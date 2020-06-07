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Новини Коронавірус і карантин
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Тимчасовий морг для жертв коронавірусу під Парижем закрили через спад епідемії

Тимчасовий морг для жертв коронавірусу під Парижем закрили через спад епідемії

Морг, обладнаний неподалік від Парижу на території складу одного з найбільших європейських продуктових оптових ринків, вирішили закрити.

Про це повідомили в префектурі поліції Парижу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Рішення закрити морг ухвалили, оскільки епідеміологічна обстановка в регіоні продовжує поліпшуватися, а похоронні служби працюють у звичайному режимі.

Тимчасовий морг на території одного зі складів найбільшого в Європі продовольчого ринку в Ренжісе неподалік Парижу відкрили 3 квітня через те, що похоронні служби не могли своєчасно організувати поховання і кремацію жертв коронавірусу на піку пандемії.

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У морзі в Ренжісе труни зберігали в очікуванні похорону та кремації. Тимчасовий морг міг вмістити до 20 тисяч трун.

За даними влади, тіла померлих під час пандемії припинили відправляти в цей морг із 13 травня.

Загалом у Франції жертвами пандемії коронавірусу стали понад 29 тисяч осіб.

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Автор: 

карантин (18172) Париж (214) Франція (3052) морг (30) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
снова нет самой важной цифры и не зря. как только она появится так сразу и станет мухлёж явным. ибо количество смертей "с вирусочком" никогда не превышала половины среднего количества смертей.
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07.06.2020 14:43
+3
Кремлеботы ведут информвционную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..👆
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07.06.2020 15:00
+2
І всім стане ясно що це все світова змова і Білл Гейтс під супроводом рептилоїдів хоче всім увести з вакциною чіп і керувати людьми через мережу 5G!
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07.06.2020 14:57
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снова нет самой важной цифры и не зря. как только она появится так сразу и станет мухлёж явным. ибо количество смертей "с вирусочком" никогда не превышала половины среднего количества смертей.
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07.06.2020 14:43 Відповісти
А по какой причине временный морг открывали?
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07.06.2020 14:47 Відповісти
запугать народ надо было. а чё?
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07.06.2020 14:52 Відповісти
Временный морг на территории одного из складов крупнейшего в Европе продовольственного рынка в Ренжисе неподалеку от Парижа был открыт 3 апреля. Его пришлось открыть из-за того, что похоронные службы не могли своевременно организовать похороны и кремацию жертв коронавируса на пике пандемии.Источник: https://censor.net/n3200548
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07.06.2020 14:57 Відповісти
дык... с этого всё и начиналось. была бы цифра - сразу было бы ясно, очереди катафалков являются постановочными или нет.
есть информация, что в то время, когда итальянских больных пафосно возили лечить в Германию, совсем недалеко итальянские больницы стояли совсем пустые.
видел заметку про очереди "скорых" в Киеве. в Киеве, Карл, в Киеве!
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07.06.2020 15:13 Відповісти
Какойсмысл приводить Вам цифры, если реакция будет примерно такой?

https://censor.net/user/95229

В Швейцарии число болеющих уже долгое время снижается
07.04 там было 12728 болеющих. Сейчас болеют 435
Всего умерло 1921.
В Швеции число болеющих долгое время возрастает
07.04 там было 6897 болеющих. Сейчас болеют 30003.
Всего умерло 4639.
Вывод - Швеция хуже справляется с эпидемией, чем Швейцария.
https://censor.net/comments/locate/3200404/019214**-e48d-7276-ad37-9676a9225938https://censor.net/user/452060

ключевое слово "хуже". вполне могу представить себе того, кто так считает... я так не считаю.
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07.06.2020 16:12 Відповісти
не приводите. и то верно - верующим в вирус всемогущий цифры не нужны.
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07.06.2020 16:17 Відповісти
І всім стане ясно що це все світова змова і Білл Гейтс під супроводом рептилоїдів хоче всім увести з вакциною чіп і керувати людьми через мережу 5G!
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07.06.2020 14:57 Відповісти
https://censor.net/user/111138 Звісно можна насміхатися,бо чіпування наприклад повна маячня.Але чому Біл Гейтс говорив ще давно за віруси? Він ж з іт сфери.
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07.06.2020 15:16 Відповісти
билл на один доллар вложений в производство вакцин получает 19 долларов отдачи. такой вот "благодетель"
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07.06.2020 16:03 Відповісти
Оптимистично...
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07.06.2020 14:43 Відповісти
Кремлеботы ведут информвционную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..👆
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07.06.2020 15:00 Відповісти
И подконтрольные РФ итальянские СМИ больше не крутят с утра до вечера бесконечные, наводящие ужас, ролики с сотнями, тысячами гробов... Когда все закончится, свиное рыло Раиси окажется повсюду: от Парижа с Мадридом, до китайского Уханя.
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07.06.2020 15:39 Відповісти
 
 