Найманці РФ обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донеччині, один воїн зазнав осколкового поранення, - пресцентр

Збройні формування Російської Федерації відкрили вогонь з станкових протитанкових гранатометів по позиціях Об'єднаних сил у Донецькій області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

"Сьогодні, 7 червня, вкотре проігнорувавши мирні домовленості, збройні формування Російської Федерації відкрили вогонь зі станкових протитанкових гранатометів по позиціях Об’єднаних сил на Донеччині.

Внаслідок обстрілу один український захисник зазнав осколкового поранення. Воїну надали першу медичну допомогу та оперативно евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров’я задовільний.



Наші військовослужбовці застосували чергові вогневі засоби та дали чітко зрозуміти ворогові, що за такі агресивні дії його чекає жорстка та невідворотна відповідь. Втрати окупантів уточнюються", - повідомили в пресцентрі.

Нагадаємо, раніше 7 червня пресцентр Об'єднаних сил повідомляв про обстріл в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Луганського.