УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5913 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 576 16

Найманці РФ обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донеччині, один воїн зазнав осколкового поранення, - пресцентр

Найманці РФ обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донеччині, один воїн зазнав осколкового поранення, - пресцентр

Збройні формування Російської Федерації відкрили вогонь з станкових протитанкових гранатометів по позиціях Об'єднаних сил у Донецькій області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

"Сьогодні, 7 червня, вкотре проігнорувавши мирні домовленості, збройні формування Російської Федерації відкрили вогонь зі станкових протитанкових гранатометів по позиціях Об’єднаних сил на Донеччині.
Внаслідок обстрілу один український захисник зазнав осколкового поранення. Воїну надали першу медичну допомогу  та оперативно евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров’я задовільний.

Наші військовослужбовці застосували чергові вогневі засоби та дали чітко зрозуміти ворогові, що за такі агресивні дії його чекає жорстка та невідворотна відповідь. Втрати окупантів уточнюються", - повідомили в пресцентрі.

Найманці РФ обстріляли позиції Обєднаних сил на Донеччині, один воїн зазнав осколкового поранення, - пресцентр 01

Нагадаємо, раніше 7 червня пресцентр Об'єднаних сил повідомляв про обстріл в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Луганського.

обстріл (28339) Донбас (22354) Донецька область (8386) Об’єднані сили (598) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+7
А зелёные коллаборанты новые отведения наших войск готовят и пункты перехода врага на нашу территорию...
показати весь коментар
07.06.2020 23:34
+6
Одужання........
показати весь коментар
07.06.2020 23:28
+3
Найманці РФ обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донеччині, один воїн зазнав осколкового поранення, - пресцентр - Цензор.НЕТ 7876
показати весь коментар
08.06.2020 00:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Одужання........
показати весь коментар
07.06.2020 23:28 Відповісти
А зелёные коллаборанты новые отведения наших войск готовят и пункты перехода врага на нашу территорию...
показати весь коментар
07.06.2020 23:34 Відповісти
Ребята, только не стреляйте, не отвечайте! Ещё пару сотен Вас завалят и всё закончится, и заживём как в Раю! Этого так мы все хотели, что бы Вас *******, а мы тут нормально шашлычок, водочку! Какой же охренительный план, "не стрелять", как же раньше не додумались?!... Немного осталось! Вот честно, жду не дождусь, когда война к Нам придёт!
показати весь коментар
07.06.2020 23:35 Відповісти
Найманці РФ обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донеччині, один воїн зазнав осколкового поранення, - пресцентр - Цензор.НЕТ 7876
показати весь коментар
08.06.2020 00:02 Відповісти
один, всего один
постреливают, так бывает
ну ещё один не досчитался ноги
главное бубочка не стреляет
особый статус 17 грузовикам со снайперами
особый статус сепарам где мы отвели
а плана Б не будет,
потому что зеля г-но
показати весь коментар
08.06.2020 00:20 Відповісти
Пока наёмники РФ обстреливают позиции, отводить войска ОС нельзя.
показати весь коментар
08.06.2020 00:37 Відповісти
відводити війська не можна у будь якому випадку.
аж до кордону з рашкою.
показати весь коментар
08.06.2020 06:38 Відповісти
Візьміть інтерв'ю у військових, нехай вони пояснять на камеру, що вони зараз захищають? Коли зелені слуги урода - продали землю (не спитали думку нікого і військових в тому числі, просто вкрали під шумок ковидла), карантином знищили малий бізнес на користь олігархії, набрали боргів у економічного вбивці - МВФ, аж на 82 млрд доларів? Все це подібно тому ніби читаєш книгу у одного пана з вусиками: ми їмо хліб олігархів, працюємо на заводах олігархів, ходимо і трудимося на землі олігархів, дивимось медіа олігархів, вирізаємо ліси, які продають олігархи, а де народ і народна приватна власність? Єдине мабуть, що можуть скзати військові те, що доморощений олігарх ліпший за олігарха оккупанта. Хоч їх інтернаціонал діє в різних Давосах і попи гріють всі разаом в Кюршавелях і Акопульках.
показати весь коментар
08.06.2020 07:11 Відповісти
Найманці РФ обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донеччині, один воїн зазнав осколкового поранення, - пресцентр - Цензор.НЕТ 7219
показати весь коментар
08.06.2020 08:19 Відповісти
Чтобы минимизировать потери ВСУ надо больше убивать русских оккупантов. За Украину необходимо не погибать самим, а убивать русских захватчиков, как убили этих петухов!

Найманці РФ обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донеччині, один воїн зазнав осколкового поранення, - пресцентр - Цензор.НЕТ 9134

Найманці РФ обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донеччині, один воїн зазнав осколкового поранення, - пресцентр - Цензор.НЕТ 6113
показати весь коментар
08.06.2020 08:51 Відповісти
 
 