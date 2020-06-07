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Новини Силовики
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Невідомі відкрили стрілянину і поранили двох чоловіків на зупинці в Миколаєві, - Нацполіція

Невідомі відкрили стрілянину і поранили двох чоловіків на зупинці в Миколаєві, - Нацполіція

На зупинці громадського транспорту в Заводському районі Миколаєва невідомі стріляли в двох чоловіків. Постраждалих госпіталізували.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Миколаївській області.

Повідомлення про те, що на кінцевій зупинці одного з транспортних маршрутів на вулиці Лазурній у мікрорайоні Намив невідомі стріляли у двох чоловіків та зникли з місця події, до поліції надійшло близько 18:00.

Обидва постраждалих були доставлені до медичних закладів, де, після огляду, одному з чоловіків із пораненням ніг призначили амбулаторне лікування, інший із пораненням плеча наразі перебуває в операційному блоці.

На місці події продовжують працювати поліцейські Заводського відділу поліції.

Наразі правоохоронці встановлюють особи та місце перебування зловмисників.

Слідчі кваліфікували подію за ознаками ч. 4 ст. 296 КК України "Хуліганство". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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Миколаїв (1798) Нацполіція (15142) Правоохоронні органи (2707) поранення (2798) силовики (2513) стрілянина (1778)


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Топ коментарі
+22
аваков найкращий міністр мвд за версією зє сцикуна .
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07.06.2020 21:51
+14
Невідомі відкрили стрілянину і поранили двох чоловіків на зупинці в Миколаєві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2827
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07.06.2020 22:43
+13
Порох Авакова не поддерживал, а Зеля поддерживает
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07.06.2020 22:08
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аваков найкращий міністр мвд за версією зє сцикуна .
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07.06.2020 21:51 Відповісти
Бонабаков уже 6 лет как найкращий . Где 6 лет назад был Вова и какое отношение он имел к мвд ?
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07.06.2020 22:03 Відповісти
а ну нагадай мені хто протеже авакова. підказка : не Порох.
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07.06.2020 22:11 Відповісти
Не Порох? А кто, Обама или Путен?
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07.06.2020 22:18 Відповісти
кім чен ина чого ще не згадав?
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07.06.2020 22:20 Відповісти
Ну чому тільки Зе?Він і у Петра По був незамінним.
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07.06.2020 22:03 Відповісти
Порох Авакова не поддерживал, а Зеля поддерживает
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07.06.2020 22:08 Відповісти
Аваков був міністром МВС при Поці і зараз при Зелі.В чому різниця?Підтримував Янук Страусів))
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07.06.2020 22:13 Відповісти
Крот, слепые шнифты протри, а потом на измену падай. аваков при Порохе был креатурой фронта, что был в коалиции.
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07.06.2020 22:50 Відповісти
Скільки в тебе ходок?Як у Янука чи більше?
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07.06.2020 23:13 Відповісти
Не поддерживал? А я помню как вы порохоботы за Авакова в горло цеплялись и говорили что никто кроме Авакова не справится с рехвормами МВС оставшимися после Януковоща. Ну вот теперь жрите рехвормированные МВС и суды и прокурватуру, которуй кстати рехвормировал Йугик Луценко он же Йугик Апачи, поданый лично Петькой Парашенком и ради него изналиловавшим Конституцию Украины Абсолютным большинством (более 300рыл) в том числе заручившись поддержкой Петиных друзей- рыгоаналов.
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07.06.2020 22:21 Відповісти
Зєля друг Пєті?
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07.06.2020 22:33 Відповісти
Порошенко оставляв його на посаді під свою особисту відповідальність, чи тобі аби перднуть?
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07.06.2020 22:08 Відповісти
Мені срати чому Петро лишав на посаді Авакова,може в них навіть любов була.Є факт,Аваков був міністром при Петрі.
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07.06.2020 22:14 Відповісти
чуєш, не мели дурні. ви вже вибрали президентом дурка малороського.
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07.06.2020 22:18 Відповісти
Так обрали,дурня,малороса,кловуна.Але ми його обрали,а Петра Поросєнко погнали сцяними тряпками,і більше його ніколи до корита не підпустим.
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07.06.2020 22:27 Відповісти
я вас вітаю з вашим вибором, ви долбодауни кончені. За Порошенка помовч поки, він повернеться.
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07.06.2020 22:40 Відповісти
Порося вже мертвий півень,йому кінець))
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07.06.2020 23:12 Відповісти
Зато твой ЗЕпетух живее всех живых,и из-за таких долбодятлов как ты.
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08.06.2020 09:43 Відповісти
Серйозно?
https://focus.ua/politics/384603 Заклятые друзья. Как конфликт Порошенко и Авакова сорвал создание единой партии власти
10 ****. 2017 г.

После парламентских выборов-2014 должность министра внутренних дел была одним из главных предметов коалиционных торгов, но Аваков сохранил за собой кресло. То же произошло и во время правительственного кризиса весной 2016 года, когда Арсений Яценюк отказался уйти в отставку, если вместе с ним должности министра лишат Авакова. Президенту пришлось согласиться. В Кабмине Владимира Гройсмана Аваков является неформальным куратором министров - выдвиженцев НФ, оказывая тем самым существенное влияние на всю политику правительства. Кроме того, он один из главных "акционеров" "Народного фронта" и имеет в политсиле немалую группу лояльных народных депутатов.
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07.06.2020 22:19 Відповісти
От ви і зловили цього коментатора на брехні!
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07.06.2020 22:22 Відповісти
а сцикун - найкращий президент, вартий щоб його залишити на другий термін за версією зе-стада.
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08.06.2020 09:27 Відповісти
************..
А на умышленное и спланированное убийство??
На конечной остановке то ожидали...
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07.06.2020 21:54 Відповісти
Мы на верном пути. Уже Дикий Запад. Скоро заживём, как в Америке.
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07.06.2020 21:57 Відповісти
та лишь бы не в совке,со всеми его "прелестями" -Голодоморами ,репрессиями,беспредела власти
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08.06.2020 00:40 Відповісти
Просто на остановке "все прогнило".
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07.06.2020 21:57 Відповісти
В Америке это два пожизненных а в Украине - Хулиганство!
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07.06.2020 21:58 Відповісти
Чому постійно таке відбувається в Миколаївській області?
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07.06.2020 22:01 Відповісти
а крадене зерно з держрезерву кудою вивозити?
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07.06.2020 22:03 Відповісти
Точно! А ще там не хворіють на короновірус!
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07.06.2020 22:05 Відповісти
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07.06.2020 22:19 Відповісти
Так є що Южний порт. Він круче, хоча в Миколаєві 7 портів і куча голодних жлобів.
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07.06.2020 22:21 Відповісти
Слава Богу что не в Лондоне и не на Мальдивах . Прямо от сердца отлегло как то . Значит Гетьмен наш в безопасности , а что в Николаеве , что в Одессе то там хоть трава не расти . Вот НЕ умеет Комик из дерьма лепить конфеты как Сечоволый , или из полной шопы рождать окуительную Перемогу . Верните Сечоволого тот умел !!
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07.06.2020 22:13 Відповісти
А що вміє робити комік?
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07.06.2020 22:16 Відповісти
Мавр свое дело сделал .....мавр может уходить
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07.06.2020 22:17 Відповісти
Мавр це мавр, а комік є комік.
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07.06.2020 22:19 Відповісти
комік-гномік
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08.06.2020 09:30 Відповісти
Можно Н опустить ,так будет правильнее
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08.06.2020 09:46 Відповісти
в миколаївський поселення зеків. хімія називається.
половина з них там і залишається. робіть висновки самі.
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07.06.2020 22:21 Відповісти
Це не той випадок...
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08.06.2020 08:45 Відповісти
Зюзя,в Николаеве химии уже лет тридцать как нет.Какой треплодятел тебе это сказал,кореша из 95-й палаты?)))
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08.06.2020 09:47 Відповісти
нужно что бы каждый украинец мог свободно носить короткоствол с собой
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07.06.2020 22:04 Відповісти
Особливо тим, хто погано бачить!
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07.06.2020 22:08 Відповісти
Та багато бухає!
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07.06.2020 22:15 Відповісти
Або таким, як той київський мінер метромосту🤗
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07.06.2020 22:17 Відповісти
Нужно проверить ВСЕХ бойцов на передке , там есть тоже те кто видит плохо , НО стреляют хорошо !
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07.06.2020 22:16 Відповісти
От і перевіряй, а до закінчення перевірки не пиши на Цензорі.
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07.06.2020 22:18 Відповісти
Как страшно жить!
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07.06.2020 22:16 Відповісти
Дело паршивинского процветает.
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07.06.2020 22:19 Відповісти
Какое нафиг хулиганство с применением оружия? Вообще уже ориентиры потеряли? От пяти лет и т.д., а чтоб навести порядок в Украине, сроки на определенный период надо увеличить в два раза или будет хаос, беспредел и народная власть, в отличие от эфимерной.
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07.06.2020 22:28 Відповісти
Врадиевка это тоже Николаевщина....
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07.06.2020 22:30 Відповісти
Невідомі відкрили стрілянину і поранили двох чоловіків на зупинці в Миколаєві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2827
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07.06.2020 22:43 Відповісти
а отт- не уверен= "можем повторить"...- може понаравитца..
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07.06.2020 23:02 Відповісти
походу, - смотрю на действия предв.дознания и следствия - эти красовцЫ-аваковцЫ абс.все умышленнуе мокрухи или покушения моментально квалифицируют как хулиганочку - а вдруг какое-то бабло само собой в руки стрыбнет...))) вот же умнички наххх.- приспособились конкретно...))) и енто кращий там камандиро-министёр...????
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07.06.2020 22:59 Відповісти
***********!?
Повний розвал держави....
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07.06.2020 23:11 Відповісти
Пострілом у голову в Миколаєві поранили авторитета "Мультика"...

Це пише УП. Чи це різні епізоди, чи цензор настільки "політкоректний"?)
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07.06.2020 23:21 Відповісти
Зовсім різні події. Та ще й рознесені в часі на два місяці.
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07.06.2020 23:48 Відповісти
Правоохранители на вертолетах устанавливают личности и местонахождение злоумышленников. https://censor.net/n3200576
Во главе сАбаков...тра.ттаа.тааа..тра.тта.та
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08.06.2020 00:38 Відповісти
Вообще-то, просто остановка и конечная остановка - это очень разные понятия...
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08.06.2020 08:50 Відповісти
Та не обращайте внимания,ну пошалили пацанчики,может сигареты не поделили,в принципе КАКАЯ РАЗНИЦА.Сичас Сабакян на боевых мышах приедет и все порешает,уладит с РАЗБОЙНИКАМИ))>)
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08.06.2020 09:53 Відповісти
 
 