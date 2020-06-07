З понад 40 тис. тестів на антитіла до коронавірусу 1 624 - позитивні, - Степанов

Під час ІФА-тестування у 1 624 українців вдалося виявити антитіла до коронавірусу. Загалом було зроблено понад 40 тисяч тестів.

Про це під час сьогоднішнього брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі у нас зроблено близько 40 600 тестів, із яких позитивних результатів, якщо мені не зраджує пам'ять, 1 624", - сказав він.

Степанов зазначив, що до появи коронавірусу в Україні не було тест-систем ІФА.

"Після того, як були зроблені відповідні тест-системи, вони відразу ж з'явилися на ринку України. Це сталося кілька тижнів тому. Ми почали їх використовувати", - розповів він.

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