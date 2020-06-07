УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9817 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 045 18

Німеччина не забиратиме своїх туристів із-за кордону в разі інфікування COVID-19

Німеччина не забиратиме своїх туристів із-за кордону в разі інфікування COVID-19

Громадяни Німеччини можуть відправлятися на відпочинок за кордон після зняття обмежень, але не мають розраховувати на жодні кампанії щодо їхньої евакуації, включно з випадками захворювання на COVID-19.

Про це заявив міністр закордонних справ Гайко Маас виданню Bild am Sonntag, передає Цензор.НЕТ.

"Кожен, хто інфікується під час відпустки, не може розраховувати на те, що ми повернемо його до Німеччини... Федеральний уряд не зможе влітку знову відправляти літаки, щоб привезти німецьких відпочивальників додому", - сказав Маас.

Водночас він запевнив, що дипломатичні місії ФРН за кордоном, звичайно ж, завжди готові надати консульську підтримку в надзвичайних ситуаціях.

Читайте також: Світовий туризм цього року впаде на 70%, - ООН

Маас, кажучи про поступове відкриття кордонів, закликав співвітчизників до максимальної обережності, дотримання правил гігієни та дистанції.

Наразі йдеться про відкриття кордонів у межах ЄС. Коли буде знято заборони на поїздки до та з третіх країн, поки незрозуміло, це "залежить від перебігу пандемії".

Автор: 

Німеччина (7336) карантин (18172) туризм (1560) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+13
Как же нам повезло, что мы в Украине живём, а не в какой-то сраной Германии.
показати весь коментар
07.06.2020 14:35
+10
"Каждый, кто заразится во время отпуска, не может рассчитывать на то, что мы вернем его в Германию... Федеральное правительство не сможет летом снова отправлять самолеты, чтобы привезти немецких отдыхающих домой", - сказал Маас.

И я об этом писал, предлагал делать это в Украине, но к сожалению украинская власть глупее, чем в Германии.
показати весь коментар
07.06.2020 14:39
+10
Богатая цивилизованная Германия не забирает, а наш зелено-опый всех попривозил за бюджетные деньги,зато масок в аптеках не было 2 месяца и сейчас еще стоят в 10 раз дороже, чем до карантина, а заболевшие врачи лечатся за свои деньги, потому что зеленый Степанов постоянно брешет, что все лечатся за госсредства от коронавируса. Сплошное бессовестное психопатическое вранье.
показати весь коментар
07.06.2020 14:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Как же нам повезло, что мы в Украине живём, а не в какой-то сраной Германии.
показати весь коментар
07.06.2020 14:35 Відповісти
Богатая цивилизованная Германия не забирает, а наш зелено-опый всех попривозил за бюджетные деньги,зато масок в аптеках не было 2 месяца и сейчас еще стоят в 10 раз дороже, чем до карантина, а заболевшие врачи лечатся за свои деньги, потому что зеленый Степанов постоянно брешет, что все лечатся за госсредства от коронавируса. Сплошное бессовестное психопатическое вранье.
показати весь коментар
07.06.2020 14:58 Відповісти
нищеброды.Ничего их Украина будет собирать,мы можем себе это позволить.
показати весь коментар
07.06.2020 14:36 Відповісти
"Каждый, кто заразится во время отпуска, не может рассчитывать на то, что мы вернем его в Германию... Федеральное правительство не сможет летом снова отправлять самолеты, чтобы привезти немецких отдыхающих домой", - сказал Маас.

И я об этом писал, предлагал делать это в Украине, но к сожалению украинская власть глупее, чем в Германии.
показати весь коментар
07.06.2020 14:39 Відповісти
Пиарятся за наш счет
показати весь коментар
07.06.2020 14:42 Відповісти
Ржу, молодцы немцы. Теперь все будут сидеть дома )))
показати весь коментар
07.06.2020 14:40 Відповісти
Нехай наших "туристів" заберуть..
😁
показати весь коментар
07.06.2020 14:46 Відповісти
Вірна постановка питання.
А то носяться з цими туристами як з "писаною торбою".
показати весь коментар
07.06.2020 14:47 Відповісти
Согласен, жизнь утопающих в руках утопленников.
показати весь коментар
07.06.2020 14:58 Відповісти
Кремлеботы ведут информвционную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..👆
показати весь коментар
07.06.2020 15:01 Відповісти
Учись, бубенчик. А ты все микробы в страну завез. Хотя, тебе ж это на руку.
показати весь коментар
07.06.2020 15:04 Відповісти
он обещал вернуть украинцев он сделал, а у словия не бьіло, что здоровьіх.
показати весь коментар
07.06.2020 18:16 Відповісти
Это точно.
показати весь коментар
07.06.2020 18:49 Відповісти
😂😂😂😂😂 Некоторым эта новость как серпом...
показати весь коментар
07.06.2020 15:04 Відповісти
правильно. некуй шастать. высшая расса решила что она бессмертна.
показати весь коментар
07.06.2020 15:21 Відповісти
в уркаине даже Ембраер ахмета, кошку з Китая мог забрать..плять ,фрицы некуй их пускать и в Минск с заразой рашистского вируса....потом заразу не вывести как кровопролитный конфликт в Украине.
показати весь коментар
07.06.2020 15:44 Відповісти
Почему то вспомнилась патетическая заметка Бутусова , времен Санжар, что Украине надо завозить к себе всех больных соотечественников , будь то "сибирская язва" или "бубонная чума".
показати весь коментар
07.06.2020 18:22 Відповісти
страна правящих идиотов завезла в Украину за счет бюджета 400 тыс потенциально зараженных без всяких карантинных отсидок и контроля. и кто назовет этих правяшщих дегенератов умными. ))))) теперь у них эпидемия и карантин))))

а вот решение немецких властей разумное. все очень просто, не фиг шастать во время пандемии китайской заразы. нашастал себе приключение на свою жопу , решай проблему за свой счет. ))))) а ото наши дегенераты туристы в разгар пандемии в мире горящие путевки скупали и ехали отдыхать, а потом орали, заберите нас домой, типа бабок уже нет , спасите, помогите)))
а мозги то где были у имбецилов? хотя о чем это я)))))
показати весь коментар
07.06.2020 22:43 Відповісти
 
 