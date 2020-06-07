За добу підтвердили шість нових випадків COVID-19 у військовослужбовців, усього хворіє 140 осіб, - Медсили ЗСУ

За минулу добу в Збройних силах України зареєстровано шість нових випадків захворювання на COVID-19, загальна кількість хворих зараз становить 140 людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Командування Медичних сил ЗСУ.

"За минулу добу зареєстровано шість нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них у лазареті однієї з військових частин Рівненської області перебувають 4 військовослужбовці. Дві особи (Волинська та Чернівецька область – по 1 військовослужбовцю) - на лікуванні вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, симптоми захворювання відсутні", - йдеться в повідомленні.

У збройних Силах України хворіє 140 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Всього за час пандемії одужало – 143 особи, летальних випадків – 4.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 611 осіб.

Нагадаємо, станом на 7 червня в Україні лабораторно підтверджено 26 999 випадків COVID-19. За добу - 485 нових випадків. 11 осіб померли від хвороби.