Ходжес закликав НАТО розмістити нові бази, ракети та кораблі в Чорному морі: Потрібно зупинити "сирійський експрес" РФ

Колишній командувач Сухопутних військ США у Європі американський генерал Бен Ходжес вважає, що саме Чорне море наразі стало "стартовим майданчиком для дестабілізаційних операцій Москви".

Про це Ходжес розповів в інтерв'ю BBC, передає Цензор.НЕТ.

За словами генерала, румунські військові вже давно називають Чорне море "сирійським експресом Росії", маючи на увазі потік російських військових кораблів, що перевозять техніку, боєприпаси і солдатів із Росії до Сирії.

"Якщо ви подивитеся на будь-яку карту НАТО, де зображено Європу, то Чорне море розташоване десь у нижньому правому кутку. І саме так до нього і ставилися, як до периферії. Але якщо посунути карту так, що Чорне море буде посередині, це дасть зовсім інший погляд на регіон. І саме такий погляд ми вважаємо правильним зараз", - пояснив Ходжес.

Дивіться також: Посли країн Євросоюзу приїхали в офіс Порошенка: Обговорили посилення санкцій проти РФ і поглиблення інтеграції України в ЄС. ФОТО

Більш докладно відставний американський генерал і його колеги описали пропоновану НАТО стратегію в нещодавно оприлюдненій аналітичній доповіді "Один фланг, одна загроза, одна присутність".

У своїй новій доповіді Ходжес пропонує створити форпост НАТО в Румунії і зробити з нього не менш важливий стратегічний вузол, ніж нинішні бази Альянсу в Прибалтиці та Польщі.

Зараз швидко перекинути особовий склад і техніку НАТО з Німеччини в Румунію практично неможливо через Карпатсько гори. А переміщення угруповань Альянсу через Польщу ускладнюється тим, що в країні дуже багато озер. Вирішити цю проблему могла б поява бази в Румунії, а також розвиток залізничної мережі в Східній Європі, зазначається в доповіді.

Читайте також: "Німеччина підтримуватиме зближення України з НАТО", - Кулеба

Представники НАТО не відповіли на прохання ВВС прокоментувати доповідь Центру аналізу європейської політики. Але ВВС вдалося дізнатися, що зміст документа було доведено до всіх представників Північноатлантичної ради - основного органу прийняття політичних рішень НАТО.

За словами Ходжеса, який був присутній на цій закритій для сторонніх презентації доповіді, представники різних країн НАТО по-різному відреагували на пропозиції аналітиків. Але більшість позитивно оцінили ідеї, викладені в документі.