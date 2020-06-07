Китай навмисно заважає США створити вакцину від коронавірусу, - сенатор Скотт
Американський сенатор-республіканець Рік Скотт звинуватив Китай у саботажі створення вакцини від COVID-19 західними країнами.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
За словами Скотта, у США є докази дій Китаю, спрямованих на перешкоджання Заходу у створенні вакцини від коронавірусу.
"Ми мусимо створити цю вакцину. На жаль, у нас є докази того, що комуністичний Китай намагається саботувати нашу роботу або ж сповільнити її", - сказав він.
За словами політика, Китай не хоче, щоб Сполучені Штати створили вакцину першими, оскільки є "противником американців і, думаю, демократії в усьому світі". Скотт вважає, що якщо Китай зможе створити вакцину раніше, аніж інші країни, то не буде нею ділитися.
Проте сенатор не відповів на запитання, які докази перешкоджання з боку Китаю мають Сполучені Штати.
Водночас міністр науки і технологій КНР Ван Чжиган заявив у неділю на брифінгу, що Китай зміцнюватиме міжнародну співпрацю в майбутніх клінічних випробуваннях вакцини від Covid-19, спираючись на вже існуючу взаємодію щодо її розробки.
Розробка вакцини, "як і раніше, є основною стратегією у сфері наших зусиль із подолання нового коронавірусу", підкреслив міністр.
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он пожертвований не принимает, так что че слушать ролик того который тупо читает чужую работу то?
так що.... тупо за таке можна автоматично вішати провину на тов. Сі і партію червонодупих рабів
не ту страну назвали израилем.
ведь в мире почти все китайское.
а те що ти використовуєш лише китайське лайно це твоє власне горе..
Вангую что именно сша первыми найдут вакцину и будут на этом зарабатывать😷
Проходили...
кстати, эти разработчики уже заявили, что при массовой поголовной (как ими планируется) вакцинации людей планеты, примерно 1 или 2 миллиона людей умрет от побочек
удачной вакцинации, подопытные морские свинки
удачной вакцинации, аутист
хотя на 100% уверен, что ты вакцинироваться от коронавируса не будешь
И мне все равно в чем там Вы уверены или нет.
Презерватив на голову, и не снимать пока тело не остынет!