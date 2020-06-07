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Новини Коронавірус і карантин
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За добу підтвердили шість нових випадків COVID-19 у військовослужбовців, усього хворіє 140 осіб, - Медсили ЗСУ

За добу підтвердили шість нових випадків COVID-19 у військовослужбовців, усього хворіє 140 осіб, - Медсили ЗСУ

За минулу добу в Збройних силах України зареєстровано шість нових випадків захворювання на COVID-19, загальна кількість хворих зараз становить 140 людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Командування Медичних сил ЗСУ.

"За минулу добу зареєстровано шість нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них у лазареті однієї з військових частин Рівненської області перебувають 4 військовослужбовці. Дві особи (Волинська та Чернівецька область – по 1 військовослужбовцю) - на лікуванні вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, симптоми захворювання відсутні", - йдеться в повідомленні.

У збройних Силах України хворіє 140 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19.
Всього за час пандемії одужало – 143 особи, летальних випадків – 4.
На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 611 осіб. 

За добу підтвердили шість нових випадків COVID-19 у військовослужбовців, усього хворіє 140 осіб, - Медсили ЗСУ 01

Нагадаємо, станом на 7 червня в Україні лабораторно підтверджено 26 999 випадків COVID-19. За добу - 485 нових випадків. 11 осіб померли від хвороби.

карантин (18172) ЗСУ (7519) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Швидкого одужання воїнам
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07.06.2020 20:39 Відповісти
головне щоб не мерли а все інше - накопичення колективного імунітету
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07.06.2020 21:42 Відповісти
Через парламент традиційно "демократичного" штату Колорадо під шумок карантину-локдауну фарма-лобісти намагаються протягнути закон про вакцинний примус і шкільну дискримінацію нещеплених дітей.

Обурені мешканці поклали болт на карантин і влаштували велелюдний протест під стінами місцевого парламенту в столиці штату місті Денвер.

The HighWire with Del Bigtree прямо зараз ведуть звідти пряму трансляцію - посилання в першому коменті.
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07.06.2020 23:45 Відповісти
Кремлеботы ведут информвционную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..👆
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08.06.2020 01:02 Відповісти
для солидности и большего страха надо писать не шесть, а шесть тысяч....
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08.06.2020 07:41 Відповісти
 
 