Тимчасовий морг для жертв коронавірусу під Парижем закрили через спад епідемії

Морг, обладнаний неподалік від Парижу на території складу одного з найбільших європейських продуктових оптових ринків, вирішили закрити.

Про це повідомили в префектурі поліції Парижу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Рішення закрити морг ухвалили, оскільки епідеміологічна обстановка в регіоні продовжує поліпшуватися, а похоронні служби працюють у звичайному режимі.

Тимчасовий морг на території одного зі складів найбільшого в Європі продовольчого ринку в Ренжісе неподалік Парижу відкрили 3 квітня через те, що похоронні служби не могли своєчасно організувати поховання і кремацію жертв коронавірусу на піку пандемії.

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У морзі в Ренжісе труни зберігали в очікуванні похорону та кремації. Тимчасовий морг міг вмістити до 20 тисяч трун.

За даними влади, тіла померлих під час пандемії припинили відправляти в цей морг із 13 травня.

Загалом у Франції жертвами пандемії коронавірусу стали понад 29 тисяч осіб.

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