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Ходжес закликав НАТО розмістити нові бази, ракети та кораблі в Чорному морі: Потрібно зупинити "сирійський експрес" РФ

Ходжес закликав НАТО розмістити нові бази, ракети та кораблі в Чорному морі: Потрібно зупинити

Колишній командувач Сухопутних військ США у Європі американський генерал Бен Ходжес вважає, що саме Чорне море наразі стало "стартовим майданчиком для дестабілізаційних операцій Москви".

Про це Ходжес розповів в інтерв'ю BBC, передає Цензор.НЕТ.

За словами генерала, румунські військові вже давно називають Чорне море "сирійським експресом Росії", маючи на увазі потік російських військових кораблів, що перевозять техніку, боєприпаси і солдатів із Росії до Сирії.

"Якщо ви подивитеся на будь-яку карту НАТО, де зображено Європу, то Чорне море розташоване десь у нижньому правому кутку. І саме так до нього і ставилися, як до периферії. Але якщо посунути карту так, що Чорне море буде посередині, це дасть зовсім інший погляд на регіон. І саме такий погляд ми вважаємо правильним зараз", - пояснив Ходжес.

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Більш докладно відставний американський генерал і його колеги описали пропоновану НАТО стратегію в нещодавно оприлюдненій аналітичній доповіді "Один фланг, одна загроза, одна присутність".

У своїй новій доповіді Ходжес пропонує створити форпост НАТО в Румунії і зробити з нього не менш важливий стратегічний вузол, ніж нинішні бази Альянсу в Прибалтиці та Польщі.

Зараз швидко перекинути особовий склад і техніку НАТО з Німеччини в Румунію практично неможливо через Карпатсько гори. А переміщення угруповань Альянсу через Польщу ускладнюється тим, що в країні дуже багато озер. Вирішити цю проблему могла б поява бази в Румунії, а також розвиток залізничної мережі в Східній Європі, зазначається в доповіді.

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Представники НАТО не відповіли на прохання ВВС прокоментувати доповідь Центру аналізу європейської політики. Але ВВС вдалося дізнатися, що зміст документа було доведено до всіх представників Північноатлантичної ради - основного органу прийняття політичних рішень НАТО.

За словами Ходжеса, який був присутній на цій закритій для сторонніх презентації доповіді, представники різних країн НАТО по-різному відреагували на пропозиції аналітиків. Але більшість позитивно оцінили ідеї, викладені в документі.

Автор: 

НАТО (6431) Чорне море (1662) Ходжес Бен (172)


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Топ коментарі
+20
Ходжес призвал НАТО разместить новые базы, ракеты и корабли в Черном море: Нужно остановить "сирийский экспресс" РФ - Цензор.НЕТ 4484
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07.06.2020 13:38
+12
"В мнене є мрія" (с) В оригіналі то було ""I Have A Dream"...
Після перемоги над московією, в якості компенсації за збитки, що принесла їх агресія Україні, через ООН забрати собі Тамань, частину Ставропілля та Кубані (звісно без населення). Таким чином регіон Чоргого моря буде убезпечений від тих мавп з ядерним ціпком... Але то - фантастика!
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07.06.2020 13:38
+12
Оцінкована вата
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07.06.2020 14:06
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"В мнене є мрія" (с) В оригіналі то було ""I Have A Dream"...
Після перемоги над московією, в якості компенсації за збитки, що принесла їх агресія Україні, через ООН забрати собі Тамань, частину Ставропілля та Кубані (звісно без населення). Таким чином регіон Чоргого моря буде убезпечений від тих мавп з ядерним ціпком... Але то - фантастика!
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07.06.2020 13:38 Відповісти
...час плине стрімко...я впевнений: Азов буде нашим внутрішнім українським морем!
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07.06.2020 15:46 Відповісти
)))))
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07.06.2020 21:15 Відповісти
даа...это не газпром
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07.06.2020 16:21 Відповісти
А чого це без населення.Менi конче потрiбно парочка рабiв.
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07.06.2020 20:52 Відповісти
Ну один ты уже есть.
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07.06.2020 21:16 Відповісти
На південне узбережжя Білого моря
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08.06.2020 10:27 Відповісти
Ходжес призвал НАТО разместить новые базы, ракеты и корабли в Черном море: Нужно остановить "сирийский экспресс" РФ - Цензор.НЕТ 4484
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07.06.2020 13:38 Відповісти
Гарна форма для кацапського солдата.
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07.06.2020 14:04 Відповісти
Оцінкована вата
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07.06.2020 14:06 Відповісти
Не соответствует действительности
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09.06.2020 15:14 Відповісти
Похоже Турцию в НАТО уже не считают своей
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07.06.2020 13:39 Відповісти
за второй срок рыжий окончательно похорнит этот древний альянс
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07.06.2020 14:26 Відповісти
Вэлком !!!
А еще, камрады американцы, вас ждет Хутор Михайловский !!!!!
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07.06.2020 13:40 Відповісти
...и хутор Редьки
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07.06.2020 13:47 Відповісти
он что, ближе к Москве ?
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07.06.2020 14:13 Відповісти
""Если вы посмотрите на любую НАТОвскую карту Европы, Черное море расположено где-то в нижнем правом углу. И именно так к нему и относились - как к периферии. Но если подвинуть карту так, что Черное море будет посередине - это даст совсем другой взгляд на регион."
Это всё, что Вам нужно знать об этом американском стратеге
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07.06.2020 13:40 Відповісти
А нет, не всё!
"Сейчас быстро перебросить личный состав и технику НАТО из Германии в Румынию практически невозможно из-за Карпатских гор. А перемещение группировок Альянса через Польшу осложняется тем, что в стране очень много озер."
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07.06.2020 13:49 Відповісти
А в Бразилии очень много диких абизьян! (с)
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07.06.2020 14:09 Відповісти
В Росії теж.
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07.06.2020 14:14 Відповісти
"По словам генерала, румынские военные уже давно называют Черное море "сирийским экспрессом России", имея в виду поток российских военных кораблей, перевозящих технику, боеприпасы и солдат из России в Сирию."
Румынские военные называют не Чёрное море экспрессом (что за бред?), а именно поток транспортных военных кораблей Новороссийск-Сирия. И чтобы остановить этот экспресс достаточно просто перекрыть Босфор.
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07.06.2020 13:45 Відповісти
...твоим стратегическим диваном перекроет?
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07.06.2020 13:46 Відповісти
Нет конечно. Только база в Румынии может остановить транспортный корабль в Босфоре!
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07.06.2020 13:48 Відповісти
...понятно, вопросов больше нет
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07.06.2020 13:59 Відповісти
Нужно ещё американские базы поставить на границе Ростовской и Белгородской областях, НАТО здесь доверять нельзя , так НАТО защищает буферная Украина.
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07.06.2020 13:49 Відповісти
украина защищает только саму себя
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07.06.2020 14:29 Відповісти
"Если вы посмотрите на любую НАТОвскую карту Европы, Черное море расположено где-то в нижнем правом углу. И именно так к нему и относились - как к периферии. Но если подвинуть карту так, что Черное море будет посередине - это даст совсем другой взгляд на регион. И именно такой взгляд мы считаем верным сейчас"

Сильно сказано! Все, что надо было сделать военным экспертам, так передвинуть карту таким образом, чтобы Черное море стало посередине и уже нарисовалась другая геополитическая реальность. Давайте, душите кацапсин!
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07.06.2020 13:50 Відповісти
Приятно слушать адекватных людей.Нужно неандернтальцев и орду вернуть туда ,где они опять буду просить зерно и окорочка.Поребрик ,по другому не понимает.Тут куча помощников у США буде.
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07.06.2020 13:51 Відповісти
Так они вроде экспортируют зерно сейчас. Читал, что русня основной наш конкурент на рынке пшеницы.
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07.06.2020 13:53 Відповісти
можно список помощников ? только реальных помощников, а не два негра и два азиата для создания видимости интернациональности
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07.06.2020 16:26 Відповісти
Наиболее реальное объяснение событиям осени 1939-го(2014 г) состоит в том, что Британия хотела вести войну с Германией штыками поляков и французов, а французы не хотели загребать жар своими руками в пользу Лондона.
В начале была Странная война.
Эта война была настолько странной, что даже спустя 80 с лишним лет никто не нашел убедительного объяснения, почему осенью 1939 года Французская и Британская империи не сделали ничего, чтобы разгромить Германию. Вся история начального периода Второй мировой войны и сегодня выглядит как фактическое предательство Польши со стороны Лондона и Париж (c). Но никуда нам от себя не деться, а если деться - только в никуда. - Омар Хайям,
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07.06.2020 13:51 Відповісти
Объяснение простое. В 30-е годы в Европа и Сталин играли в увлекательную игру - направь Гитлера к соседу. Сначала побждал Сралин, во втором раунде он продул, а потом уже все спохватились.
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07.06.2020 13:57 Відповісти
Можно еще "кубанским" партизанам завалить Керченский мост и "сирийский экспресс" начнёт рассыпаться.
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07.06.2020 13:53 Відповісти
А как рухнувший Керченский мост помешает судоходству из Новороссийска?
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07.06.2020 13:59 Відповісти
по просьбе трудовых коллективов надо просто перестать озабоченному западу покупать расейскую нефть и газ, а не двигать карты туды-сюды..
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07.06.2020 14:05 Відповісти
Точно! Но карты двигать проще и дешевле!
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07.06.2020 14:08 Відповісти
угу, то то германия пообещала санкции наложить на американский LNG
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07.06.2020 16:27 Відповісти
Гарна ідея - кацапам під боком буде те завдяки чому вони виправдовували захват Криму
А все ж меряне з мокшанами це ідіоти з болот
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07.06.2020 14:06 Відповісти
Бывший командующий американскими сухопутными войскамиИсточник: https://censor.net/n3200538.... все понятно
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07.06.2020 14:17 Відповісти
на жаль,поки що нічого обговорювати.. думки на різні теми Не уповноважених осіб не є офіційною позицією країни..
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07.06.2020 14:50 Відповісти
Цыплят по осени считают.Украина ещё не сказала своего слова.Томагавкам и Першингам - самое место в Украине.Выборы в США пройдут и Всё завертится.Маск не зря хвастается своими батутами.
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07.06.2020 14:49 Відповісти
Ходжес закликав НАТО розмістити нові бази, ракети та кораблі в Чорному морі: Потрібно зупинити "сирійський експрес" РФ - Цензор.НЕТ 2945
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07.06.2020 14:50 Відповісти
Микроскоп надо было ещё лет десять назад сдвигать вправо, тогда гораздо раньше заметили бы расползание кремлёвской бациллы.
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07.06.2020 15:15 Відповісти
тю, вы таки не понимаете ситуации, для америки рф малый политИк, практически никакой политИк, рф не имеет возможности влиять на сша ни экономически, ни политически, ни даже в военном плане, подлодки я яо ? да бох с ними, пусть плавают, ядерное равновесие давно установлено и дети кремлевских бонз так же радиоактивным пеплом дышать не научились еще, поэтому на рф все больше по старой традиции прут, из боязни коммунистов

вот китай это да, это опасный конкурент да еще и сумевший поставить сша от себя в зависимость, но тут как муж и жена живущие вместе 50 лет, вместе тошно, врозь никак, китай от сша зависит не меньше, вот и бодаются, кто в доме главный
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07.06.2020 16:34 Відповісти
Однако Китай не угрожает ни Украине, ни Сирии, ни Ливии и пальцы веером не расшиперивает по поводу вяличия.
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07.06.2020 21:36 Відповісти
ну да, зато закусывается с индией, тайванем, наложил лапу на гонконг, финансово захапавыет африку, в общем у него просто свой круг интересов
а сирии и рф не угрожает, как и ливии, и там и там поддерживает законное правительство
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08.06.2020 08:34 Відповісти
Та Чорне море чуть ближе к Раше, чем к США. Кто бацилла, спорно, хотя бесспорно.
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09.06.2020 15:22 Відповісти
Пожалуй, вы не будете отрицать, что оно находится на одинаковом расстоянии до Раши и до альянса стран НАТО. А это уже совсем близко к Америке. Да, и если без порно, то бацилла лезет в Чёрное море именно с кремлёвских берегов и, далее, по Средиземному морю.
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09.06.2020 17:28 Відповісти
НАТО это США, остальные шелуха из под ногтей
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09.06.2020 18:13 Відповісти
Было бы опрометчиво, с вашей стороны, считать Турцию за "шелуху".
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09.06.2020 18:16 Відповісти
У Турции нет ни одной подлодки, потешная армия. Там что-то уничтожила у Хавтара
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09.06.2020 18:28 Відповісти
Будя лепить горбатого. Турция входит в альянс НАТО и имеет достаточно мощный ВМФ. А что касается Хафтара, так про него в Ливии скоро забудут и вам об этом тоже известно.
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09.06.2020 18:52 Відповісти
Повтою, что Турция В ЧМ никто, ну может для грузин с болгарами
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10.06.2020 15:46 Відповісти
Повторять можете для ватников, для меня не надо.
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10.06.2020 19:15 Відповісти
Достатньо було б 15-ть тисяч американців з Німеччини перекинути в Україну.А оплату знімати з офшорних рахунків українських мародерів шоколадно-колорадних та зелено-каломойних-тоді навіть НАТО не треба-європейці й так не хочут 2%-и від ВВП платити в цю структуру.
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08.06.2020 01:12 Відповісти
старик отдохни
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09.06.2020 18:42 Відповісти
 
 