Україна хоче оживити "нормандський формат", але не бачить конструктиву з боку РФ, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє про відсутність конструктивних дій з російського боку в питаннях відновлення переговорів в "нормандському форматі" (Україна, Німеччина, Франція, РФ) з врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це глава МЗС написав у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Разом з партнерами Україна прагне оживити "нормандський формат" і досягти миру, але поки не бачить жодної взаємної конструктивності з російського боку ... Цього тижня не менше 9 українських солдатів були поранені на лінії фронту. На щастя, ніхто не загинув в бою", - зазначив Кулеба.

Як повідомлялося, 30 квітня в форматі відеоконференції відбулася зустріч міністрів закордонних справ України, Німеччини, Франції та РФ Дмитра Кулеби, Хайко Маасу, Жан-Ів Ле Дріана і Сергія Лаврова.

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Лідери "нормандської четвірки" - президенти України, Франції, РФ Володимир Зеленський, Емманюель Макрон, Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель востанє зустрілися на саміті в Парижі 9 грудня 2019 року і прийшли до низки домовленостей щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.