УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4319 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
2 745 6

Центр реабілітації учасників АТО/ООС та їхніх сімей створюють на Житомирщині, - Міноборони

Центр реабілітації учасників АТО/ООС та їхніх сімей створюють на Житомирщині, - Міноборони

У селі Кустин Бердичівського району Житомирської області за взаємодії волонтерів за підтримки держави і, зокрема, Міністерства оборони відбувається робота над створенням Центру соціально-психологічної реабілітації для учасників АТО / ООС та їхніх сімей.

Центр створює благодійна організація "Бердичівський благодійний фонд" Оберіг-26 "на базі санаторію-профілакторію акціонерного товариства "Бердичівський машинобудівний завод "Прогрес", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Ідея створення центру соціально-психологічної реабілітації наших захисників спала мені на думку ще в чотирнадцятому, коли зять повернувся з першої ротації. Вони мають бачити, що потрібні суспільству, що Україна вдячна їм за захист, що життя триває і воно має бути повноцінним", — каже керівник фонду волонтерка з Бердичева Ірина Піскун.

Як розповідає волонтер, ініціативна група уже зібрала 3 мільйони гривень. Для того, щоб запустити проєкт та відкрити Центр, необхідно ще знайти ще півтора мільйона гривень. Найближче завдання — зробити перші дві секції другого поверху санаторію готовими до приймання відпочивальників. Для початку протягом літа планують запустити в експлуатацію другий поверх, слідом за ним — третій. Центр розрахований на відпочинок і реабілітацію 120 людей.

Також читайте: Фонд Губського розробив програму надання психологічної допомоги дітям із зони військового конфлікту

Бердичів (31) ветерани (1068) Міноборони (7334) реабілітація (325) Житомирська область (1260)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Почему Центр реабилитации участников АТО/ООС и их семей создают на Житомир -щине, а не в местах более курортных, бальнеологичных? Ближе к Трускавцу, или На Закарпатье, или в Миргороде, или ближе к Одессе, или...? Может в грязном Кривом Роге, или Запорожье...?
показати весь коментар
07.06.2020 21:06 Відповісти
Межигір*я підходить !?
показати весь коментар
07.06.2020 21:27 Відповісти
👍👍👍
показати весь коментар
07.06.2020 22:04 Відповісти
да вот в межигорье было бы лучше
показати весь коментар
08.06.2020 11:36 Відповісти
Это надо было делать в 14 году.
показати весь коментар
07.06.2020 21:48 Відповісти
Відмивання бабла..
показати весь коментар
07.06.2020 22:03 Відповісти
 
 