Американському підліткові, що 10 годин прибирав вулиці після протестів, подарували червоний Mustang і стипендію у коледжі
Антоніо Гвін приступив до прибирання в Буффало, штат Нью-Йорк, о 2 годині ночі, коли припинилися протести, а закінчив після обіду. Громада вирішила йому віддячити.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на CNN.
Антоніо розповів журналістам, що один з проспектів міста після акції протесту був завалений склом й іншим сміттям. Він розумів, що вранці багатьом людям доведеться їхати цією вулицею на роботу, і вирішив розчистити дорогу.
Після того, як про Антоніо розповіли американські ЗМІ, громада вирішила йому віддячити.
Так, один із небайдужих Метт Блок вирішив подарувати хлопцеві свій червоний Mustang 2004 року. Виявилося, що мати хлопця, яка померла два роки тому, теж їздила саме на червоному Mustang. Тому хлопець був дуже радий отримати подарунок.
Інший бізнесмен вирішив надати Антоніо рік безкоштовного страхування авто.
У Медальському коледжі в Буффало після того, як почули про історію підлітка, запропонували йому повну стипендію на навчання бізнесу. Хлопець, який до цього не мав наміру йти в коледж, тепер планує відкрити власний бізнес з прибирання.
За словами Гвіна, він невперше допомагає іншим, тому що йому це подобається, але вперше отримав таку підтримку.
"Я ціную все, що інші зробили для мене", - сказав Антоніо.
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На уровне "Зеленский покупал продукты в супермаркете"
После таких событий, начинаешь думать, что апартеид был не так уж и плох...
Не знаешь-учись, интернет тебе в помощь.
Или тебе лишь бы ляпнуть, блеснув поверхностной начитанностью?
И без оскорблений, проше пана.
зеленский наш президент
а порошенко его друх
НЕТ!!!
Отговорка на менталитет.
Не думаю что белому что-то перепало бы.
А ждал гарбичкомпани
А нигер решил посильно помочь...
Это плохой поступок?
Или он поставил яшик и ждал типоаюв????
никто, это природа. а сколько бедных, неполноценных, больных, дебилов, инвалидов! они тоже должны бузить и убивать, агрессивно себя вести? недовольных много всегда и везде - разведенные, вдовы, одинокие, бездетные. они тоже должны бузить, нападать на счасливых и доволных. Это - людская зависть, большой грех. Этому учит церковь, понастроили церквей - и никакого толку.
А у нас жлобьё нагребёт на "схемах" и потом закапывает трехлитровые банки на даче.
Совковая "благотворительность" ...
Помогать бедным - учат с малых лет, это хороший тон,
и самая мощная благотворительность в мире именно в Америке.