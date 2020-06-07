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Новини Катастрофа літака МАУ в Ірані
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Україна не бачить реального просування в розслідуванні катастрофи літака МАУ і розраховує, що Іран якнайшвидше перейде від красивих слів до дій, - Єнін

Україна не бачить реального просування в розслідуванні катастрофи літака МАУ і розраховує, що Іран якнайшвидше перейде від красивих слів до дій, - Єнін

Україна не бачить реального просування в розслідуванні авіакатастрофи літака МАУ в Ірані. Крім того, завершувати його неправильно без розшифровки чорних ящиків.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, пише Цензор.НЕТ із посиланням на ФАКТИ.

"Ми маємо вірити, насамперед,  підписаним документам, а не тільки красивим словам. Зараз іранська сторона зазначає, що причиною збивання літака була саме людська помилка. Ми виступаємо за те, що будь-які офіційні повідомлення про причини трагедії повинні базуватися на відповідних юридично встановлених фактах", - підкреслив чиновник.

Єнін пояснив, що повідомлення відповідного змісту мають базуватися на завершеному технічному розслідуванні і завершенні кримінального процесу.

Також читайте: Офіційний Іран не відповідає на запити України, є тільки заяви в ЗМІ щодо готовності співпрацювати, - Єнін

Крім того, він додав, що поки є тільки позитивні медійні сигнали з боку Ірану. Але реального просування в розслідуванні немає.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Дивіться також: "Для МАУ поминальні дні цього року неймовірно болючі і сумні", - фільм пам'яті екіпажу рейсу PS752, збитого в Тегерані. ВIДЕО

ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Раніше стало відомо, що Іран вирішив не передавати Україні самописці збитого авіалайнера МАУ. МЗС викликало посла Мораді. Посол Ірану заявив, що повідомлення про те, що Іран не хоче віддавати Україні чорні скриньки літака "МАУ", не відповідають офіційній позиції Тегерана.

Іран (2019) розслідування (2269) МАУ (822) Єнін Євген (348)


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Топ коментарі
+8
Іран просто не хоче щось розслідувати і потім платити. Готуйтеся судитися багато років, як було з літаком, який збили над Локербі.
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07.06.2020 22:13
+6
А може зєбілу потрібно подивитися в очі главі Ірану ?
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07.06.2020 22:24
+5
Пожили 5 лет в нормальной стране,хватит,хорошего по не многу...Мышибрат Путлер заждался СкреПОНОСия тоже
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07.06.2020 22:27
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Цыгане хорошего обращения не понимают.
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07.06.2020 22:11 Відповісти
персы- довольно подлые и мерзкие существа.. и сидеть-ждать от них милости в виде самописцев= себя не уважать...
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07.06.2020 23:20 Відповісти
так они ведут себя точь в точь как зелёная власть - на обозрение - одно, в реальности - противоположное
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07.06.2020 23:39 Відповісти
Они и в самом деле зебилы? Какое расследование? Нахрена Вам оно после полного признания вины Ираном? Выкатывайте счёт и всё. Сколько было уже таких случаев - всё решалось именно счётом.
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07.06.2020 22:13 Відповісти
Іран просто не хоче щось розслідувати і потім платити. Готуйтеся судитися багато років, як було з літаком, який збили над Локербі.
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07.06.2020 22:13 Відповісти
Таке враження, що весь світ сидить і чекає, що там і коли нарешті той Іран нарозслідує. Довго буде світ чекати, якщо не звернеться до міжнародних документів щодо правил розслідування авіакатастроф. Там написано, чи має право розслідувати катастрофу країна, що її зпричинила.
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08.06.2020 00:07 Відповісти
Ну и что там ещё не ясно? Оператора ПВО Иран не выдаст., да если получится узнать его имя. А что там ещё расследовать?
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07.06.2020 22:15 Відповісти
Как можно употреблять такое словосочетание к стране которая сбила пас. самолёт. Красивые слова.
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07.06.2020 22:16 Відповісти
При этой власти в мировом сообществе Украину ни во что не ставят.
Удивляться нечему...
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07.06.2020 22:23 Відповісти
А може зєбілу потрібно подивитися в очі главі Ірану ?
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07.06.2020 22:24 Відповісти
Наш Вован угрожает стать на колени)
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07.06.2020 22:25 Відповісти
И "сбацать" на пианино.
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08.06.2020 09:32 Відповісти
Пожили 5 лет в нормальной стране,хватит,хорошего по не многу...Мышибрат Путлер заждался СкреПОНОСия тоже
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07.06.2020 22:27 Відповісти
В нормальной?А десятки тысяч погибшие?И Пеца не виноват ?
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07.06.2020 22:30 Відповісти
В сссре дохлом подохло 60 миллионов войне с бРАТОм Гитлером.
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07.06.2020 22:32 Відповісти
Дядя Петя, ты дурак?
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07.06.2020 23:00 Відповісти
Социалисты под красным флагом воевали с другими социалистами под красным флагом.
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07.06.2020 23:09 Відповісти
..ну так поделись-рассказуй= как, где и с кем ты жил в "сччастливой" стране...???
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07.06.2020 23:11 Відповісти
клацніть зюзю по носі та надавайте ще підсрачників на додачу, бо його не гнобити - себе не поважати
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07.06.2020 22:30 Відповісти
А таки жопа з зубами існує.
Україна не бачить реального просування в розслідуванні катастрофи літака МАУ і розраховує, що Іран якнайшвидше перейде від красивих слів до дій, - Єнін - Цензор.НЕТ 9564
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07.06.2020 22:30 Відповісти
це на мацквє?
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07.06.2020 22:36 Відповісти
ага, Вава у себе дома
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07.06.2020 22:38 Відповісти
В Липецке
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07.06.2020 22:38 Відповісти
ну, я в своем элементе... мне больше напоминает вагину, только поперек, как у бурятских красавиц, и с зубами, как у ивановских ткачих... а это, кстати, президент какой мтраны на фото???
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07.06.2020 22:39 Відповісти
Иран исчо во второй половине 20-го века..
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07.06.2020 22:30 Відповісти
В Ірані поки 1441 рік за Хіджрою.
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07.06.2020 22:41 Відповісти
По-моему, уже перелистнули
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07.06.2020 22:44 Відповісти
💨😷
🍖
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07.06.2020 22:50 Відповісти
🥀
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07.06.2020 22:51 Відповісти
А,шо он у тебя не стоит?
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07.06.2020 22:57 Відповісти
Для нього лише такі квіти.
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07.06.2020 23:00 Відповісти
Бери ниже... 1442 год, аль хамду ли лля...
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07.06.2020 22:43 Відповісти
Буде у серпні.
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07.06.2020 22:48 Відповісти
о... ну, тогда алла саид'ик...
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07.06.2020 22:57 Відповісти
Із заходом сонця 30 серпня 2019 р. в мусульман почався місяць Мухаррам, в перший день якого настав новий, 1441 рік за Хіджре.
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07.06.2020 22:49 Відповісти
Иран РАБссия это одно дерьмо ...Боинги, МАУ шакалы гребанные
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07.06.2020 22:35 Відповісти
Мля выслать их посла и вообще все посольство,и свое забрать..а особенно всех их студентов спонтом атомщиков..с кем там цацкатся? нафиг нам тот иран всрался вообще..
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07.06.2020 22:39 Відповісти
Енин ! У тебя начальник ,вместо того что бы заниматься и вопросами с Ираном ,катается на велосипеде и потом в кальсонах рассекает по маркету выбирая чё бы пожрать ! О каком международном авторитете вообще может идти речь ? В Иране , как и во всём мире всю вашу ЗЕкоманду воспринимают как шайку дебилов и временщиков .Так что запасайтесь салфетками , утираться от плевков будете всё чаще .
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07.06.2020 22:47 Відповісти
Не знаю, что написано в международных соглашениях по поводу расследования авиакатастроф, но что-то подсказывает мне, что расследованием не должна заниматься страна, признавшая себя виновной или подозреваемая в авиакатастрофе. Что будет, если гибель МН17 будет расследовать Рашка?
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07.06.2020 23:58 Відповісти
 
 