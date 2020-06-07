Німеччина не забиратиме своїх туристів із-за кордону в разі інфікування COVID-19
Громадяни Німеччини можуть відправлятися на відпочинок за кордон після зняття обмежень, але не мають розраховувати на жодні кампанії щодо їхньої евакуації, включно з випадками захворювання на COVID-19.
Про це заявив міністр закордонних справ Гайко Маас виданню Bild am Sonntag, передає Цензор.НЕТ.
"Кожен, хто інфікується під час відпустки, не може розраховувати на те, що ми повернемо його до Німеччини... Федеральний уряд не зможе влітку знову відправляти літаки, щоб привезти німецьких відпочивальників додому", - сказав Маас.
Водночас він запевнив, що дипломатичні місії ФРН за кордоном, звичайно ж, завжди готові надати консульську підтримку в надзвичайних ситуаціях.
Маас, кажучи про поступове відкриття кордонів, закликав співвітчизників до максимальної обережності, дотримання правил гігієни та дистанції.
Наразі йдеться про відкриття кордонів у межах ЄС. Коли буде знято заборони на поїздки до та з третіх країн, поки незрозуміло, це "залежить від перебігу пандемії".
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И я об этом писал, предлагал делать это в Украине, но к сожалению украинская власть глупее, чем в Германии.
😁
А то носяться з цими туристами як з "писаною торбою".
а вот решение немецких властей разумное. все очень просто, не фиг шастать во время пандемии китайской заразы. нашастал себе приключение на свою жопу , решай проблему за свой счет. ))))) а ото наши дегенераты туристы в разгар пандемии в мире горящие путевки скупали и ехали отдыхать, а потом орали, заберите нас домой, типа бабок уже нет , спасите, помогите)))
а мозги то где были у имбецилов? хотя о чем это я)))))