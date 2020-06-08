Чеченці в окупованій Ялті побили зрадника України Сейдаметова, який дав неправдиві свідчення проти Чийгоза, - адвокат Полозов

Під час побутового конфлікту в окупованій Ялті чеченці побили металевою трубою помічника глави російської адміністрації міста Ділявера Сейдаметова, який проходить свідком обвинувачення у справі проти Ахтема Чийгоза.

Про це повідомив у Facebook адвокат Микола Полозов, передає Цензор.НЕТ.

"Учора ЗМІ повідомили, що під час якогось побутового конфлікту в Ялті якимись чеченцями був побитий металевою трубою по голові помічник глави російської адміністрації міста Ялти Ділявер Сейдаметов. Я ще подумав, яке знайоме прізвище. І тут Заїр Смедлі нагадав, це ж був свідок обвинувачення у справі проти Ахтема Чийгоза", - зазначив Полозов.

Він також повідомив, що Сейдаметов на сам суд побоявся прийти, "але на попередньому слідстві давав якісь огидні та брехливі свідчення".

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"Цей Сейдаметов після початку окупації Криму перейшов на бік прибульців у надії отримати для себе преференції від нової влади. А отримав трубою по голові від чеченців. Моралі тут немає і не буде. Просто карма", - резюмував Полозов.

Нагадаємо, Ділявер Сейдаметов зробив чоловікам зауваження за агресивну їзду в житловому кварталі й отримав по голові металевим предметом. Окупаційний чиновник не збирається звертатися до поліції, зазначивши, що "конфлікт вичерпано".

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У вересні 2017 року Ахтем Чийгоз був засуджений російським судом в окупованому Росією Криму до 8 років колонії суворого режиму за обвинуваченням в організації масових заворушень біля будівлі Верховної Ради Криму в Сімферополі 26 лютого 2014 року.

25 жовтня Росія звільнила Чийгоза і передала його Туреччині разом зі ще одним політв'язнем - Ільмі Умеровим.

У лютому 2020 року прокуратура Криму оголосила про підозру співробітникам Слідкому Російської Федерації в окупованому Криму, які в 2014 році переслідували фігурантів "справи 26 лютого", в тому числі заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза. У відповідь російський Слідчий комітет порушив кримінальну справу проти співробітників українських правоохоронних органів.