Невідомі відкрили стрілянину і поранили двох чоловіків на зупинці в Миколаєві, - Нацполіція
На зупинці громадського транспорту в Заводському районі Миколаєва невідомі стріляли в двох чоловіків. Постраждалих госпіталізували.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Миколаївській області.
Повідомлення про те, що на кінцевій зупинці одного з транспортних маршрутів на вулиці Лазурній у мікрорайоні Намив невідомі стріляли у двох чоловіків та зникли з місця події, до поліції надійшло близько 18:00.
Обидва постраждалих були доставлені до медичних закладів, де, після огляду, одному з чоловіків із пораненням ніг призначили амбулаторне лікування, інший із пораненням плеча наразі перебуває в операційному блоці.
На місці події продовжують працювати поліцейські Заводського відділу поліції.
Наразі правоохоронці встановлюють особи та місце перебування зловмисників.
Слідчі кваліфікували подію за ознаками ч. 4 ст. 296 КК України "Хуліганство". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
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https://focus.ua/politics/384603 Заклятые друзья. Как конфликт Порошенко и Авакова сорвал создание единой партии власти
10 ****. 2017 г.
После парламентских выборов-2014 должность министра внутренних дел была одним из главных предметов коалиционных торгов, но Аваков сохранил за собой кресло. То же произошло и во время правительственного кризиса весной 2016 года, когда Арсений Яценюк отказался уйти в отставку, если вместе с ним должности министра лишат Авакова. Президенту пришлось согласиться. В Кабмине Владимира Гройсмана Аваков является неформальным куратором министров - выдвиженцев НФ, оказывая тем самым существенное влияние на всю политику правительства. Кроме того, он один из главных "акционеров" "Народного фронта" и имеет в политсиле немалую группу лояльных народных депутатов.
А на умышленное и спланированное убийство??
На конечной остановке то ожидали...
половина з них там і залишається. робіть висновки самі.
Повний розвал держави....
Це пише УП. Чи це різні епізоди, чи цензор настільки "політкоректний"?)
Во главе сАбаков...тра.ттаа.тааа..тра.тта.та