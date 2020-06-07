Ткаченко обіцяє у вівторок обговорити з Одеською облрадою звільнення Ройтбурда

Міністр культури Олександр Ткаченко заступився за директора Одеського художнього музею Олександра Ройтбурда і обіцяє надати йому всіляку підтримку.

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Зважаючи на ігнорування усіх фактів, припускаю, що рішення ООР про звільнення його з посади через апеляційний суд було політичним та пов’язане з особистими мотивами", - написав Ткаченко.

"Будь-яку підтримку, яку ми можемо надати Олександру у рамках повноважень міністерства та закону — гарантую. З вівторка, 9 червня, вже як міністр культури зв'яжусь із облрадою. Сподіваюсь, знайдемо рішення на користь культури, а не політики", — додав Ткаченко.

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Рішення про звільнення Ройтбурда з посади директора музею було ухвалено голосуванням Одеської обласної ради, однак художник продовжував фактично виконувати свої обов'язки. У жовтні 2019 р. міністерство культури, молоді і спорту назвало рішення про звільнення безпідставним.

Художника звільнили з другої спроби - перша відбулася ще 16 серпня 2019 р. Тоді питання внесли в проєкт порядку денного, але пізніше його звідти прибрали.

Ройтбурд переміг у конкурсі на посаду директора Одеського художнього музею 6 грудня 2017 р. 19 березня 2018 року голова облдержадміністрації підписав п'ятирічний контракт з Ройтбурдом, призначивши його директором музею.

10 лютого 2020 року суд відновив Ройтбурда на посаді директора Одеського художнього музею.

1 червня апеляційний суд затвердив скандальне звільнення Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею.