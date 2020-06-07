Офіційний Іран не відповідає на запити України, є тільки заяви в ЗМІ щодо готовності співпрацювати, - Єнін
Іран досі не відповів на ноту України про врегулювання всіх питань у справі літака "Міжнародних авіаліній України", збитого поблизу Тегерана в січні.
Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в листуванні з Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.
"Перша нота з нашими вимогами і пропозиція для врегулювання всіх питань була направлена до Ірану ще 11 січня. Це озвучував і президент України Володимир Зеленський. Станом на сьогодні, а це 5 місяців, ми не отримали жодної офіційної відповіді. У цій ноті також ішлося і про готовність України провести переговори з Іраном. Відповіді немає. Є лише висловлювання в пресі щодо готовності", – написав Єнін.
Він вважає, що "гарним жестом" була б передача Україні чорних скриньок з літака.
Заступник міністра запевнив, що Україна не затримуватиме переговори з Іраном.
"Я впевнений, що до моменту отримання письмової відповіді від Ірану на нашу січневу ноту, президент вже створить делегацію України. Затримки в початку переговорах від України не буде", – заявив Єнін.
Він додав, шо вимога української сторони до Ірану проста: "як технічне, так і кримінальне розслідування мають відповідати базовим принципам неупередженості, незалежності і прозорості".
"Тому наші слідчі органи і органи прокуратури постійно направляють запити про надання правової допомоги до своїх іранських колег. Коли завершувати слідство, залежитиме від прокуратури, яка є незалежною відповідно до Конституції", – заявив Єнін.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.
Раніше стало відомо, що Іран вирішив не передавати Україні самописці збитого авіалайнера МАУ. МЗС викликало посла Мораді. Посол Ірану заявив, що повідомлення про те, що Іран не хоче віддавати Україні чорні скриньки літака "МАУ", не відповідають офіційній позиції Тегерана.
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Иллюстрация к выражению "кинуть через х2й"
Эй, Бутусов, поскроль страницу комментариев, как вот тебе думается, все ли нормально с этими комментаторами? Или может, все же, малость перестарались, учитывая, что новость вообще зеленского не затрагивает? Раньше вы хоть как-то пытались фильтровать шлак ботнетов.
Я мав щастя запросити в гості в Україну досить солідну людину з Тегерану. Він погостив в нашій країні , ми відвідали Донецьк, Дніпро і Киів. І він був дуже здивований нашому терпінню: держава, що дала світові прекрасних людей в науці і техніці, створила чудові зразки космічних і военних ракет, постійно виступає в ролі нікчемного злидня. То найбідніша , то найприниженіша.
Хто вас так виховав? - запитав він мене. На що я сказав йому, що і Ісламська республіка Іран стане безликою, якщо не захистить свій народ від пострадянського, агресивного російського шовінізму.
На сьогодні, на жаль, ми майже не спілкуємося, але він неодноразово дякував мені за чітку оцінку «дружби з великим народом».
МЗС повинен працювати переконливо. Кожне зібрання всяких ООН , ОБСЄ повинно починатися з термінової заяви української делегації про фактичний стан справ, а не «слюнявити» перед різного роду збоченцями.