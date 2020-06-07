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Новини Коронавірус і карантин
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Китай навмисно заважає США створити вакцину від коронавірусу, - сенатор Скотт

Китай навмисно заважає США створити вакцину від коронавірусу, - сенатор Скотт

Американський сенатор-республіканець Рік Скотт звинуватив Китай у саботажі створення вакцини від COVID-19 західними країнами.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За словами Скотта, у США є докази дій Китаю, спрямованих на перешкоджання Заходу у створенні вакцини від коронавірусу.

"Ми мусимо створити цю вакцину. На жаль, у нас є докази того, що комуністичний Китай намагається саботувати нашу роботу або ж сповільнити її", - сказав він.

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За словами політика, Китай не хоче, щоб Сполучені Штати створили вакцину першими, оскільки є "противником американців і, думаю, демократії в усьому світі". Скотт вважає, що якщо Китай зможе створити вакцину раніше, аніж інші країни, то не буде нею ділитися.

Проте сенатор не відповів на запитання, які докази перешкоджання з боку Китаю мають Сполучені Штати.

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Водночас міністр науки і технологій КНР Ван Чжиган заявив у неділю на брифінгу, що Китай зміцнюватиме міжнародну співпрацю в майбутніх клінічних випробуваннях вакцини від Covid-19, спираючись на вже існуючу взаємодію щодо її розробки.

Розробка вакцини, "як і раніше, є основною стратегією у сфері наших зусиль із подолання нового коронавірусу", підкреслив міністр.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Китай (4555) США (22643) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+15
Что за бред, как Китай может помешать работе сотен лабораторий.
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07.06.2020 15:23
+14
Вполне может быть правдой. От китайцев всего можно ожидать. Их этика не знает милосердия. А Трампа они ненавидят, потому что он хочет вернуть производства в США.
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07.06.2020 15:25
+11
убийство странное произошло. В Штатах убили ученого, который занимался коронавирусом. Причем убил китаец.
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07.06.2020 15:29
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https://www.youtube.com/watch?v=IZNbaMG5Dq0 Что происходит в США. Версия
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07.06.2020 15:22 Відповісти
Версия имеет место быть.
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07.06.2020 15:41 Відповісти
не проще ли прочитать на сайте автора?
он пожертвований не принимает, так что че слушать ролик того который тупо читает чужую работу то?
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07.06.2020 17:15 Відповісти
Что за бред, как Китай может помешать работе сотен лабораторий.
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07.06.2020 15:23 Відповісти
пробираются туды по ночам и ссут в пробирки....
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07.06.2020 15:25 Відповісти
Кибер-атаки, хакеры, порча информации.
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07.06.2020 15:25 Відповісти
Так это раша а не Китай.
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07.06.2020 18:02 Відповісти
убийство странное произошло. В Штатах убили ученого, который занимался коронавирусом. Причем убил китаец.
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07.06.2020 15:29 Відповісти
Там странная история, убитый ученый китаец, предполагаемый убийца тоже китаец найден мертвым.
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07.06.2020 15:36 Відповісти
Што за исторея? Када?
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07.06.2020 16:18 Відповісти
Ничего странного. Обычная работа ФСБ - убить, отравить, спровоцировать беспорядки.
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07.06.2020 18:05 Відповісти
Вот посмотришь на лицо сенатора и новость уже можно не читать.Сразу все становится понятным😄
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07.06.2020 15:23 Відповісти
хм... а у нас на выборах ты тоже "по фотокарточке" голосуешь?
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07.06.2020 17:59 Відповісти
Нет.Если что,это была ирония.Кому не понять😂
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07.06.2020 19:56 Відповісти
Плохому танцору китайцы мешают
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07.06.2020 15:23 Відповісти
Щось я нічого не зрозумів. Ладно, Китай заразив увесь світ. Але як він може мішати зробити вакцину в США? Нехай роблять у нас, якщо їм дома мішають.
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07.06.2020 15:24 Відповісти
Рівень розвитку не сенаторський. Таке буває.

Китай нарочно мешает США создать вакцину от коронавируса, - сенатор Скотт - Цензор.НЕТ 8150
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07.06.2020 15:29 Відповісти
помішує хоча б тим шо послав всіх вна Путіна, коли просили допустити вірусологів до осередку, бі, більше - начисто зніс ринок в Ухані, мало не напалмом - "іщі-свіщі".
так що.... тупо за таке можна автоматично вішати провину на тов. Сі і партію червонодупих рабів
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07.06.2020 17:18 Відповісти
Вполне может быть правдой. От китайцев всего можно ожидать. Их этика не знает милосердия. А Трампа они ненавидят, потому что он хочет вернуть производства в США.
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07.06.2020 15:25 Відповісти
уже не вернет. на фоне короны обвалился фондовый рынок, и китайцы скупили почти все.
не ту страну назвали израилем.
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07.06.2020 15:32 Відповісти
подождите, Европа оговтается. В северной Италии на них злые, как собаки. Призывают не покупать ничего китайского.
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07.06.2020 15:34 Відповісти
ну значит нас ждет бум развития производства.
ведь в мире почти все китайское.
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07.06.2020 15:36 Відповісти
не знаю, что на ждет... специалисты-то вымерли
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07.06.2020 15:37 Відповісти
нас
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07.06.2020 15:38 Відповісти
или выехали. что практически то-же самое.
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07.06.2020 15:39 Відповісти
так ти ідійот ....США виробляє продукції на 51% більше ніж камуняцький китай... А доля камуняк китайських в світі лише 6% (доля США 9%!!)
а те що ти використовуєш лише китайське лайно це твоє власне горе..
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07.06.2020 17:13 Відповісти
Что-то давно не видел в магазине ничего Made in USA. Что там ещё может экспортировать эта страна, кроме Боингов (где пятки им давит Эйрбас) и и процессоров Интел (здесь не поспоришь Штаты безусловные лидеры)?
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07.06.2020 17:21 Відповісти
та не трожь хавноу. не будет смердеть. эта умница покупает штатовский товар. ему в дурку.
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07.06.2020 17:26 Відповісти
Тобі=тупорилому=голодупому якісні товари "дарагіі" тому у тебе все що ні є =лайно китайське
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09.06.2020 15:39 Відповісти
Странная у вас информация, не соответствует действительности.
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07.06.2020 16:19 Відповісти
Шо ты мелеш дебил
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07.06.2020 16:58 Відповісти
За руки хватают?
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07.06.2020 15:25 Відповісти
Вакцина уже проходит испытания во многих странах в том числе и на людях, о каком саботаже он говорит.
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07.06.2020 15:27 Відповісти
Китай - это Китай . Они жрут всякое дерьмо . Традиция у них такая . Для них короновирус временное неудобство , для остального мира - трагедия .
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07.06.2020 15:28 Відповісти
все основные пандемии вышли из Китая. При этом киатйцев меньше не становится.
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07.06.2020 15:30 Відповісти
Они с этим борются .
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07.06.2020 15:40 Відповісти
Основные пандемии вышли из лабораторий недостраны бензоколонки.
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07.06.2020 18:11 Відповісти
Китайцев так много потому что они пользуются китайскими презервативами.
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07.06.2020 20:47 Відповісти
Не для того кятай вирус создавал и выпускал, чтобы кто то создал вакцину.
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07.06.2020 15:30 Відповісти
Эта гадость создавалась в российской Параше. И тролли из этой помойки это подтверждают, активно лоббируя китайское происхождение вируса. Видимо у путлера подгорает. Если источник найдут, а его обязательно найдут. Мало империи зла не покажется!
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07.06.2020 18:20 Відповісти
Американский китаец доктор Бинг Лю, который занимался исследованием коронавируса в университете Питтсбурга, был вчера застрелен другим китайцем по имени Хао Гу, при этом Хао Гу застрелился едва отъехав от дома убитого им Лю. Лю и Гу хорошо знали друг друга, при этом Лю был доцентом кафедры системной биологии и якобы находился на грани важного открытия, касающегося клеточных механизмов COVID-19... https://www.dailymail.co.uk/news/article-8290203/Mystery-coronavirus-researcher-37-verge-significant-findings-killed-murder-suicide.html?fbclid=IwAR27FmDmxhQnjQLVaU0wMpbSAWgbZj5GbxhMehDQYh60A-AmnFbbhD0CH_s Mystery as Chinese coronavirus researcher, 37, at University of Pittsburgh Medical Center is killed in murder-suicide while on verge of 'significant findings'
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07.06.2020 15:32 Відповісти
_Вот те раз! А до этого в Штатах вальнули исполн. директора воза, вирусолога, аккурат перед прессухой на которой обещал сенсацию за корону рассказать. По оф. версии во время завтрака подавился, после чего взял и помер...
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07.06.2020 16:25 Відповісти
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07.06.2020 18:08 Відповісти
Верю верю. А немцам китай не мешает? Просто я не слышал что им ктото мешает?
Вангую что именно сша первыми найдут вакцину и будут на этом зарабатывать😷
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07.06.2020 15:32 Відповісти
Может как то без китайцев получится у американцев. Хотя..., не, не получится.
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07.06.2020 15:32 Відповісти
Знову індійська "вакцина"??
Проходили...
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07.06.2020 15:37 Відповісти
Поганому тянцюристові багато чого заважає...
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07.06.2020 15:39 Відповісти
А у кого-то были сомнения? Китай по сути - огромная страна-паразит, способная лишь тупо копировать (воровать интеллектуальные достижения) других стран. Кто-нибудь назовите что-то равноценное торговым маркам Мерседес, Тойота, Филипс и проч. Нет. Все - подделки, причем. зачастую. криворукие. Китай - страна, перерабатывающая исчезающие ресурсы на токсичный ширпотреб, захламляющий весь остальной мир.
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07.06.2020 15:44 Відповісти
Так во всем мире куча фанбоев Китая, которые свято верят в коммунизм.
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07.06.2020 16:33 Відповісти
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07.06.2020 18:09 Відповісти
Республіканці молодці.
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07.06.2020 15:48 Відповісти
если китайцы действительно мешают сделать впопыхах эту экспериментальную вакцину на основе абсолютно новой непроверенной РНК-технологии (не для спасения людей, а для очередного наполнения карманов ее разработчиков), то только честь им и хвала

кстати, эти разработчики уже заявили, что при массовой поголовной (как ими планируется) вакцинации людей планеты, примерно 1 или 2 миллиона людей умрет от побочек
удачной вакцинации, подопытные морские свинки
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07.06.2020 15:50 Відповісти
Давно создана и успешно используются вакцина от кори. А вирус кори это РНК-содержащий вирус. Так что Вы там о "абсолютно новой непроверенной РНК-технологии"?
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07.06.2020 16:46 Відповісти
ты абсолютно не разбираешься в том, что пишешь
удачной вакцинации, аутист

хотя на 100% уверен, что ты вакцинироваться от коронавируса не будешь
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07.06.2020 18:41 Відповісти
Я приветствую критику, но только конструктивную. Ее в Вашем посте 0%.
И мне все равно в чем там Вы уверены или нет.
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07.06.2020 18:50 Відповісти
вакцинироваться от короны будешь, аутист?
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07.06.2020 19:12 Відповісти
Скорей всего буду, еда для вирусов.
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07.06.2020 19:46 Відповісти
Республиканцы,как и их рыжий идол все больше и больше напоминают,коррумпированную кацапскую рашу-парашу,тем то же все мешают,Украина,которая хочет вырваться,Грузия,Сирия и даже Илон Маск и тот мешает развиваться роскосмосу!
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07.06.2020 15:59 Відповісти
Скорее всего никакой вакцины не будет...какая есть вакцина от гриппа?? Люди легко повторно заболевают коронавирусом, сообщений об этом масса..т.е иммунитет к нему не вырабатываеца.
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07.06.2020 16:00 Відповісти
вот ведь злые китайцы, пробираются в американские лаборатории и подмешивают хлорку в пробы
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07.06.2020 16:16 Відповісти
Очевидно что вирус боевой ....а значит,что занимаясь созданием монстра ,одновременно занимаются созданием противоядия . Да ,утечка скорее случайна и "преждевременна" ,но работы- то велись. Потому не удивительно ,что "хозяева" раньше других объявят победу.
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07.06.2020 16:29 Відповісти
***** на очередном параде победобесия и объявит.
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07.06.2020 18:31 Відповісти
Вирус искусственно создан в Китае ,считают израильские учёные.Многие испытывавют вакцину.Но всё это блеф.Предохраняться надо.
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07.06.2020 16:53 Відповісти
Миша! Лапти под лавку спрячь! "Один мой знакомый, тоже ученый..." Дальше знаешь.
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07.06.2020 18:27 Відповісти
Да! Предохраняться!

Презерватив на голову, и не снимать пока тело не остынет!
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07.06.2020 19:12 Відповісти
свєт на щотчику отлючають у лаболаторі?
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07.06.2020 18:02 Відповісти
https://censor.net/user/470772 У вас проблемы
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07.06.2020 18:57 Відповісти
Перенесли практически все производства во всех возможных сферах в Китай и еще удивляются, что Китай получил бесконечные возможности для манипуляций!
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07.06.2020 20:29 Відповісти
А "ВЕКТОР" в Новосибирске ещё не создал вакцину от covid-19?
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07.06.2020 21:41 Відповісти
 
 