Центр реабілітації учасників АТО/ООС та їхніх сімей створюють на Житомирщині, - Міноборони

У селі Кустин Бердичівського району Житомирської області за взаємодії волонтерів за підтримки держави і, зокрема, Міністерства оборони відбувається робота над створенням Центру соціально-психологічної реабілітації для учасників АТО / ООС та їхніх сімей.

Центр створює благодійна організація "Бердичівський благодійний фонд" Оберіг-26 "на базі санаторію-профілакторію акціонерного товариства "Бердичівський машинобудівний завод "Прогрес", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Ідея створення центру соціально-психологічної реабілітації наших захисників спала мені на думку ще в чотирнадцятому, коли зять повернувся з першої ротації. Вони мають бачити, що потрібні суспільству, що Україна вдячна їм за захист, що життя триває і воно має бути повноцінним", — каже керівник фонду волонтерка з Бердичева Ірина Піскун.

Як розповідає волонтер, ініціативна група уже зібрала 3 мільйони гривень. Для того, щоб запустити проєкт та відкрити Центр, необхідно ще знайти ще півтора мільйона гривень. Найближче завдання — зробити перші дві секції другого поверху санаторію готовими до приймання відпочивальників. Для початку протягом літа планують запустити в експлуатацію другий поверх, слідом за ним — третій. Центр розрахований на відпочинок і реабілітацію 120 людей.

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