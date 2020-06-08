Чеченці в окупованій Ялті побили зрадника України Сейдаметова, який дав неправдиві свідчення проти Чийгоза, - адвокат Полозов
Під час побутового конфлікту в окупованій Ялті чеченці побили металевою трубою помічника глави російської адміністрації міста Ділявера Сейдаметова, який проходить свідком обвинувачення у справі проти Ахтема Чийгоза.
Про це повідомив у Facebook адвокат Микола Полозов, передає Цензор.НЕТ.
"Учора ЗМІ повідомили, що під час якогось побутового конфлікту в Ялті якимись чеченцями був побитий металевою трубою по голові помічник глави російської адміністрації міста Ялти Ділявер Сейдаметов. Я ще подумав, яке знайоме прізвище. І тут Заїр Смедлі нагадав, це ж був свідок обвинувачення у справі проти Ахтема Чийгоза", - зазначив Полозов.
Він також повідомив, що Сейдаметов на сам суд побоявся прийти, "але на попередньому слідстві давав якісь огидні та брехливі свідчення".
"Цей Сейдаметов після початку окупації Криму перейшов на бік прибульців у надії отримати для себе преференції від нової влади. А отримав трубою по голові від чеченців. Моралі тут немає і не буде. Просто карма", - резюмував Полозов.
Нагадаємо, Ділявер Сейдаметов зробив чоловікам зауваження за агресивну їзду в житловому кварталі й отримав по голові металевим предметом. Окупаційний чиновник не збирається звертатися до поліції, зазначивши, що "конфлікт вичерпано".
У вересні 2017 року Ахтем Чийгоз був засуджений російським судом в окупованому Росією Криму до 8 років колонії суворого режиму за обвинуваченням в організації масових заворушень біля будівлі Верховної Ради Криму в Сімферополі 26 лютого 2014 року.
25 жовтня Росія звільнила Чийгоза і передала його Туреччині разом зі ще одним політв'язнем - Ільмі Умеровим.
У лютому 2020 року прокуратура Криму оголосила про підозру співробітникам Слідкому Російської Федерації в окупованому Криму, які в 2014 році переслідували фігурантів "справи 26 лютого", в тому числі заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза. У відповідь російський Слідчий комітет порушив кримінальну справу проти співробітників українських правоохоронних органів.
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А Иса Мунаев?
А Адам Осмаев?
А Амина?
Кавказцы со своим боевым опытом помогли нам неимоверно.
Многих знаю лично.
Хе-хе... Десятку деревянных терпиле подкинули и ... конфликт исчер пАн.
Кива требует внести погибшего афроамериканца Флойда в список Героев Небесной сотни
В собственном телеграмм-канале Кива написал: «В солидарность с американским народом, разделяя их национальное горе в связи с трагической гибелью темнокожего великомученика. Как народный депутат Украины предлагаю объявить неделю траура и переименовать в Киеве проспект Степана Бандеры в проспект Флойда». Помимо прочего, нардеп Кива обратился к митрополиту Православной церкви Украины Епифанию с предложением «канонизировать невинно убиенного Флойда», и назначить день его почтения в церкви. Помимо прочего народный избранник требует, чтобы глава правительства Украины Денис Шмыгаль выделил семье погибшего Флойда материальную помощь в размере десяти миллионов долларов. Одиозный политик добавил: «Прошу рассмотреть возможность включения Флойда в списки Небесной сотни, как человека, который начал революцию достоинства в США».
ДНО!
См. выше :"В собственном телеграмм-канале Кива написал"...
Мэжду гОрам и далынам
Пратикаль ручэй
Если ты мэнэ нэ лубиш
Я зарэжу твой авэц...
Я понимаю чеченцев... приехали в игорную столицу мира, а тут и погонять нельзя...
Проблему я вижу в другом. Прошло всего лишь 6 лет, а для слопатоедов такой modus operandi стал привычным положением дел. Из них полностью выветрился остаток украинский свобод, и они воспринимают такой рюзке мир как тот, за который плясали весной 14го...он их вполне устраивает... и бамбас устраивает... ведь смотрите, шо получилось: они за четверть века не стали укранцами, но за 6 лет стали кацапскими ********** с полным набором хромосом+1
Як романтично!!!