Україна хоче оживити "нормандський формат", але не бачить конструктиву з боку РФ, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє про відсутність конструктивних дій з російського боку в питаннях відновлення переговорів в "нормандському форматі" (Україна, Німеччина, Франція, РФ) з врегулювання ситуації на Донбасі.
Про це глава МЗС написав у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Разом з партнерами Україна прагне оживити "нормандський формат" і досягти миру, але поки не бачить жодної взаємної конструктивності з російського боку ... Цього тижня не менше 9 українських солдатів були поранені на лінії фронту. На щастя, ніхто не загинув в бою", - зазначив Кулеба.
Як повідомлялося, 30 квітня в форматі відеоконференції відбулася зустріч міністрів закордонних справ України, Німеччини, Франції та РФ Дмитра Кулеби, Хайко Маасу, Жан-Ів Ле Дріана і Сергія Лаврова.
Лідери "нормандської четвірки" - президенти України, Франції, РФ Володимир Зеленський, Емманюель Макрон, Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель востанє зустрілися на саміті в Парижі 9 грудня 2019 року і прийшли до низки домовленостей щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.
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Они ведь Украину не защитили , а ракетную промышленность угробили
🤣
Умный учится на чужих ошибках, зеленые дураки не учатся ни на чужих, ни на своих...
Если не решить вопрос водоснабжения Крыма, Запад может выдвинуть новые требования России о возврате полуострова Украине.
Пол Гобл обращает внимание на то, что подобные заявление ранее звучали от российских и украинских официальных лиц. Чтобы получить доступ к водоснабжению, Москва может начать новую военную акцию против Украины.
«Нельзя исключать возможность того, что Москва нанесет именно такой военный удар, тем более, что российские власти в настоящее время могут рассчитывать на то, что остальной мир будет отвлечен пандемией коронавируса. Более того, Москва могла бы полагать, что она сможет представить любой такой шаг как «гуманитарный» жест, а не как явную военную агрессию» - считает автор статьи опубликованной на The Jamestown Foundation.