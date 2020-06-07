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Новини Катастрофа літака МАУ в Ірані
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Офіційний Іран не відповідає на запити України, є тільки заяви в ЗМІ щодо готовності співпрацювати, - Єнін

Офіційний Іран не відповідає на запити України, є тільки заяви в ЗМІ щодо готовності співпрацювати, - Єнін

Іран досі не відповів на ноту України про врегулювання всіх питань у справі літака "Міжнародних авіаліній України", збитого поблизу Тегерана в січні.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в листуванні з  Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Перша нота з нашими вимогами і пропозиція для врегулювання всіх питань була направлена до Ірану ще 11 січня. Це озвучував і президент України Володимир Зеленський. Станом на сьогодні, а це 5 місяців, ми не отримали жодної офіційної відповіді. У цій ноті також ішлося і про готовність України провести переговори з Іраном. Відповіді немає. Є лише висловлювання в пресі щодо готовності", – написав Єнін.

Він вважає, що "гарним жестом" була б передача Україні чорних скриньок з літака.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Ірані заявили про швидке завершення розслідування про збитий літак МАУ: "Не вважаємо, що чорні ящики містять важливу інформацію"

Заступник міністра запевнив, що Україна не затримуватиме переговори з Іраном.

"Я впевнений, що до моменту отримання письмової відповіді від Ірану на нашу січневу ноту, президент вже створить делегацію України. Затримки в початку переговорах від України не буде", – заявив Єнін.

Він додав, шо вимога української сторони до Ірану проста: "як технічне, так і кримінальне розслідування мають відповідати базовим принципам неупередженості, незалежності і прозорості".

"Тому наші слідчі органи і органи прокуратури постійно направляють запити про надання правової допомоги до своїх іранських колег. Коли завершувати слідство, залежитиме від прокуратури, яка є незалежною відповідно до Конституції", – заявив Єнін.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Дивіться також: "Для МАУ поминальні дні цього року неймовірно болючі і сумні", - фільм пам'яті екіпажу рейсу PS752, збитого в Тегерані. ВIДЕО

ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Раніше стало відомо, що Іран вирішив не передавати Україні самописці збитого авіалайнера МАУ. МЗС викликало посла Мораді. Посол Ірану заявив, що повідомлення про те, що Іран не хоче віддавати Україні чорні скриньки літака "МАУ", не відповідають офіційній позиції Тегерана.

Іран (2019) МАУ (822) Єнін Євген (348)


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Топ коментарі
+33
Официальный Иран не отвечает на запросы Украины, есть только заявления в СМИ относительно готовности сотрудничать, - Енин - Цензор.НЕТ 1575
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07.06.2020 19:32
+26
Официальный Иран не отвечает на запросы Украины, есть только заявления в СМИ относительно готовности сотрудничать, - Енин - Цензор.НЕТ 7307
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07.06.2020 19:44
+26
Офіційний Іран не відповідає на запити України, є тільки заяви в ЗМІ щодо готовності співпрацювати, - Єнін - Цензор.НЕТ 954
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07.06.2020 19:55
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жрёт и развлекается
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07.06.2020 20:36 Відповісти
Сегодня Иранцы не допустили инспекцию МАГАТЭ на объекты которые их интересовали,Натаньягу требует усилений санкций.А что скажет Зеленский?
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07.06.2020 20:37 Відповісти
Бубочке некогда, нужно новый видосик пилить, да и за тот самолет наверняка уже и уплачено давно, так что для вавия неактуально
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08.06.2020 00:14 Відповісти
Дадут Зеле мешок урюка и пошлют.
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07.06.2020 20:39 Відповісти
Официальный Иран вынужден плясать под дудку Вована. Слишком сильно они связаны. Единственный выход указать дату, после которой идет совместное обращение в суд, даже если после этого Иран вернет все, стороны вправе требовать моральную компенсацию.
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07.06.2020 20:41 Відповісти
По состоянию на сегодня, а это 5 месяцев, мы не получили никакого официального ответа

Иллюстрация к выражению "кинуть через х2й"
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07.06.2020 20:41 Відповісти
Я думаю, пора предпринять что-то кардинальное. Например, выразить твёрдую уверенность в дружеских отношениях с братским народом Ирана. Или даже сказать многозначительно, что у нас есть план Б. А если что, то и В.
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07.06.2020 20:45 Відповісти
Зря вы так...Некогда булавоносцу ,с хамоном разбирается ,из лука почти попал , Ленка из-за карантина перестала быть первой красавицей и непонятная" троица" ?? Кто они такие ? В квартале не играли. Передохнет и снимет видосик!
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07.06.2020 20:54 Відповісти
разорвать дипотношения с черножопыми бармалеями - от них все равно никакой пользы
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07.06.2020 21:02 Відповісти
от через таких у нас проблеми в усьому. А нічого, що ми їм літаки Антонова продаємо? Турбоатом має контракти, Крюківський вагонобудівний мав контракти? Америкоси торгують з усіма, якщо їм є від того вигода. А ми просто так раз і розірвати.
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09.06.2020 07:36 Відповісти
Проблемы у нас из-за таких, как ты, *********, отсасывающих у ниггеров и бармалеев
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12.06.2020 13:55 Відповісти
Зеленый ответОфіційний Іран не відповідає на запити України, є тільки заяви в ЗМІ щодо готовності співпрацювати, - Єнін - Цензор.НЕТ 8676
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07.06.2020 21:04 Відповісти
може нота не по-формі? Чи у нас немає юристів відповідного профіля? То найняти! І, взагалі, як такі питання вирішуюця?
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07.06.2020 21:14 Відповісти
це ж якась ганьба. Хто винен і шо робити? З самого початку позиція влади відносно того боїнга була ганебною - миттєво заявлено про технічні проблеми та категорично відкинуто версію теракту. Коли керівництрво інших країн вже на весь світ волало про ракетну атаку, сцикло "не вірило" та вигоражувало "кремльовських стрілків". Послали якусь дивну комісію, шо путалась там під ногами, і іранці їх просто налаяли як шибеників та прогнали. Зараз Зє!льопуха продовжує ту ж лінію на бездіяльність
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07.06.2020 21:26 Відповісти
Офіційний Іран не відповідає на запити України, є тільки заяви в ЗМІ щодо готовності співпрацювати, - Єнін - Цензор.НЕТ 7824
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07.06.2020 21:22 Відповісти
очень удачное по батькові
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07.06.2020 22:25 Відповісти
а чему удивляться. о монику ВСЕ вытирают ноги, ну и об у..., ну вы поняли, тоже
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07.06.2020 22:22 Відповісти
В чому справа? Грохнуть іранський літак,або три для паритету!
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08.06.2020 09:39 Відповісти
Мля, какой кошмар, Цензор...
Эй, Бутусов, поскроль страницу комментариев, как вот тебе думается, все ли нормально с этими комментаторами? Или может, все же, малость перестарались, учитывая, что новость вообще зеленского не затрагивает? Раньше вы хоть как-то пытались фильтровать шлак ботнетов.
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08.06.2020 13:10 Відповісти
Якщо ми хочемо , щоб люди сприймали нас як державу, як народ, що має місце в світовій політиці, в світовій економіці, то необхідно бути Державою.
Я мав щастя запросити в гості в Україну досить солідну людину з Тегерану. Він погостив в нашій країні , ми відвідали Донецьк, Дніпро і Киів. І він був дуже здивований нашому терпінню: держава, що дала світові прекрасних людей в науці і техніці, створила чудові зразки космічних і военних ракет, постійно виступає в ролі нікчемного злидня. То найбідніша , то найприниженіша.
Хто вас так виховав? - запитав він мене. На що я сказав йому, що і Ісламська республіка Іран стане безликою, якщо не захистить свій народ від пострадянського, агресивного російського шовінізму.
На сьогодні, на жаль, ми майже не спілкуємося, але він неодноразово дякував мені за чітку оцінку «дружби з великим народом».
МЗС повинен працювати переконливо. Кожне зібрання всяких ООН , ОБСЄ повинно починатися з термінової заяви української делегації про фактичний стан справ, а не «слюнявити» перед різного роду збоченцями.
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08.06.2020 15:47 Відповісти
Все потому что Иран не воспринимает серьезно Украину как государство и ее откровенно слабого Президента.
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08.06.2020 19:36 Відповісти
после того как украина слила на начальном этапе конфиденциальную информацию - ничего иного и не ожидается
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09.06.2020 06:21 Відповісти
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