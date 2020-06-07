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Ткаченко обіцяє у вівторок обговорити з Одеською облрадою звільнення Ройтбурда

Ткаченко обіцяє у вівторок обговорити з Одеською облрадою звільнення Ройтбурда

Міністр культури Олександр Ткаченко заступився за директора Одеського художнього музею Олександра Ройтбурда і обіцяє надати йому всіляку підтримку.

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Зважаючи на ігнорування усіх фактів, припускаю, що рішення ООР про звільнення його з посади через апеляційний суд було політичним та пов’язане з особистими мотивами", - написав Ткаченко.

"Будь-яку підтримку, яку ми можемо надати Олександру у рамках повноважень міністерства та закону — гарантую. З вівторка, 9 червня, вже як міністр культури зв'яжусь із облрадою. Сподіваюсь, знайдемо рішення на користь культури, а не політики", — додав Ткаченко.

Також читайте: Одеська облрада не має повноважень звільняти Ройтбурда з посади директора худмузея, - "слуга народу" Ткаченко

Рішення про звільнення Ройтбурда з посади директора музею було ухвалено голосуванням Одеської обласної ради, однак художник продовжував фактично виконувати свої обов'язки. У жовтні 2019 р. міністерство культури, молоді і спорту назвало рішення про звільнення безпідставним.

Художника звільнили з другої спроби - перша відбулася ще 16 серпня 2019 р. Тоді питання внесли в проєкт порядку денного, але пізніше його звідти прибрали.

Ройтбурд переміг у конкурсі на посаду директора Одеського художнього музею 6 грудня 2017 р. 19 березня 2018 року голова облдержадміністрації підписав п'ятирічний контракт з Ройтбурдом, призначивши його директором музею.

10 лютого 2020 року суд відновив Ройтбурда на посаді директора Одеського художнього музею.

1 червня апеляційний суд затвердив скандальне звільнення Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею.

Ткаченко обіцяє у вівторок обговорити з Одеською облрадою звільнення Ройтбурда 01

музей (441) Одеса (5438) Ткаченко Олександр (509) звільнення (2670) Ройтбурд Олександр (39)


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Топ коментарі
+14
Ткаченко обещает во вторник обсудить с Одесским облсоветом увольнение Ройтбурда - Цензор.НЕТ 1140
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07.06.2020 18:55
+9
Да там на этом Бенином бойце метку негде ставить. Одна афера с Одесской киностудией чего стоит.
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07.06.2020 19:08
+4
вот такое у ройтбурга мировозрение
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07.06.2020 19:17
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Ткаченко обещает во вторник обсудить с Одесским облсоветом увольнение Ройтбурда - Цензор.НЕТ 1140
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07.06.2020 18:55 Відповісти
🤣🤣🤣
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07.06.2020 19:00 Відповісти
Институт культуры
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07.06.2020 19:03 Відповісти
єто такі дааа
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07.06.2020 20:01 Відповісти
https://censor.net/video_news/3155057/bloger_zayavil_chto_nardep_tkachenko_iz_slugi_naroda_vladeet_villoyi_v_zapovednoyi_zone_kieva_na_truhanovom
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07.06.2020 19:05 Відповісти
Да там на этом Бенином бойце метку негде ставить. Одна афера с Одесской киностудией чего стоит.
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07.06.2020 19:08 Відповісти
ройтбург полностю поедет, вместо головы рисовал член, что сейчас будет?
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07.06.2020 19:08 Відповісти
Ткаченко обіцяє у вівторок обговорити з Одеською облрадою звільнення Ройтбурда - Цензор.НЕТ 3459Ткаченко обіцяє у вівторок обговорити з Одеською облрадою звільнення Ройтбурда - Цензор.НЕТ 3929Ткаченко обіцяє у вівторок обговорити з Одеською облрадою звільнення Ройтбурда - Цензор.НЕТ 610ВОТ ТАКИЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ КАРТИНЫ МАЛЮЕТ, ПСИХБОЛЬНИЦА
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07.06.2020 19:13 Відповісти
Ткаченко обіцяє у вівторок обговорити з Одеською облрадою звільнення Ройтбурда - Цензор.НЕТ 7148
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07.06.2020 19:14 Відповісти
український Пікассо а що тобі не подобається?
Ткаченко обіцяє у вівторок обговорити з Одеською облрадою звільнення Ройтбурда - Цензор.НЕТ 7054
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07.06.2020 19:25 Відповісти
эта пикаса еврейская, а не украинская
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07.06.2020 19:44 Відповісти
не дорос я до понимания величия картин еврейского художника, может кто-то объяснит , что маэстро хотел в этой картине народу поведать
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07.06.2020 19:47 Відповісти
Не. Никто тебе обьяснять не будет. Твой моСК руССкого НЕДочеловека не выдержит такой нагрузки.
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08.06.2020 00:19 Відповісти
величие картиныТкаченко обіцяє у вівторок обговорити з Одеською облрадою звільнення Ройтбурда - Цензор.НЕТ 2123
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08.06.2020 07:52 Відповісти
ПЦ
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07.06.2020 19:48 Відповісти
Ткаченко обіцяє у вівторок обговорити з Одеською облрадою звільнення Ройтбурда - Цензор.НЕТ 1163Ткаченко обіцяє у вівторок обговорити з Одеською облрадою звільнення Ройтбурда - Цензор.НЕТ 5752Ткаченко обіцяє у вівторок обговорити з Одеською облрадою звільнення Ройтбурда - Цензор.НЕТ 5752Ткаченко обіцяє у вівторок обговорити з Одеською облрадою звільнення Ройтбурда - Цензор.НЕТ 808Ткаченко обіцяє у вівторок обговорити з Одеською облрадою звільнення Ройтбурда - Цензор.НЕТ 5752
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07.06.2020 19:17 Відповісти
вот такое у ройтбурга мировозрение
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07.06.2020 19:17 Відповісти
Это не мировозрение - это диагноз!
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07.06.2020 19:24 Відповісти
Незаменимых людей нет!
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07.06.2020 19:21 Відповісти
Цей поц знищив Одеську кіностудію, знищить і все інше.
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07.06.2020 19:25 Відповісти
Один говнохудожник, другой говнометатель. Они понимают друг друга.
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07.06.2020 19:49 Відповісти
СДЕЛАЙТЕ РОЙТБУРГА ПРИДВОРНЫМ ЖИВОПИСЦЕМ, ПУСТЬ МАЛЮЕТ ПОРТРЕТЫ МОЖНОВЛАДЦЕВ, В ЕГО СТИЛЕ
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07.06.2020 20:07 Відповісти
Ткаченко обіцяє у вівторок обговорити з Одеською облрадою звільнення Ройтбурда - Цензор.НЕТ 3650
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07.06.2020 20:27 Відповісти
по хорошему, эу пикасу в дурку отправить нужно, а не на работе восстанавливать
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07.06.2020 20:28 Відповісти
кто есть ткаченка ?
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07.06.2020 21:10 Відповісти
Эх, Одесса! Ни киностудии тебе, ни музея. Если Ткаченко объединяется с Ройтбурдом, так может культурным художникам с образованными режиссерами коллективно выступить в защиту украинских музеев и киностудий, пока не поздно?
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07.06.2020 23:53 Відповісти
Налетели трухановские жополизы. Наверняка здесь и саутенков засветился, великий говновед.
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07.06.2020 23:54 Відповісти
 
 