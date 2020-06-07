Невідомі відкрили стрілянину і поранили двох чоловіків на зупинці в Миколаєві, - Нацполіція

На зупинці громадського транспорту в Заводському районі Миколаєва невідомі стріляли в двох чоловіків. Постраждалих госпіталізували.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Миколаївській області.

Повідомлення про те, що на кінцевій зупинці одного з транспортних маршрутів на вулиці Лазурній у мікрорайоні Намив невідомі стріляли у двох чоловіків та зникли з місця події, до поліції надійшло близько 18:00.

Обидва постраждалих були доставлені до медичних закладів, де, після огляду, одному з чоловіків із пораненням ніг призначили амбулаторне лікування, інший із пораненням плеча наразі перебуває в операційному блоці.

На місці події продовжують працювати поліцейські Заводського відділу поліції.

Наразі правоохоронці встановлюють особи та місце перебування зловмисників.

Слідчі кваліфікували подію за ознаками ч. 4 ст. 296 КК України "Хуліганство". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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