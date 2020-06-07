Ходжес закликав НАТО розмістити нові бази, ракети та кораблі в Чорному морі: Потрібно зупинити "сирійський експрес" РФ
Колишній командувач Сухопутних військ США у Європі американський генерал Бен Ходжес вважає, що саме Чорне море наразі стало "стартовим майданчиком для дестабілізаційних операцій Москви".
Про це Ходжес розповів в інтерв'ю BBC, передає Цензор.НЕТ.
За словами генерала, румунські військові вже давно називають Чорне море "сирійським експресом Росії", маючи на увазі потік російських військових кораблів, що перевозять техніку, боєприпаси і солдатів із Росії до Сирії.
"Якщо ви подивитеся на будь-яку карту НАТО, де зображено Європу, то Чорне море розташоване десь у нижньому правому кутку. І саме так до нього і ставилися, як до периферії. Але якщо посунути карту так, що Чорне море буде посередині, це дасть зовсім інший погляд на регіон. І саме такий погляд ми вважаємо правильним зараз", - пояснив Ходжес.
Більш докладно відставний американський генерал і його колеги описали пропоновану НАТО стратегію в нещодавно оприлюдненій аналітичній доповіді "Один фланг, одна загроза, одна присутність".
У своїй новій доповіді Ходжес пропонує створити форпост НАТО в Румунії і зробити з нього не менш важливий стратегічний вузол, ніж нинішні бази Альянсу в Прибалтиці та Польщі.
Зараз швидко перекинути особовий склад і техніку НАТО з Німеччини в Румунію практично неможливо через Карпатсько гори. А переміщення угруповань Альянсу через Польщу ускладнюється тим, що в країні дуже багато озер. Вирішити цю проблему могла б поява бази в Румунії, а також розвиток залізничної мережі в Східній Європі, зазначається в доповіді.
Представники НАТО не відповіли на прохання ВВС прокоментувати доповідь Центру аналізу європейської політики. Але ВВС вдалося дізнатися, що зміст документа було доведено до всіх представників Північноатлантичної ради - основного органу прийняття політичних рішень НАТО.
За словами Ходжеса, який був присутній на цій закритій для сторонніх презентації доповіді, представники різних країн НАТО по-різному відреагували на пропозиції аналітиків. Але більшість позитивно оцінили ідеї, викладені в документі.
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Після перемоги над московією, в якості компенсації за збитки, що принесла їх агресія Україні, через ООН забрати собі Тамань, частину Ставропілля та Кубані (звісно без населення). Таким чином регіон Чоргого моря буде убезпечений від тих мавп з ядерним ціпком... Але то - фантастика!
А еще, камрады американцы, вас ждет Хутор Михайловский !!!!!
Это всё, что Вам нужно знать об этом американском стратеге
"Сейчас быстро перебросить личный состав и технику НАТО из Германии в Румынию практически невозможно из-за Карпатских гор. А перемещение группировок Альянса через Польшу осложняется тем, что в стране очень много озер."
Румынские военные называют не Чёрное море экспрессом (что за бред?), а именно поток транспортных военных кораблей Новороссийск-Сирия. И чтобы остановить этот экспресс достаточно просто перекрыть Босфор.
Сильно сказано! Все, что надо было сделать военным экспертам, так передвинуть карту таким образом, чтобы Черное море стало посередине и уже нарисовалась другая геополитическая реальность. Давайте, душите кацапсин!
В начале была Странная война.
Эта война была настолько странной, что даже спустя 80 с лишним лет никто не нашел убедительного объяснения, почему осенью 1939 года Французская и Британская империи не сделали ничего, чтобы разгромить Германию. Вся история начального периода Второй мировой войны и сегодня выглядит как фактическое предательство Польши со стороны Лондона и Париж (c). Но никуда нам от себя не деться, а если деться - только в никуда. - Омар Хайям,
А все ж меряне з мокшанами це ідіоти з болот
вот китай это да, это опасный конкурент да еще и сумевший поставить сша от себя в зависимость, но тут как муж и жена живущие вместе 50 лет, вместе тошно, врозь никак, китай от сша зависит не меньше, вот и бодаются, кто в доме главный
а сирии и рф не угрожает, как и ливии, и там и там поддерживает законное правительство