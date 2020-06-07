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З понад 40 тис. тестів на антитіла до коронавірусу 1 624 - позитивні, - Степанов
Під час ІФА-тестування у 1 624 українців вдалося виявити антитіла до коронавірусу. Загалом було зроблено понад 40 тисяч тестів.
Про це під час сьогоднішнього брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"Наразі у нас зроблено близько 40 600 тестів, із яких позитивних результатів, якщо мені не зраджує пам'ять, 1 624", - сказав він.
Степанов зазначив, що до появи коронавірусу в Україні не було тест-систем ІФА.
"Після того, як були зроблені відповідні тест-системи, вони відразу ж з'явилися на ринку України. Це сталося кілька тижнів тому. Ми почали їх використовувати", - розповів він.
Топ коментарі
+3 Игнатьев Фион
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🤔
Министр здравоохранения мог бы позволить себе сообщить, какие именно антитела (острые или хронические) он имел в виду.
У нас, в Украине, люди бедные, поэтому редко ездят даже внутри страны, не говоря о выезде заграницу. Поэтому вирус распространяется медленно.
Они начинают вырабатываться когда иммунная система опознаёт что причиной болезни является короновирус, и начинает его целенаправленной искать и помечать антителами, для того чтоб его опознавали и уничтожали лейкоциты.
Эти антитела скорее всего будут у того кто переболел (на сколько долго - вопрос пока открыт). Хотя около 12% переболевших их так и не получают. (видимо иммунитет справляется даже не опознав вирус, чисто мерами широкого спектра)
У того кто болеет - они появятся не сразу, но будут до конца болезни и на какое то время останутся после неё.
Если антитела есть и болезнь продолжается, человек становится значительно менее заразным. Ибо часть вирусов выходит из его организма - помеченными, и если они попадут в другой организм - их быстренько найдут и уничтожат ориентируясь на метки.
випадку...
😇
По этим результатам около 4% и скорее всего столь завышенная цифра связана с тем, то много тестируемых имели контакты с заболевшими, но не имеют симптомов и обратились для проверки
По данным тестирования в России - 43%. (и учтите что РФ на втором месте в мире по количеству тестов, так что данные достаточно обьективные)
Могу понять сокрытие числа заражений.
Но занижать количество болеющих без симптомов - смысла не вижу (уж скорее завысить)
Однако судя по результату исследования - он есть менее чем у 5%.
Антитела не очень то надёжно. Часть людей болеет вообще без появления антител. К тому же, если у человека есть антитела G - не понятно есть ли в данный момент вирус. А антитела М перестают вырабатываться ещё до выздоровления.