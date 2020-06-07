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Малюська про нотаріальну реформу: нотаріуси зможуть реєструвати шлюби і самі себе контролювати

Малюська про нотаріальну реформу: нотаріуси зможуть реєструвати шлюби і самі себе контролювати

В Україні планують провести нотаріальну реформу. Законопроєкт вже розроблений і буде спрямований до органів влади протягом найближчих тижнів.

Про це розповів міністр юстиції України Денис Малюська в інтерв'ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми також влітку його зареєструємо в парламенті. Всі зможуть почитати", – сказав він.

"А ключові меседжі реформи, ідеї були вже анонсовані. Одна з них – це, дійсно, що нотаріуси зможуть реєструвати шлюби. Нотаріуси взагалі отримують більше прав. Вони зможуть самостійно контролювати себе. Нотаріальна палата буде здійснювати контроль замість Мін’юсту, наприклад. Вони отримають більше самоврядних повноважень. Врешті-решт вони перейдуть на електронний нотаріат, а не будуть зберігати ці величезні архіви, купу паперів десятки років. Осучаснення нотаріату на часі, воно відбудеться", – пообіцяв Малюська

Також читайте: Співробітникам в'язниць планують збільшити зарплати, - Малюська

Крім того, за його словами, вже найближчим часом для нотаріусів, як і для реєстраторів, запроваджується обов’язкова двофакторна ідентифікація.

"Вони всі отримають Mobile ID впродовж наступних двох місяців. І будь-яка реєстраційна дія буде супроводжуватися подвійною ідентифікацією. З одного боку, це буде електронний ключ відповідного реєстратора, а з іншого – повідомлення на мобільний телефон – потрібно буде підтверджувати інформацію", – розповів міністр.

Нагадаємо, Мін'юст працює над удосконаленням системи нотаріату, зокрема, готується перехід України до електронного нотаріату.

Мін’юст (1590) нотаріус (59) реформи (3206) Малюська Денис (402)


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Топ коментарі
+22
"сами себя контролировать"
ИДЕАЛЬНО! то что нужно для черных нотариусов))
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07.06.2020 23:16
+21
уберите чеканутого, пока не поздно...
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07.06.2020 22:57
+14
Лицо нотариальной реформы:
Малюська про нотаріальної реформи: нотаріуси зможуть реєструвати шлюби і самі себе контролювати - Цензор.НЕТ 5955

********* обыкновенный.
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07.06.2020 23:17
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уберите чеканутого, пока не поздно...
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07.06.2020 22:57 Відповісти
"сами себя контролировать"
ИДЕАЛЬНО! то что нужно для черных нотариусов))
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07.06.2020 23:16 Відповісти
"самоконтроль" вислюка оманського:
Обстоятельства хищения зерна из стратегических запасов Украины, начинают обрастать интереснейшими подробностями свидетельствующими о преднамеренном и спланированном характере этой операции.
Последняя инвентаризация запасов согласно акта закончилась 18 ноября 2019 г.
20 ноября 2019 г. был подписан акт инвентаризации. Нарушений не обнаружено.
Но уже 23 ноября 2019 г. вскрываются оперативные единицы хранения стратегических запасов зерна (см. Хронику от 23.11.2019 г.) и начинается вывоз зерна.
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07.06.2020 23:20 Відповісти
ни один из выпущенных под залог чиновников-казнокрадов на протяжении последних шести лет не получил реальный срок. отсюда вывод - твори шо хочешь, ничего тебе не будет. результат- социальная несправедливость и ненависть народа.потому считаю шо молодое хосударство не состоялось и его конец лишь вопрос времени
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07.06.2020 23:37 Відповісти
До 18 - 19 лет ещё можно считать молодым. 30 лет - уже сформировавшийся рецидивист.
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08.06.2020 00:01 Відповісти
...и на обломках самовластья напишут наши имена
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08.06.2020 00:05 Відповісти
Проститься с товарищем утром пришли Матросы, друзья кочегара, Последний подарок ему поднесли - Колосник горелый и ржавый...😕
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08.06.2020 00:23 Відповісти
Малюська про нотаріальну реформу: нотаріуси зможуть реєструвати шлюби і самі себе контролювати - Цензор.НЕТ 4448
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08.06.2020 01:26 Відповісти
Этот зеленый психопат малюська нареформирует. Его соболезнование и любовь к маньякам-пожизненникам -это диагноз. У Зеленского в "слугах олигархата" большинство именно такие.Как эта черная сущность пролезла во власть -это вопрос интересный. Зеля просунул?
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07.06.2020 23:17 Відповісти
нормальний чел - хай працює!

решта ЩЕ ГІРШІ... )))
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07.06.2020 23:25 Відповісти
Хотел написать нечто подобное, да тут и добавить нечего
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07.06.2020 23:27 Відповісти
Я минут 10 уже мучаюсь--подбираю деликатно чтоб комент вышел. Прочёл ваше----добавить нечего!
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07.06.2020 23:36 Відповісти
Морской огурец - ни головы ни мозгов. Одна жопа. Молюска

Малюська про нотаріальну реформу: нотаріуси зможуть реєструвати шлюби і самі себе контролювати - Цензор.НЕТ 1629
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08.06.2020 01:33 Відповісти
Если правильнее - ротожоп ЗЕленый.
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08.06.2020 03:01 Відповісти
Скоро брак можно будет заключить и расторгнуть в смартфоне сколько угодно раз в день
Очень полезная реформа.
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07.06.2020 22:59 Відповісти
Ага, и каждый раз терять половину своего имущества.
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08.06.2020 01:22 Відповісти
Совместно нажитого за 20 минут
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08.06.2020 01:42 Відповісти
Малюська о нотариальной реформе: нотариусы смогут регистрировать браки и сами себя контролировать - Цензор.НЕТ 1030
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07.06.2020 23:01 Відповісти
Уявіть як нотаріус буде зеліним голосом проводити шлюбну церемонію🐸
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07.06.2020 23:03 Відповісти
Как как... прямо так: дорогие брачующиеся, в этот радостный день... шоп брачующиеся ощутили...
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07.06.2020 23:07 Відповісти
Не такий страшний Чорт як його Малюська..
😃
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07.06.2020 23:04 Відповісти
..мать чесна..- сами себю..= какой кайф........= мечта поэта.....)))
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07.06.2020 23:05 Відповісти
при реноме, которое создано самими нотариусами, я б им не доверил зарегистрировать кастрацию мерина... все равно смухлюют... самопроверка... это как на бумажку поссать и посмотреть, не залетела ли??? Пляяяя, зебня, шота ссыкотно мне от вашей диджитализации...
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07.06.2020 23:05 Відповісти
"Малюська о нотариальной реформе: нотариусы смогут регистрировать браки и сами себя контролировать" - Ну вы поняли....
Малюська про нотаріальної реформи: нотаріуси зможуть реєструвати шлюби і самі себе контролювати - Цензор.НЕТ 1024
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07.06.2020 23:05 Відповісти
Брак і Є брак..
Декотрі вже розуміють з декільках спроб..
🤗
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07.06.2020 23:11 Відповісти
Сам себя контролировать не может даже дворник .
Сам себе начальник только бог .
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07.06.2020 23:14 Відповісти
Та дайте йому оселедця!!
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07.06.2020 23:16 Відповісти
https://hvylya.net/news/208846-nalog-na-zhile-budut-rasschityvat-po-novomu Налог на жилье будут рассчитывать по-новому

Налог на недвижимость, суммы которого отличаются в разных регионах Украины, не должен рассчитываться исходя из метража жилья.
Об этом заявил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, - передает аналитический портал "Хвиля".По мнению чиновника, нельзя облагать налогом недвижимость исходя из ее метража.
Поэтому здесь однозначно - точно так же, как в налоге на землю, - мы должны исходить из денежной оценки, из экономической стоимости объекта.
Малюська про нотаріальної реформи: нотаріуси зможуть реєструвати шлюби і самі себе контролювати - Цензор.НЕТ 3454
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07.06.2020 23:16 Відповісти
Лицо нотариальной реформы:
Малюська про нотаріальної реформи: нотаріуси зможуть реєструвати шлюби і самі себе контролювати - Цензор.НЕТ 5955

********* обыкновенный.
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07.06.2020 23:17 Відповісти
йюдіше ґемба
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07.06.2020 23:30 Відповісти
https://censor.net/user/184403 - О це ****** селфи
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08.06.2020 01:41 Відповісти
Малюська вобще очень солидный и фотогиничный мужчина, как и положено зеленому министру юстиции.
Малюська про нотаріальну реформу: нотаріуси зможуть реєструвати шлюби і самі себе контролювати - Цензор.НЕТ 3948
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08.06.2020 02:50 Відповісти
А еще он очень серьезный и занятой человек на работе.
Малюська про нотаріальну реформу: нотаріуси зможуть реєструвати шлюби і самі себе контролювати - Цензор.НЕТ 8225
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08.06.2020 02:51 Відповісти
Хотя в тюрьме Малюська смотрится на редкость органично. Вот прямо на своем месте человек наконец-то.
Малюська про нотаріальну реформу: нотаріуси зможуть реєструвати шлюби і самі себе контролювати - Цензор.НЕТ 6744
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08.06.2020 02:53 Відповісти
нотаріусам більше прав???? та вони й так вже непідконтрольні нікому - то держава в державі. Над державне утворення. Масонська ложа. Більшість злочинів з майном (найжирніші шматки) - діло рук нотаріусів та реєстраторів!!!
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07.06.2020 23:27 Відповісти
я в этом мало че понимаю но нутром чую что где-то и тут нам готовят ********* и по крупному..
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07.06.2020 23:29 Відповісти
предчувствие тебя не обмануло...
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07.06.2020 23:44 Відповісти
если вам кажется что вас найоьбывают, вам не кажется, вас найобывают
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08.06.2020 10:16 Відповісти
Хорошо нотариусу - сам себя сможет бракосочетать . Ну и проконтролировать .
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07.06.2020 23:31 Відповісти
Сами себя контролировать? У него снова приступ. А месяц назад он хотел взять к себе на работу осужденных на пожизненное. Отведите этого е2анутого к психиатру.
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07.06.2020 23:32 Відповісти
Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон.©
Цікаво, як це вийде насправді?
🤔
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07.06.2020 23:34 Відповісти
Что-то это мне напоминает... А, "Свадьба в Малиновке"!
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08.06.2020 00:08 Відповісти
Я ни разу не сталкивался, чтобы в каких-то вопросах, связанных с нотариусом, были какие-либо задержки, типа, "очередь", "не успели", "долго записывать в журнал" и т.п.
Зато полно новостей про черных нотариусов, которые проводят сделки по фиктивным документам, как удостворяющих личность, так и доки на право собственности и прочее.

Собственно вопрос. Данная, эээ, "реформа", как она уберет возможность криминальных действий нотариуса? На первый взгляд, она только расширить возможности негодяев.
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08.06.2020 00:22 Відповісти
То что все нотариусы стали одним из подразделений организованной преступности для отъема у граждан денег и имущества это сподручных Зеленского очевидно не волнует. Бесконтрольность нотариусов ведет к колоссальному росту грабежей имущества и недвижимости граждан. Малюск - это представитель организованной преступности в правительстве Украины, которого давно пора определить в столь любимую им тюрьму.
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08.06.2020 00:48 Відповісти
Пля - весь цивилизованный мир движется в сторону увеличения количества дешёвых или бесплатных услуг , предоставляемых государством гражданину , а эти дегенераты хотят вернуться в Европу образца 17-го века ..., в эпуху зарождения дикого капитализьму и либерализации экономики и сервисов !
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08.06.2020 00:49 Відповісти
Предлагаю Закон. Только Суд Присяжных и ввести ещё Обвинителя от Народа. Прокуратура что то не справляется. И введите смертную казнь Казнокрадам как в Китае!
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08.06.2020 00:55 Відповісти
Китаю это не помогает.
Уровень коррупции в Китае, не смотря на драконовские меры, один из самых высоких в Мире.
Ниже/, чем в Украине и Роисе, но выше, чем в Румынии и Болгарии.
А вот хотя бы пример:
https://nv.ua/tags/zoloto.html Китайские правоохранители во время обыска в доме бывшего мэра города Ганьчжоу, который ранее занимал также высокие должности в руководстве Компартии, обнаружили 13,5 тонн золота.

И уровень коррупции в Китае не падает.
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08.06.2020 03:10 Відповісти
Не мешало бы вводить это на технологии Блокчейн!

да и Все другие ваши чудореформы!!
что бы потом мыши не жрали нечаянно по 150000 тонн зерна..
потом лечи вас ***..ей от ожирения

и ковида хватило!
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08.06.2020 01:04 Відповісти
У нотариусов слишком много власти. Постоянно появляются сообщения как нотариусы незаконно переоформляют права на землю/недвижимость, учавствуют в рейдерстве. Им надо уменьшать права, и жестко их контролировать. Вы, идиоты хотите им дать власть как у судей, которые тоже сами себя "судят". У нас слишком много анархии, вседозволенности и безнаказанности, а вы этому еще и потокаете.
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08.06.2020 01:19 Відповісти
100%! Это специальная политика Зеленского и его банды, а точнее тех. кто этих марионеток направляет в нужную им строну. Она состоит в создании в Украине хаоса и беспредела.
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08.06.2020 12:58 Відповісти
Здрасте я ваша тетя из Киева. Чтоб они не делали получается квартал а не государство.
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08.06.2020 03:12 Відповісти
Нотаріус: - І тут мені карта як поперла!....
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08.06.2020 08:50 Відповісти
 
 