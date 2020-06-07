Тимчасовий морг для жертв коронавірусу під Парижем закрили через спад епідемії
Морг, обладнаний неподалік від Парижу на території складу одного з найбільших європейських продуктових оптових ринків, вирішили закрити.
Про це повідомили в префектурі поліції Парижу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Рішення закрити морг ухвалили, оскільки епідеміологічна обстановка в регіоні продовжує поліпшуватися, а похоронні служби працюють у звичайному режимі.
Тимчасовий морг на території одного зі складів найбільшого в Європі продовольчого ринку в Ренжісе неподалік Парижу відкрили 3 квітня через те, що похоронні служби не могли своєчасно організувати поховання і кремацію жертв коронавірусу на піку пандемії.
У морзі в Ренжісе труни зберігали в очікуванні похорону та кремації. Тимчасовий морг міг вмістити до 20 тисяч трун.
За даними влади, тіла померлих під час пандемії припинили відправляти в цей морг із 13 травня.
Загалом у Франції жертвами пандемії коронавірусу стали понад 29 тисяч осіб.
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есть информация, что в то время, когда итальянских больных пафосно возили лечить в Германию, совсем недалеко итальянские больницы стояли совсем пустые.
видел заметку про очереди "скорых" в Киеве. в Киеве, Карл, в Киеве!
https://censor.net/user/95229
В Швейцарии число болеющих уже долгое время снижается
07.04 там было 12728 болеющих. Сейчас болеют 435
Всего умерло 1921.
В Швеции число болеющих долгое время возрастает
07.04 там было 6897 болеющих. Сейчас болеют 30003.
Всего умерло 4639.
Вывод - Швеция хуже справляется с эпидемией, чем Швейцария.
https://censor.net/comments/locate/3200404/019214**-e48d-7276-ad37-9676a9225938https://censor.net/user/452060
ключевое слово "хуже". вполне могу представить себе того, кто так считает... я так не считаю.