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Американському підліткові, що 10 годин прибирав вулиці після протестів, подарували червоний Mustang і стипендію у коледжі

Американському підліткові, що 10 годин прибирав вулиці після протестів, подарували червоний Mustang і стипендію у коледжі

Антоніо Гвін приступив до прибирання в Буффало, штат Нью-Йорк, о 2 годині ночі, коли припинилися протести, а закінчив після обіду. Громада вирішила йому віддячити.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на CNN.

Антоніо розповів журналістам, що один з проспектів міста після акції протесту був завалений склом й іншим сміттям. Він розумів, що вранці багатьом людям доведеться їхати цією вулицею на роботу, і вирішив розчистити дорогу.

Після того, як про Антоніо розповіли американські ЗМІ, громада вирішила йому віддячити.

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Так, один із небайдужих Метт Блок вирішив подарувати хлопцеві свій червоний Mustang 2004 року. Виявилося, що мати хлопця, яка померла два роки тому, теж їздила саме на червоному Mustang. Тому хлопець був дуже радий отримати подарунок.

Інший бізнесмен вирішив надати Антоніо рік безкоштовного страхування авто.

У Медальському коледжі в Буффало після того, як почули про історію підлітка, запропонували йому повну стипендію на навчання бізнесу. Хлопець, який до цього не мав наміру йти в коледж, тепер планує відкрити власний бізнес з прибирання.

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За словами Гвіна, він невперше допомагає іншим, тому що йому це подобається, але вперше отримав таку підтримку.

"Я ціную все, що інші зробили для мене", - сказав Антоніо.

підлітки (398) протест (2397) США (22643)


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Топ коментарі
+44
Американському підліткові, що 10 годин прибирав вулиці після протестів, подарували червоний Mustang і стипендію у коледжі - Цензор.НЕТ 2420
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07.06.2020 17:50
+40
Пока убирал, состарился
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07.06.2020 17:33
+37
курс ограблений беременных в перечень обязательных предметов войдет?
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07.06.2020 18:07
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Флойд по суті став сакральною жертвою і розмінною монетою в майбутніх президентських виборах.Про його смерть нагадають в самий непідходящий момент і Байден виграє вибори.Все просто.
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07.06.2020 18:23 Відповісти
флойд бандит, 5 судимостей, одна из последних 5 лет, за воровство под видом водопроводчика ворвался в дом со своими друзьями бандитами, в доме была беременная женщина, которой флойд к животу приставил пистолет на случай, если она начнет кричать. какая он жертва??? при задержании он был под кокаином и амфетамином
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07.06.2020 18:48 Відповісти
Это у чернокожих такие культурные традиции. Нельзя судить людей только за то что у них другие культурные особенности! Ты что, расист?
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07.06.2020 23:46 Відповісти
Его Байден убил? Как Петя своего брата?
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07.06.2020 19:05 Відповісти
Американському підліткові, що 10 годин прибирав вулиці після протестів, подарували червоний Mustang і стипендію у коледжі - Цензор.НЕТ 4373
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07.06.2020 20:39 Відповісти
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07.06.2020 21:27 Відповісти
Да кто бы сомневался, что негро-********* за дырляндияю топят. Хотя в самой дырляндии этих извращенцев давно бы на подвал отправили.
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07.06.2020 21:52 Відповісти
А тем временем вся краина с замираникм в сердце наблюдает за тем, как нарик-зеленьський ест, пьет, сидит без маски в кафе, болтает игровым пичендалами нправо-налево в велосипедном седле, стреляет из лука, бегант в красных трусах, петляет по фонтанам, ездит за ленкины шии в Оман, глядит ***** в кгаз, строит рожи и по-еврейски, а шо, на всякий случай, поздравляет украинцев с православными праздниками. Короче говоря, он учится быть президентом.
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07.06.2020 18:41 Відповісти
Хорошее время для пиара
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07.06.2020 18:45 Відповісти
Казки від діда Панаса.
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07.06.2020 18:49 Відповісти
Это низкопробная американская пропаганда.
На уровне "Зеленский покупал продукты в супермаркете"
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07.06.2020 19:03 Відповісти
душещіпатєльная історія
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07.06.2020 19:23 Відповісти
А семье чернокожего полицейского, которого убили мародеры, хоть соболезнование выразят?
После таких событий, начинаешь думать, что апартеид был не так уж и плох...
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07.06.2020 20:13 Відповісти
Апартеид был в ЮАР.
Не знаешь-учись, интернет тебе в помощь.
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07.06.2020 21:38 Відповісти
Я где то сказал что апартеид был в США?
Или тебе лишь бы ляпнуть, блеснув поверхностной начитанностью?
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07.06.2020 22:18 Відповісти
Апартеид был только в ЮАР.
И без оскорблений, проше пана.
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07.06.2020 22:31 Відповісти
а он и не писал, что апартеид был в США. Хотя в Штатах что-то вроде этого было, просто апартеидом не называли. Ну и рабство было. Англосаксы навозили "черного дерева", а теперь люди вынуждены расхлебывать.
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08.06.2020 09:10 Відповісти
Здесь говорят на африкаанс!
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08.06.2020 14:02 Відповісти
апартеид был хорош тем что запрещал диким животным жить вместе с цивилизованными людьми . никто не знает но негры не относящиеся к дикарям и ведущие себя вменяемо жили при апартеиде вместе с белыми без всяких дискриминаций .
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08.06.2020 07:27 Відповісти
и даже лучше развивались, потому что были строгие законы.
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08.06.2020 09:10 Відповісти
Хороший хлопчик! На вулицях після пограбувань було страшне!
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07.06.2020 20:25 Відповісти
в Украине можно получить звание лоха
зеленский наш президент
а порошенко его друх
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07.06.2020 21:12 Відповісти
В Украине такая сказка возможна?
НЕТ!!!
Отговорка на менталитет.
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07.06.2020 21:35 Відповісти
Ну да, ни разу не пропаганда и не попытка отбелить образ черных погромщиков и мародеров.
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07.06.2020 21:54 Відповісти
Дайте угадаю... Этот труженник - чернокожий?
Не думаю что белому что-то перепало бы.
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07.06.2020 23:43 Відповісти
Белый не взял в руки веник и мешки
А ждал гарбичкомпани
А нигер решил посильно помочь...
Это плохой поступок?
Или он поставил яшик и ждал типоаюв????
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07.06.2020 23:52 Відповісти
это сраная показуха . заодно показать кто себя хорошо ведет тому в жизни улыбается судьба . равно как и показуха со смертью Флойда . Нужна была причина начать бардак грабежи и погромы . Неделю назат страну облетело видео где в доме для престарелых в Далласе 20 летный черный избивает в кровь беззащитного белого старика . Тот не может сопротивляться и плачет лицо в крови . черный сопровождает избиение расистскими фразочками . Ни одна либеральная скотина не завопила о расизме . что вы все сдохли интернационалисты гребаные .
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08.06.2020 07:09 Відповісти
В Детройте.
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08.06.2020 09:42 Відповісти
темнокожие бесятся и злобствуют, потому что они темнокожие. кто в этом виноват?
никто, это природа. а сколько бедных, неполноценных, больных, дебилов, инвалидов! они тоже должны бузить и убивать, агрессивно себя вести? недовольных много всегда и везде - разведенные, вдовы, одинокие, бездетные. они тоже должны бузить, нападать на счасливых и доволных. Это - людская зависть, большой грех. Этому учит церковь, понастроили церквей - и никакого толку.
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08.06.2020 13:53 Відповісти
Американському підліткові, що 10 годин прибирав вулиці після протестів, подарували червоний Mustang і стипендію у коледжі - Цензор.НЕТ 9738
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08.06.2020 07:12 Відповісти
полно видео, где белые убирают после погромов, но им ничего не подарили.
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08.06.2020 09:12 Відповісти
Парень, конечно, молодец. Самый ценный подарок это стипендия в колледже, что позволит ему получить бесплатно высшее образование. Годовая оплата страховки автомобиля, тоже неплохо, а вот красный Мустанг 2004 года (скорее всего простая версия) - ценность $600-$700. Неверно в статье приорететы расставлены в плане подарков, поставив на первое место самый дешёвый. Ну, кому, что важнее и вожделённее.
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08.06.2020 00:05 Відповісти
Защитники чернокожих ведут себя хуже африканских обезьян.
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08.06.2020 02:21 Відповісти
Вот что такое Америка, полно честных лтзывчивых богатых людей.
А у нас жлобьё нагребёт на "схемах" и потом закапывает трехлитровые банки на даче.
Совковая "благотворительность" ...
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08.06.2020 09:51 Відповісти
Отзывчивых.
Помогать бедным - учат с малых лет, это хороший тон,
и самая мощная благотворительность в мире именно в Америке.
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08.06.2020 09:53 Відповісти
Ой! А где-то фаны убирали срач на трибунах после матча...
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08.06.2020 14:03 Відповісти
антимайдановец!)
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08.06.2020 14:08 Відповісти
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