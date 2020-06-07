Малюська про нотаріальну реформу: нотаріуси зможуть реєструвати шлюби і самі себе контролювати

В Україні планують провести нотаріальну реформу. Законопроєкт вже розроблений і буде спрямований до органів влади протягом найближчих тижнів.

Про це розповів міністр юстиції України Денис Малюська в інтерв'ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми також влітку його зареєструємо в парламенті. Всі зможуть почитати", – сказав він.

"А ключові меседжі реформи, ідеї були вже анонсовані. Одна з них – це, дійсно, що нотаріуси зможуть реєструвати шлюби. Нотаріуси взагалі отримують більше прав. Вони зможуть самостійно контролювати себе. Нотаріальна палата буде здійснювати контроль замість Мін’юсту, наприклад. Вони отримають більше самоврядних повноважень. Врешті-решт вони перейдуть на електронний нотаріат, а не будуть зберігати ці величезні архіви, купу паперів десятки років. Осучаснення нотаріату на часі, воно відбудеться", – пообіцяв Малюська

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Крім того, за його словами, вже найближчим часом для нотаріусів, як і для реєстраторів, запроваджується обов’язкова двофакторна ідентифікація.

"Вони всі отримають Mobile ID впродовж наступних двох місяців. І будь-яка реєстраційна дія буде супроводжуватися подвійною ідентифікацією. З одного боку, це буде електронний ключ відповідного реєстратора, а з іншого – повідомлення на мобільний телефон – потрібно буде підтверджувати інформацію", – розповів міністр.

Нагадаємо, Мін'юст працює над удосконаленням системи нотаріату, зокрема, готується перехід України до електронного нотаріату.