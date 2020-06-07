Малюська про нотаріальну реформу: нотаріуси зможуть реєструвати шлюби і самі себе контролювати
В Україні планують провести нотаріальну реформу. Законопроєкт вже розроблений і буде спрямований до органів влади протягом найближчих тижнів.
Про це розповів міністр юстиції України Денис Малюська в інтерв'ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми також влітку його зареєструємо в парламенті. Всі зможуть почитати", – сказав він.
"А ключові меседжі реформи, ідеї були вже анонсовані. Одна з них – це, дійсно, що нотаріуси зможуть реєструвати шлюби. Нотаріуси взагалі отримують більше прав. Вони зможуть самостійно контролювати себе. Нотаріальна палата буде здійснювати контроль замість Мін’юсту, наприклад. Вони отримають більше самоврядних повноважень. Врешті-решт вони перейдуть на електронний нотаріат, а не будуть зберігати ці величезні архіви, купу паперів десятки років. Осучаснення нотаріату на часі, воно відбудеться", – пообіцяв Малюська
Крім того, за його словами, вже найближчим часом для нотаріусів, як і для реєстраторів, запроваджується обов’язкова двофакторна ідентифікація.
"Вони всі отримають Mobile ID впродовж наступних двох місяців. І будь-яка реєстраційна дія буде супроводжуватися подвійною ідентифікацією. З одного боку, це буде електронний ключ відповідного реєстратора, а з іншого – повідомлення на мобільний телефон – потрібно буде підтверджувати інформацію", – розповів міністр.
Нагадаємо, Мін'юст працює над удосконаленням системи нотаріату, зокрема, готується перехід України до електронного нотаріату.
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ИДЕАЛЬНО! то что нужно для черных нотариусов))
Обстоятельства хищения зерна из стратегических запасов Украины, начинают обрастать интереснейшими подробностями свидетельствующими о преднамеренном и спланированном характере этой операции.
Последняя инвентаризация запасов согласно акта закончилась 18 ноября 2019 г.
20 ноября 2019 г. был подписан акт инвентаризации. Нарушений не обнаружено.
Но уже 23 ноября 2019 г. вскрываются оперативные единицы хранения стратегических запасов зерна (см. Хронику от 23.11.2019 г.) и начинается вывоз зерна.
решта ЩЕ ГІРШІ... )))
Очень полезная реформа.
😃
Декотрі вже розуміють з декільках спроб..
🤗
Сам себе начальник только бог .
Налог на недвижимость, суммы которого отличаются в разных регионах Украины, не должен рассчитываться исходя из метража жилья.
Об этом заявил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, - передает аналитический портал "Хвиля".По мнению чиновника, нельзя облагать налогом недвижимость исходя из ее метража.
Поэтому здесь однозначно - точно так же, как в налоге на землю, - мы должны исходить из денежной оценки, из экономической стоимости объекта.
********* обыкновенный.
Цікаво, як це вийде насправді?
🤔
Зато полно новостей про черных нотариусов, которые проводят сделки по фиктивным документам, как удостворяющих личность, так и доки на право собственности и прочее.
Собственно вопрос. Данная, эээ, "реформа", как она уберет возможность криминальных действий нотариуса? На первый взгляд, она только расширить возможности негодяев.
Уровень коррупции в Китае, не смотря на драконовские меры, один из самых высоких в Мире.
Ниже/, чем в Украине и Роисе, но выше, чем в Румынии и Болгарии.
А вот хотя бы пример:
https://nv.ua/tags/zoloto.html Китайские правоохранители во время обыска в доме бывшего мэра города Ганьчжоу, который ранее занимал также высокие должности в руководстве Компартии, обнаружили 13,5 тонн золота.
И уровень коррупции в Китае не падает.
да и Все другие ваши чудореформы!!
что бы потом мыши не жрали нечаянно по 150000 тонн зерна..
потом лечи вас ***..ей от ожирения
и ковида хватило!