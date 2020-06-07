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Україна хоче оживити "нормандський формат", але не бачить конструктиву з боку РФ, - Кулеба

Україна хоче оживити

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє про відсутність конструктивних дій з російського боку в питаннях відновлення переговорів в "нормандському форматі" (Україна, Німеччина, Франція, РФ) з врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це глава МЗС написав у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Разом з партнерами Україна прагне оживити "нормандський формат" і досягти миру, але поки не бачить жодної взаємної конструктивності з російського боку ... Цього тижня не менше 9 українських солдатів були поранені на лінії фронту. На щастя, ніхто не загинув в бою", - зазначив Кулеба.

Як повідомлялося, 30 квітня в форматі відеоконференції відбулася зустріч міністрів закордонних справ України, Німеччини, Франції та РФ Дмитра Кулеби, Хайко Маасу, Жан-Ів Ле Дріана і Сергія Лаврова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща розуміє, що переговори в "нормандському форматі" і ТКГ в Мінську - це лінія, де немає компромісів, - посол Ціхоцький

Лідери "нормандської четвірки" - президенти України, Франції, РФ Володимир Зеленський, Емманюель Макрон, Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель востанє зустрілися на саміті в Парижі 9 грудня 2019 року і прийшли до низки домовленостей щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

росія (65007) Кулеба Дмитро (3604) нормандська четвірка (1526)


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Топ коментарі
+5
Мертве може оживляти тільки Бог.
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07.06.2020 17:04
+5
Что наконец-то до зелебобов стало доходить,что минская балалайка это только повод для рашки затягивать время и ничего не выполнять?И то что двухсотить сепарню невзирая на всякие перемирья, как это делалось до Зели,это единственный правильный вариант.
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07.06.2020 17:15
+4
Вернитесь к вопросу ядерного оружия.
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07.06.2020 17:09
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Мертве може оживляти тільки Бог.
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07.06.2020 17:04 Відповісти
Вернитесь к вопросу ядерного оружия.
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07.06.2020 17:09 Відповісти
ніхто не дозволить..
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07.06.2020 17:22 Відповісти
А если блейфануть ?
Они ведь Украину не защитили , а ракетную промышленность угробили
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07.06.2020 17:35 Відповісти
враховуючи хронічну залежність від зовнішніх запозичень можу припустити, що цього просто не дозволять..хто платить, той і танцює..(
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07.06.2020 17:39 Відповісти
Что наконец-то до зелебобов стало доходить,что минская балалайка это только повод для рашки затягивать время и ничего не выполнять?И то что двухсотить сепарню невзирая на всякие перемирья, как это делалось до Зели,это единственный правильный вариант.
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07.06.2020 17:15 Відповісти
поки гладкий зхудне, то худий помре..
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07.06.2020 17:18 Відповісти
Росія гладка?
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07.06.2020 17:23 Відповісти
дивлячись з ким порівнювати..
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07.06.2020 17:26 Відповісти
Дайош Франкенштейна!!
🤣
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07.06.2020 17:17 Відповісти
Україна хоче оживити "нормандський формат", але не бачить конструктиву з боку РФ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2090
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07.06.2020 17:39 Відповісти
Это конец
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07.06.2020 17:50 Відповісти
За вашим твердженням, Україна хоче надати ососбливий статус ордло. То хто ж хоче "оживить нормандский формат"? Україна, чи Зелнський з єрмаком, тараном, кулебою та іншими сепаро- ватними "сотоваріщамі"
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07.06.2020 17:53 Відповісти
Особливий статус клоаці ОРДЛО дала перша мінська домовленність сивочолого гетьмана. Саме з того часу. Раніше то були просто окуповані території України.
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07.06.2020 18:02 Відповісти
Та ви шо? Серйозно? Відкрию вам велику таємницю. Той "особливий статус тимчасово окупованих територій" закінчився 31.12. 2019
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07.06.2020 18:11 Відповісти
И шо?Мордва убралась?Петю нагнули в Минске,на какой то гибридный непонятный бред
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07.06.2020 18:56 Відповісти
Приклади, по факту "нагинання", приведете?
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07.06.2020 19:39 Відповісти
на тот момент такие как ты были несгибаемые и уже устали от войны.Не хотели защищаться, ждали что бы другие погибали. З 6 лет войны погибли самые лучшие, поэтому и выбрали себе клоуна себе подобного.
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07.06.2020 20:19 Відповісти
Україна хоче оживити "нормандський формат", але не бачить конструктиву з боку РФ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5346
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07.06.2020 17:54 Відповісти
Это новость? Раньше этого никто не знал? Хотели выдумать велосипед?
Умный учится на чужих ошибках, зеленые дураки не учатся ни на чужих, ни на своих...
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07.06.2020 18:06 Відповісти
странно,не то,что не видят конструктора от рф ,а то,что после всего все ещё надеялся увидеть.
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07.06.2020 18:29 Відповісти
Удивляет, что взрослые люди из трех стран, идут на поводу у кремлевских террористов, ищите разные конфигурации для переговоров, чтобы прекратить войну, хотя для этого существует единственное решение, начистить рыло кремлевскому мяснику, либо задавить беса економическими санкциями, больше ничего не надо, плешивый дегенерат первый начнет конкретные переговоры, другого варианта не существует.
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07.06.2020 18:30 Відповісти
Якщо хтось думає, що хтось буде 6 років допомагати оживляти мертвонароджене - той, мабуть, просто віслюк.
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07.06.2020 18:52 Відповісти
Вот он - конструктив для работы с *********** и ОРДЛО, который подходит для любых форматов:
Україна хоче оживити "нормандський формат", але не бачить конструктиву з боку РФ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8109
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07.06.2020 19:01 Відповісти
А что дали Украине эти форматы нормандские и минские?Кроме односторонних обязательств ни хрена.Да и из дохлым трусливым правительством никто и договариваться не желает.Пока наши АТОшники реально давали ***** то все бежали с нами договариваться а как стало ООС то мы стали как тряпка как для мирового сообщества так и для *********.
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07.06.2020 19:05 Відповісти
Как-то удивлённо он сделал заявление.
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07.06.2020 19:08 Відповісти
По мнению американского аналитика Пола Гобла, нехватка воды в Крыму создала серьезный кризис в сфере общественного здравоохранения на полуострове.
Если не решить вопрос водоснабжения Крыма, Запад может выдвинуть новые требования России о возврате полуострова Украине.
Пол Гобл обращает внимание на то, что подобные заявление ранее звучали от российских и украинских официальных лиц. Чтобы получить доступ к водоснабжению, Москва может начать новую военную акцию против Украины.
«Нельзя исключать возможность того, что Москва нанесет именно такой военный удар, тем более, что российские власти в настоящее время могут рассчитывать на то, что остальной мир будет отвлечен пандемией коронавируса. Более того, Москва могла бы полагать, что она сможет представить любой такой шаг как «гуманитарный» жест, а не как явную военную агрессию» - считает автор статьи опубликованной на The Jamestown Foundation.
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07.06.2020 19:59 Відповісти
мертві бджоли не гудуть,а гудуть-то тихо-тихо.
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08.06.2020 01:24 Відповісти
оживляющая вода для куйла ,находится в Будапеште, а не в Минске ,или во хранции ,или еще где то там ..
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07.06.2020 20:08 Відповісти
Война до победного конца.
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07.06.2020 20:54 Відповісти
Народжене при обманці ще й досі існує?У вас або розуму немає,або ви зрадники свого народу(якщо звісно це український,а не єврейський)
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08.06.2020 01:21 Відповісти
Пане Кулеба! Прив'яжіть до ноги гирю в 16 кіло й потребуйте від неї конструктиву! І ... різниці між рф і гирею Ви не побачите!
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08.06.2020 12:20 Відповісти
 
 