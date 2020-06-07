Китай навмисно заважає США створити вакцину від коронавірусу, - сенатор Скотт

Американський сенатор-республіканець Рік Скотт звинуватив Китай у саботажі створення вакцини від COVID-19 західними країнами.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За словами Скотта, у США є докази дій Китаю, спрямованих на перешкоджання Заходу у створенні вакцини від коронавірусу.

"Ми мусимо створити цю вакцину. На жаль, у нас є докази того, що комуністичний Китай намагається саботувати нашу роботу або ж сповільнити її", - сказав він.

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За словами політика, Китай не хоче, щоб Сполучені Штати створили вакцину першими, оскільки є "противником американців і, думаю, демократії в усьому світі". Скотт вважає, що якщо Китай зможе створити вакцину раніше, аніж інші країни, то не буде нею ділитися.

Проте сенатор не відповів на запитання, які докази перешкоджання з боку Китаю мають Сполучені Штати.

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Водночас міністр науки і технологій КНР Ван Чжиган заявив у неділю на брифінгу, що Китай зміцнюватиме міжнародну співпрацю в майбутніх клінічних випробуваннях вакцини від Covid-19, спираючись на вже існуючу взаємодію щодо її розробки.

Розробка вакцини, "як і раніше, є основною стратегією у сфері наших зусиль із подолання нового коронавірусу", підкреслив міністр.