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Чеченці в окупованій Ялті побили зрадника України Сейдаметова, який дав неправдиві свідчення проти Чийгоза, - адвокат Полозов

Чеченці в окупованій Ялті побили зрадника України Сейдаметова, який дав неправдиві свідчення проти Чийгоза, - адвокат Полозов

Під час побутового конфлікту в окупованій Ялті чеченці побили металевою трубою помічника глави російської адміністрації міста Ділявера Сейдаметова, який проходить свідком обвинувачення у справі проти Ахтема Чийгоза.

Про це повідомив у Facebook адвокат Микола Полозов, передає Цензор.НЕТ.

"Учора ЗМІ повідомили, що під час якогось побутового конфлікту в Ялті якимись чеченцями був побитий металевою трубою по голові помічник глави російської адміністрації міста Ялти Ділявер Сейдаметов. Я ще подумав, яке знайоме прізвище. І тут Заїр Смедлі нагадав, це ж був свідок обвинувачення у справі проти Ахтема Чийгоза", - зазначив Полозов.

Він також повідомив, що Сейдаметов на сам суд побоявся прийти, "але на попередньому слідстві давав якісь огидні та брехливі свідчення".

Також читайте: Прокуратура оголосила про підозру російським слідчим через затримання Чийгоза в 2014 році

"Цей Сейдаметов після початку окупації Криму перейшов на бік прибульців у надії отримати для себе преференції від нової влади. А отримав трубою по голові від чеченців. Моралі тут немає і не буде. Просто карма", - резюмував Полозов.

Чеченці в окупованій Ялті побили зрадника України Сейдаметова, який дав неправдиві свідчення проти Чийгоза, - адвокат Полозов 01

Нагадаємо, Ділявер Сейдаметов зробив чоловікам зауваження за агресивну їзду в житловому кварталі й отримав по голові металевим предметом. Окупаційний чиновник не збирається звертатися до поліції, зазначивши, що "конфлікт вичерпано".

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У вересні 2017 року Ахтем Чийгоз був засуджений російським судом в окупованому Росією Криму до 8 років колонії суворого режиму за обвинуваченням в організації масових заворушень біля будівлі Верховної Ради Криму в Сімферополі 26 лютого 2014 року.

25 жовтня Росія звільнила Чийгоза і передала його Туреччині разом зі ще одним політв'язнем - Ільмі Умеровим.

У лютому 2020 року прокуратура Криму оголосила про підозру співробітникам Слідкому Російської Федерації в окупованому Криму, які в 2014 році переслідували фігурантів "справи 26 лютого", в тому числі заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза. У відповідь російський Слідчий комітет порушив кримінальну справу проти співробітників українських правоохоронних органів.

Автор: 

Ялта (103) чеченці (112) Полозов Микола (366) Чийгоз Ахтем (261)


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Топ коментарі
+36
чеченцы снитары руцького мира
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08.06.2020 00:24
+26
ну прямо праздник... то слуге-дУпатату морду Хозяин отрихтовал (ну, тот упал заранее.. притворившись хорьком дохлым), то очередному ватнику - его "мышебратья" по кумполу надавали..
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08.06.2020 00:27
+24
))) милосердные попались. а могли на трубу посадит. и сжечь.
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08.06.2020 00:23
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Рузге мир......
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08.06.2020 00:22 Відповісти
Чеченці в окупованій Ялті побили зрадника України Сейдаметова, який дав неправдиві свідчення проти Чийгоза, - адвокат Полозов - Цензор.НЕТ 3568
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08.06.2020 10:02 Відповісти
))) милосердные попались. а могли на трубу посадит. и сжечь.
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08.06.2020 00:23 Відповісти
Да не ,вроде он им там не хило надовал ,пока с зади не огрели трубой. Народ смотрел и заступился после ударом железным предметом ,Чеченцы сье....
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08.06.2020 08:01 Відповісти
Если чеченцам пришлось сье...,то они обязательно вернуться.Такой народ неугомонный.
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08.06.2020 08:59 Відповісти
чеченцы снитары руцького мира
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08.06.2020 00:24 Відповісти
"бумеранг русского мира" - торговая марка запатентована в десятках горячих точек СНГ
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08.06.2020 00:25 Відповісти
ну прямо праздник... то слуге-дУпатату морду Хозяин отрихтовал (ну, тот упал заранее.. притворившись хорьком дохлым), то очередному ватнику - его "мышебратья" по кумполу надавали..
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08.06.2020 00:27 Відповісти
Чеченские братья всегда были за Украину.
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08.06.2020 00:31 Відповісти
Та невже. А когда эти "братья" Укаринцев бьют, то за кого они ?
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08.06.2020 01:36 Відповісти
Ти не рівняй чеченський народ з кадирівцями. В кожній нації є запроданці
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08.06.2020 05:16 Відповісти
А батальон им. Дудаева? А батальон им. Имама Мансура?
А Иса Мунаев?
А Адам Осмаев?
А Амина?
Кавказцы со своим боевым опытом помогли нам неимоверно.
Многих знаю лично.
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08.06.2020 10:12 Відповісти
Угу. Спасибо ненадо
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08.06.2020 07:09 Відповісти
А не много ли вестей на сайте о каком-то предателе, пострадавшего в какой-то драке? Мне и предыдущей точно такой же вполне хватило.
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08.06.2020 00:34 Відповісти
Оккупационный чиновник не собирается обращаться в полицию, отметив, что "конфликт исчерпан".

Хе-хе... Десятку деревянных терпиле подкинули и ... конфликт исчер пАн.
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08.06.2020 00:43 Відповісти
Не подкинули. В этой истории избитые чеченцы пошли у ментов защиты просить, обвиняют татарина в нападении и избиении нескольких человек.
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08.06.2020 01:54 Відповісти
Ага избили трубой😀, там бы и одного удара хватило
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08.06.2020 05:59 Відповісти
Зачем втягивать еще и полицию? Так извинился перед чеченами сам, а то еще и полицаям придется просить прощения.
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08.06.2020 06:55 Відповісти
..ну нормалек..- попали в табло кому положено..- хай повторять разов 7-8..)))
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08.06.2020 00:51 Відповісти
ну -окончательно- шоб наверняк нахххх...
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08.06.2020 00:53 Відповісти
маразм крепчает)))
Кива требует внести погибшего афроамериканца Флойда в список Героев Небесной сотни
В собственном телеграмм-канале Кива написал: «В солидарность с американским народом, разделяя их национальное горе в связи с трагической гибелью темнокожего великомученика. Как народный депутат Украины предлагаю объявить неделю траура и переименовать в Киеве проспект Степана Бандеры в проспект Флойда». Помимо прочего, нардеп Кива обратился к митрополиту Православной церкви Украины Епифанию с предложением «канонизировать невинно убиенного Флойда», и назначить день его почтения в церкви. Помимо прочего народный избранник требует, чтобы глава правительства Украины Денис Шмыгаль выделил семье погибшего Флойда материальную помощь в размере десяти миллионов долларов. Одиозный политик добавил: «Прошу рассмотреть возможность включения Флойда в списки Небесной сотни, как человека, который начал революцию достоинства в США».

ДНО!
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08.06.2020 00:53 Відповісти
откуды бред???
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08.06.2020 00:54 Відповісти
А прочить пост лень? Только по диагонали и выделенным шрифтом?
См. выше :"В собственном телеграмм-канале Кива написал"...
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08.06.2020 01:07 Відповісти
ну тогда так - это ентот кива-сепар таким чином пытался потроллить весь майдан...- заслужил крепкой порки вплоть до....
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08.06.2020 13:51 Відповісти
Внук Шарикова.
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08.06.2020 08:02 Відповісти
Кива - сексуально озабоченный дебил,достойный член фракции опзж.Не стоит обращать внимание на этого дегенерата.
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08.06.2020 09:03 Відповісти
Типа у нас лучше. Не так давно прямо в центре города найему чеченцы тоже в бубен настучали.
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08.06.2020 01:10 Відповісти
То были азеры вроде
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08.06.2020 04:28 Відповісти
да нет, чеченцы... как в киевской гостинице Турист в 93-95 годах... там еще "старейшинам" на ТВ конференцию устроили, где они "канэшна асудылы" поведение молодежи, но, мол Найом и сам "нэпарав", потому что "а можыт быт они тарапылыс патаму чито вэзлы бабушку вы балныцу, паэтаму Наем мог бы и уступыт дарога"... при этом не допуская, что и Наем мог быть с бабушкой. Короче, логики у старейшин было не более, чем:
Мэжду гОрам и далынам
Пратикаль ручэй
Если ты мэнэ нэ лубиш
Я зарэжу твой авэц...
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08.06.2020 05:46 Відповісти
Камней с неба побольше в тупую башку коллаборанта и запроданця.
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08.06.2020 01:32 Відповісти
Ой, ви знаити, таки уже... теперь этот мужчина может засунуть записочку в стену плача, чтобы чеченцы про его плач почитали...
Я понимаю чеченцев... приехали в игорную столицу мира, а тут и погонять нельзя...
Проблему я вижу в другом. Прошло всего лишь 6 лет, а для слопатоедов такой modus operandi стал привычным положением дел. Из них полностью выветрился остаток украинский свобод, и они воспринимают такой рюзке мир как тот, за который плясали весной 14го...он их вполне устраивает... и бамбас устраивает... ведь смотрите, шо получилось: они за четверть века не стали укранцами, но за 6 лет стали кацапскими ********** с полным набором хромосом+1
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08.06.2020 05:57 Відповісти
Ви можете собі уявити, що йому по черепу дали жителі івано-франківської області, від яких кацапня в Криму сцяла від страху кіпятком?))) ось так само і Порошенко крав, ога!))))
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08.06.2020 01:39 Відповісти
Хай дякує . що на *бутельку *(кац) не посадили !..Ось так запроданці .
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08.06.2020 05:35 Відповісти
"...В ходе бытового конфликта в оккупированной Ялте чеченцы избили металлической трубой помощника главы российской администрации города..."

Як романтично!!!
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08.06.2020 05:47 Відповісти
легко отделался, а мошли бі и на трубу посадить, а голова то мелочь, для ватника неглавная
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08.06.2020 06:05 Відповісти
как там - "дрюжьбы народов оплот вековой")))
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08.06.2020 06:53 Відповісти
чеченцы не могли трубой...нож -ихнее все.
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08.06.2020 06:56 Відповісти
а то прям, как скинхеды какие-то ободраные.
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08.06.2020 06:57 Відповісти
Предателей надо сажать, военных предателей ликвидировать, не радоваться что в бытовухе им по голове надавали...
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08.06.2020 07:08 Відповісти
Можно все в одном флаконе и в комплексе. Пущай жрут рюзьге мир до отвала.
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08.06.2020 07:32 Відповісти
Перешел на сторону пришельцев - редактор, не спи, бо будешь похищен НЛО!))
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08.06.2020 07:24 Відповісти
It serves him right!
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08.06.2020 07:33 Відповісти
Заир Смедля.... почти как Джавдет Сероконь...
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08.06.2020 07:34 Відповісти
Ай-я-яй, просив камні з неба, а прийшли чечени з металевою трубою.
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08.06.2020 08:19 Відповісти
Так как чеченцы это особая каста неприкасаемых янычар "пехотинцев пукина", то им ничего не будет. А то что по ходу дела один из " собирателей камней с неба" получил по башке.. ну хоть какая то польза от этих "горняков " (жителей гор), как говорил герой киноленты "Любовь и голуби".
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08.06.2020 08:29 Відповісти
Не путай кадыровцев с Чеченцами .
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08.06.2020 11:10 Відповісти
"милые бранятся только тешатся"
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08.06.2020 08:52 Відповісти
Ну да, коли з вашою дружиною чи донькою "потешатся", радійте.
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08.06.2020 09:59 Відповісти
Чечня круто
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08.06.2020 10:20 Відповісти
Зробили добре, та мало .
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08.06.2020 14:52 Відповісти
 
 