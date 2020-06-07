Україна не бачить реального просування в розслідуванні катастрофи літака МАУ і розраховує, що Іран якнайшвидше перейде від красивих слів до дій, - Єнін

Україна не бачить реального просування в розслідуванні авіакатастрофи літака МАУ в Ірані. Крім того, завершувати його неправильно без розшифровки чорних ящиків.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, пише Цензор.НЕТ із посиланням на ФАКТИ.

"Ми маємо вірити, насамперед, підписаним документам, а не тільки красивим словам. Зараз іранська сторона зазначає, що причиною збивання літака була саме людська помилка. Ми виступаємо за те, що будь-які офіційні повідомлення про причини трагедії повинні базуватися на відповідних юридично встановлених фактах", - підкреслив чиновник.

Єнін пояснив, що повідомлення відповідного змісту мають базуватися на завершеному технічному розслідуванні і завершенні кримінального процесу.

Також читайте: Офіційний Іран не відповідає на запити України, є тільки заяви в ЗМІ щодо готовності співпрацювати, - Єнін

Крім того, він додав, що поки є тільки позитивні медійні сигнали з боку Ірану. Але реального просування в розслідуванні немає.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Дивіться також: "Для МАУ поминальні дні цього року неймовірно болючі і сумні", - фільм пам'яті екіпажу рейсу PS752, збитого в Тегерані. ВIДЕО

ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Раніше стало відомо, що Іран вирішив не передавати Україні самописці збитого авіалайнера МАУ. МЗС викликало посла Мораді. Посол Ірану заявив, що повідомлення про те, що Іран не хоче віддавати Україні чорні скриньки літака "МАУ", не відповідають офіційній позиції Тегерана.