корупційні пропозиції з боку колишнього віцепрезидента США.
"Це розслідування компрометує електоральну нейтральність України", - пише Стівен Комарницький.
"За словами Роберта Уолдека, адвоката, який досліджував зв'язки між США й Україною для основних засобів масової інформації, "це схоже на те, що ми називаємо розгортанням політичного сценічного шоу в США". Відкриття справи, яке вплине на вибори в США, порушує політику нейтралітету України. Якщо Зеленський не зупинить цього надуманого обвинувачення, його імідж серед української діаспори, підтримка якої часто виявляється вирішальною, буде серйозно підірвано. Канадська група з питань демократії в Україні вже сказала: "Завдання президента Зеленського - підтримувати двопартійну підтримку США для України. Він має уникати вторгнення в політику партій США". Вони мають рацію. Якщо Байден виграє голосування в листопаді 2020 року, Зеленський опиниться перед ворогом у Білому домі, а також у Кремлі", - резюмує Комарницький.
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Не поляки поставили на Штаты, а Штаты поставили на традиционные антироссийские и антинемецкие настроения у польской элиты. Высокий класс амерский политических сценаристов: за Есовские (те в основном за немецкие деньги) поднять экономику Польши и одновременно получить государство с антиЕСовской и антироссийской парадигмой.
Так что тут оч четко - где хвост, а где собака...
Нужно быть более зубатыми,чем того хотят Франция и Германия.
Если вы о Польше, то да: Штатам не нужна действительно единая Европа, не нужен сильный ЕС, не нужна европейская армия. Штатам желательна рыхлая и разобщенная структура, зависящая в военном отношении от Штатов.
Вот поэтому важны частные армии для юридически филигранной войны с ихтамнетами.
1. Штатам не нужна победа Украины, им в выгоду бесконечное непоймичто на востоке.
2. Позволить себе частные армии могут только сильные государства, потому что слабые государства их же частные армии и сожрут.
4,5 тис підписників на пейсбуку..сурьозне видання..рівень..
Жена приятеля дала хорошее определение своего положения: "я у тебя единственная третья жена", похоже, так и тут.
https://www.facebook.com/ukminarchism/photos/a.1748516298763967/2675680802714174/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARD-V4R-b9N__z_BKicHWZFH1UE46am7V16wQG-4qrHPPDKii-YVhcrMfo02itoLJ7OtpC9-dLuw8OxcCOppQpkKytiD2Jo9kBecErtILqKtxQDyha5ZRB1EOu9Vhqc6hVIrttkUyR2GfJj3mQ-zYxW82vCjQph1zadQ9IuP_OXMuEmScs82f553bhiW9ewjnbs_e3eYfLcW8jjkmshfuB4l0o2PpUuVcwfQiIZ_I2ye5Jf7hYPO-qwCQMZ_csu359GcwVsTxc2QNXSs9APgvC0qLJdERfaAkH38vAv3Le6f26lXpoyUTOfmtsipH0NRdx9uu0npUU8WAJJBVcfS_ZbuPWX7kgQXpoSTta4AItZENgyzSbSxRQiMNA&__tn__=H-R 5 червня о 14:28 · https://www.facebook.com/#
Если вдруг всё чернокожее население, независимо от возраста и пола, покинет страну:
- численность населения США уменьшится на 11.3%;
- число работающих сократится на 1.4%;
- число заключённых в тюрьмах сократится на 48%;
- численность банд и других преступных группировок станет меньше на 53%;
- средний по стране IQ вырастет на 7,4%, поставив США на третье место в мире, наравне с Японией;
- средний балл SAT (2016) поднимется до 1100 баллов (сейчас он равен 1000);
- количество больных СПИДом сократится на 65%;
- количество больных хламидиозом уменьшится на 59%;
- количество больных гонореей уменьшится на 69%;
- количество больных сифилисом уменьшится на 57%;
- средний годовой доход по стране поднимется более чем на $20,000;
- число людей, живущих в условиях нищеты, сократится на 54%;
- количество бездомных сократится на 65%;
- число получателей Welfare сократится на 52%;
- Демократическая партия США потеряет 26% своих избирателей.
Автор Alina Zagorski
Они же не покупают его видосики и дебильную мадиа продукцию КОЗЕЛ!
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
То есть Комарницкий предлагает президенту нарушить закон Украины вмешаться в ход следствия.А что ещё он посоветует?
писак продажних....
стільки соросят в його уряді,
НБУ ЦІЛКОВИТО з часів демократів при владі залишилось...
..."це схоже на те, що ми називаємо розгортанням політичного сценічного шоу в США". Відкриття справи, яке вплине на вибори в США, порушує політику нейтралітету України.
НЕЛОГІЧНО.
Бо якщо немає компромату на Байдена -то як розслідування може вплинути на хід виборів ?
ЧОГО БОЯТИСЬ ?
Цель дерьмометания перед выборами - победить. А практ любое дерьмо кинутое в противника - помогает в этом. Примеров масса, напр регулярные скандалы о секс приключениях (реальных или выдуманных) этих старичков ... никакого отношения к их сегодняшней политической деятельности не имеют, а выборы подпортить вполне могут.
ЧОГО БОЯТИСЬ ?
Укр руководство - факт колониальная администрация, зависящая лично от настроения и отношения к нему шефа. Сделав неправильную ставку на будущего шефа - получишь недовольного тобой шефа, может дать пинка и заменить.
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Путин не только ему командировку выписал,он его лично за руку водил на экскурсии.
1.що це за плівки? звідки? протокольні, чи агентурні?
2.як вони потрапили до Деркача?
3.хто робив "нарізку"?
Якби були питання до плівок в світової громадькості - був би шум в ЗМІ подібно до тих протоколів, в яких Рябошапку було названо "100% мій прокурор". А його - катма. Нема нічого. Так, вряди-годи, задля красного слівця, оглядачі згадують в "місячних" оглядах подій в світі... І не більше того. Ну, і принагідно нагадують, що розкручування цього скандалу саме в Україні може змінити статус події... З усіма наслідками передовсім для України та Зеленського, зокрема.
Юрий Заславский №118"СН" с Житомирщины
А другою головною ознакою 73/43%зебіла є суцільний дебілізм, зокрема, нездатність слідкувати за новинами.
Втім,з такими типовими цинічними побрехеньками та маніпуляцііями віє касапом-провокатором. І https://censor.net/user/464690, скоріш за все, є типовим випускника ФЭДа...
https://www.forbes.com/real-time-billionaires./#532db3b4511d
О,пэтя уже на 3.